Última rodada do Torneo Final terá disputas nos dois extremos da tabela

Quando o campeonato é de pontos corridos, imagina-se que não há final, certo? Não na Argentina. O regulamento do Torneo Final 2014, assim como acontece a algum tempo, prevê que, caso haja empate em pontos entre duas equipes, deverá ser realizado um jogo extra. Poderemos conhecer o campeão e o último rebaixado da temporada já no domingo (18), mas as possibilidades são imensas. Também serão conhecidos os dois últimos classificados à Copa Sul-Americana 2014.

Quem leva a taça, o maior campeão, ou os intrusos platenses?

Este Torneo Final pode entrar para a história como o que devolveu o River Plate ao panteão dos campeões na Argentina, depois de 6 longos anos de jejum, que incluíram até um passeio na Primera B Nacional. O Millonario é o único dos 3 postulantes que depende de si próprio para levar a Copa Raúl Alfonsín, basta vencer o Quilmes, no Monumental de Núñez. Os outros dois rivais, não são apenas rivais, como são inimigos. A dupla de La Plata, Estudiantes e Gimnasia y Esgrima, precisam vencer seus jogos e secar o River Plate.

Até esta temporada, um tríplice empate implicaria em um triangular decisivo, mas o regulamento foi alterado, e caso houvesse a possibilidade deste empate entre River, Estudiantes e Gimnasia, seriam utilizados critérios de desempate para definir o campeão. Como matematicamente não há esta chance, um empate em pontos entre o River Plate e qualquer um dos arquirrivais de La Plata determinará uma "final". Vamos passar cada um dos jogos que começam às 17h30 desse domingo (18), e do que cada equipe precisa.

Gimnasia y Esgrima (LP) x Boca Juniors, estádio Juan Carmelo Zerillo (Del Bosque) [árbitro: Patricio Loustau]

O Lobo, dos postulantes ao título, é o que tem a situação mais complicada. Se for campeão, o que seria um feito inédito em seus 126 anos de história, não será no domingo. Só a vitória interessa para o time de Pedro Troglio, qualquer outro resultado tira a equipe da briga. Obtendo a vitória, mesmo assim precisa torcer por uma derrota do River Plate e no máximo um empate do Estudiantes. Com esta combinação, River Plate e Gimnasia y Esgrima fariam um jogo desempate, uma vez que terminariam empatados com 34 pontos.

O Gimnasia y Esgrima (LP) entrou de vez na briga pelo título ao vencer o All Boys

O adversário é o Boca Juniors, que não briga por mais nada no Torneo Final, e cuja torcida inclusive faz campanha para que o time entregue o jogo para o Gimnasia. Tudo para não ver o rival campeão. O técnico Pedro Troglio fará duas modificações na equipe, em relação àquela que começou o jogo contra o Quilmes: Pereyra dá lugar a Contreras, em uma troca de centroavantes, e o meia Nacho Fernández entra na vaga do volante Miloc. A ideia do DT é partir para cima do Boca, enquanto torce por um verdadeiro milagre nas outras duas canchas envolvidas.

Tigre x Estudiantes (LP), estádio José Dellagiovanna (Monumental de Victoria) [árbitro: Pablo Lunati]

A partida em Victoria terá um caráter histórico além da possibilidade do título do Pincha depois de quase 4 anos sem dar uma volta olímpica - a última vez foi no 2º semestre de 2010, no Torneo Apertura. Será a despedida do ídolo Juan Sebastián Verón, em definitivo, uma vez que La Bruja ficou fora do futebol profissional entre o final de 2011 e julho de 2013, quando assinou contrato com o Estudiantes por uma temporada. O time precisa da vitória, e que o River Plate não vença sua partida; uma derrota do Millonario dará o título ao León platense, e um empate provocará um jogo desempate, uma vez que ambos terminariam com 35 pontos.

Relembre como o Estudiantes venceu o clássico de La Plata contra o Gimnasia y Esgrima

O Tigre, rival do Estudiantes, se safou do descenso na última rodada, ao empatar com o Atlético de Rafaela, e apenas cumprirá tabela, apesar de ser importante seguir somando pontos para não ter grandes preocupações com os promedios na próxima temporada. O time do Estudiantes será o mesmo que iniciou as últimas partidas, ainda com o desfalque do meia Patricio Rodríguez. O artilheiro da equipe pincharrata no Torneo Final, Guido Carrillo, foi dúvida, mas está confirmado pelo técnico Mauricio Pellegrino, que ganhou o retorno do volante Martínez, relacionado para a decisão após 5 jogos fora do time.

River Plate x Quilmes, estádio Antonio Vespucio Liberti (Monumental de Núñez) [árbitro: Silvio Trucco]

Dependendo apenas de si próprio, o River Plate está prestes a quebrar um jejum de 6 anos sem títulos na elite do futebol argentino. A última comemoração foi a do Torneo Clausura 2008, a 34ª conquista do maior campeão nacional da Argentina. Uma vitória simples contra o Quilmes garante o título, que pode vir com empate, ou até com derrota: basta que Estudiantes (LP) e Gimnasia y Esgrima (LP) não vençam seus jogos. O River Plate só perde o título no domingo, caso perca seu jogo, e o Pincha vença - vitória do Lobo, combinada com derrota millonaria, forçará um jogo desempate.

River Plate e Estudiantes (LP) empataram seu jogo no Torneo Final, disputado em La Plata

O time de Ramón Díaz terá quatro alterações em relação ao 11 inicial que venceu o último jogo, contra o Argentinos Juniors, em La Paternal. Na verdade são quatro retornos, uma vez que Maidana, Álvarez Balanta, Rojas e Teo Gutiérrez não estiveram à disposição no último domingo (11). A equipe considerada "ideal" d'El Pelado entrou duas vezes em campo, e perdeu as duas (All Boys, 3-2; Belgrano, 2-1), mas o treinador não hesitou em confirmar este time nos treinamentos ao longo da semana. O Quilmes, que também se salvou do rebaixamento na última rodada, tem o lobby, além das torcidas dos times de La Plata, da torcida do Boca Juniors, e pretende jogar água na cerveja millonaria.

O drama dos assombrados pelo "fantasma de la B"

Das 3 vagas destinadas na Primera B Nacional aos piores clubes nos promedios, duas já foram preenchidas por Argentinos Juniors e All Boys. Às 15h do domingo (18), 3 equipes entrarão em campo tentando se livrar do descenso. E a briga pode não terminar hoje: caso haja empate em pontos, inclusive entre os 3 times, teremos partidas desempate. Sim, vocês leram bem, podemos ter um triangular para definir o último rebaixado no futebol argentino na temporada 2013/2014.

Dos envolvidos na briga, a melhor situação é a do Godoy Cruz (promedio 1.238), que enfrenta o Racing, em Mendoza. Para o Tomba, a vitória basta para evitar a queda, depois de 6 anos entre os grandes da Argentina. Caso não vença, precisará que Atlético de Rafaela e Colón consigam, no máximo, resultados iguais aos seus. Derrota para La Academia, combinada com empates de La Crema e do Sabalero, forçará um triangular para o desempate, considerando que todos os 3 ficarão com o promedio de 1.228.

Os outros ameaçados, Atlético de Rafaela e Colón, estão iguais na briga (promedio 1.230). La Crema recebe o Arsenal, enquanto o Sabalero vai a Bahía Blanca encarar o Olimpo. Se o Godoy Cruz vencer seu jogo, o que obter melhor resultado rebaixa o outro - havendo resultados iguais nesta condição, haverá um jogo desempate. Ambos só rebaixarão o Godoy Cruz de forma direta se vencerem seus jogos, e o Tomba não vencer o Racing. Como foi referido anteriormente, empates de Atlético de Rafaela e Colón, combinados com derrota do time de Mendoza, farão com que todos joguem um triangular desempate.

Entre alegrias e tristezas, sobraram dois prêmios de consolação

Mesmo com toda a briga envolvendo candidatos ao título e ao descenso, sobram duas vagas para a Copa Sul-Americana deste ano. O Lanús, atual campeão, e Estudiantes (LP), Boca Juniors, Gimnasia y Esgrima (LP) e River Plate já estão classificados. O Godoy Cruz, caso se salve do rebaixamento, deverá ocupar uma das vagas, uma vez que precisa apenas de um empate contra o Racing. Os outros dois postulantes são Rosario Central e Olimpo.

O Central, que recebe o rebaixado Argentinos Juniors às 20h30 desse sábado (17), se classifica com uma vitória. Um empate faz com que o time de Miguel Ángel Russo torça para no máximo um empate do Olimpo contra o Colón. Derrota do Canalla, combinada com empate do Aurinegro, classifica o time de Bahía Blanca para sua primeira participação em competições internacionais oficiais pelo saldo de gols (!). Lembrando que, assim como no Brasil, os clubes argentinos disputam uma fase preliminar interna, também no formato eliminatório.