Arsenal x Hull City, final da FA Cup

16:00 Encerramos aqui nossa transmissão. O valente Arsenal conseguiu reveter o placar após sair perdendo por 2 a 0 e sagrou-se campeão da FA Cup pela 11ª vez na história e se juntando ao Manchester United como maior vencedor da competição. Parabéns, Arsenal. A VAVEL Brasil agradeceu sua audiência, até a próxima!



FOTO: Jogadores do Arsenal comemoram o gol. (Foto: Divulgação/The FA Cup)

FOTO: Aaron Ramsey comemora o gol que sacramentou o título, comemoração parecida com o gol de Charlie George, autor do gol no título da FA Cup em 1971.(Foto: Divulgação/The FA Cup)

15:48 Ergue a taça o Arsenal!! O jejum de nove anos sem venceu títulos acaba aqui!!

15:45 O Hull City fez uma ótima campanha na FA Cup, o time conseguiu chega na final da competição e até viu o sonho de ser campeão muito perto quando abriu 2 a 0. De qualquer forma é uma campanha histórica para o time, que jamais havia chegado na final. (Foto: Divulgação/Hull City)

15:44 Jogadores do Hull City vão receber a medalha de vice-campeão.

FOTO: A décima primeira FA Cup, se juntando ao maior campeão. (Foto: Divulgação/Arsenal)

15:40 Jogadores do Arsenal comemoram muito no gramado, o Arsenal volta a ser campeão após 9 anos sem títulos, essa é a primeira vez no novo Wembley.

ACABOU!!! O ARSENAL É CAMPEÃO DA FA CUP 2013-14, COM MUITA EMOÇÃO!!

30' Rosicky recebe bola de Wilshere e finaliza, McShane afasta a bola na linha.

28' Aluko arrisca de longe e Fabianski consegue defender!!

28' Sanogo faz boa jogada e consegue finalizar, McGregor defende.

25' QUE PERIGO!!!! MERTESACKE FALHA FEIO E FABIANSKI SAIU DE MANEIRA TOTALMENTE ERRADA DO GOL, ALUKO FINALIZA DE LONGE E BOLA PASSA COM MUITO PERIGO, O WEMBLEY FICOU CALADO!!

23' Sanogo recebe uma bola mal recuada pelo Hull City e finaliza cruzado, bola vai para fora.

21' Torcedor do Arsenal solta o grito no Wembley.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RAMSEY!!! Bola sobra para galês na área e finaliza, podendo ser o gol título do Arsenal.

15' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!!

15' Substituição dupla no Arsenal. Entram: Wilshere e Rosicky. Saem: Ozil e Cazorla.

ACABA O PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!!

14' Bola sobra para Cazorla na área, jogador bate colocado e bola passa longe.

13' Sanogo sente dores no gramado.

12' Substituição no Hull City. Entra: Boyd. Sai: Rossenior.

11' Aaron Ramsey arrisca de muito longe e manda sem perigo para fora.

8' Ramsey tabela com Giroud e finaliza na rede pelo lado de fora.

7' Ramsey arrisca de longe e McGregor faz a defesa em dois tempos.

3' NO TRAVESSÃO!!! Giroud recebe cruzamente e finaliza de cabeça, bola explode no travessão.

3' Sanogo saiu em velocidade e foi desarmado, bola sobra para Giroud que finaliza e explodiu na zaga.

0' COMEÇA A PRORROGAÇÃO!

14:56 Acabou na Espanha, o Atlético de Madrid é campeão espanhol após empatar com o Barcelona.

ACABOU!!! VAMOS PRA PRORROGAÇÃO!!

90+2' Giroud gira na área e finaliza de perna esquerda, chute saiu fraco e McGregor fez defesa.

90' Cinco minutos de acréscimos.

89' Sanogo trabalha junto com Giroud, Sanogo concluiu e bola passou com muito perigo.

88' Público no Wembley: 89.345.

86' Cartão amarelo para Davies. Atleta faz falta em Giroud e impede contra-ataque.

83' Cartão amarelo para Giroud. Jogador francês fez falta dura em Aluko.

81' Salva McGregor!!! Giroud finaliza de primeira e goleiro faz grande defesa.

78' GIBBS PERDEEEE!!!! INCRÍVEL!! Jogador finaliza sozinho na área e bate com força, bola passa muito longe.

74' Substituição no Hull City. Entra: Aluko. Sai: Quinin.

72' Koscielny sentiu dores após o gol.

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ARSENAL!! Koscielny pega sobra na pequena área e balança as redes, partida empatada em Wembley.

70' Giroud consegue cruzar para Sanogo, jogador consegue desvio mas pega na rede pelo lado de fora.

69' Cartão amarelo para Meyler. Jogador chegou atrasado e fez falta em Koscielny.

67' Cazorla recebe o lançamento, tenta limpar a jogada e vai para o chão, espanhol pede pênalti.

66' Alex Bruce é filho de Steve Bruce, treinador do Hull City. O jogador saiu sentindo lesão.

65' Substituição no Hull City. Entra: Paul McShane. Sai: Alex Bruce.

64' Pressão do Arsenal é intensa neste momento.

63' Ramsey recebe lançamento e Bruce chega para mandar pra fora;

60' Substituição no Arsenal. Entra: Sanogo. Sai: Podolski.

56' Torcedores aplaudem em homenagem às 56 vitimas no estádio do Bradford em 1985, após um incêndio.

53' Huddlestone arrica de longe e bola passa sem perigo ao gol defendido por Fabianski.

51' Após dividir bola com Giroud, Bruce sentiu dores e é atendido no gramado.

49' Ramsey faz lançamento para Ozil, o alemão cruza e a zaga do Hull City chega para afastar.

45' RECOMEÇA O JOGO EM WEMBLEY!!

FOTO: Cazorla comemorou o gol do Arsenal. (Foto: Divulgação/Arsenal)

13:57 Em um primeiro tempo muito movimentando, o Hull City aproveitou suas chances e abriu 2 a 0 logo nos primeiros minutos. Em um gol de falta, Cazorla diminuiu para os Gunners e colocou o Arsenal no jogo, depois disso, o Arsenal dominou o jogo mas não soube foi capaz de empatar o placar em Wembley.

VÍDEO: Cazorla bate falta com precisão e coloca o Arsenal em disputa novamente.

VÍDEO: Davies marca o segundo e amplia a vantagem para o Hull City.

VÍDEO: Gol de Chester, que abriu o placar do jogo.

ACABOU!!! FINAL DO PRIMEIRO TEMPO EM WEMBLEY!! Arsenal 1x2 Hull City.

45' Três minutos de acréscimos.

43' Defesa do Hull City vacila e Giroud recupera a bola para o Arsenal, francês cruza e zaga dos Tigers consegue afastar.

42' Fryatt ganha sobre zagueiro do Arsenal e juiz marca a falta.

39' Livermore tenta o cruzamento para Fryatt na área, mas o passe sai muito forte.

34' Hull City vai segurando o jogo e tantando impedir o Arsenal de chegar ao gol de empate.

29' Arsenal agora tem o controle do jogo, os Gunners criam mais chances e faz pressão pra cima do Hull City.

27' Giroud recebe bola na área e finaliza em cima de Chester.

23' Rosenior faz falta dura em Sagna e jogadores do Arsenal pedem o cartão amarelo.

21' Ozil recebe bom cruzamento, mas na hora de finalizar o alemão fura.

20' Jogo muito movimentado nesses minutos.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CAZORLA!!! ESPANHOL BATE FALTA COM PERFEIÇÃO E DIMINUIU NO WEMBLEY!!

14' A defesa do Arsenal está completamente perdida em lances de bola aérea.

13' SALVA GIBBS!!! Bruce cabeceia e o lateral do Arsenal tira em cima da linha.

11' O Arsenal também tem muita dificuldade para sair jogando, os Gunners ainda não levaram perigo ao Hull City.

9' Os Gunners agora se encontram em uma situação muito complicada.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO DAVIES!!!!!! O SEGUNDO GOL DO HUL CITY!!! FABIANSKI DEFENDE CABEÇADA DE BRUCE E SOBRA PARA DAVIES FAZER O SEGUNDO!!

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO HULL CITY!!! EM CHUTE DE HUDDLESTONE A BOLA É DESVIADA POR CHESTER E MORRE NO FUNDO DAS REDES!!

0' ROLA A BOLA EM WEMBLEY, COMEÇA A FINAL DA FA CUP EM 2014'

FOTO: Estádio lotado para a final. (Foto: Reprodução/Twitter)

12:55 "God save the Queen", hino da Inglaterra é cantado no estádio.

12:42 Em sua opinião, quem deve ficar com a taça? Deixe seu palpite nos comentários.

12:41 Desde que o novo Wembley foi inaugurado, o Arsenal jamais foi campeão nele. Esse é grande oportunidade do time.

FOTO: Vestiário do Arsenal em Wembley. (Foto: Divulgação/Arsenal)

12:28 Matt Fryatt fez gols importantes na campanha do Hull City. O irlandês entra como titular na final e tem esperança em ganhar o título em Wembley: "É especial. Temos plena consciência da ocasião. Ninguém nos dá uma esperança, mas temos um plano de jogo e espero que possamos fazer uma virada. Nós não temos nada a perder. É tudo para o Arsenal. Esperamos fazer a nossa parte e pode sair com a Copa hoje ". (Foto: Divulgação/The FA Cup)

12:24 Fabinaski é um dos principais nomes do Arsenal na competição. O goleiro não é o titular da equipe, mas foi utilizado pelo Wenger em toda FA Cup. O polonês fez grandes atuações pelos Gunners na competição e foi muito importante para o time, defendendo a pênalidade que classificou o time para a final. (Foto: Divulgação/Arsenal)

12:10 Hull City também já confirmou o time titular: McGregor; Davies, Bruce, Chester, Rosenior, Elmohamady, Livermore, Huddlestone, Meyler, Quinn, Fryatt

12:06 No banco dos Gunners: Szczesny, Vermaelen, Rosicky, Wilshere, Monreal, Flamini, Sanog.

12:06 Time do Arsenal que entrará em campo: Fabianski, Sagna, Mertesacker, Koscielny, Gibbs, Arteta, Ramsey, Cazorla, Ozil, Podolski, Giroud.

12:00 A VAVEL Brasil também está na transmissão de Barcelona e Atlético de Madrid, acompanhe também!

FOTO: Ouse sonhar. Campanha de motivação aos Tigers (Foto: Divulgação/ Hull City)

11:34 O programa oficial para a finda da FA Cup 2014. (Foto: Divulgação/Arsenal)

FOTO: Vestiário do Hull City. (Foto: Divulgação/Hull City)



11:33 A partida será transmitida no Emirates Stadium, é esperado cerca de 25 mil torcedores. (Foto: Divulgação/Arsenal)

11:32 Torcedores das duas equipes já vão chegando em Wembley. (Foto: Reprdoução/The FA)



FOTO: Taça da FA Cup já está em Wembley. (Foto: Reprodução/The FA Cup)

FIQUE DE OLHO: Aaron Ramsey, meio campista do Arsenal. O galês ficou por muito tempo para por conta das lesões, mas ainda sim tem números fantásticos na temporada com 25 jogos, 12 gols e 11 assistências. Ramsey já mostrou uma grande qualidade e o Arsenal sentiu muito sua falta na atual temporada. Ramsey tem apenas 23 anos de idade e se tornou uma peça chave para os Gunners, agora o jogador tenta seu primeiro título na carreira. (Foto: Divulgação/Arsenal)

FIQUE DE OLHO: Tom Huddlestone, meio campista do Hull City. O jogador é um dos destaques do time na temporada, é um jogador bastante consistente e criativo. Huddlestone pode ser o nome diferencial para que o Hull City chegue até às glórias de campeão. (Foto: Divulgação/The FA Cup)

11:30 Wembley é o grande palco da partida, o estádio também é um templo para o futebol inglês. O "novo Wembley" tem capacidade para suportar 90 mil espectadores. O estádio foi inaugurado em 2007 no mesmo local do antigo. Cheio de história no futebol inglês, Wembley também recebeu um dois maiores publicos da história na White Horse Final, em 1923. O Bolton veceu a partida por 2 a 0 sobre o West Ham e se sagrou o grande campeão da edição, o público da partida foi de mais de 123 mil pessoas. O estádio sempre é palco de partida históricas e essa poderá ser mais uma.

11:30 Jogadores do Arsenal já cantam para o fim da fila.

11:26 Flamini também crê que o triunfo na FA Cup pode significar uma nova era nos Gunners: "Vencer troféus e títulos é algo muito importante, e que pode no futuro construir uma nova mentalidade no clube. É importante ter em mente que esse é o nosso objetivo desde o início da temporada. Isso passa a fazer parte da gente. Quando começarmos com um título, os objetivos ficarão cada vez maiores. O Arsenal sempre teve qualidade, mas agora nós temos um time de competidores que querem vencer e odeiam perder. Nós temos um time com mais personalidade, e isso é importante."

11:23 David Meyland diz que pressão está no lado dos Gunners: "Ninguém imagina que possamos vencer, mas ninguém via o Wigan triunfar na última edição. Eles não levantam um troféu sequer em nove anos e em Londres, já há cartazes anunciando um desfile em carro aberto. Eu prefiro estar na pele do azarão. As pessoas gostam de ver o azarão ganhar, a pressão está em cima deles"

11:22 Wenger ainda acredita em novo caminho para o clube: "Pelo nosso histórico, com estes nove anos sem troféu, esta partida pode marcar a virada do Arsenal. Além do título, uma vitória pode ter outro significado. Não sinto medo e estou muito determinado".

11:21 Arsène Wenger rechaça o favoritismo para a partida: “Se tivéssemos falando de uma longa competição aceitaria esse favoritismo. Mas não é o que vemos em um jogo apenas. São noventa minutos, uma partida que o empate leva para os pênaltis e qualquer resultado pode ser normal. Diria inclusive que o Hull entra em campo mais tranquilo e com menos pressão, portanto, com um degrau a menos para subir”. (Foto: Divulgação/Arsenal)

11:18 O treinador do Hull City não poderá contar com Jelavic e Long, contratações do clube em janeiro. Os atletas já foram inscritos na competição por outros clubes e não podem atuar pelos Tigers.

11:16 Bruce ainda falou sobre a oportunidade única para os Tigers: “É uma clássica final de FA Cup, uma das grandes equipes contra uma das equipas mais pequenas, e para mim isso traz de volta um pouco do glamour, o que o Wigan fez no ano passado. Nós nunca vamos ganhar a Premier League, mas nós temos uma chance de ganhar seis jogos da FA Cup. Vencemos cinco deles, podemos agora chegar ao sexto? Seria fantástico”

11:14 Steve Bruce se inspira na conquista do Wigan e sonha com o título inédito na história do Hull City: “É uma ocasião fantástica para todo mundo e, particularmente, para clube de futebol. É uma conquista maravilhosa chegar até lá e vamos torcer para que no dia seja o nosso dia. No ano passado, o City era grande favorito e o Wigan foi para cima e venceu. É por isso que, para mim, é a maior competição que há. Sempre houve zebras nele. É um jogo único” (Foto: Divulgação/Hull City)

11:11 A única vez que o Hull City eliminou o Arsenal em uma FA Cup foi em 1907/08, quando os Gunners ainda se chamavam Woolwich Arsenal. O Hull City aplicou a goleada por 4 a 1 e avançou na competição.

11:09 O Arsenal leva vantagem em confrontos diretos entre as equipes. São 12 vitórias para os Gunners e apenas três para os Tigers. A última vez que os times se enfrentaram na FA Cup foi em 2008/09, o Arsenal venceu por 2 a 1 e se classificou na competição. Os Gunners venceram o Hull City nos últimos seis jogos em que as equipes se enfretaram.

11:06 O último campeão da FA Cup foi o Wigan, os Latics venceram o favorito Manchester City com um gol Watson nos minutos finais. O Wigan foi uma grande zebra na última edição, sendo mais uma em toda a história da FA Cup. (Foto: Divulgação/The FA Cup)

FOTO: Chamada para a grande final.

11:05 A história do Hull City é modesta, a melhor campanha do time antes desta edição foi em 1930, quando o time chegou nas semifinais da competição. O time agora vive o grande sonho de conquistar a FA Cup em Wembley e fazer uma grande história.

LEIA MAIS: Hull City chega à final da FA Cup pela primeira vez na história

11:03 O Arsenal vai em busca de seu décimo primeiro título da FA Cup, o time também vive em um grande jejum de títulos e pode quebrar o tabu nesta tarde. O último título dos Gunners é curiosamente a FA Cup, conquistada em 2005 sobre o Manchester United nas pênalidades. Arsene Wenger espera dar um fim ao jejum e acabar com a grande seca do Arsenal. (Foto: Divulgação/Arsenal)

LEIA MAIS: Estaria a seca de Arsène Wenger chegando ao fim?

11:02 A FA Cup é a competição mais antiga no futebol, criada na temporada 1871-1872. A Copa da Inglaterra é recheada de história, que também existem grandes zebras na competição. O maior campeão é o Manchester United, que tem 11 títulos na competição e o Arsenal tem a chance de igualar este feito. Nesta edição, foram 737 clubes inscritos na competição. (Foto: Divulgação/The FA Cup)

11:00 Bom dia, leitor conectado na VAVEL Brasil! Vamos começar agora a transmissão da final da FA Cup 2013-14! Arsenal e Hull City se enfrentarão daqui a pouco, às 13h, em Wembley, em Londres - Inglaterra, e você confere todos os detalhes conosco, !