Saint-Étienne coroa boa temporada vencendo o Ajaccio em casa

O Saint-Étienne enfrentou o último colocado e já rebaixado Ajaccio em seus domínios e venceu por 3 a 1 pela 38ª rodada da Ligue 1 neste sábado (17), confirmando a classificação da equipe para a próxima edição da Uefa Europa League. A equipe chegou a estar classificada para a Champions League por alguns minutos, por causa do Lorient ter aberto o placar sobre o Lille. Como a diferença entre o ASSE e o LOSC é de apenas dois pontos, os Verts ficaram à frente dos rivais na tabela até o Lille virar o jogo.

O volante Josuha Guilavogui, ausente durante semanas, não fez o seu retorno contra o Ajaccio e ficou de fora do último jogo da temporada francesa. O volante do Saint-Étienne não fez parte dos 18 relacionados por Christophe Galtier, também como François Clerc, Jean-Pascal Mignot, Baptiste Valette, Benoît Trémoulinas e Yohan Mollo não fizeram.

Já o Ajaccio teve apenas 15 jogadores entre titulares e banco relacionados para esta partida. Apesar da equipe ter contado com a volta do zagueiro Denis Tonucci, que estava suspenso, seis jogadores não puderam fazer parte da equipe que foi até Saint-Étienne por estarem todos lesionados.

Saint-Étienne se impõe e abre dois gols de vantagem

O time da casa iniciou bem o primeiro tempo, trocando passes e mantendo a posse de bola e aos poucos foi levando perigo ao goleiro mexicano Guillermo Ochoa, enquanto o Ajaccio tinha seus lances de mais perigo originados de cobranças de bola parada.

Aos 19 minutos, depois de fazer Ochoa trabalhar em algumas oportunidades, os Verts abriram o placar. O meia Max Gradel cobrou falta na pequena área e o capitão Loïc Perrin subiu mais que todos para fazer 1 a 0.

Mesmo com o gol, o ritmo do Sainté não diminuiu. A equipe foi fazendo o seu jogo contra um adversário frágil e Mevlut Erding teve duas chances de ampliar o placar antes do fim do primeiro tempo. Na primeira foi parado pelo goleiro Ochoa, quando cabeceou a bola sozinho na marca do pênalti, mas na segunda oportunidade o atacante recebeu passe de Gradel, se antecipou em relação à defesa e conseguiu tirar a bola do goleiro, marcando o segundo do Saint-Étienne no jogo.

Ajaccio faz pouco e o Sainté assegura a vitória

Aos poucos, com o início da segunda etapa, o Ajaccio foi se recompondo. A equipe melhorou quando o Saint-Étienne tentava jogar rápido e perdia bolas com facilidade, mas ainda assim não conseguia ameaçar o gol de Stéphane Ruffier.

Após as equipes efetuarem substituições, o jogo continuou sob o domínio do Saint-Étienne, que controlava a partida com a mesma facilidade do primeiro tempo, mas que faziam um segundo tempo de menos animação, pois o resultado estava praticamente decidido. Aos 68 minutos, o zagueiro Loïc Perrin voltou a brilhar e marcou o seu segundo gol, após aproveitar um erro do zagueiro Denis Tonucci, que afastou mal a bola e fez com que ela sobrasse limpa para Perrin fazer o 3 a 0.

O Sainté teve a chance de fazer o quarto com uma penalidade máxima, após Tonucci voltar a se atrapalhar e derrubar o atacante Erding na área. Na cobrança, Gradel chutou e acertou a trave, desperdiçando a chance de transformar o placar em goleada. No fim do jogo, ainda deu tempo pra o Ajaccio marcar o seu gol com Issa Baradji, atacante que entrou na segunda etapa e marcou seu terceiro na temporada.

Lorient surpreende abrindo o placar, mas Lille recupera vaga virando o jogo

O Saint-Étienne dependia de uma vitória e, no mínimo, um empate do Lille para assegurar vaga para a Uefa Champions League. O LOSC enfrentou o Lorient fora de casa e se classificou vencendo por 4 x 1 e permitiu com que os Verts sonhassem com a vaga por um instante.

O atacante Jérémie Aliadiere foi o responsável pela possível classificação do Saint-Étienne quando marcou o primeiro gol da partida aos 22 minutos de jogo. Ameaçado, o Lille se recuperou logo depois, com um gol de Florent Balmont aos 35 minutos, mas o empate ainda tirava a equipe da terceira colocação. Após se acertar na volta do intervalo, os visitantes conseguiram fazer mais três gols, com Nolan Roux aos 7 minutos, Salomon Kalou aos 20 e Grégory Bourillon contra já nos acréscimos, conseguindo a classificação para a Champions League da próxima temporada.