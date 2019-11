Mandanda sofre lesão no pescoço e está fora da Copa do Mundo

Na manhã deste domingo (18), o goleiro do Olympique de Marseille, Steve Mandanda, confirmou em seu perfil no Twitter que está fora da Copa do Mundo.

É com muita tristeza que anuncio que infelizmente eu não poderei ter meu lugar no Mundial. — Steve Mandanda (@SteveMandanda) 18 maio 2014

No último sábado (17), o Marseille disputava a última partida da Ligue 1 da temporada contra o Guingamp e o goleiro sofreu uma forte pancada na cabeça de joelho quando foi disputar um lance com o atacante Mustapha Yatabaré. Com o choque, Mandanda sofreu uma fratura na primeira vértebra da coluna cervical e segundo o clube em anúncio feito no site oficial, o jogador terá que usar um colar cervical por três semanas, período equivalente ao tempo de recuperação.

Veja o momento em que Steve Mandanda sofre a lesão a partir dos 29 segundos:

Stéphane Ruffier, do Saint-Étienne, que estava na lista de suplentes da seleção, ocupará a sua vaga e se juntará a Hugo Lloris, do Tottenham e Mickaël Landreau, do Bastia.