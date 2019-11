Festa do PSG, definições de vagas nas competições europeias e rebaixamento agitam 38ª rodada da Ligue 1

Após 38 rodadas, chegou ao fim a Ligue 1 2013-14. Quem esperou uma disputa de somente um time se enganou. Houve brigas por posições, vagas e permanência na primeira divisão até o último minuto. O título ficou com o PSG, que venceu 27 das 38 partidas que disputou. Logo atrás veio o Monaco, que contou com um grande investimento e também se classificou para a Champions League.

As vagas para as competições europeias ficaram com Lille (playoffs da UCL), Saint-Étienne (Europa League) e com o Lyon, que ficou com a outra vaga para a UEL, já que o time de Paris venceu a Coupe de la Ligue.

Lá em baixo, Ajaccio e Valenciennes já estava rebaixados, ficando para a última rodada a vaga derradeira para a Ligue 2. No confronto direto o Evian levou a melhor e rebaixou o Sochaux. Por outro lado, três torcidas festejam: Metz, Lens e Caen subiram para a primeira divisão e prometem dar trabalho aos outros times.

Para completar, a artilharia ficou com Zlatan Ibrahimovic, autor de 26 gols em 33 jogos – média de 0,78 por partida. Aboubakar, Ben Yedder, Cavani, Gignac e Kalou ficaram com 16 gols cada. Confira o resumo da última rodada:

Bastia 0 x 0 Nantes

No único jogo sem gols da rodada, o Bastia recebeu o Nantes no Stade Armand Césari. As duas equipes já não tinham aspirações no campeonato, ficando os Bleus em 10º lugar e os Canaries em 13º.

O antes do início da partida houve uma homenagem ao goleiro Landreau, convocado para a Copa do Mundo e que anunciou sua aposentadoria. Após o jogo, mais homenagens, desta vez para o técnico Frederic Hantz, que deixará o clube depois de quatro anos.

As melhores chances de gol foram dos mandantes. Ilan recebeu bom passe da esquerda, mas chutou em cima do goleiro Riou. Na etapa final, Krasic foi à linha de fundo e rolou rasteiro para o meio da área, mas ninguém do Bastia conseguiu chutar. Aristeguieta chutou de longe e Landreau fez boa defesa. No fim do jogo, Djibril Cissé recebeu em velocidade, mas, cara a cara com o goleiro, acabou desperdiçando.

Stade de Reims 1 x 3 Rennes

Em outro jogo do meio da tabela, o Rennes venceu o Reims por 3 a 1. Os alvirrubros terminaram o campeonato muito mal: venceram apenas um jogos dos últimos 11 disputados; terminaram no 11º lugar. Já os rubro-negros fizeram uma campanha irregular e terminaram uma posição abaixo.

O primeiro gol da partida saiu aos 34 minutos: Kadir cruzou e Doucouré tocou na saída do goleiro. Na volta do intervalo, os visitantes ampliaram. Agassa e Conte se atrapalharam, Toivonen ficou com a bola e tocou por cima do goleiro.

Poucos minutos depois, outra falha defensiva do Reims: Ntep roubou a bola e concluiu com uma “cabeçada rasteira” – ele parou em cima da linha e testou para o gol. Os mandantes diminuíram o marcador com o brasileiro Diego. O meia recebeu de Devaux e chutou forte vencendo o goleiro Costil.

Toulouse 3 x 1 Valenciennes

No Stadium Municipal de Toulouse, o time da casa venceu o já rebaixado Valenciennes por 3 a 1, destaque da partida foi o camisa 10 dos Tef, Ben Yedder, autor de três gols. Com o resultado, os Téfécé ficaram em 9º lugare na classificação final. O VAFC, por sua vez, terminou em penúltimo, amargando sete derrotas seguidas nas rodadas derradeiras.

Ben Yedder abriu o placar depois de belo passe de Braithwaite. O dinamarquês novamente fez boa jogada pela esquerda, acabou derrubado por Rose dentro da área e o árbitro apontou a cal. Na cobrança, Ben Yedder cobrou no meio do gol e ampliou a vantagem.

Depois da pausa, Marco da Silva quase marcou um golaço; o francês arrancou do campo defensivo e chutou no travessão. Finalmente os visitantes marcaram. Masuaku cruzou e Tallec testou no canto de Boucher. Nos acréscimos, Ben Yedder deixou mais um. Versovac roubou a bola no meio campo e deu excelente passe para o camisa 10, que dominou e chutou com força por baixo de Penneteau, marcando seu 16º gol na competição.

Monaco 1 x 1 Bordeaux

Para pouco mais de sete mil espectadores, o Monaco apenas empatou em 1 a 1 com o Bordeaux, com gols de Hoarau e Ocampos. Após vencer a Ligue 2 na temporada passada, o time de grande investimento ficou com o vice campeonato, com vaga garantida na Uefa Champions League, estabelecendo um recorde no clube, já que o ASM nunca havia feito 80 pontos em uma temporada da L1. Os Girondins permaneceram em 7º lugar.

A primeira chance de perigo foi do time do principado. Berbatov foi à linha de fundo e cruzou no segundo poste para Raggi, que chutou de primeira e a bola explodiu na trave. Quem abriu o placar foi o Bordeaux. Kaabouni cruzou da entrada da área e Hoarau testou no canto. No fim do primeiro tempo, o goleiro Roma foi substituído e aplaudido de pé.

O argentino Romero foi o goleiro na segunda etapa. O Monaco pressionou no segundo tempo. Berbatov fez boa jogada, mas chutou em cima de Carrasso. Aos 24 minutos, Ferreira Carrasco cobrou escanteio e Lucas Ocampos antecipou-se a marcação e testou para empatar a partida. Os dois times tiveram chance de marcar o gol da vitória, porém o placar ficou inalterado.

Olympique de Marseille 1 x 0 Guingamp

Na despedida da temporada o Marseille venceu o EA Guingamp, com um gol soltário de André Ayew. Mesmo com a vitória, os Phocéens terminaram a L1 com 60 pontos e na 6ª colocação, ficando fora, inclusive, da Europa League. Os atuais campeões da Coupe de France fizeram uma campanha ruim e ficaram apenas em 16º lugar, pouco acima da zona de rebaixamento.

Thauvin cobrou escanteio e Diawara testou na trave. Aos 20 minutos, Yatabaré se chocou com Mandanda, o goleiro do OM acabou levando uma joelhada do atacante e foi substituído, e acaba por ficar de fora da Copa do Mundo. Dja Djédjé pedalou para cima da marcação e cruzou, Ayew cabeceou e por pouco não abriu o placar. Pouco depois o ganês trabalho novamente. Samassa defendeu, no rebote, Cheyrou chutou na trave.

Aos seis minutos da etapa final, o Marseille finalmente abriu o placar. Mais um cruzamento, desta vez de Valbuena, que colocou a bola na cabeça de Ayew, e Samassa não conseguiu defender. O camisa 10 estava muito inspirado, fazendo com que todos os jogadores do OM o procurassem. Gignac ergueu bola na área e ele novamente cabeceou, mas o goleiro espalmou.

Nice 0 x 1 Lyon

O Lyon bateu o Nice fora de casa por 1 a 0 com gol de Koné. Com isso os Gones garantiram vaga para a Uefa Europa League como 5º colocado, já que o PSG foi o campeão da Coupe de la Ligue. Os Aiglons por pouco não caíram, ficando em 17º.

No começo do jogo, Grenier cobrou falta e Koné subiu livre para marcar o único tento do jogo. No resto da partida, poucas chances. Uma delas foi a cobrança de falta de Eysseric, que Lopes defendeu em dois tempos. Na segunda etapa, Gomis recuperou a bola na área adversária, mas acabou perdendo o gol. Ainda deu tempo de Remi Garde ser expulso.

Mais detalhes sobre a partida

Sochaux 0 x 3 Evian

O Sochaux recebeu o Evian no duelo que determinaria na última equipe rebaixada à Ligue 2. O FCSM precisava da vitória para permanecer na primeira divisão, porém a equipe visitante se impôs e venceu por 3 a 0. O destaque da partida vai para Daniel Wass, que marcou duas vezes. O Croix de Savoie, por sua vez, ficou na 14ª colocação, subindo três posições acima em relação a antes do início da rodada. Os Lionceaux permaneceram em 18º e foram rebaixados.

O primeiro gol do jogo saiu após bom cruzamento de Sougou para Wass, que, completamente livre, fez golaço de voleio. Bem na partida, o dinamarquês participou do segundo gol com uma assistência. Após cobrança de escanteio, Angoula, mesmo desequilibrado, chutou no ângulo.

Na volta do intervalo os mandantes até tentaram uma reação, mas quem marcou foi o Evian. Sougou novamente foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para o dinamarquês, que fuzilou o gol de Pelé, levando os reservas a invadir o campo para comemorar.

Mais detalhes sobre a partida

Lorient 1 x 4 Lille

Na disputada briga pela última vaga na Champions League, o Lille goleou o Lorient por 4 a 1, com destaques para Kalou e Roux. Com a vitória, os Dogues garantiram vaga para a principal competição de clubes do velho continente, ficando em 3º lugar, com 71 pontos. Os Merlus acabaram em 8º lugar.

Kalou criou a primeira boa oportunidade: em cobrança de falta, o atacante mandou na trave. Pouco depois DelaPlace chutou em cima do goleiro Audard. O Lille criou boas chances, porém os mandantes saíram na frente. Lautoa invadiu a área e rolou para Aliadière chutar no cantinho de Enyeama. Dez minutos depois, Roux tocou com categoria para Kalou, que dominou e chutou na saída do goleiro.

Na volta para o segundo tempo, o Lille marcou mais três gols. Aos oito minutos, Balmont cruzou, Audard saiu errado e Roux testou para o gol vazio. Na sequência, o próprio Roux quase marcou. Após troca de passes rápidas, o atacante chutou fraco e o goleiro espalmou. Roux foi até a linha de fundo e cruzou, o goleiro se atrapalhou, Kalou chutou na trave e, no rebote, o mesmo Kalou conseguiu tocar para as redes. No último minuto, Origi cruzou e Bourillon mandou contra o gol.

Saint-Étienne 3 x 1 Ajaccio

Precisando vencer e contar com um tropeço do Lille para ficar com a vaga na Champions, o Ajaccio perdeu para o Saint-Étienne de 3 a 1, mas com a vitória do LOSC a equipe ficou apenas em 4º lugar e com a vaga na Europa League. Os verts fizeram uma péssima campanha, ficando em último, com apenas 23 pontos e quatro vitórias.

Após escanteio tirando pela defesa, Gradel pegou o rebote e mandou na cabeça de Perrin. O segundo gol saiu de mais uma jogada do camisa sete. Gradel tocou na medida para Erdinç chutar no canto de Ochoa. Na segunda etapa, Perrin marcou novamente, sexto gol do zagueiro na Ligue 1. Após uma confusão na área, o capitão dos verts concluiu para o fundo das redes. Perozo derrubou Erdinç na área, e árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Gradel chutou no pé da trave. No fim do jogo ainda deu tempo de Baradji diminuir o placar.

Mais detalhes sobre a partida

Paris Saint Germain 4 x 0 Montpellier

Coroando a excelente temporada, o Paris Saint Germain venceu o Montpellier por 4 a 0. Os 46 mil presentes no Parc des Princes acompanharam um bom jogo do campeão, com direito a gol de Lucas e Ibrahimovic. O time da capital termina a época com dois títulos, sendo o da Ligue 1 com nove pontos de vantagem para o segundo colocado. Além disso Ibra terminou a temporada como artilheiro da competição, com 26 gols.

Logo aos dois minutos, o PSG abriu o placar. Ibrahimovic cruzou, Jallet chutou e, no rebote, Lavezzi completou. O segundo gol saiu após bom passe de Pastore para Ibra, deixando o sueco na cara do gol para marcar seu 26º gol na L1. Os visitantes não ameaçaram, os parisiens criaram boas chances, mas só marcaram duas vezes na primeira metade do jogo.

Na volta do intervalo, Lucas marcou o terceiro. Pastore arrancou pelo meio e enfiou para Lucas, que entrou em diagonal e chutou no cantinho de Jourdren, marcando seu quinto gol na Ligue 1. Substituído, Ibra entregou a faixa de capitão a Lucas, que se surpreendeu com a atitude do atacante. Para fechar a conta, Coman fez boa jogada pela esquerda, chutou rasteiro, o goleiro não agarrou e Rabiot apareceu para completar.

A festa começou no Parc des Princes, muitas bandeiras, luzes, fogos, a Torre Eiffel bastante iluminada e Thiago Silva ergue o troféu de Campeão da Ligue 1 2013-14.

Confira todos os gols da rodada

Veja como ficou a tabela após o fim do campeonato