Em parceria com a Nike, Monaco anuncia novo uniforme para a próxima temporada

Neste domingo (18), o Monaco, em parceria com a fornecedora de material esportivo Nike, apresentou seus novos uniformes para a temporada 2014-15. Antes com a marca esportiva Macron, o time do principado anunciou sua nova parceira com a empresa americana até 2019.

As estrelas do anuncio foram os jogadores Eric Abidal, Layvin Kurzawa, Falcão Garcia, Geoffrey Kondogbia, e James Rodriguez. Eles apresentaram o novo kit no centro de treinamento La Turbie, um dos mais belos centros de treinamento do mundo.

“O Monaco é um dos clubes de futebol mais apaixonantes da Europa, e a sua ambição de se tornar um dos principais clubes do mundo é clara”, disse Dermott Cleary, diretor da Nike Football.

Vadim Vasilyev, vice-presidente e CEO do Monaco agradeceu a Macron e comentou sobre futuro do clube: “O Monaco gostaria de agradecer a Macron pelo seu apoio ao longo dos últimos quatro anos. Ao olharmos para o futuro, escolhemos a Nike como nossa nova parceira. Esta parceria dá suporte à nossa estratégia global, fazendo o Monaco um dos principais clubes do mundo. Estamos ansiosos para trabalhar perto da Nike”, ressaltou.

A Nike criou um design simples para o clube da Ligue 1, no qual foi inspirado no uniforme usado na década de 1960. O famoso e icônico detalhe da camisa em diagonal, metade vermelho e metade branca, foi usado pela primeira vez em 1961.

A camisa passou por algumas mudanças em relação à última temporada. O novo modelo apresenta mangas brancas, enquanto que os uniformes anteriores possuíam mangas de cores diferentes – uma branca e outra vermelha.

Além disso, o kit 2014-15 apresenta uma gola pólo clássica e também o novo escudo do time, que foi remodelado e ganhou uma cara mais moderna. O conjunto acompanha calções e meias brancas, com alguns poucos detalhes em vermelho.