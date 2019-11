Em sua primeira temporada como técnico, Roberto Carlos leva Sivasspor à Europa League

Em sua carreira de jogador, Roberto Carlos foi revelado pelo União São João de Araras e colecionou passagens por Palmeiras, Internazionale, Real Madrid, Fenerbahçe, Corinthians e Anzhi Makhachkala, além da Seleção Brasileira, por quem jogou três Copas do Mundo (1998, 2002 e 2006). Pendurou as chuteiras ainda em território russo e iniciou sua caminhada na área técnica em 2012, quando foi assistente técnico do Anzhi. Em junho de 2013, foi contratado pelo Sivasspor. Conhecido e aclamado na Turquia devido à sua passagem pelo Fener, Roberto Carlos iniciou no país eurasiático sua carreira de treinador.

Logo em seu primeiro ano como técnico, o ex-lateral esquerdo conseguiu levar os Yiğidolar à Uefa Europa League. Os alvirrubros conquistaram 53 pontos (16 vitórias, cinco empates e 13 derrotas) nas 34 rodadas da temporada 2013/14 da Süper Lig e terminaram o certame na quinta colocação. Tiveram a terceira pior defesa com 55 gols sofridos, mas se sobressaíram no setor ofensivo do campo. Com 60 tentos marcados, o Sivasspor teve o segundo melhor ataque da competição.

Desses 60 gols, 17 foram marcados pelo atacante marroquino Aatif Chahechouhe, artilheiro da Süper Lig e principal nome do plantel que Roberto Carlos tem em mãos. Outros destaques são o meia turco Burhan Eşer e o atacante nigeriano John Utaka, autores de 12 e nove gols, respectivamente, na temporada.

Dois brasileiros integram o elenco: o lateral-direito Cicinho, ex-Atlético-MG, São Paulo, Real Madrid, Roma e Sport, e o atacante Pedro Oldoni, ex-Atlético-PR e Vitória. Cicinho, inclusive, foi o líder de assistências desta edição do Campeonato Turco com 14 passes a gols. Outro brasileiro que trabalha com Roberto Carlos é César Domingos, seu assistente técnico.

"É uma alegria muito grande ter levado o Sivasspor de volta para a Liga Europa. Só tenho a agradecer aos jogadores pelo que fizeram em campo. Esse time ficará marcado na história do clube. Também quero agradecer à diretoria, que confiou no meu trabalho. Estou muito feliz", disse o comandante.

A quinta colocação na temporada 2013/14 foi a terceira melhor da história do clube da cidade de Sivas na competição nacional. Em 2008, o SSK ficou em terceiro lugar; em 2009, foi vice-campeão. Na edição 2014/15 da Europa League, os comandados de RC entrarão na terceira fase qualificatória.

Tal prestígio se deve ao fato de o campeão Fenerbahçe não poder se classificar às competições europeias por ter se envolvido num escândalo de manipulações de resultados no futebol turco. Com isso, o segundo e terceiro colocados - Galatasaray e Besiktas, respectivamente - se garantiram na UCL e os donos do quarto e quinto postos - Trabzonspor e Sivasspor, nesta ordem - carimbaram o passaporte para a UEL.