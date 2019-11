Com 31 gols, Cristiano Ronaldo é o artilheiro da La Liga

Cristiano Ronaldo conquistou o troféu de artilheiro da Liga BBVA da temporada 2013/14 ao marcar 31 gols em 30 jogos pelo Real Madrid. Esta foi a segunda vez que o camisa 7 dos Merengues leva o prêmio em cinco temporadas pelo clube. Além disso, Ronaldo ganhou também a Chuteira de Ouro, porém empatado na mesma quantidade de gols com Luiz Suarez, do Liverpool. O uruguaio marcou 31 vezes na Premier League, porém jogou três vezes mais que o português.

A última vez que Cristiano marcou foi na 36ª rodada, contra o Valencia no Santiago Bernabéu, no último minuto para empatar a partida em 2 a 2. Após cruzamento de Di María, o jogador da seleção lusitana completou de calcanhar para o fundo das redes, sendo esse um belíssimo gol que surpreendeu à todos. Contra o Espanyol, o gajo foi relacionado e a princípio iria jogar, mas durante o aquecimento no gramado, minutos antes do jogo começar, Ronaldo sentiu uma contratura muscular e chegaram a conclusão de que era melhor poupa-lo, já que teria risco de piorar a lesão e comprometer o clube na final da Uefa Champions League, jogo que será disputado no próximo dia 24 em Lisboa. Caso jogasse e marcasse, se tornaria o artilheiro isolado do troféu Chuteira de Ouro.

Relembre o gol de calcanhar contra o Valencia:

A trajetória do artilheiro na temporada

A primeira vítima de Cristiano Ronaldo na temporada foi o Atlhetic Bilbao, na terceira rodada. Nas rodadas 6 e 7, marcou dois dobletes seguidos: o primeiro frente ao Getafe e depois contra o Rayo Vallecano. Ronaldo marcou dois hat-tricks seguidos nas rodadas 11 e 13 contra Sevilla, num jogo de dez gols, terminado em 7 a 3 para o Real Madrid, e sobre a Real Sociedad, em outra goleada no Santiago Bernabéu, que terminou em 5 a 1. Na 18ª rodada, CR7 chegou ao 20º gol diante do Celta de Vigo.

Com o avançar da temporada, Cristiano Ronaldo via Diego Costa e Messi atrás na briga pela artilharia e ambos não paravam de marcar. O gajo aumentou seus dobletes contra Granada e Betis, e o Atlético de Madrid virou mais uma vítima em pleno Vicente Calderón. A partir daí, emplacou uma sequencia de seis jogos seguidos marcando gol nas rodadas 26, 27, 28, 29, 30 e 31, feito que deixou o português com um saldo de 28 gols. Contra o Osasuna, na 35ª rodada, fez seu último doblete na temporada e chegou na marca dos 30 gols. Na rodada seguinte, o Valencia foi a última vítima ao marcar um gol de placa (confira no vídeo acima).