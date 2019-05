Carlo Ancelotti: "O mais importante é que todos estejam bem para jogar em Lisboa"

A partir de agora o Real Madrid se prepara para a decisão mais importante da história do clube nos últimos 12 anos. No dia 24, o clube enfrenta o Atlético de Madrid, pela final da Uefa Champions League, em Lisboa. Mas, a equipe de Carlo Ancelotti tem algumas baixas: antes do confronto contra o Espanyol, Cristiano Ronaldo foi poupado; durante a partida, Benzema sentiu dores e teve que ser substituído. Além deles, Pepe que se machucou nesta reta final de temporada, segue no departamento médico, e Xabi Alonso está suspenso da decisão devido ao terceiro cartão amarelo recebido contra o Bayern de Munique.

"O mais importante é que todos os jogadores estejam bem para jogar em Lisboa. Somente Alonso e Jesé não podem estar", disse Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti tranquilizou todos ao dizer que Cristiano Ronaldo e Benzema têm condições de jogar contra os rojiblancos.

"Cristiano não estava se sentindo bem com o calor e não corre risco. Fizemos teste e deu uma contratura. Estamos calmos porque achamos que pode jogar a final. Ele não tem jogado os últimos jogos. Treinou normalmente e tinha muita confiança, mas no aquecimento não se sentiu bem e resolvemos poupar do jogo para evitar riscos."

Sobre Benzema, o técnico disse que o atacante francês não terá problemas para jogar a final, que foi apenas um susto.

"Benzema teve uma contratura no musculo adutor e não deve ter problemas para jogar a final"

Além destes problemas por lesão, o treinador têm duas duvidas para fechar o time que vai à campo para a decisão. Xabi Alonso está suspenso e Illarramendi deve ganhar a posição. Khedira, recém-recuperado de lesão, tem chances menores de ganhar a vaga.

"Illarra tem chances de jogar. Falta uma semana e eu tenho que decidir. Estou feliz com as partidas que realizou", disse Ancelotti.

Perguntado sobre Khedira, ele respondeu: "Tenha em mente que ele (Khedira) ficou muito tempo fora. Illarramendi tem muito mais chances do que o alemão", completou.

Pepe também é dúvida para a partida decisiva. O luso-brasileiro continua em tratamento.

"Amanhã começa o trabalho no campo. Até agora tem tratado na academia. Esperamos que possa jogar", explicou.

Outra dúvida é na lateral-esquerda: Coentrão jogou nos principais jogos e se saiu bem. O português ganhou a vaga de Marcelo que se lesionou. Entretanto, o brasileiro voltou de lesão e vem atuando bem, tanto que as principais jogadas do Real Madrid nos últimos jogos surgiram com suas participações.

"Marcelo tem jogado bem após a lesão. Há muita competição nesta posição, mas ainda não está decidido quem vai jogar em Lisboa", disse.