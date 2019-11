Cristiano Ronaldo é o único jogador do Real Madrid na seleção do Campeonato Espanhol

Cristiano Ronaldo, o artilheiro da Liga BBVA, foi um dos escolhidos para a seleção dos 11 melhores jogadores do Campeonato Espanhol. O jogador foi o único representante do Real Madrid na lista, que teve sete jogadores do campeão Atlético de Madrid - adversário do Real na final da Champions League. Completam a lista: Laporte e Iturraspe, ambos do Atlhetic Bilbao, e Rakitic, do Sevilla. Ao lado de Ronaldo, Diego Costa formou a dupla de ataque. Filipe Luís foi o único brasileiro.

LEIA MAIS: Sem jogadores do Barcelona, Atlético de Madrid domina seleção do Campeonato Espanhol

O melhor jogador do mundo na atualidade marcou 31 gols na La Liga, conquistando além da artilharia do campeonato a Chuteira de Ouro, prêmio concedido pela Uefa. O luso empatou com Luiz Suarez, do Liverpool, porém jogou em menos oportunidades devido a lesões. Em 46 jogos nesta temporada, Cristiano Ronaldo marcou 50 gols, deu 16 assistências e tem uma média de 1,06 gols por jogo.

Apesar de todas as dificuldades com lesões na temporada, Cristiano Ronaldo tem motivos para comemorar. O camisa 7 conquistou a Bola de Ouro Fifa depois de quatro anos, foi campeão da Copa do Rey, é finalista da Champions League e foi convocado para a Copa do Mundo no Brasil. Além dos títulos, CR7 quebrou alguns recordes nesta temporada: se tornou o maior artilheiro de uma edição da Liga dos Campeões e passou Puskás na lista dos maiores artilheiros da história do Real Madrid.

Atlético de Madrid dominou a seleção do campeonato. Cristiano Ronaldo foi o único jogador do Real (Foto: LFP)