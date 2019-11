Gareth Bale: "Ganhar a Champions League seria um sonho"

A ansiedade já bate na porta do Real Madrid, faltando três dias para a final da Uefa Champions League, contra o arquirrival Atlético de Madrid. Poucos dias para quem vê de fora, mas para quem irá jogar, parece uma eternidade: Gareth Bale, um dos destaques da equipe na competição e na temporada, terá a oportunidade de conquistar o troféu pela primeira vez e o triunfo seria realizar um sonho, segundo o futebolista.

"Como jogador, você quer sempre estar melhorando. E se aparece a oportunidade, você quer ir para o melhor clube do mundo para conquistar troféus como a Liga dos Campeões", disse o jogador.

Nesta temporada, Bale foi o autor do gol que deu o único título do Real Madrid na temporada. Contra o Barcelona, os blancos conquistaram a Copa do Rey. "Foi ótimo marcar, eu só estava focado na bola. Quando disputo com alguém, só me imagino ganhando", explicou.

Relembre o gol de Bale:

Apesar de ter mudado de clube nesta temporada, Bale se adaptou bem ao clube merengue e não demorou muito para render bons frutos ao clube. Prova disso é que o Real Madrid já conquistou um título graças ao gol dele e está na final da Champions League. Na semifinal contra o Bayern de Munique, na Allianz Arena, em uma de suas arrancadas serviu Cristiano Ronaldo para marcar o gol que lhe concedeu o recorde de artilheiro em uma única edição da Liga dos Campeões.

Contra o Schalke 04 nas oitavas-de-final, marcou três gols e deu três assistências na soma das duas partidas, terminada em 9 a 2 no placar a agregado. Isto quer dizer que Bale participou diretamente em seis dos nove gols do Real. Nas quartas-de-final, contra o Borussia Dortmund, marcou um dos gols na vitória no Santiago Bernabéu por 3 a 0.

"Foi estranho, já que antes em Londres em uma hora e meia eu estava em Cardiff. Agora, para estar em casa, tenho que pegar avião. Me custou um pouco, levei um tempo, mas me sinto feliz jogando com os melhores jogadores do mundo", afirmou.

Um de seus principais apoiadores no vestiário, como ele mesmo admitiu, é Cristiano Ronaldo. Para o atleta, o camisa 7 ajudou em sua adaptação na Espanha e no clube. "Sempre esta perto de mim, me aconselhando sobre onde viver ou conceitos em campo", disse o jogador.

Para terminar, quando perguntado sobre a possibilidade de conquistar o título da Champions League no dia 24, em Lisboa, Bale foi simples e curto. "Seria um sonho", finalizou.