Diego Costa treina com o grupo e é relacionado para a decisão da Champions League

Principal atacante e jogador de referência do Atlético de Madrid, o atacante Diego Costa poderá estar em campo na grande decisão da Uefa Champions League. Nesta quinta-feira (22), um dia depois de ir a Belgrado, na Sérvia, para realizar tratamento com placenta equina, o jogador correu no campo e fez atividades com bola, mostrando totais sinais de recuperação.

Diego Costa, no último sábado (17), foi diagnosticado com uma ruptura no bíceps femoral da coxa direita, ainda na partida contra o Barcelona, pela última rodada da La Liga. Em tese, o problema demandaria pelo menos 15 dias de recuperação, mas o jogador tenta de todas as maneiras estar disponível para a decisão. Além dele, Arda Turan também mostrou-se estar recuperado na lesão que sofreu na região do quadril e não deverá ser desfalque.

Com isso, Diego Costa e Turan foram relacionados pelo técnico Diego Simeone para a viagem a Lisboa. No entanto, a presença deles na lista não significa que eles irão jogar. Simeone relacionou para a viagem todos os 22 jogadores do elenco principal do Atlético. A equipe parte para a capital portuguesa na manhã desta sexta-feira (23).

Atlético de Madrid e Real Madrid farão a final da Uefa Champions League, no sábado, às 15h45 (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa.