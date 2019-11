Com visita de Raúl, Real Madrid realizou seu último treino antes da final

Nesta sexta-feira o Real Madrid realizou um treinamento no palco da final da Uefa Champions League, o Estádio da Luz. Neste sábado, às 15h45 (de Brasília), na busca por "La Decima", os comandados de Carlo Ancelotti terão pela frente o seu rival de cidade, o Atlético de Madrid, comandado pelo argentino Diego Simeone.

Campeão nove vezes do torneio mais importante do continente europeu, o Real Madrid é o favorito para o título, mas isso não quer dizer que o seu adversário seja fraco. O Atlético de Madrid se mostrou um adversário difícil e, apesar do elenco menos estrelado, joga compacto e com vontade. Assim, os rojiblancos chegaram a decisão tendo eliminado o Barcelona e Chelsea no seu caminho.

Carlo Ancelotti tem dois problemas para a decisão: Pepe e Benzema ainda seguem como dúvidas. Suspenso, Xabi Alonso ainda não sabe quem será seu substituto pois o treinador ainda não decidiu, mas Illarramendi tem mais chances que o alemão Khedira como foi dito pelo técnico ainda essa semana. Recuperado, Cristiano Ronaldo treinou bem essa semana e, hoje, mostrou-se com vontade de ganhar a taça. O maior artilheiro de uma edição da Champions estará em campo.

No último treino antes da final, os jogadores do Real Madrid receberam a visita o ídolo Raúl. O ex-camisa 7 conversou principalmente com o atual dono da camisa, Cristiano Ronaldo.

Raúl conversa com Cristiano Ronaldo e Iker Casillas (Foto: AFP)

Raúl fazia parte daquele time campeão na temporada 2001/02. Este, inclusive, foi o último título do Real Madrid na Champions League. Atual assistente técnico de Carlo Ancelotti, Zidane marcou o gol do título sobre o Bayer Leverkusen ao acertar um lindo voleio. Titular no grupo atual, Casillas é um dos mais experientes. Em 2002, mais jovem, era reserva de César Sanchez.