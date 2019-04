Real Madrid x Atlético de Madrid, final da Champions League 2014 e

Encerramos por aqui a transmissão. O Real Madrid goleia o Atlético de Madrid por 4 a 1 e conquista pela décima vez o título da Uefa Champions League. Parabéns, Real Madrid! Obrigado a todos que nos acompanharam, até a próxima!

18:25 Festa blanca em Lisboa! Conquista madrilenha na Uefa Champions League! O Real Madrid é campeão pela décima vez em sua história: 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-00, 2001-02 e 2013-14.

FIM DE JOGO! O REAL MADRID É O CAMPEÃO DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE! A CONQUISTA DA SONHADA 'LA DÉCIMA' CHEGOU!

16' CENAS LAMENTÁVEIS! Varena, zagueiro do Real Madrid, chuta a bola em cima de Diego Simeone. David Villa, ao ver a cena, parte para a violência para cima do defensor.

15' GOL DO REAL MADRID De pênalti, Cristiano Ronaldo define a goleada.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! É DELE, CRISTIANO RONALDO!

15' PÊNALTI PARA O REAL MADRID!

14' GOL DO REAL MADRID! NO CORAÇÃO! Com o Atlético de Madrid completamente abatido, Marcelo aproveita para avançar e chutar forte. Cortouis ainda toca na bola, mas nao impede o gol.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! MARCELO FECHA O CAIXÃO!

8' PRA FORA! Casillas falha de novo, a bola sobra nos pés de Tiago e o volante colconhero chuta por cima! Lance inacreditável.

5' GOL DO REAL MADRID! Dí Maria faz uma jogada espetacular, passa por dois marcadores e chuta para defesa espetacular de Courtois. No rebote, Gareth Bale aparece para empurrar para as redes.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! GARETH BALE VIRA O JOGO!

3' Gabi cobra falta para a grande área e Godín sobe para cabecear. Casillas segura firme.

2' Modric rouba a bola no meio campo, avança e arrisca o chute. Courtois cai bem e fica com ela.

1' POLÊMICA! Marcelo cruza, Morata divide com Miranda e a bola resvala no braço do zagueiro colconhero. Pedido de pênalti por parte dos jogadores do Real Madrid.

0' SEGUNDO TEMPO EM ANDAMENTO! Últimos quinze minutos regulamentares da Champions League.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Já na prorrogação, o empate por 1 a 1 permanece. Teremos mais quinze minutos e caso o placar siga inalterado, iremos para as penalidades.

15' FOTO O momento da cabeçada de Sergio Ramos, que decretou o empate para o Real Madrid.

13' Gabi arranca pela direita, Carvajal protege e fica com a bola, mas se enrola no momento de afastar e cede escanteio para o Atlético de Madrid.

10' Cristiano Ronaldo cobra a falta, a bola explode na barreira e sai pela linha de fundo. O português reclama de um toque de mão na cobrança.

9' CARTÃO AMARELO PARA GABI! Por falta dura cometida em cima de Marcelo. Chance perigosa para o Real Madrid.

8' FOTO Comemoração de Sergio Ramos no gol do Real Madrid.

7' Cristiano Ronaldo tenta o chute de fora da área, mas escorrega no momento da finalização e protagoniza um lance bizonho em Lisboa.

6' Dí Maria cruza para a grande área, mas Miranda aparece bem posicionado para afastar.

4' VÍDEO Sergio Ramos, nos acréscimos, sobe mais que toda a defesa do Atlético de Madrid e cabeceia com precisão para o fundo das redes!

3' O Real Madrid volta para a prorrogação com o mesmo intuito do segundo tempo: pressionando. O Atlético de Madrid se fecha na defesa e aposta nos contra-ataques.

1' FOTO O beijo de Casillas em Sergio Ramos, após o gol madrilenho, que saiu nos acréscimos.

0' COMEÇA A PRORROGAÇÃO! Bola rolando para os primeiros quinze minutos do tempo extra.

17:40 Casillas sai de campo beijando Sergio Ramos. O alivio é geral por parte dos jogadores do Real Madrid e principalmente para o goleiro madrilenho, que falhou no gol do Atlético de Madrid.

FIM DO SEGUNDO TEMPO! No tempo regulamentar, Real e Atlético de Madrid empata por 1 a 1. Godín marcou para o lado colconhero, enquanto Sergio Ramos, de maneira espetacular, igualou o marcador para os merengues.

50' GOL DO REAL MADRID! ESPETACULAR! Sergio Ramos, nos acréscimos, sobe mais que toda a defesa do Atlético de Madrid e cabeceia com precisão para o fundo das redes!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! SERGIO RAMOS EMPATA A FINAL!

46' A pressão é total do Real Madrid, duelo entre o melhor ataque contra a melhor defesa da competição.

45' Teremos cinco minutos de acréscimo!

44' Carvajal comete dura falta no meio campo em Adrian Lopez, que cai sentindo dores. No lado de fora, Diego Simeone rege a torcida do Atlético de Madrid, organizando uma linda festa nas arquibancadas.

42' Marcelo faz a ligação direta entre defesa e ataque, mas Morata puxa a camisa de Godín e o árbitro assinala a falta.

41' CARTÃO AMARELO PARA KOKE! Por falta cometida em Modric.

39' QUASE O EMPATE! Marcelo cruza da esquerda, rasteiro, para Cristiano Ronaldo que divide com Miranda. A bola cruza toda a extensão da pequena área e sobra para Isco que tenta novamente o cruzamento. A bola morre nas mãos de Courtois.

37' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! Sai: Filipe Luis. Entra: Alderweireld.

36' ANIMOS EXALTADOS! Morata comete falta em Adrián López que cai sentindo dores. Sergio Ramos se irrita, alegando simulação do jogador colconhero e tenta tirar satisfações. Clima quente na partida.

34' SALVA, GODÍN! Carvajal cruza da direita para o centro da grande área, mas Isco aparece como elemento surpresa, intercepta o cruzamento, domina a bola e fica de frente para o gol. Mas Godín aparece de maneira espetacular para travar o chute.

33' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Benzema. Entra: Morata.

32' PERDE, BALE! A melhor chance da partida! O galês arrancada pela lado direito do campo, vence Filipe Luís na corrida e fica de frente para Courtois, mas na hora da finalização pega mal na bola e perde a chance mais clara da partida.

31' Publico presente no estádio da Luz para a decisão da Uefa Champions League: 60.976 torcedores

28' PRIMEIRA CHANCE! Gareth Bale tabela com Modric na entrada da área e arrisca o chute. A bola passa raspando a trave esquerda de Courtois.

27' CARTÃO AMARELO PARA DAVID VILLA! Por entrar forte na disputa de bola com Casillas.

25' Marcelo cruza para a grande área, a bola viaja e Gareth Bale domina com o auxilia de seu braço, segundo o árbitro. Lance paralisado.

24' NÃO CHEGA! Marcelo e Isco tabelam no bico esquerdo da grande área. O lateral madrilenho avança e cruza rasteira para a pequena área, mas Godín aparece para fazer o corte providencial, impedindo a finalização de Benzema.

22' À DIREITA! Modric faz boa jogada pela direita, se infiltra e toca para Benzema que, cercado dentro da grande área, rola para Isco arrematar de fora. A bola passa à direita da meta defendida por Courtois.

20' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! Sai: Raúl Garcia. Entra: Sosa.

17' POR POUCO! Marcelo, incendiando o jogo pelo lado esquerdo, cruza na área, para Cristiano Ronaldo que, livre, não consegue cabecear de maneira precisa e apenas acertar uma casquinha na bola. Após o desvio, Benzema por pouco não completa para as redes.

15' TRÊS ERROS. Juanfran, na ponta direita de campo, desperdiça três chances de realizar o cruzamento para a grande área. Nas duas primeiras, Marcelo aparece para interceptar. Na terceira, Sergio Ramos corta o cruzamento rasteiro.

13' SUBSTITUIÇÕES NO REAL MADRID! Saem: Fabio Coentrão e Khedira. Entram: Marcelo e Isco.

11' Na cobrança de escanteio, Varene afasta, mas Adrían López pega a sobra e arrisca o chute. A bola explode em Sérgio Ramos e vai à linha de fundo.

10' Carvajal perde o tempo de bola, entrega a bola de graça para Adrían López que avança à linha de fundo. Mas o atacante colconhero demora para se decidir e permite a reação do lateral merengue, que intercepta o cruzamento.

9' PRA FORA! Na cobrança de escanteio, Sérgio Ramos aparece para cabecear, subindo mais que a defesa colconhera, mas a bola sai pela linha de fundo.

8' ESPALMA, COURTOIS! Cristiano Ronaldo bate bem a falta, seguindo duas características, e o goleiro belga se estica todo para espalmar para escanteio!

7' CARTÃO AMARELO PARA MIRANDA! Por falta dura em cima de Dí Maria, matando o contra-ataque merengue.

6' Carvajal se lança pela direita, mas vê a marcação de Filipe Luis e recua. Gareth Bale recebe o passe no meio e tenta enfiar em profundida para o lateral espanhol, que não acompanha o lance e desperdiça o ataque.

5' PRA FORA! Carvajal erra a saída de bola e perde a dividida para Koke. Na sequencia do lance, o espanhol cruza para Raúl Garcia, que arrisca de primeira, mas manda por cima.

4' É perceptível a mudança de postura do Real Madrid na partida. Sem a possibilidade dos contra-ataques, os merengues adiantam a marcação e já sufocam a saída de bola colchonera, forçando o erro dos defensores.

2' Após boa troca de passes, Koke tenta o passe em profundidade para David Villa, mas o camisa 9 colconhero não acompanha e a bola sai pela linha de fundo.

1' Atlético de Madrid tem o primeiro domínio de bola. Juanfran tenta o cruzamento, mas a bola explode em Khedira e sai pela lateral.

0' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO! O Atlético de Madrid é momentâneamente o campeão da Champions League, mas o Real Madrid busca a reação.

16:45 VÍDEO Assita ao gol de Diego Godín, o primeiro do Atlético de Madrid nesta decisão de Uefa Champions League.

16:41 FOTO Comemoração de Diego Godín, autor do único gol da primeira etapa.

16:40 Primeiros 45 minutos de decisão marcado por apenas duas falhas. Na primeira, Tiago errou o lançamento e Gareth Bale partiu em arrancada, entrou na área e finalizou para fora. Na segunda, foi a vez do experiente Casillas falhas no tempo de bola e, dessa vez, não teve como evitar o gol de Diego Godín.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! No duelo madrilenho, o Atlético vai para o intervalo com a vantagem. Placar parcial de 1 a 0.

43' Atlético consegue anular as principais virtudes do Real Madrid. Cristiano Ronaldo, que não está 100%, pouco fez até aqui.

40' Jogo segue na mesma. Atlético assusta em escanteio com Adrián.

36' Escanteio, a zaga tira, Juanfran toca de cabeça para a área, GODÍN cabeceia, Casillas sai mal e ela entra.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO!!!!! É DE GODÍN!

31' CHANCE INCRÍVEL PERDE O REAL! Tiago perde a bola de maneira patética, Bale recupera, conduz bem e de frente pro gol perde chance inacreditável de abrir o placar.

27' Na cobrança, Cristiano Ronaldo mando direto para mais uma defesa de Courtois.

26' Varane corta, Di Maria puxa contra-ataque e é parado com falta por Raul Garcia, que foi amarelado. Sergio Ramos, por reclamação, também.

25' Atlético vai ganhando campo! Cruzamento vem da direita e Sergio Ramos manda pra escanteio.

22' Modric cobra falta na pequena área e a bola vai nas mãos de Courtois.

18' Khedira procura Benzema na área mas cruza forte demais.

16' Atlético não abdica de jogar. Sempre que tem a bola trabalha o jogo com seus volantes, procurando as escapadas de Villa.

12' Raul Garcia arrisca de longe e manda longe do gol de Iker Casillas.

9' INCRÍVEL! Como alguns já esperavam, não deu pra Diego Costa. Substituído logo aos nove minutos. Adrián entra.

7' Tentativa de jogada ensaiada pelo Atlético, mas a defesa do Real Madrid se saiu bem.

5' Primeira chegada do Real. Benzema recebe de costas pro gol, tenta leve desvio para Bale mas Courtois fica com a bola.

3' Equipes nos seus esquemas tradicionais. Real no 4-3-3 com Khedira, Modric e Di Maria no meio; Atlético com um 4-4-2 com as linhas de quatro recuadas até o momento.

2' Falta sobre Miranda. Real começa com mais posse de bola, mas Atletico tenta aos poucos entrar no jogo.

15:45 Chegou a hora: bola rolando em Lisboa para Real Madrid e Atlético!

15:43 Hino da Uefa Champions League em execução! Times já no gramado. Emocionante!

15:36 Cerimônia de abertura iniciada. Luís Figo levou a taça da competição para o gramado.

15:34 Times já retornaram aos vestiários. Em poucos minutos voltam ao campo para a grande final.

15:27 Poucos minutos pra bola rolar em Lisboa. Estádio lotado!

15:10 Mais uma vez as escalações oficiais, agora com desenho tático:

15:00 Torcida do Atlético em Lisboa. Tá chegando a hora! (Foto: Divulgação / @Atleti)

14:50 Arda Turan, Pepe e Xabi Alonso: as principais ausências da grande final de logo mais. Xabi está suspenso, Arda machucado. Pepe marca presença entre os reservas. Casemiro fora.

14:45 Em 13 partidas, Cristiano Ronaldo tem 12 gols sobre o Atético de Madrid (Foto: Divulgação / Uefa)

14:37 ATLÉTICO DE MADRID: Courtois, Juanfran, Miranda, Godín, Filipe Luís; Tiago, Gabi, Koke, Raul Garcia; Villa e Diego Costa.

14:35 REAL MADRID: Casillas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Coentrão; Khedira, Modric, Di Maria; Bale, Cristiano Ronaldo e Benzema.

14:33 As escalações já estão confirmadas! No Real Madrid, Varane, Khedira e Benzema vão pro jogo. No Atlético, Diego Costa está confirmado entre os titulares.

14:31 Caso marque hoje, Cristiano Ronaldo igualará os 67 gols de Messi em Uefa Champions League, tornando-se, empatado com o argentino, o segundo maior artilheiro do torneio europeu; Raúl é o primeiro, com 71.

14:22 Em sequência, os vestiários de Real Madrid e Atlético para a final de logo mais. Ambas as equipes já se encontram no Estádio da Luz (Reprodução / Twitter)

PRÉ-JOGO: Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam pela final da Champions League

14:13 Com capacidade para mais de 65 mil torcedores, o Estádio da Luz será o palco da decisão da Uefa Champions League, que será disputada entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Tendo o Sporting Lisboa como seu proprietário, foi aqui onde Cristiano Ronaldo deu seus primeiros passos no futebol.

14:10 O árbitro holandês Bjorn Kuipers será o responsável por apitar a final da Uefa Champions League, entre Real Madrid e Atlético de Madrid, em Lisboa. O juiz foi responsável por comandar a última decisão da Copa das Confederações, entre Brasil e Espanha.

14:05 Principal esperança merengue, Cristiano Ronaldo pediu apoio dos torcedores madridistas que irão à Lisboa. Para o craque, a conquista de "La Décima" é o título sonhado e desejado, não só pelos torcedores, mas também pelos jogadores blancos: "Precisamos de apoio, eles nos ajudam a vencer os jogos. Precisamos sentir esse apoio. Vamos dar o nosso melhor para vencer. La decima é o título que todo madridista quer. Eu vim para este clube para conquistar títulos assim". Confira.

14:00 O galês não escondeu sua ansiedade para a final, e espera repetir a façanha conquista na decisão da Copa do Rei, contra o Barcelona, onde anotou o gol do título merengue: "Estou muito animado para jogar minha primeira final de Champions League e vamos trabalhar duro para se preparar. Estou gostando muito da minha primeira temporada no Real Madrid, espero que eu possa terminar a temporada ganhando mais um título". Confira.

13:55 Gareth Bale, um dos destaques do Real Madrid na Uefa Champions League e na temporada, terá a oportunidade de conquistar o troféu pela primeira vez e o triunfo seria a realização de um sonho, segundo o futebolista: "Como jogador, você quer sempre estar melhorando. E se aparece a oportunidade, você quer ir para o melhor clube do mundo para conquistar troféus como a Liga dos Campeões"

13:50 FIQUE DE OLHO: Cristiano Ronaldo, atacante do Real Madrid. Vivendo a melhor fase de sua carreira, o português retorna à Lisboa, terra onde despertou para o futebol, buscando o maior título do continente atuando pelo clube onde sempre desejou jogar. Cristiano Ronaldo é o principal destaque do Real Madrid na temporada. Autor de dois gols na semifinal, contra o Bayern de Munique, o camisa 7 é a referência merengue para o combate contra o Atlético de Madrid, na partida mais decisiva do ano. Perfil: Cristiano Ronaldo.

13:45 FIQUE DE OLHO: Thibaut Courtois, goleiro do Atlético de Madrid. A pouca idade deste gigante de 1.99m não o impediu de provar seu valor. O dono da camisa 13 e guardião das metas do Atlético de Madrid realizou, nestes últimos dez meses, verdadeiros milagres. Arqueiro da defesa menos vazada da competição, o belga tem a missão de parar a artilharia madrilenha e levar o Atlético de Madrid ao lugar mais alto da Europa. Perfil: Thibaut Courtois.

13:40 Mesmo com Diego Costa relacionado para a decisão, a presença do atacante na equipe titular ainda é uma incógnita. Com isso, surge a possibilidade do atacante Adrían estar presente entre os onze iniciais do Atlético de Madrid. Em entrevista, Diego Simeone comentou sobre um de seus jogadores mais queridos no elenco colconhero: ''Adrián é um jogador vertical, com talento, e sabe marcar gols rapidamente. Se joga como contra o Barça, ou como contra o Chelsea, pode nos ajudar muito''

13:35 Fazendo a melhor temporada de sua história, o Atlético de Madrid nem teve muito tempo para comemorar o seu décimo título do Campeonato Espanhol. Os jogadores retornaram a campo no Vicente Calderón ainda com sorrisos estampados no rosto pela incrível conquista, mas a ordem do técnico Diego Simeone é esquecer o que passou, e também evitar o clima de euforia. ''Temos de virar a página. No futebol, sempre conta a última coisa que você faz. Estes jogadores já entraram para história, mas nunca olhamos para trás''. Confira.

13:30 Durante a comemoração do título espanhol, conquistado contra o Barcelona, no último sábado (17), o lateral-direito Juanfran afirmou que o trabalho feito no Atlético de Madrid entrará para a história, e que o grupo está unido e focado para a decisão da Champions League: "Este é um Atlético para a história. Este vai ser um Atlético de Madrid que recordaremos para sempre. Jogamos jogo a jogo. Agora temos que trabalhar para dar uma nova alegria na Champions"

13:25 Em entrevista, Carlo Ancelotti disse que se sente feliz por chegar à final da competição com o Real Madrid, e que não sente nenhuma pressão quanto à isso: "Eu sinto alegria de estar vivendo este momento e aproveitar o trabalho que temos feito na Liga dos Campeões, que tem sido muito bom. Jogar a final é um objetivo, muitas equipes vão ver pela TV e nós vamos jogar. Tive a sorte de estar em muitas finais. É a minha sétima e vou dar a minha experiência aos jogadores". Vale lembrar que o técnico já conquistou por duas vezes o título da Champions League quando era treinador do Milan. Confira.

13:20 Outra dúvida é na lateral-esquerda. Coentrão jogou nos principais jogos e se saiu bem. O português ganhou a vaga de Marcelo que se lesionou. Entretanto, o brasileiro voltou de lesão e vem atuando bem, tanto que as principais jogadas do Real Madrid nos últimos jogos surgiram com suas participações.Ancelotti despistou sobre quem atuará na decisão: "Marcelo tem jogado bem após a lesão. Há muita competição nesta posição, mas ainda não está decidido quem vai jogar em Lisboa"

13:15 Além destes problemas por lesão, o treinador têm duas duvidas para fechar o time que vai à campo para a decisão. Xabi Alonso está suspenso e Illarramendi deve ganhar a posição. Khedira, recém-recuperado de lesão, tem chances menores de ganhar a vaga. O técnico madrilenho comentou sobre os possíveis substitutos: "Illarra tem chances de jogar. Falta uma semana e eu tenho que decidir. Estou feliz com as partidas que realizou e tenha em mente que ele (Khedira) ficou muito tempo fora. Illarramendi tem muito mais chances do que o alemão." Confira.

13:10 Entretanto, Carlo Ancelotti têm problemas para a escalar o Real Madrid para a final da Uefa Champions League. Pepe e Karim Benzema, segundo o treinador, ainda não estão em condições de jogar, e no momento, ficariam de fora: "São dois jogadores muito importantes, mas o Atlético tem uma equipe muito forte e têm feito grandes jogos sem eles, por isso não vai mudar sua força"

13:05 Antes dúvida, o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, está garantido para a decisão da Uefa Champions League. Quem confirma a informação é o técnico madrilenho, Carlos Ancelotti: "Cristiano não estava se sentindo bem com o calor e não corre risco. Fizemos teste e deu uma contratura. Estamos calmos porque achamos que pode jogar a final. Ele não tem jogado os últimos jogos. Treinou normalmente e tinha muita confiança, mas no aquecimento não se sentiu bem e resolvemos poupar do jogo para evitar riscos."

13:00 Emprestado pelo Chelsea desde 2011, o goleiro Thibaut Courtois, titular absoluto da seleção belga e do Atlético de Madrid, manifestou - pela primeira vez - interesse em continuar a atuar na Espanha na próxima temporada. O camisa 13 dos colchoneros isse que não seria feliz sendo o goleiro reserva do Blues na próxima temporada, e que prefere continuar jogando do que ter que brigar pela vaga: ''Nós temos a final da Uefa Champions League sábado, e depois a Copa do Mundo, por isso agora não é hora de pensar no futuro. Eu ainda tenho dois anos de contrato com o Chelsea, e estou a decidir. Se eu for para algum lugar, eu vou jogar, para minha idade, isto é o mais importante''.

12:55 Em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentaram pela última vez antes da decisão da Uefa Champions League. O duelo do então líder contra o vice-líder terminou empatado em 2 a 2 com gols de Benzema, Koke, Gabi e Cristiano Ronaldo. Com o placar, os merengues se manteriam na liderança da competição. Porém, o título terminaria em mãos colchoneras, que levantaria a taça após a última rodada.

12:50 O confronto entre Real Madrid e Atlético de Madrid, pela final da Copa do Rei da Espanha, em 2013, marcou a última final entre as equipes antes da decisão da Uefa Champions League. A ocasião marcou a chegada do clube colchonero ao seu auge naquela temporada, marcando presença e fazendo bonito ao lado dos grandes clubes espanhois. O jogo foi decidido apenas na prorrogação. Após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, gols de Cristiano Ronaldo e Diego Costa, coube a Miranda decretar o título rojiblanco, com uma cabeçada precisa, na segunda etapa do tempo extra.

12:45 A decisão da Uefa Champions League desta temporada não será o primeiro confronto histórico e decisivo entre Atlético de Madrid e Real Madrid na história da competição internacional. Em 1959, os rivais madrilenhos se enfrentaram pelas semifinais do torneio. Na partida de ida, disputada no Santiago Bernabeu, os blancos abriram vantagem após vencer por 2 a 1. Porém, na volta, em Vicent Calderón, os colconheros mostraram sua força ao reverter o placar na vitória por 1 a 0. Seguindo o regulamento da época, foi necessário a realização de um 'play-off' e no terceiro jogo, os merengues novamente repetiram o placar de 2 a 1 e avançaram à final, onde - mais tarde - seriam campeões.

12:40 Seguindo a rivalidade madrilenha, Real Madrid e Atlético de Madrid realizam um dos confrontos mais tradicionais e históricos do futebol espanhol. Na história do clássico, merengues e colconheros se enfrentaram em 199 oportunidades, somando todas as competições oficiais. No total, são 105 vitórias para os blancos, contra 48 triunfos rojiblancos e 48 empates.

12:35 Com 37 gols marcados em 12 oportunidades, o Real Madrid chega a decisão da Uefa Champions League com o melhor ataque da competição. Porém, no outro lado, temos o Atlético de Madrid, que com apenas seis gols sofridos, é a melhor defesa do torneio. O lado colconhero também tem a seu favor o fato de ser a única equipe invicta nesta edição do campeonato europeu, enquanto os merengues já foram derrotados em uma oportunidade.

12:30 Já a sensação do futebol europeu nesta temporada, o Atlético de Madrid, foi sorteado para o Grupo G da Uefa Champions League e, assim como Real Madrid, não teve dificuldades para passar de fase e encerrar sua trajetória na liderança da chave, concorrendo diretamente com Zenit, Porto e Austria Wien. Com os mesmos 16 pontos do rival, os colchoneros enfrentaram seu primeira adversário de peso já nas oitavas-de-final. Porém, o Milan, heptacampeão do torneio, não foi páreo para os comandados de Simeone que avançaram. Nas quartas, veio o primeiro confronto local. O Barcelona, já vivendo sua má fase, deu adeus ao torneio após ser derrotado por 2 a 1 no agregado. O último capítulo reservou o Chelsea, junto a José Mourinho, e a uma épica vitória por 3 a 1, dentro do Stamford Bridge, que garantiu a passagem à Lisboa.

Adversários Ida Volta Agg. Zenit 3-1 1-1 - Porto 2-0 2-1 - Austria Wien 4-0 1-1 - Milan 1-0 4-1 5-1 Barcelona 1-1 1-0 2-1 Chelsea 0-0 3-1 3-1

12:25 Sorteado para o Grupo B da Uefa Champions League, o Real Madrid não teve dificuldades para avançar à próxima fase e garantir a liderança no seu chaveamento, que contava com adversários como Galatasaray, Copenhagen e Juventus. Com 16 pontos conquistados, em cinco vitórias e apenas um empate, os merengues tiveram em seu caminho, rumo à Lisboa, uma tríplice alemã como adversário. Primeiramente, o Schalke 04, que não foi páreo após o agregado de 9 a 2 à favor dos espanhóis. Segundo, o Borussia Dortmund, carrasco da edição passada, que não conseguiu reverter a desvantagem de 3 a 0 sofrida na partida de ida. Por último, o atual campeão, Bayern de Munique, que deu adeus ao sonho do bicampeonato de forma humilhante, sendo goleado dentro do Allianz Arena por 4 a 0.

Adversários Ida Volta Agg. Galatasaray 6-1 4-1 - Copenhagen 4-0 4-1 - Juventus 2-1 2-2 - Schalke 04 6-1 3-1 9-2 Borussia Dortmund 3-0 0-2 3-2 Bayern de Munique 1-0 4-0 5-0

12:20 Diferente de seu maior rival, o Atlético de Madrid não conta com grandes façanhas pela Uefa Champions League. Sem nunca ter levantado a desejada taça, a melhor colocação do clube colconhero foi o vice-campeonato, em 1974, onde foi goleado pelo Bayern de Munique, por 4 a 0. Entretanto, a vaga para disputa da Copa Intercontinental foi cedida pelo clube alemão ao Atleti, que derrotou o Independiente (ARG) na decisão e sagrou-se campeão mundial naquela temporada.

12:15 Eneacampeão da Uefa Champions League, o Real Madrid nunca se viu tão próximo de conquista a sonhada "La Décima", nome dado em alusão a busca pela décima conquista do clube na maior competição europeia. O clube merengue sagrou-se campeão nos anos de: 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-00 e 2001-02.

12:10 Pela quinta vez na história, a Uefa Champions League será decidida por dois times do mesmo país: Real Madrid e Valencia decidiram em 2000 (3-0), Milan e Juventus em 2003 (3-2 pen.), Manchester United e Chelsea em 2008 (6-5 pen.) e Bayern de Munique e Borussia Dortmund em 2013 (2-1).

12:05 É chegado o momento mais aguardado durante toda a temporada europeia! Lisboa é o palco da decisão da Uefa Champions League, que será disputada entre Real Madrid e Atlético de Madrid, às 15h45. O dérbi da capital espanhola decidirá para qual lado madrilenho a taça irá, os merengues seguem firme na busca por "La Décima", enquanto os colchoneros almejam a sua primeira conquista.

12:00 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre Real Madrid x Atlético de Madrid, pela final da Uefa Champions League, partida a ser disputada às 15h45, em Lisboa. Fique conosco!