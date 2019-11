Superfinal Argentina: San Lorenzo x River Plate

0:15 Leia aqui a crônica da partida!

23:17 LEVANTA A TAÇA CAVENAGHI! O RIVER É O CAMPEÃO ARGENTINO DA TEMPORADA 13/14!

23:15 Jogadores do Millonario comemoram bastante o título.

23:13 O River, além do título, está classificado para a Copa Sul-Americana, que começa no segundo semestre.

VÍDEO: o gol de Pezzella, que deu o título para o River.

FIM DE JOGO! O River Plate é o Supercampeão da Argentina! Em uma semana, o Millonario conquista o segundo título!

44+4' Vai acabar a partida! O River vai conquistar o título do Supercampeonato Argentino 2014!

44' 4 de acréscimo! San Lorenzo completamente no ataque!

41' UUUUUH! Bufarini tabela e chuta forte para o meio da área, mas ninguém dá o último toque na bola.

40' No River, sai Villalva e entra Kranevitter.

38' Pressão do San Lorenzo para o gol de empate.

36' Cartão amarelo para Bufarini!

34' Mudança no Ciclón: sai Mercier e entra Navarro.

33' Cartão amarelo para Pezzella!

33' Escanteio para o San Lorenzo!

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO RIVEEEEEEEER! Após cruzamento na área, Pezzella cabeceou e a bola morreu por cima de Torrico no fundo do gol. 1 a 0!

26' Cartão amarelo para Fontanini!

25' Jogo vai ficando tenso.

20' UUUUH! Cruzamento na área, Correa dominou, girou, bateu e Barovero pegou.

20' No San Lorenzo, sai Romagnoli e entra Cavallaro.

19' Falta perigosa para o San Lorenzo. Vem bola na área!

17' San Lorenzo completamente fechado neste momento. River parece querer mais a vitória e parte pra cima.

15' Romagnoli pega o rebote do escanteio e chuta a bola pra fora.

12' IMPEDIDO! Lanzini driblou, tocou para Simeone, que recebeu na cara do gol, mas estava impedido.

11' Partida lá e cá. Ambas equipes tentando o gol.

7' UUUUUUUUUUUUUH! Rojas recebeu, cruzou na área e Simeone, sozinho, se jogou na bola, mas não conseguiu a cabeça. Quase faz.

4' Falta para o River. Segunda etapa começa com bastante movimentação.

2' San Lorenzo começa fazendo uma blitz no ataque.

1' No River, Cavenaghi saiu e Simeone entrou.

0' Começa o segundo tempo!

22:17 Voltam para o gramado as duas equipes. Vamos para o segundo tempo!

Chute para fora e o juíz termina o primeiro tempo! 0 a 0!

45' FAAAALTA PARA O RIVER PLATE! Villalva avançou e foi derrubado na entrada da área.

43' River toca a bola e San Lorenzo fica fechado.

40' Falta pelo lado direito para o River. Vai bola para a área.

35' UUUUUUUUUUUH! Lanzini avançou pelo meio campo, driblou e chutou rasteiro no canto. A bola raspou a trave e não entrou por pouco,

32' As duas torcidas cantam muito nas arquibancadas, mas os times não ajudam no campo. Jogo ficou fraco.

30' Mercado sendo atendido após dividida muito forte com Mercier.

27' River continua com a bola no pé tentando mais, só que não consegue chegar com perigo ao gol de Torrico.

23' Cartão amarelo para Gentiletti, do San Lorenzo!

22' Mudança no River: machucado, sai Maidana e entra Pezzella.

20' INCRÍVEL BAROVERO! Correa avançou, tropeçou, mas mesmo assim conseguiu tocar para Romagnoli que, na cara do gol, chutou no canto para a grande defesa do arqueiro do River.

18' UUUUH! Romagnoli bate a falta e Barovero pega.

17' FALTA PARA O SAN LORENZO! Derrubado Ortigoza! Muito perigosa!

16' River é mais presente do ataque. Ciclón fica fechado, esperando um contra-ataque com Correa para marcar.

14' Jogo continua bastante truncado, sem muitas chances de gol.

10' TRAVADO! Após escanteio mal cobrado, Correa avançou com a bola, mas, no campo de ataque, foi desarmado por Vangioni.

9' Rojas cruzou na área e a zaga afastou. Escanteio para o River. Jogo é bom.

8' Lanzini tocou para Cavenaghi, mas a bola foi muito forte e o zagueiro afastou.

6' River preferiu cobrar curto e Rojas perdeu a bola.

6' Falta perigosa para o River.

4' UUUUUH! Villalba driblou todo mundo, mas quando invadiu a área foi desarmado por Maidana. Quase o primeiro do San Lorenzo.

2' River Plate começa o jogo com a bola no pé e tentando chegar mais ao ataque.

1' Partida começa dura, com muitas faltas.

0' Começa o jogo em San Luís! San Lorenzo e River disputam o título do Supercampeonato Argentino!

21:11 As duas equipes estão no gramado! Festa bonita das duas hinchadas!

21:00 Estádio lotado! É jogão!

20:56 Poucos minutos para o início da partida! Fiquem conosco!

20:22 River Plate confirmado! Barovero; Mercado, Maidana, Funes Mori, Vangioni; Carbonero, Ledesma, Rojas; Lanzini; Villalva y Cavenaghi

20:12 San Lorenzo confirmado para a partida! Torrico; Bufarini, Fontanini, Gentiletti, Mas; Villalba, Mercier, Ortigoza, Romagnoli; Correa e Matos

20:00 Já Villalva, jogador do River, disse que, para coroar o semestre do Millonario, o título terá que ser vencido: "Tivemos um semestre muito bom e agora teremos que coroá-lo com o título". Villalva ainda completou dizendo: "Quero fazer as coisas da melhor forma possível e aproveitar a oportunidade".

19:51 O defensor Fabricio Fontanini, do San Lorenzo, irá para a partida de logo mais. Sobre isso, o jogador disse: "Estou tranquilo e contente por jogar essa final contra o River". Para completar, sobre o cansaço, Fabricio disse: "É algo complicado por causa do cansaço, porém queremos ganhar essa final, até por ser um grande clássico".

19:50 O Estádio Juan Gilberto Funes, localizado em San Luis, é o palco da partida de logo mais. Com capacidade para 15 mil pessoas, a cancha estará tomada pelas hinchadas das duas equipes. O barulho será grande.

19:41 FIQUE DE OLHO: Cavenaghi, atacante do River Plate. Cavenaghi é ídolo eterno da torcida do River Plate. O jogador aceitou a B Nacional na equipe. Jogando muito, Cavenaghi ajudou o Millonario a voltar e, de quebra, conquistar o título do Torneio Final.

19:40 FIQUE DE OLHO: Ignacio Piatti, meia do San Lorenzo. Piatti é um dos jogadores mais habilidosos do Ciclón e do Campeonato Argentino. Os brasileiros neste ano conheceram melhor o jogador. Diante do Botafogo, pela primeira fase da Libertadores, ele marcou dois gols na vitória por 3 a 0. Já contra o Cruzeiro, nas quartas-de-final, Piatti marcou o gol que abriu o placar no Mineirão.

19:34 Já Ramón Díaz, técnico do River Plate, foi curto e disse: "No sábado queremos ganhar a Superfinal. Sou torcedor do River, quero que a equipe siga ganhando e seja protagonista".

19:33 Sobre isso, o técnico disse: "Estamos com o tanque na reserva, mas não quero usar isso como desculpa. O San Lorenzo é um clube muito grande, e os jogadores darão tudo para ganhar a partida e o torcedor se sentir orgulhoso".

19:32 O treinador do San Lorenzo, Edgardo Bauza, está preocupado com o destaque físico da equipe. O San Lorenzo estava disputando dois campeonatos simultâneamente: Libertadores e Campeonato Argentino. Até o jogo de logo mais, o time não conseguiu descansar.

19:31 Na 5º rodada do Torneio Final, as duas equipes se enfrentaram. Com gol de Téo Gutiérrez, o River venceu por 1 a 0, e continuou firme e forte na sua luta pelo título.

19:31 Em 2008, na Copa Libertadores, as duas equipes protagonizaram uma eliminatória incrível. Nas oitavas, o primeiro jogo aconteceu no Nuevo Gasómetro, casa do San Lorenzo. A equipe venceu por 2 a 1, levando uma boa vantagem ao Monumental de Nuñez. Lá, o fantástico empate por 2 a 2 - sofrido, por sinal - levou o Ciclón para as quartas, onde acabou sendo eliminado pela LDU.

19:30 San Lorenzo e River se enfrentaram 67 vezes na história. Foram 24 vitórias do Millonário, 28 empates e 15 vitórias do Ciclón.

19:24 Na última partida, o River fez valer o mando de campo, venceu o Quilmes por 5 a 0 e conquistou, pela trigésima quinta vez o Campeonato Argentino. A festa foi imensa no Monumental, com direito a caminhão de desfile para os jogadores darem a volta olímpica. Clique aqui e leia como foi o jogo.

19:23 O River foi campeão do Torneio Final após muita emoção durante a competição. Foram 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Além disso, o título foi histórico pelo fato do time ter sido rebaixado e voltado com tudo, levantando o caneco.

19:22 Na última partida, o San Lorenzo poderia ter se classificado para a Copa Libertadores 2015, porém foi derrotado pelo Vélez dentro de casa por 3 a 2. Com isso, o adversário que conseguiu a vaga na competição continental do próximo ano.

19:21 A Superfinal Argentina é composta pelo campeão do Torneio Inicial (San Lorenzo) e o campeão do Torneio Final (River Plate). O Ciclón venceu o Torneio Inicial com 33 pontos, dois a mais que o segundo colocado Lanús. Nos 19 jogos foram 9 vitórias, 6 empates e 4 derrotas.

19:20 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora San Lorenzo x River Plate, pela Superfinal Argentina, partida a ser disputada às 21h15, no Estádio Juan Gilberto Funes.