Liverpool, Milan e nove anos do milagre de Istambul

A histórica final entre Liverpool e Milan pela Uefa Champions League 2004/05 completa nove anos neste domingo (26). O jogo é até hoje considerado uma das melhores partidas do século. Por ser uma final de Champions League, já se era esperado um grande embate, mas o duelo se tornou épico pela incrível superação dos Reds, que conseguiram a vitória nos pênaltis após empatarem o duelo em 3 a 3.

O Liverpool tinha chegado na sua sexta final de Champions League. Após 20 anos sem disputar uma decisão, o clube tinha quatro títulos conquistos no currículo. O caminho até ali não tinha sido nada fácil: nas semifinais, o time passou pelo Chelsea com um gol de Luis Garcia, que rende grande polêmica até os dias de hoje.

O favorito para o grande duelo era o Milan, um time espetacular e recheado de estrelas – Paolo Maldini, Shevchenko, Kaká, Dida, entre outros craques. O time já havia feito grandes partidas na competição, sendo a mais marcante contra a arquirrival Internazionale. O rossonero passou por cima dos rivais sem dificuldades, fazendo 5 a 0 no placar agregado. A semifinal contra o PSV Eindhoven também foi marcante, o Milan venceu o jogo de ida por 2 a 0 no San Siro. Na volta, o PSV Eindhoven conseguiu empatar o placar agregado até o fim do jogo, mas Ambrosini marcou para os rubro-negros nos acréscimos e definiu o jogo, Cocu marcou um minuto depois e a partida terminou no placar de 3 a 1, o Milan se classificou pelo gol fora. Dessa forma, o Milan ia em busca de seu sétimo título da Champions League.

A final seria disputada no dia 25 de maio, no estádio Atatürk Olympic em Istambul, Turquia. A expectativa para a final era enorme: duas equipes de muita tradição se enfrentariam e um jogo incrível era esperado.

Milan massacra o Liverpool no primeiro tempo

O estádio estava completamente lotado, as torcidas faziam uma festa linda nas arquibancadas. A partida começou bem para o Milan, e logo no primeiro minuto de jogo Kaká sofreu uma falta de Traoré. Na cobrança a bola foi levantada por Pirlo para o capitão Paolo Maldini fazer o primeiro gol da decisão.

O clube italiano não recuou com o gol marcado e continuou partindo para cima do Liverpool. Os Reds eram totalmente dominado pelo Milan e não criavam grandes oportunidades de gol. O treinador Rafael Benítez ainda teve a perda do australiano Harry Kewell: o camisa sete da equipe sofreu uma lesão logo aos 23 minutos e não teve condições para continuar no jogo, sendo substituído por Vladimír Smicer.

Aos 39 minutos de jogo, o Milan usou sua velocidade - característica marcante do time - e Hernán Crespo aproveitou o cruzamento de Shevchenko para ampliar o placar do jogo. Kaká ainda deu um passe magistral para o argentino, que, com categoria encobriu o goleiro Dudek e deixou o placar muito largo para os italianos.

O primeiro tempo acabou em uma enorme vantagem para o Milan. Para muitos, o duelo já havia sido decidido após um primeiro tempo perfeito dos rossoneri. O Liverpool teria que mudar sua postura totalmente para conseguir conquistar seu título, e os jogadores desceram para o vestiário totalmente abatidos. No intervalo, a torcida mostrou confiança na equipe e cantava o famoso You’ll Never Walk Alone no Atatürk Olympic.

Liverpool faz o impossível e empata a partida

O segundo tempo começou de maneira diferente para o Liverpool: já nos primeiros minutos da segunda etapa Xabi Alonso arriscou de fora da área e a bola passou com perigo para o goleiro Dida. Aos nove minutos do segundo tempo, John Arne Riise fez o cruzamento para Steven Gerrard: o capitão cabeceou com firmeza e diminuiu a vantagem. O camisa oito ainda gesticulou com os braços, em uma tentativa de incentivar o time.

O time entendeu o gesto. Vladmír Smicer arriscou um chute de fora da área, com muita força, e balançou as redes. A esperança esteve totalmente retomada com o segundo gol da equipe.

E os Reds continuaram com a forte pressão em busca do empate. Após uma tabela de Gerrard com Baros, o capitão da equipe foi derrubado por Gattuso e sofreu a penalidade máxima. Xabi Alonso era o responsável pela cobrança, e iria enfrentar Dida, um grande pegador de pênaltis. Xabi bateu no canto e o goleiro fez a defesa, mas não conseguiu evitar o rebote. O próprio Alonso aproveitou e igualou o marcador. A final estava empatada aos 60 minutos de jogo, após o Liverpool sair perdendo o primeiro tempo por 3 a 0.

O Milan voltou ao jogo após o apagão, indo em busca de fazer o gol da vitória. A primeira chance foi criada pro Shevchenko, mas Traoré conseguiu evitar o gol dos rossoneros em cima na linha. A partida continuou em aberta e com as duas equipes atacando.

O jogo foi para a prorrogação, e as equipes já estavam exaustas após 90 minutos de muita intensidade. Nos 30 minutos adicionais, as chances foram poucas para ambos os lados, mas o Milan teve a grande oportunidade de conquistar o título já no segundo tempo – Shevchenko recebeu um cruzamento perfeito e cabeceou no canto do goleiro do Dudek, que fez uma defesa incrível. O ucraniano ainda recebeu o rebote e o goleiro defendeu novamente.

Dudek brilha nas penalidades

Com a igualdade, a partida foi para os pênaltis. O Milan, com o psicológico totalmente abalado, começou as cobranças com o lateral Serginho, que mandou a bola na trave. Hamman bateu com tranquilidade e colocou o Liverpool na frente (mais tarde, o jogador revelou que atuou naquela partida com um dedo quebrado no pé). Andrea Pirlo cobrou a segunda penalidade que foi defendida por Dudek e Cissé colocou o Liverpool na frente com 2 a 0. Tomasson diminuiu a diferença para o Milan, que viu Dida executar a defesa na cobrança feita por Riise. Kaká também marcou e empatou o placar, mas Smicer, que já havia feito um gol na partida, também converteu a cobrança.

Para a última cobrança, Shevchenko e Dudek estavam frente à frente novamente. O ucraniano bateu no meio do gol e Dudek ameaçou pular para o seu canto direito, mas com uma mão o goleiro conseguiu fazer a defesa e garantir o quinto título de Uefa Champions League do Liverpool.

A repercussão do jogo​

O jogo marcante ganhou todo o destaque da mídia. O Liverpool tinha feito um verdadeiro milagre para conquistar o título da Champions. Steven Gerrard era especulado em várias equipes do mundo e já tinha sua saída do Liverpool como certa pela mídia. Porém, após o jogo, o capitão da equipe fez questão de tranquilizar os scousers: "Como posso pensar em deixar Liverpool depois de uma noite como esta? ", disse Steven Gerrard, que mais tarde assinou sua renovação de contrato com a equipe e permanece nela até os dias de hoje.

O treinador Rafael Benítez se mostrou chocado após a conquista épica da equipe: " Meu problema é que eu não tenho palavras para expressar as coisas que eu sinto neste momento ", afirmou o treinador espanhol.

Os scousers também fizeram a festa na cidade dos Beatles: uma legião de torcedores tomou a cidad (as estimativas são de cerca de 300 mil pessoas para comemorar o título da Uefa Champions League). O time também fez uma carreata por toda cidade, onde foi estimado 1 milhão de pessoas aplaudindo a equipe na comemoração por todo o município inglês.