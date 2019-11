Os brasileiros que marcaram em finais de Uefa Champions League

O lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, foi mais um dos brasileiros que entraram para a história da Uefa Champions League ao marcar na partida contra o Atlético de Madrid. Além dele, outros seis "brazucas" fizeram história em solo europeu, ao fazer o gol nas decisões da maior competição europeia.

José Altafini "Mazzola": 1962/63

Campeão com a Seleção Brasileira em 1958, Mazzola teve de que se naturalizar por questões políticas da época, em 1962. Segundo o próprio, naquele tempo quem atuasse fora do país não era chamado. Na Itália, passou a ser conhecido como Altafini. Jogando no Milan, foi o autor dos dois gols na final da extinta Copa dos Campeões contra o Benfica, em 1962/63. É o terceiro maior artilheiro do Campeonato Italiano, com 216 gols.

Jair da Costa: 1964/65

Jair da Costa atuou na Internazionale durante nove anos, sendo tetracampeão italiano e bicampeão europeu. Era reserva de Garrincha na histórica Seleção Brasileira de 1962 e mesmo assim chamou a atenção do clube italiano, que foi contratado ao ser observado nos amistosos pré-Copa. Dois meses após chegar na Itália, já era titular da ponta-direita interista. Em 1964, pela Copa dos Campeões, enfrentou o poderoso Benfica de Eusébio. Mal sabia ele que seria o herói do título, fazendo o único gol da decisão.

Lúcio: 2001/02

Pelo Bayer Leverkusen, Lúcio fez o gol de honra da equipe alemã na derrota para o Real Madrid na temporada 2001/02. A partida é lembrada até hoje pelo gol antológico marcado por Zinedine Zidane, que marcou de primeira um voleio após cruzamento de Roberto Carlos.

Carlos Alberto e Deco: 2003/04

No Porto, Deco e Carlos Alberto venceram a Liga Portuguesa e a Champions League. Em Gelsenkirchen, o time comandado por José Mourinho foi campeão contra o Monaco, por 3 a 0. Ambos marcaram naquela ocasião. Mais tarde, os Dragões sagrariam-se campeões mundiais de futebol, após vitória contra o Once Caldas.

Beletti: 2005/06

O Barcelona apostava no talento de Ronaldinho Gaúcho para sair com o título, mas foi outro brasileiro que garantiu a taça da Liga dos Campeões. o time espanhol derrotou o Arsenal por 2 a 1 na decisão do torneio, no Stade de France, em Paris. No segundo tempo, Beletti substuiu Oleguer e dez minutos após sua entrada, marcou o gol que garantia a segunda conquista do Barcelona.

Marcelo: 2013/14

Na vitória do Real Madrid sobre o Atlético por 4 a 1 no último sábado (24), os merengues garantiram a cobiçada La décima. Marcelo entrou no segundo tempo, quando a partida ainda era vencida pelo time comandado por Simeone. Após Sergio Ramos levar a partida para a prorrogação, o brasileiro deixou sua marca no terceiro gol da partida.