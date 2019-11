Eufórico, Casillas comemora título da Champions League: "La Décima é maior que a Copa do Mundo"

Na tarde deste sábado, Iker Casillas adicionou mais um grande título em sua carreira vitoriosa. Não foi fácil, mas o goleiro merengue conquistou sua terceira Uefa Campions League, a primeira como titular. Casillas voltou a conquistar o troféu, mas desta vez foi especial, pois quando conquistou nas outras vezes ainda era jovem e reserva.

Vencedor da última Copa do Mundo com a seleção da Espanha, Casillas garantiu que o título conquistado neste sábado (24) foi mais valioso do que ganhar o mundial. "La Décima é maior que a Copa do Mundo. Há anos não ganhávamos a Champions League e dez é um número redondo", garantiu.

Titular e capitão do Real, Casillas é um dos mais experientes do elenco. Apesar da experiência, o goleiro saiu mal e falhou no gol de Godín que abriu o placar da decisão a favor do Atlético de Madrid. O Real só conseguiu empatar a partida nos acréscimos da segunda etapa, levando o título para a prorrogação. O goleiro minimizou o erro.

"As pessoas se lembrarão de La Décima. Não devemos fazer drama, apesar do erro, a equipe se refez e ganhou. Foi muito sofrido. Eles marcaram o gol em uma falha nossa e não criaram mais chances. Tentamos durante os 90 minutos e nos acréscimos empatamos. Acho que o resultado foi justo, eles se defenderam bem e procuraram gastar tempo. Então, na prorrogação, sofreram mais e o gol de Bale os liquidou", disse.

Casillas ergueu o troféu da Champions (Foto: Reuters)