Os dolorosos vice-campeonatos europeus do Atlético de Madrid

A torcida do Atlético de Madrid está novamente sofrendo as maldades do futebol. Neste sábado (24), os colchoneros novamente chegaram à final da Uefa Champions League, desta vez contra um clube da mesma cidade, o rival Real Madrid. Entretanto, assim como há 40 anos, os rojiblancos acabaram derrotados. Abaixo, relembramos as coincidências vividas pelo Atlético de Madrid nas finais nos anos de 1974 e 2014.

Em 1974, Atlético de Madrid perdia a sua primeira decisão de Champions League

Com a hegemonia vivida pelo Real Madrid, que conquistou as cinco primeiras edições da Uefa Champions League, a primeira participação do Atlético veio apenas na temporada 1966/1967, que terminou de forma precoce, sendo eliminado pelo modesto Vojvodina Novi Sad, da Iugoslávia. Já na sua segunda participação, o Atlético de Madrid conseguiu ir mais longe, porém acabou sendo novamente eliminado, agora para o Ajax do grande craque holândes Johan Cruijff nas semifinais.

Em 1974, o Atlético de Madrid, enfim, chegou a uma final de campeonato europeu. Após fracasso na semifinal de 1971, os rojiblancos, enfim, conseguiram a tão sonhada vaga na grande decisão. Desta vez, o adversário era um gigante alemão: o Bayern de Munique. No tempo normal, espanhóis e alemães ficaram no placar sem gols e a partida teria que ser decidida na prorrogação.

No tempo extra, restando apenas seis minutos de jogo, Luis Aragonés, aos 36 anos e perto de sua aposentaria, marcou de falta e colocou o Atleti com a mão na taça. Entretando, restando apenas dois minutos para€ o fim, o zagueiro Schwarzenbec subiu ao ataque em momento de completo desespero de sua equipe e arriscou um chute rasteiro do meio da rua. Com o gol de empate, forçaria uma partida extra para 48 horas depois, no mesmo Estádio de Heysel.

Os colchoneros, que eram treinados pelo argentino Juan Carlos Lorenzo, acabaram engolidos pelos bávaros nos 90 minutos restantes: 4 a 0 no placar, com dois gols de Uli Hoeness e dois gols de Gerd Müller – em lances nos quais a falta de coragem dos espanhóis ficou clara. Do pequeno gosto da glória, o Atlético de Madrid passava a amargar o fracasso retumbante daquela final.

Após 40 anos, história se repete com mais um final triste para os colchoneros

Treinado quatro décadas depois também por um técnico argentino, Diego Simeone, o Atlético de Madrid fazia a melhor temporada de sua história. No entanto, foi para a decisão da Champions como mero coadjunvante. Afinal de contas, o seu arquirrival, Real Madrid, tinha os melhores jogadores, sendo um deles premiado como o melhor do mundo, o português Cristiano Ronaldo. Por outro lado, os colchoneros vinham de um título da La Liga e tinham a melhor defesa da Champions League. Foi um confronto para ficar marcado na história.

O dérbi começou bastante truncado e brigado, com muito nervosismo por parte dos jogadores. Os 25 primeiros minutos foram muito equilibrados e sem chances de gol para ambos os lados. Após desperdiçar várias oportunidades de gol, o Atlético de Madrid abriu o placar da final aos 36 do primeiro tempo com o zagueiro Godín.

No etapa complementar, os merengues, atrás no placar, precisavam marcar gols para conquistar a Champions. Simeone mudou o posicionamento de sua equipe e Carlo Ancelloti promoveu as entradas de Marcelo e Isco nas vagas de Coentrão e Khedira, respectivamente. Com as alterações, o Real Madrid ficou com um time mais leve e as chances de gol apareceram naturalmente.

Aos 48 minutos do segundo tempo, de tanto insistir, os merengues marcaram o gol que forçou a prorrogação. Assim como Schwarzenbec, Sergio Ramos foi ao ataque em momento tenso da equipe, como fez o alemão há 40 anos. Após cruzamento, o zagueiro espanhol cabeceou para empatar.

No tempo extra, o Real Madrid marcou mais três gols com Bale, Marcelo e Cristiano Ronaldo, vencendo o dérbi madrilenho por 4 a 1 e conquistando o seu décimo título da Champions. Mais uma vez, os rojiblancos amarguraram um vice-campeonato continental e adiaram a tão sonhada e inédita UCL.