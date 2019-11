De maneira heroica, Queen's Park Rangers vence o Derby County e está de volta à Premier League

Derby County e Queen's Park Rangers definiram o classificado para a próxima Premier League neste sábado (24), se enfrentando na final dos play-offs da Championship em Wembley. O jogo foi marcado por um primeiro tempo de poucas oportunidades, pressão do Derby County no segundo tempo e expulsão de O'Neil, zagueiro do QPR. O gol da classificação dos Rangers foi marcado no final da partida, por Bobby Zamora, após falha do zagueiro Keogh.

Os Rangers estão de volta a Premier League, além disso o time terá a premiação de 62 milhões de libras por voltar à primeira divisão. O time teve uma temporada muito irregular e agora espera fazer sucesso na Premier League e esquecer a temporada 2012-13, na qual o time foi rebaixado na lanterna do campeonato.

Os Rams estavam invictos há 10 jogos e vinham para a final dom favoritismo e um excelente ataque: com 84 tentos anotados, foram a equipe que mais fez gols em uma temporada regular da Championship. Os Rams dominaram o jogo durante a maioria do tempo e tinham um jogador a mais, mas no fim sofreu o gol e acabou sendo derrotado. O zagueiro Keogh ficou muito abatido após a falha e chorou copiosamente após o fim do jogo.

Primeiro tempo nervoso

O primeiro tempo teve um início aberto, com as duas equipes tentando encaixar os ataques, porém as equipes não conseguiam criar chances claras de gols nos primeiros momentos. O Queen's Park Rangers conseguia controlar melhor a partida, passando a maioria do tempo em seu campo de ataque.

Na segunda metade do primeiro tempo o Derby County conseguiu impor seu estilo ofensivo e passou a pressionar o QPR. O treinador Harry Redknapp teve um grande problema logo aos 30 minutos do primeiro, Kranjcar que já era dúvida para a partida não teve condições de continuar no jogo e foi substituído por Traoré.

A melhor chance do primeiro tempo foi criada pelo Derby County aos 40 minutos de jogo: Jamie Ward bateu a falta com precisão e foi diretamente no gol, o goleiro Robert Green fez uma defesa espetacular e salvou o Queen's Park Rangers.

A primeira etapa foi muito nervosa, o jogo foi muito brigado e teve raras oportunidades de gol. O Queen's Park Rangers dominou a primeira etapa de jogo, mas quase não atacou o Derby County, os alvinegros criaram as melhores oportunidades do primeiro tempo, que acabou em 0 a 0.

Bobby Zamora define o jogo de forma histórica

O Derby County começou o segundo tempo com velocidade máxima e pressionava o Queen's Park Rangers de toda a maneira, o início da segunda etapa foi totalmente dominado pelos alvinegros. Aos 56 minutos de jogo o Queen's Park Rangers teve sua grande chance no jogo com Charlie Austin, o jogador recebeu a bola sozinho na área, mas finalizou para fora e a bola passou muito próxima da trave.

Aos 59 minutos de jogo, Johnny Russell fez uma bela jogada individual e iria sair frente à frente com o goleiro, o zagueiro Gary O'Neil chegou para fazer a falta por trás e foi expulso, criando um grande problema para o Queen's Park Rangers. Os Rams com um jogador a mais fizeram grande pressão, o goleiro Robert Green continuava fazendo defesas incríveis e salvando o QPR.

O Queen's Park Rangers gastava o tempo quando tinha a bola e consegui segurar a pressão imposta pelo Derby County até o final da partida, aos 89 minutos de jogo o atacante Bobby Zamora aproveitou a falha de Keogh e mandou a bola para o fundo das redes, garantindo a classificação de forma heróica para os Rangers, nos últimos minutos de jogo.