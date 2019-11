Há 50 anos: Internazionale vence Real Madrid e conquista sua primeira Uefa Champions League

Nesta terça-feira (27), completam-se 50 anos da final da Uefa Champions League da temporada 1963-1964, que deu à Inter de Milão o primeiro caneco continental, para coroar a ótima fase do futebol italiano na época. Afinal, o Milan havia derrotado o Benfica na final da temporada anterior.

Os capítulos daquela conquista nerazzurri são heroicos por si só. Os italianos não eram os favoritos e mediam forças com o maior rival, Milan, que defendia o título. Porém, como um toque de mágica, a Internazionale chegou à final para enfrentar o Real Madrid, e, com muita raça e sangue nos olhos, conseguiu conquistar a “Orelhuda” de sua história gloriosa.

Os embriões do catenaccio

Na Copa-38, a Suíça surpreendeu e eliminou a Alemanha. Obra do engenho tático de um treinador austríaco chamado Karl Rappan, quando ainda dirigia o Servette, em 1932. Criador de um esquema de jogo com um zagueiro a mais. O esquema era tão fechado para a época que parecia um ferrolho. Suíço. Em francês, “verrou”. Em alemão, “riegel”. Tudo simbolizando um cadeado. Um esquema pra lá de defensivo.

O estilo de jogo foi batizado de catenaccio. “Cadeado”, em italiano. Na língua do futebol, um esquema do pós-guerra que teria começado no Calcio na Triestina do treinador neto de austríaco Nereo Rocco. A equipe foi a segunda colocada na Itália em 1948. Acabaria impregnado toda uma cultura tática italiana.

Nas palavras do escritor Paco Taibo, “o catenaccio é a antiliteratura”. Mas foi best-seller. A partir da Internazionale campeã de 1953, sob o comando de Foni, e com Blason como líbero. Mas não tão líbero assim. Afinal, se tinha liberdade para se mexer na cobertura dos laterais e do stopper (o zagueiro-central), o líbero era mais um zagueiro de espera, que não se posicionava à frente da linha de três na zaga nem por decreto.

Quando a grande Internazionale de Helenio Herrera, nos anos 60, atacava, e muito bem no contragolpe, um senhor líbero como Picchi ficava lá atrás, quase que conversando com o grande goleiro Sarti. Conservando o sistema defensivo excessivamente retraído, mas também eficiente.

Um líbero como Beckenbauer só nasceria nos anos 70. Aquele que saía para o jogo, jogava não apenas para o time mas também com a equipe. O excepcional italiano Gaetano Scirea foi outro dessa classe rara, atuando na Juventus dos anos 70-80. Mas, na grande Inter campeã europeia do mago Helenio Herrera, Picchi só ficava atrás dos três zagueiros. Não tinha permissão para avançar. Mais três homens jogavam mais à frente (um cabeça de área, e dois meias), e mais três atacantes compunham uma equipe extremamente competitiva.Em números, era um esquema 1-3-3-3. Depois, em alguns clubes, algo próximo a 1-4-3-2 e a 1-4-4-1.

Em nomes, aquela Inter de 1964 era um grande esquadrão, com o cerebral meia espanhol Luisito Suárez, o meia-atacante Sandro Mazzola, o ponta-direita brasileiro Jair da Costa, e o primeiro lateral-esquerdo europeu a atuar mais na frente (Facchetti). Assim chamado “terzino fluidificante”. O lateral que apoiava, que dava fluidez ao ataque.

Um time que tecnicamente era ótimo. Mas, taticamente, gostava de jogar bem fechado, com a marcação bastante recuada, apostando na bola longa e nas jogadas em velocidade. Pragmático além da conta. Italiano até a medula, mesmo com toques de graça espanhola e brasileira. Há como dizer que, embora taticamente datado, tecnicamente ainda é um exemplo para muitas grandes equipes da atualidade.

À época, não faltaram críticas ao estilo pragmático e objetivo além da conta. Uma equipe que poderia jogar mais bonito e que acabou norteando muitos treinadores. Para não dizer que desvirtuaram muito da beleza do espetáculo.

Para ser o rei da europa

Apostando numa defesa sólida, que contava com o líbero Armando Picchi e o lateral Giacinto Facchetti, Herrera dispunha de um ataque fortíssimo onde pontificava o espanhol Luis Suárez, o brasileiro Jair e o mago italiano Sandro Mazzola, jovem interior centro cujo pai, o antigo capitão do Torino Calcio, Valentino, morrera na tragédia de Superga, em 1949.

Para garantir a vaga na final, a Inter encarou os alemães do Borussia Dortmund nas semifinais. No primeiro jogo, na Alemanha, empate em 2 a 2 com todos os gols marcados no primeiro tempo (Mazzola e Corso fizeram para a Inter). No segundo jogo, a Inter fez valer o fator campo e o apoio de mais de 76 mil torcedores e venceu por 2 a 0, gols de Mazzola e Jair. O time de Milão estava na final. Mas o adversário não seria nada fácil: era o Real Madrid, de Puskás, Di Stéfano e Cia.

O Praterstadion, em Viena, na Áustria, via o encontro dos pentacampeões europeus contra a novata Internazionale. Os espanhóis queriam apagar a decepção de 1962, quando haviam perdido a final para o Benfica de Eusébio por 5 a 3, e conquistar o hexa. Já a Inter queria igualar o feito do rival Milan no ano anterior e vencer sua primeira Liga dos Campeões.

Os favoritos não conseguiram impor seu jogo e viram a Inter dominar a partida com a maestria de sempre. No final do primeiro tempo, o artilheiro da competição com 7 gols, Sandro Mazzola, abriu o placar para os italianos. No segundo tempo, Milani ampliou para a Inter aos 61´. Nove minutos depois, Felo diminuiu, mas Mazzola colocou a Inter com a mão na taça aos 76´: Internazionale 3×1 Real Madrid.

Enfim, Internazionale!

A Inter conquistava pela primeira vez a Liga dos Campeões de maneira impecável e invicta. Era o título para consagrar de vez o esquema tático de Herrera e a técnica dos talentosos jogadores do esquadrão de Milão. De quebra, encerrava de maneira precoce a gozação dos rivais do Milan, que se gabavam por serem os únicos campeões europeus da Itália. A desforra estava feita!

O que não tira o mérito da grande vitória sobre o envelhecido e enfraquecido Real Madrid. Um time que caiu diante de um adversário objetivo. Certamente o melhor intérprete do catenaccio que, com o passar dos anos, lá por 1975, praticamente sumiu do mapa. E, quando volta, retorna deturpado. Incompleto como apenas um esquema retrancado e feio. O que necessariamente não era.