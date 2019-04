Com dois de Giroud, França goleia Noruega por 4 a 0

Nesta terça-feira (27) a França recebeu a Noruega no Stade de France para o primeiro de três amistosos preparatórios visando a Copa do Mundo. A partida acabou 4 a 0 para os Bleus, com destaque para Giroud autor de dois gols, e Valbuena que deu três assistências, mostrando que foi uma ótima escolha do técnico.

Os próximos compromissos dos comandados de Deschamps será com o Paraguai no domingo (01) e com a Jamaica (08). Os franceses estreiam na Copa contra Honduras no Beira Rio, dia 15 de junho. Para os noruegueses resta mais um amistoso com a Russia. A equipe já visa as eliminatórias para a Eurocopa 2016, onde os Norsk estão no mesmo grupo de Itália e Croácia.

Boas oportunidades e mandantes saem na frente

O primeiro lance de perigo aconteceu com apenas um minuto. Valbuena cobrou flata da intermediaria para a área, Griezmann cabeceou e o goleiro espalmou. No escanteio, Giroud subiu mais que todos os defensores e testou firme para mais uma boa defesa de Nyland.

A França tentava tocar a bola, mas errava muito. A solução era erguer bolas na área. Debuchy cruzou para a outra lateral, Matuidi dominou e mandou para a marca do pênalti a defesa não tirou Valbuena chutou e Griezmann tocou para fora.

Depois de insistir, a França abriu o placar para a festa da torcida tricolor. Valbuena cruzou na medida para o volante Pogba, que livre, só tocou de cabeça para o gol. Pouco depois, o próprio Pogba arrancou pelo meio e chutou perto da meta.

A Noruega teve uma boa chance de empatar, Johansen bateu falta direta para o gol, mas Sakho conseguiu cortar. Em mais um lance de falta, Nordtveit chutou por baixo da barreira levando muito perigo.

A partir dos 30 minutos o jogo equilibrou, a Noruega passou a armar jogadas e movimentar-se melhor. Tettey chutou de longe e Ruffier defendeu. Depois, King foi ao fundo e esperou a ultrapassagem de Hogli, o lateral chutou forte e o goleiro francês conseguiu fazer boa defesa.

França volta melhor e marca três vezes

A partida recomeçou com a França buscando o ataque. No comecinho Cabaye recebeu na área e chutou em cima do goleiro. Poucos minutos depois, Giroud ampliou a vantagem. Valbuena rolou para o camisa 9 que dominou tirando do zagueiro, esperou abola cair e chutou no ângulo levando a torcida a loucura. A Noruega tentou um chutão para o ataque, o lance parecia resolvido, mas Ruffier escorregou e quase se complicou.

O volume de jogo dos mandantes era muito maior na segunda etapa do que foi no primeiro tempo. Valbuena passou a armar mais o jogo e com a entrada de Sissoko, Cabaye foi liberado para chegar ao ataque. Nos primeiros 15 minutos foram 85% de posse de bola para os Bleus.

Consequentemente, a França ampliou a vantagem. Matuidi ajeitou, Debuchy lançou Remi que disparou e cara a cara com o goleiro tocou no cantinho e correu para o abraço. O quarto saiu logo depois, Giroud fez o seu segundo na partida.

Valbuena deu mais uma assistência, desta vez o atacante do Arsenal fez de cabeça. O quinto gol quase saiu dos pés de Remi, que ganhou do zagueiro na velocidade e chutou cruzado, o goleiro Nyland defendeu na ponta dos dedos.

Os técnicos fizeram muitas alterações buscando testar alguns jogadores. Entre eles Grenier, Mavuba e Cabella. Sissoko foi a linha de fundo e passou para Rémy, o camisa 20 chutou de primeira e Nyland fez mais uma boa defesa, com muito reflexo. No fim do jogo, as duas equipes diminuíram o ritmo, esperando o apito final.