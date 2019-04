Wolfsburg confirma acerto com Aaron Hunt

Nesta terça-feira (27), o Wolfsburg confirmou a contratação do meia Aaron Hunt, de 27 anos, que estava no Werder Bremen. O jogador não teve seu contrato renovado com os Werderaner e a transferência não gerou custo algum aos Lobos. Hunt chega ao clube da Baixa Saxônia cercado de expectativas e elogios.

"Estamos muito satisfeitos por Aaron Hunt ter nos escolhido. Ele está convencido sobre o projeto do Wolfsburg e quer dar um novo passo em sua carreira com o VfL. Mesmo que ele ainda tenha 27 anos, já tem uma vasta experiência. Aaron é um jogador de alto nível, com potencial para se desenvolver ainda mais", disse Klaus Allofs, diretor de esportes do Wolfsburg.

Para o técnico Dieter Hecking, o meio-campista terá muito a acrescentar na equipe. "Aaron é um verdadeiro 'faz-tudo' que pode preencher praticamente qualquer posição no meio-campo, assim como também é muito habilidoso e sabe fazer gols. Ele é o tipo de jogador que estávamos procurando. Sobretudo, tem muitos jogos em seu currículo, tanto na Bundesliga quanto nas competições internacionais. É uma experiência valiosa para acrescentar à nossa jovem equipe", comentou o treinador.

Pelo Bremen, Aaron Hunt atuou em 215 jogos válidos pela Bundesliga e balançou as redes 46 vezes. Também coleciona 49 partidas nas competições europeias, tendo sido vice-campeão da Uefa Cup, atual Europa League, em 2009. No mesmo ano, conquistou a DFB-Pokal e a Supercopa da Alemanha. Também obteve o título da extinta Copa da Liga em 2006.

Ao ser apresentado à imprensa, Hunt se mostrou bastante ansioso com o novo desafio. "O Wolfsburg me ofereceu uma grande oportunidade de continuar jogando no mais alto nível. Eu estava em Bremen há muito tempo, conquistei muitas coisas com o Werder e tive alguns anos incríveis lá. Mas havia chegado a hora de tentar algo novo. Estou realmente ansioso para conhecer meus novos companheiros de equipe e os desafios me esperam em Wolfsburg", afirmou.