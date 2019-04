Van der Vaart se machuca e está fora da Copa do Mundo

O meio-campista Rafael van der Vaart, de 31 anos, é mais um desfalque para a Holanda. O jogador sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita e não terá condições de se recuperar a tempo da disputa da Copa do Mundo.

Van der Vaart lesionou-se durante um treinamento nesta terça-feira (28) quando a Seleção Laranja fazia em Portugal, como preparação para a disputa do torneio mundial. A Copa do Mundo no Brasil, seria a terceira de Van der Vaart, que já havia jogado as Copas de 2006 (Alemanha) e 2010 (Africa do Sul), sendo vice-campeão mundial no continente africano.

Em um comunicado, a KNVB (Federação Holandesa de Futebol) confirmou a lesão e a exclusão do nome dele da lista. "O jogador Rafael Van der Vaart não irá a Copa do Mundo no Brasil. O internacional holandês sofreu uma lesão na panturrilha da perna direita e, por isso, o técnico Louis Van Gaal decidiu exclui-lo da lista final de convocados"

Entre os jogadores que estavam no grupo 30 pré-selecionados por Van Gaal, Rafael van der Vaart era o que tinha mais experiência dentro da seleção nacional, com 109 convocações. E com a lesão dele, a Holanda soma agora três desfalques para disputa da Copa do Mundo. Com os também machucados Kevin Strootman (Roma) e Gregory van der Wiel (PSG).

Com a confirmação de que Van der Vaart está fora, a disputa pela vaga dele na lista dos 23 que serão convocados pelo treinador Louis van Gaal, deve ficar entre dois jogadores: Georginio Wijnaldum, do PSV e Tonny Trindade de Vilhena, do Feyenoord. Com leve vantagem para o jogador do PSV, por ter mais experiência com a Seleção Holandesa.

Lembrando que a Holanda está no Grupo B, junto de Espanha, Chile e Austrália. E o primeiro jogo dos holandeses é logo contra os espanhóis, numa reedição da final da última Copa do Mundo, no estádio da Fonte Nova, no dia 13 de Junho.