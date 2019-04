No penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo, Bósnia vence Costa do Marfim

No penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo no Brasil, que começa no próximo dia 12, a Bósnia enfrentou a Costa do Marfim, seleção que também se prepara o mundial. No duelo entre europeus e africanos, o time do velho continente levou a melhor e saiu vitorioso pelo placar de 2 a 1.

A seleção de Safet Susic está no Grupo F da Copa do Mundo de 2014, ao lado de Argentina - o adversário da estreia, no dia 15 de junho, no Maracanã -, Nigéria - rival do dia 21, na Arena Pantanal, em Cuiabá - e Irã - oponente no dia 25, na Fonte Nova, em Salvador. A equipe tem esperanças de avançar ao menos às oitavas de final.

A Costa do Marfim, por sua vez, joga duelo amigável na quarta, diante de El Salvador, em Dallas. O time africano está na mesma chave que Japão, Grécia e Colômbia. O primeiro rival é o selecionado asiático, dia 14 de junho, na Arena Pernambuco, em Recife. Depois, é a vez de encarar os sul-americanos, dia 19, no Mané Garrincha, em Brasília. Os europeus ficam para o dia 24, em Fortaleza, no Castelão.

Dzeko aparece como destaque do primeiro tempo

Assim que a bola rolou, os Bósnios partiram para cima em busca do primeiro gol, que não demorou muito para sair. Edwin Dzeko, o craque do time, abriu a contagem aos 16 minutos, quando aproveitou a grave falha da defesa marfinense para a festa de sua torcida – um belo gol do camisa 11.

Se engana quem pensa que a Bósnia tirou o pé do acelerador. Já no ritmo da Copa e com força total em campo , a seleção azul, amarela e branca teve a chance de aumentar, novamente com Dzeko. O atacante perdeu, primeiro com a esquerda e depois com a direita, e desperdiçou duas boas chances.

À esta altura, o domínio da Bósnia era altamente visível. Um chocolate sem números, porém evidente. Só dava a seleção balcânica.

Do lado da Costa do Marfim, poucas gratas surpresas e as ausências dos já conhecidos, Salamon Kalou, Gervinho e Didier Drogba, que estavam no banco de reservas. Yayá Touré não foi relacionando para o confronto. Mesmo superior, a equipe do velho continente não conseguiu ampliar na primeira etapa, reservando as emoções para os últimos 45 minutos.

Segundo tempo segue com domínio Bósnio

No início do segundo tempo, nada foi alterado. A Bósnia-Herzegovina continuou imprimindo um ritmo bem superior aos marfinenses, que viam seus principais jogadores se aquecer à beira do gramado.

Sem perder tempo, os europeus trataram de ampliar sua vantagem. Mesmo marcado, Dzeko recebeu passe na meia e lua e fez um tento de craque: dominou com a esquerda e bateu com a direita para vencer mais uma vez o goleiro Gbohouo e fazer um golaço. O dianteiro do Manchester City demonstrou que pode ser uma das surpresas da Copa do Mundo.

Em seguida, o time africano começou a lançar seus principais jogadores, a começar pelo rei do futebol do país, também conhecido como Drogba. Já com poucos minutos em campo, o atacante fez muito mais que toda a equipe havia feito. A vantagem Bósnia já estava criada, porém indefinida.

Antes do final, Drogba cobrou falta, venceu o goleiro Ibsevic e diminuiu. Porém, ainda não foi suficiente para os Marfinenses, que não chegaram ao empate.