Itália empata com Irlanda em amistoso marcado por lesão de Montolivo

Como preparação para a Copa do Mundo, a Seleção Italiana enfrentou a Seleção Irlandesa no estádio Craven Cottage, em Londres (ING), neste sábado (31), mas as duas seleções não saíram do zero. Agora, a Itália seguirá sua preparação para o Mundial no Brasil na próxima quarta-feira (4), quando os azzurri irão enfrentar a Seleção de Luxemburgo, às 15h45 (de Brasília),

A partida foi marcada por uma lesão do meio-campista do Milan, Riccardo Montolivo, logo aos oito minutos. O camisa 18 recebeu uma dura entrada do irlandês Alex Pearce e ficou oito minutos recebendo atendimento no gramado até ser substituído por Alberto Aquilani. O jogador foi levado para o hospital logo em seguida sem saber se irá ou não ter condições de jogar o Mundial. A suspeita é de que Montolivo tenha sofrida uma fratura na tíbia da perna esquerda.

Sirigu brilha e salva a Itália, e Montolivo sofre lesão que pode tirá-lo da Copa

O jogo começou muito bom para a Itália. Jogando em um 4-3-1-2, os jogadores mostravam bastante rotatividade no meio-de-campo com a trinca de volantes formada por Montolivo, Thiago Motta e Verratti. Marchisio, jogando atrás dos atacantes Rossi e Immobile como trequartista, foi o primeiro a finalizar. O camisa oito avançou pela esquerda mandou um petardo de fora da área, mas o goleiro Forde fez bela defesa e espalmou para a linha de fundo.

Aos 8 minutos, Montolivo, que com as ausências de Buffon, Pirlo, De Rossi e Chiellini foi o capitão, recebeu uma entrada mais dura e foi substituído; Aquilani entrou em seu lugar. A Azzurra sentiu a substituição e não mostrou o mesmo futebol do inicio da partida. Não à toa, a Irlanda começou a impor pressão para cima da defesa azzurra e quase marcou em três lances de perigo, porém a estrela de Sirigu começaria a brilhar. Pilkington tentou surpreender o goleiro em cobra de falta, mas o italiano defendeu. Aos 35 minutos, o goleiro do PSG salvou a Itália mais um vez. Martin O'Neil passou por Palletta e cruzou na cabeça de Shane Long, porém Sirigu conseguiu ir bem para a jogada e espalmar.

Visivelmente abalado pela perda de Montolivo, os azzurri também perderam Aquilani, que se lesionou com um ferimento na cabeça; Parolo o substituiu. À medida que alguns jogadores mostravam tranquilidade e confiança, como era o caso de Sirigu, Darmian, Verratti e Rossi, outros italianos se mostravam bastante afobados e sem confiança, como era o caso de Palletta, Thiago Motta e Immobile, que fizeram ótimas campanhas em seus respectivos clubes (Parma, PSG e Torino), mas não desempenharam um bom futebol na primeira etapa. Sem mais grandes chances de gols, o árbitro Oliver apitou o fim do primeiro tempo.

Segundo tempo com muitas alterações; Sirigu segura empate para os azzurri

O segundo tempo começou com a Irlanda exigindo duas boas defesas de Sirigu, logo os 50 minutos. A Itália até chegou a abrir o placar com o atacante Immobile após passe de Darmian, mas o bandeirinha assinalou impedimento. Após o lance, Cesare Prandelli sacou o próprio Immobile para a entrada de Cassano. O time ganhou outra cara quando 'Fantantonio' entrou.

Melhor na partida, a Itália teve uma das melhores chances da partida para tirar o zero do placar. Rossi achou Cassano dentro da área, o camisa 10 escorou para Marchisio finalizar, mas o jogador da Juventus finalizou muito fraco e Forde defendeu. O jogo estriou, e os treinadores optaram para testar alguns jogadores.

Faltando 12 minutos para terminar a partida, os irlandeses tiveram a melhor chance da noite com Stephen Quinn. O jogador recebeu cruzamento rasteiro da direita e, dentro da área, acertou o travessão. Em seguida, Aiden McGeady, também dentro da área, pegou o rebote, dominou e finalizou de esquerda, mas novamente Sirigu defendeu. Uma noite impecável para o goleiro do PSG. Fim de jogo.