Montolivo fratura tíbia da perna esquerda e está fora da Copa do Mundo

Titular de Cesare Prandelli na Seleção Italiana, Riccardo Montolivo sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda e está oficialmente fora da Copa do Mundo de 2014. O meio-campista do Milan recebeu uma dura entrada de Alex Pearce no empate em 0 a 0 entre Itália e Irlanda, em Londres (ING), neste sábado (31) e precisou ser substituído por Alberto Aquilani.

Após ser retirado de campo, o jogador foi levado a um hospital de Londres para realizar exames e saber a gravidade da lesão. O médico da Azzurra, Enrico Castellacci, confirmou a temida notícia de que o italiano vai precisar passar por uma cirurgia e ficará fora dos gramados por dois meses, perdendo, assim, o Mundial no Brasil.

“Ele sofreu uma fratura na tíbia. Estou esperando para ver os resultados gráficos de rádio antes de avaliar tudo, mas 50% dos atletas que fraturam a tíbia precisam passar por procedimento cirúrgico. Portanto, não haverá Copa do Mundo para Montolivo, eu sinto muito pelo menino. Ele provavelmente ficará fora por dois meses”, disse o médico.

Aos 29 anos, Montolivo iria participar de sua segunda Copa do Mundo na carreira e provavelmente seria titular do meio-campo azzurro. Com essa lesão, o meio-campista perderá a pré-temporada no Milan, mas deverá estar apto para as primeiras partidas da Serie A (Campeonato Italiano) 2014-15, em agosto.