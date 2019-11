Fifa admite possibilidade de mudar sede da Copa do Mundo de 2022

A Copa do Mundo de 2022 está longe de começar, mas já é um desastre. Suspeitas de corrupção na escolha do Catar como país-sede da competição internacional crescem a cada dia e estatísticas apontam que 1200 operários envolvidos na construção dos estádios e em obras de infraestrutura para o Mundial vieram a óbito.

Segundo um relatório da International Trade Union Confederation, a maioria dos falecidos é composta por imigrantes vindos da Índia e do Nepal. "As péssimas condições de trabalho levam os trabalhadores à morte: acidentes de trabalho, ataques cardíacos, doenças desenvolvidas por conta da vida precária", diz o artigo. A entidade ainda estima que 4 mil operários devem morrer até o início dos jogos em 2022.

O impacto que o número de mortos e as estimativas provocam não é o único problema que toma conta dos preparativos para a Copa na nação árabe. Pela primeira vez desde que as denúncias de corrupção envolvendo a votação do país que abrigará edição de 2022 da maior competição de futebol do mundo vieram à tona, a Fifa admitiu a possibilidade de transferência de sede.

"Se essas alegações se tornarem verdadeiras, a decisão sobre o Catar terá de ser revogada. Caso a Fifa seja o centro deste escândalo, e este não é o único, terá de preparar uma resposta convincente e transparente a tais denúncias", disse Peter Goldsmith, membro de um comitê independente da entidade, em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

Outro veículo britânico, o Sunday Times, afirma possuir milhares de e-mails e documentos relativos a supostos pagamentos realizados por Mohamed Bin Hammam, então membro executivo da Fifa para o Catar, com o intuito de obter seu apoio à candidatura do país para receber o Mundial. Os catarenses desbancaram Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Austrália na corrida eleitoral realizada em 2010.

Entre os dirigentes que teriam vendido seus votos está Ricardo Teixeira, presidente da Confederação Brasileira de Futebol àquela época. Bin Hammam teria pago até 200.000 dólares aos presidentes de 30 associações de futebol africanas e, também, 1,6 milhão de dólares a Jack Warner, ex-presidente da Concacaf e vice-presidente da Fifa, que pediu demissão em 2011. Dois meses antes, o Daily Telegraph informou que o próprio Warner e seus familiares receberam 1,43 milhão de euros de uma empresa do Catar cujo proprietário é Bin Hammam.

O investigador norte-americano Michael Garcia, contratado pela Fifa para liderar uma investigação independente sobre o caso, está desde o último domingo (1) no Catar, onde conversará com os dirigentes esportivos no país sobre as denúncias. Os responsáveis pela Copa de 2022 negam as acusações. Eles afirmam que Hammam não era do comitê local de organização do evento.

A Austrália está estudando a possibilidade de reapresentar sua própria candidatura para receber a Copa de 2022. "É uma possibilidade, dependendo do desenvolvimento das acusações graves. Esperaremos para ver a resposta. É cedo para dizer que vamos reabrir nossa candidatura", disse David Gallop, presidente da Federação Australiana de Futebol, a uma rádio local. O país da Oceania abrigará a Copa da Ásia em janeiro de 2015.

A imprensa inglesa também especula o fato de a Inglaterra, candidata a receber o Mundial de 2018, que será na Rússia, também se interessar em sediar o torneio. David Cameron, primeiro-ministro inglês, não descartou tais chances. "Há um inquérito em andamento. Veremos o que acontece. Quem sabe o que pode acontecer no futuro?", indagou.