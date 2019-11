Austrália: o deslocamento da Oceania para a Ásia em busca do bom futebol

Austrália na Ásia? Você pode até pensar que foi um erro feio na geografia do futebol. Mas não. Cansada de resultados abaixo do esperado na Copa do Mundo, a Austrália culpou a fragilidade das eliminatórias da Oceania e, no ciclo para a Copa de 2010, na África do Sul, decidiu afiliar a sua federação à Confederação Asiática, disputando, então, uma eliminatória mais equilibrada e que, teoricamente, prepararia mais a equipe para o mundial.

Em 2005, o comitê executivo da OFC já dava sinais da ida da seleção Australiana para a Ásia. A FIFA aprovou o deslocamento e a decisão começou a valer em 2006.

Campanha desastrosa na Copa de 74

Em 1973, a Austrália se classificou para a Copa de 74. A equipe caiu no Grupo 1 da competição, junto com Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental e Chile e a campanha foi desastrosa. Os Socceroos perderam para as duas Alemanhas e empataram com o Chile, somando apenas um ponto e ficando na última colocação de seu grupo.

Na Copa de 2006, eliminação polêmica

Ainda disputando as eliminatórias da Oceania, a Austrália se classificou para a Copa do Mundo de 2006. A equipe caiu em um grupo que tinha como componentes: Brasil, Japão e Croácia. Na fase de grupos, a Austrália alcançou uma importane marca: marcar seu primeiro gol em Mundiais. O gol aconteceu contra o Japão, na estreia da equipe na competição. Na segunda rodada a equipe não conseguiu segurar o Brasil e saiu derrotada por 2 a 0. Entranto, os Socceroos conquistariam a classificação para as oitavas-de-final com um empate em 2 a 2 com a Croácia.

Classificada para as oitavas-de-final, a Austrália acabou sendo derrotada pela Itália e eliminada da competição. A eliminação foi um balde de água fria para a Austrália, já que o árbitro marcou um polêmico pênalti em Grosso, que Totti bateu, converteu e mandou os australianos de volta para casa.

Primeiras participações na Copa da Ásia e melhora no futebol apresentado

Em 2007, a Austrália participou da Copa da Ásia pela primeira vez e o começo não foi dos melhores. Na estreia, a seleção australiana empatou com a fraca seleção de Omã em 1 a 1. Na segunda partida, o resultado foi pior. A equipe perdeu para o Iraque por 3 a 1. Enfim, na terceira rodada, os Socceroos conseguiram um resultado positivo. A equipe venceu a Tailândia por 4 a 0. Nas quartas-de-final, a equipe empatou com o Japão em 1 a 1 no tempo regulamentar e, na disputa por pênaltis, acabou sendo derrotada.

Na Copa da Ásia de 2011, a Seleção Australiana fez uma campanha melhor. Na primeira rodada, a equipe começou goleando a Índia por 4 a 0. Na segunda rodada, a Austrália empatou com a Coreia do Sul em 1 a 1 e depois venceu o desconhecido Bahrein por 1 a 0. Nas quartas-de-final, empate contra a seleção do Iraque em 0 a 0 no tempo normal e vitória por 1 a 0 na prorrogação. Nas semifinais, a equipe aplicou uma goleada na seleção do Uzbequistão, ganhando por 6 a 0. Em sua segunda participação na Copa da Ásia, a Austrália chegava na final da competição: o adversário foi o Japão. E mais uma vez Seleção Australiana empatou no tempo normal e teve que decidir na prorrogação, porém o resultado não foi o melhor. A equipe perdeu perde por 1 a 0 no tempo-extra, ficando com o vice-campeonato.

Após as partidas da Copa da Ásia, era nítido uma melhora no futebol australiano. Mas ainda existia uma dúvida: a equipe estaria preparada para disputar uma Copa do Mundo sem passar vexame?

Campanha fantástica nas eliminatórias para a Copa de 2010

A campanha da Austrália nas eliminatórias foi bastante animadora. Em 10 jogos venceu oito, empatou dois e não sofreu derrotas. Ficou em primeiro lugar no grupo e avançou para a fase seguinte.

Na última fase, a equipe figurou no grupo A com Uzbequistão, Japão, Bahrein e Qatar. Em junho de 2009, após um empate de 0 a 0 contra o Qatar, os Socceroos selaram a classificação para a Copa de 2010.

Austrália decepciona e não passa da fase de grupos da Copa de 2010

A seleção australiana chegou embalada ao Mundial após a espetacular campanha nas eliminatórias. Em um grupo com Alemanha, Gana e Sérvia, era a favorita ao segundo lugar, atrás apenas dos alemães. Entretanto, os Socceroos decepcionaram mais uma vez.

Na primeira partida, a seleção australiana foi goleada pela Alemanha por 4 a 0, com gols de Podolski e Klose. Na segunda partida a equipe não saiu do empate de 1 a 1 contra a Gana. Na terceira e última partida do grupo, a Austrália até venceu a Sérvia por 2 a 1, mas não foi o suficiente para garatir a seleção na próxima fase da competição.

Campanha não muito convincente nas eliminatórias para a Copa de 2014

Nas eliminatórias para a Copa de 2014, a campanha da Austrália foi longe de ser brilhante. Até a última rodada da quarta fase, os Socceroos corriam o risco de ter que disputar a repescagem asiática com um representante da Oceania.

A classificação veio após a vitória por 1 a 0 sobre o Iraque, que levou ao delírio os torcedores que compareceram ao Estádio Olímpico de Sydney.

Grupo complicado é o grande problema da Austrália na Copa de 2014

Para a Copa de 2014, a Austrália está em um dos grupos mais complicados. Ao lado de Espanha, Holanda e Chile, a equipe australiana tem mínimas chances de avançar às oitavas da competição.

Com jogadores bastantes limitados, a Austrália encontrará dificuldades se quiser vencer ao menos uma partida. Seu maior destaque é Tim Cahill, atualmente jogador do New York Red Bulls.

Talvez a Oceania não fosse o grande problema da Austrália

Com o objetivo de disputar uma eliminatória mais equilibrada e que poderia preparar mais a equipe para o mundial, a Austrália se juntou à Confederação Asiática. Mas até agora esse objetivo não foi alcançado. Após decepcionar seus torcedores no Mundial de 2010, onde era favorita à avançar para a próxima fase, juntamente com a Alemanha, os Socceroos terão poucas chances de fazer bonito no Mundial de 2014, por conta do grupo fortíssimo que caíram.