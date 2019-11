Grécia: a seleção de uma só história para contar

Antes do início da Eurocopa de 2004, todos discutiam qual seria a estrela que levaria e sua seleção ao título europeu. No final, um grupo de jogadores pouco conhecidos conseguiu a vitória em cima da anfitriã Portugal, causando uma das maiores surpresas do futebol europeu de todos os tempos. Quando o campeonato começou, a Grécia estava longe de ser considerada uma das favoritas ao titulo. Mas também poucos tinham reparado na campanha das eliminatórias para a Euro, onde os gregos estiveram impressionantes. Depois de perder os dois primeiros jogos, os helênicos conseguiram seis vitórias consecutivas, sem sofrer gol.

Os gregos foram confundindo todos os adversários que lhe apareceram pela frente e no final acabaram por merecer o título. A equipe foi liderada por Otto Rehhagel, um veterano alemão com uma enorme experiência de clubes de ponta do futebol alemão, como Werder Bremen e Bayern de Munique. O, treinador que tinha forma de durão, conseguiu criar um conjunto sólido, bastante disciplinado, que frustrou e vergou todos os adversários. No jogo de abertura, no Estádio do Dragão na cidade do Porto, colocaram em estado de choque os fervorosos torcedores da equipe da casa, ao baterem os portugueses por 2 a 1.

Nas quartas-de-final, os franceses, então campeões, não conseguiram fazer frente à determinação da Grécia e foram derrotados por 1 a 0. Nas semifinais foi à vez da República Tcheca cair aos pés dos gregos, sendo que os tchecos eram, para muitos observadores, um dos grandes favoritos à vitória. Contudo a seleção grega venceu na prorrogação com o gol do zagueiro Dellas, aos quatorze minutos do primeiro tempo extra, e selou a classificação dos gregos para a grande final.

A final naquele domingo, 04 de julho de 2004, no Estádio da Luz em Lisboa voltou a ser um jogo muito disputado. Portugal, treinado pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, já tinha se recuperado do choque do jogo de abertura e queria dar aos torcedores um clímax memorável, mas os gregos não podiam estar de acordo. O gol de Angelos Charisteas no começo do segundo tempo deu titulo aos gregos, que venceram pela primeira vez a competição.

A receita foi a dos jogos anteriores: uma defesa implacável com forte marcação, comandada por Traianos Dellas, um meio-campo pegador, liderado pelo capitão daquela equipe Theodoris Zagorakis, que foi o melhor jogador do torneio, e um atacante oportunista e fazedor de gols, Angelos Charisteas. Bastou um cabeceio d centroavante grego para despedaçar o coração dos portugueses e dar à Grécia um triunfo com que ninguém tinha sonhado.

Trajetória da Grécia na UEFA Euro 2004

Na Copa das Confederações de 2005, nenhuma vitória

A participação dos gregos na Copa das Confederações realizada em 2005, na Alemanha, foi muito fraca e não repetiu o feito do ano anterior, quando a equipe conquistou a Eurocopa. Foram duas derrotas para Brasil e Japão, além de um empate com o México na última rodada.

No primeiro confronto em Leipzig, os brasileiros enfrentaram a equipe que conduziu à Grécia ao título na última Eurocopa e a sua forte defesa. Mas, com paciência da equipe brasileira e toque de bola veloz, a seleção comandada por Carlos Alberto Parreira conseguiu se impor na partida desde o começo e acabou vencendo com gols de Adriano, Robinho e Juninho Pernambucano.

Os gregos não repetiram as boas atuações que deram o titulo para a equipe e praticamente os mesmos jogadores que participaram do titulo contra Portugal foram engolidos pela seleção pentacampeã do mundo.

Até que a equipe campeã da Europa começou pressionando e teve uma boa chance com o defensor Kyrgiakios nos minutos iniciais. As jogadas pelas laterais não fluíram nesta partida e os gregos foram envolvidos por toques rápidos da equipe de Parreira, que soube aproveitar as oportunidades na partida.

Porém a retranca grega não deu muito certo e, aos quarenta minutos, Adriano mandou uma bomba de fora da área, fazendo um golaço sem chances para Nikopolidis que não pode fazer nada. Os outros dois gols foram na segunda etapa com Robinho, no primeiro minuto, depois de grande jogada de Gilberto que cruzou rasteiro para o atacante deixar o dele. Já no final da partida Juninho Pernambucano, de falta, fechou o placar em 3 a 0.

A segunda partida na competição foi contra a seleção japonesa do treinador brasileiro Zico, em Frankfurt. As principais estrelas da seleção japonesa eram Hidetoshi Nakata e Nakamura.

O campeão asiático poderia ter aplicado uma goleada histórica em seu primeiro confronto com a Grécia, não tivesse falhado tanto nas finalizações. Os japoneses dominaram completamente o jogo e praticamente não deixaram chances para os gregos.

A partida começou com o Japão dominando. Nos primeiros minutos, os nipônicos tiveram duas chances de abrir o placar, ambas com o atacante Tamada. Os gregos abusavam da jogada aérea no primeiro tempo, com trinta cruzamentos para área, mas em nenhuma levou perigo ao gol adversário.

Os gregos, sem qualquer inspiração, insistiram em sua única estratégia, que não funcionou: contra-atacar, tentar cavar faltas próximas à área adversária ou obter escanteios para aproveitar o lançamento de bolas altas sobre a defesa japonesa. O meio-campo grego continuou parecendo um queijo suíço: sem fazer marcação nem armar jogadas e a equipe nipônica conseguiu a vitória com o gol de Oguro. Aos trinta minutos da etapa final, o atacante japonês bateu no canto de Nikopolidis, eliminando a campeã europeia da competição.

A equipe grega encerrou sua participação contra a seleção mexicana, também em Frankfurt, com um empate sem gols. Apesar do placar em branco, as duas seleções construíram várias jogadas de ataque e o gol só não saiu por causa das boas atuações dos goleiros Nikopolidis e Sanchez.

Apesar da falta de gols na partida, o duelo entre latinos e europeus foi bastante movimentado. Atual campeã europeia, a Grécia se despediu da Copa das Confederações sem marcar sequer um gol.

E a melhor chance de gol foi da Grécia, logo aos sete minutos de partida, quando Sanchez fez milagre para defender duas bolas consecutivas de Vryzas, em um cabeceio e no rebote do lance.

Campanha ruim nas eliminatórias deixa Grécia fora da Copa de 2006

Os gregos não tiveram sucesso nas eliminatórias para a Copa do Mundo na Alemanha. No Grupo 2, junto com Dinamarca, Ucrânia, Albânia, Turquia, Geórgia e Cazaquistão, a Grécia fez uma campanha muito ruim, ficando apenas em quarto lugar do grupo, que tinha a seleção dinamarquesa como favorita do grupo, mas que também foi uma decepção. A vaga direta do grupo foi dos ucranianos, que terminaram na primeira posição. A Turquia, segunda colocada, foi para a repescagem, mas não conseguiu se classificar para o Mundial.

A expectativa dos gregos era muito grande. Então campeã da Eurocopa, a Grécia esperava repetir esta campanha nas eliminatórias europeias, em um grupo que não era um dos mais forte. Em doze partidas, os gregos venceram seis e empataram e perderam três vezes, mas não conseguiram a vaga, terminando aquela eliminatória com 21 pontos, quatro pontos atrás do primeiro colocado. Os tropeços em casa contra Ucrânia e a fraca equipe do Cazaquistão, custaram à classificação para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.

No retorno à Eurocopa, novo fracasso

Após ter feito a melhor campanha de todas as seleções nas eliminatórias para a Eurocopa de 2008, que seria disputada na Áustria e na Suíça, os gregos buscavam o bicampeonato da competição. A equipe, no geral, foi a primeira colocada, com 31 pontos no Grupo C, que contava com sua rival Turquia, outra seleção classificada para o torneio, Noruega, Bósnia-Herzegovina, Moldávia, Hungria e Malta.

Os helênicos venceram dez das doze que disputou em seu grupo, empatou um e perdeu apenas um jogo, a derrota foi para Turquia em casa por 4 a 1 em pleno Giorgios Karaikakis cidade de Pireus situado na grande Atenas. Mas o troco veio em Istambul capital turca, nesta partida os gregos selaram sua classificação direta para mais uma Eurocopa, vencendo por um magro 1 a 0, com o gol de Amanatidis.

Na fase final, a Grécia caiu no Grupo D, junto com Espanha, Rússia e Suécia. Os atuais campeões não conseguiram repetir o feito de quatro anos atrás e o futebol defensivo e explorando o contra ataque, desta vez, não deu certo. Os gregos foram eliminados com três derrotas na primeira fase, em uma campanha muito fraca e decepcionante.

O primeiro jogo foi contra a Suécia e, apesar de não ser encarada como favorita, a Grécia era o centro das atenções no duelo. Todos desejavam ver se a equipe treinada por Otto Rehhagel seria diferente daquela que conquistou o título, quatro anos antes em Portugal. A equipe ainda lembrava, e muito, o elenco de 2004. Manteve a forte marcação e continuou apostando em saídas em rápidos para os contra-ataques, mas apenas isso. O sistema ofensivo ainda continuava com dificuldades de finalização, apesar de contar com Gekas, que foi o artilheiro do campeonato alemão naquele ano, e Angelos Charisteas, autor do gol do histórico título da edição passada.

Um time ofensivo diante de uma equipe preocupada em se defender. Esse foi o panorama do duelo em Salzburg. Durante todo o primeiro tempo, o time do veterano Larsson e do craque Ibrahimovic mostrou mais qualidade técnica do que o rival. Até conseguiu chegar próximo da área de ataque, mas raramente foi feliz em atravessar a muralha grega.

No segundo tempo, Ibrahimovic e Hansson deram a vitória aos suecos. O primeiro, com um belo chute de fora da área e o segundo aproveitando confusão da defesa grega para marcar de cabeça.

A segunda partida dos gregos foi contra a Rússia. A derrota por 1 a 0, com gol de Zyryanov ainda na primeira etapa, acabou com as chances da Grécia de buscar o bicampeonato da Eurocopa.

As duas equipes haviam perdido na primeira partida na rodada anterior, os gregos, detentores do troféu, foram obrigado a mudar sua forma de jogo, e foram ousados em usar a formação do 4-3-3 deixou a equipe mais ofensiva, contra os russos que apostaram num 4-5-1 mais consistente, para tentar explorar alguma falta de tranquilidade contrária.

Um incrível e pouco habitual erro grotesco do goleiro Nikopolidis permitiu a Zyryanov, aos 33 minutos, marcar o gol da vitória dos russos, que deu sobrevida a equipe em continuar buscando uma vaga a próxima fase e tirou todas as chances dos gregos de se classificarem para as quartas de final.

A Rússia tinha repetido o feito da Euro 2004, realizada em Portugal, quando foi a única equipe que venceu a Grécia e se classificou pela primeira vez para a segunda fase de uma grande competição desde o desmembramento da União Soviética, campeã europeia em 1960.

A Grécia, que não tinha vencido qualquer partida em grandes competições antes da Euro 2004, se despediu da maior competição de seleções do continente europeu contra à Espanha, que futuramente iria ser a vencedora do Grupo D, num jogo apenas para cumprir tabela.

Na ultima rodada, os gregos enfrentaram uma equipe reserva da Espanha e encerraram sua participação com uma nova derrota. Charisteas abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo, mas Ruben de la Red e Dani Guiza deram a vitória à equipe de Luís Aragonés por 2 a 1. Na classificação geral os gregos terminaram em ultimo lugar com nenhum ponto.

Na África do Sul, Grécia disputou sua segunda Copa

Vitória heroica em Donetsk deu a classificação aos Gregos

Até 2010, a única participação da Grécia em Copas do Mundo havia acontecido em 1994, nos Estados Unidos. 16 anos depois, os gregos voltaram a disputar uma Copa do Mundo, dessa vez na África do Sul. A classificação para o Mundial veio na vitória por 1 a 0 sobre a Ucrânia, em Donetsk, com um gol de Salpingidis, aos 31 minutos do segundo tempo.

Em 1994, os gregos caíram no Grupo B, ao lado de Nigéria, Bulgária e Argentina, e terminaram com a pior campanha da competição, sem pontos ou gols marcados. Foi justamente após o duelo contra os argentinos, perdido por 4 a 0, que o exame antidoping de Diego Maradona deu positivo, e gerou uma suspensão da Fifa de um ano ao craque.

Grécia consegue a primeira vitória em Copas, mas é eliminada

O Grupo C da Copa do Mundo de 2010 reuniu novamente Grécia, Argentina e Nigéria ,que se encontraram em 1994, mas esse teve a inclusão da Coreia do Sul. Em um grupo no quais três times deveriam brigar entre si pela segunda vaga, a Grécia estreou com derrota diante da Coreia do Sul no Estádio Nelson Mandela Bay, em Port Elizabeth. Os sul-coreanos foram bastante superiores, dominaram o adversário em boa parte do duelo e ganharam por 2 a 0.

Na segunda partida, os gregos alcançaram a primeira vitória da sua história nas Copas do Mundo e, consequentemente, o primeiro gol. Depois de sair perdendo da Nigéria, Salpingidis anotou o primeiro gol grego na história da Copa e empatou o marcador. No segundo tempo, Torosidis definiu a vitória da Grécia.

A Grécia entrou para a última partida com chances de classificação para o mata-mata, mas a missão era dura. Era preciso vencer a Argentina, treinada por Diego Maradona e com Lionel Messi de camisa 10, por 2 a 0. O 2 a 0 aconteceu, mas em favor do sul-americanos, que eliminaram os gregos da competição.

Na Eurocopa de 2012, queda nas quartas-de-final

Na estreia da Eurocopa de 2012, contra uma das anfitriãs, a Polônia, a Grécia viu os donos da casa abrirem o marcador com o artilheiro Lewandowski, aos 17 minutos. Na segunda etapa, Salpingidis empatou a partida e os gregos tiveram a grande chance da virada, mas Karagounis desperdiçou a cobrança de pênalti.

Na segunda partida, apenas seis minutos foram o suficiente para garantirem a vitória da República Tcheca sobre a Grécia. Tentando apagar a má impressão da estreia, quando a equipe foi goleada por 4 a 1 para a Rússia, os tchecos anotaram dois gols rápidos com Jiracek e Pilar e mataram qualquer poder de reação dos gregos, que ainda chegaram a diminuir com Gekas.

Na última rodada da fase de grupos, o gol solitário de Karagounis nos acréscimos da primeira etapa garantiu a vitória da Grécia sobre a Rússia e, consequentemente, a classificação para as quartas-de-final.

O adversário no mata-mata seria ninguém menos que a poderosa Alemanha. Entrando como zebra na disputa, a Grécia conseguiu o forte ataque alemão até os 39 minutos da primeira etapa, quando Phillip Lahm abriu o marcador. Quando tudo parecia perdido, os gregos conseguiram reagir com Samaras, aos 10 minutos do segundo tempo, e empatar a partida.

Entretanto, seis minutos depois, Khedira marcou o gol que sacramentou a eliminação grega da competição. Nervosa, a equipe não teve poder de reação ao fato de estar novamente no placar e, em menos de quinze minutos, levou outros dois gols, marcados por Klose e Reus. Aos 44 do segundo tempo, Salpingidis marcou, de pênalti, mas de nada adiantou. A vitória por 4 a 2 classificou os alemães e encerrou o sonho do bicampeonato grego.

No Brasil, o objetivo é chegar no mata-mata pela primeira vez

Classificação

A Grécia teve uma participação fantástica nas eliminatórias, com uma campanha que teria sido suficiente para ficar com a vaga direta em cinco dos oito outros grupos da zona europeia. No Grupo G, entretanto, os 25 pontos conquistados acabaram não sendo suficientes, já que a Bósnia Herzegovina prevaleceu com um melhor saldo de gols. Em dez partidas, os gregos conseguiram oito vitórias, cinco delas por 1 a 0, além de um empate e uma derrota. Os únicos pontos desperdiçados foram justamente no confronto contra o seu concorrente direto à primeira colocação. Depois de um empate por 0 a 0 em casa, os campeões europeus foram derrotados na cidade de Zenica, na Bósnia, por 3 a 1.

Na repescagem, o adversário foi à Romênia, uma equipe com muita tradição em Copas do Mundo. Mas o selecionado helênico conseguiu repetir o desempenho dos seus primeiros jogos nas eliminatórias e se classificou com tranquilidade. Depois de uma vitória em casa por 3 a 1, os gregos empataram por 1 a 1 no jogo de volta em Bucareste. Três dos quatro gols foram marcados por Konstantinos Mitroglou o herói da classificação grega que vem pela terceira vez a uma Copa do Mundo e buscam se classificar pela primeira vez ao mata-mata.

Grupo C é um dos piores tecnicamente da Copa

A Grécia fez barulho na Euro 2004 com um estilo de jogo defensivo, porém eficiente. Foi assim que conseguiu ser campeã da competição vencendo Portugal por 1 a 0. Dez anos depois, os gregos vêm ao Brasil para tentar surpreender e provar que defesa também ganha campeonato. Dos 23 convocados pelo técnico Fernando Santos, oito estiveram na última Copa do Mundo, disputada na África do Sul. Aliás, o time não frequenta muito esse ambiente, será apenas a sua terceira participação e passar para as oitavas de finais seria um feito daqueles.

Os remanescentes de 2010 são os zagueiros Torosidis, Sokratis e Vyntra, os meias Karagounis, Katsouranis e os atacantes Samaras, Salpingidis e Gekas. Se voltarmos ainda mais no tempo, apenas Karagounis e Katsouranis estiveram na conquista do título europeu, ou seja, experiência não irá faltar.

É um time disciplinado taticamente e também defensivo. A defesa é muito bem protegida por três volantes. Joga no contra-ataque, dificilmente toma gols, mas também tem dificuldade para marcar. Nas eliminatórias, em dez jogos, foram cinco vitórias por 1 a 0.

Se por um lado a Copa de 2014 terá o grupo da morte com o maior número de campeões mundiais na história da competição, também terá o outro extremo: desde 1950, quando o formato de grupos foi adotado oficialmente pela FIFA, a Copa do Mundo não tinha um grupo no qual não houvesse um membro sequer que tenha passado das oitavas de final em edições anteriores. É o caso do Grupo C, que conta com a Colômbia como cabeça de chave voltando após 16 anos ausente, e tem Grécia, Japão e Costa do Marfim.

A Grécia jamais passou da primeira fase. Em 1994, classificou-se em primeiro nas eliminatórias, mas na Copa perdeu as três partidas sofreram dez gols e voltou para casa humilhada. Em 2010, outra decepção: uma vitória, duas derrotas e o adeus precoce.

Este elenco grego que vem ao Brasil terá nesta Copa a última oportunidade de fazer algo grande. Após 2014, a Grécia deve entrar em um processo natural de renovação do seu elenco e seus principais jogadores, já mais experientes, devem perder espaço para o ciclo da Copa de 2018, na Rússia. Portanto, é a última chance deste grupo provar o contrário ou confirmar que a Grécia é uma equipe de um campeonato só. Caso surpreenda como em 2004, os gregos terão mais um mito para contar nas competições futuras.