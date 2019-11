Colômbia: sem Falcao, colombianos tentam apagar fantasma de 94

Foram 12 anos sem participar da Copa do Mundo, mas para a edição deste ano os colombianos poderão torcer novamente para a sua seleção no maior torneio de futebol do planeta. A última participação da Colômbia aconteceu em 1998, na França, e foi a repetição de uma campanha fraca em 1994. Até este ano, a equipe tentou a classificação através das eliminatórias, porém esbarrou ou na falta de uma equipe de qualidade ou em adversários superiores.

Em 2014, a esperança era de um bom futebol e surpresa no Mundial. No entanto, para isto dependia de como o seu principal jogador estaria para os jogos. Recuperando-se de lesão, o atacante Radamel Falcão García foi cortado às vésperas da competição, dando um grande problema para o técnico José Perkerman. Sem a principal estrela, Perkerman terá de apostar em Carlos Bacca e em sua sólida defesa para não decepcionar a torcida colombiana.

Em 1994, decepção após uma eliminatória espetacular

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo dos Estados Unidos reservaram para a Colômbia uma grande esperança. Isto porque, com um elenco que contava com Valderrama, Asprilla e Rincón, a equipe foi a primeira colocada da fase eliminatória, deixando para trás seleções favoritas como a Argentina, que teve de disputar a repescagem contra a Austrália. Aliás, um dos confrontos mais marcantes da campanha colombiana foi uma vitória diante dos argentinos, que terminou com o placar 5 a 0.

A classificação foi invicta, com quatro vitórias e dois empates. Terminou à frente de todos os adversários e foi embalada para a Copa do Mundo. A seleção encantou o país e levou esperança para fazer uma grande participação. No entanto, quando desembarcou nos EUA teve de enfrentar os donos da casa, a Romênia e a Suíça no grupo A.

No entanto, já na primeira partida uma derrota colocou desconfianças na torcida e imprensa sobre a campanha colombiana. A seleção que era favorita para conseguir a classificação, havia levado uma acachapante derrota na estreia contra os romenos por 3 a 1. Na segunda partida, os colombianos tiveram de enfrentar os donos da casa. Conseguindo manter o equilíbrio até os 35 minutos da primeira etapa, um gol contra acabou dando instabilidade e a derrota fora inevitável. O gol contra de Andrés Escobar, por sua vez, ficou marcado na história. Após levantamento, o zagueiro desviou a bola e pegou o goleiro Córdoba no contrapé, que nada pode fazer.

Com a derrota por 2 a 1, os colombianos estavam praticamente eliminados da competição e a esperança havia se tornado decepção. Na última rodada, venceram a Suíça por 2 a 0. No entanto, a vitória não evitou a eliminação e a lanterna do grupo.

Andrés Escobar ficou marcado tanto como o jogador que estragou a campanha do melhor time da Colômbia da história, que quando chegou ao país, em uma época em que a criminalidade era alta, foi assassinado. A Justiça colombiana condenou, na oportunidade, Muños Castro a 43 anos de prisão pelo crime. No entanto, há teses que defendem que o jogador foi morto a mando de pessoas que perderam dinheiro nas apostas com a eliminação do país sul-americano. Escobar levou 12 tiros de um guarda-costas e motorista ligado a dois condenados por tráfico de drogas.

Em 1998 e 2002, novas decepções em mundiais

Após a campanha de 1994, que culminou com a eliminação ainda na primeira fase, a Colômbia voltou a disputar um mundial em 1998. Mas se na competição anterior havia grande expectativa da participação da seleção colombiana, desta vez não foi desta forma e a campanha foi reeditada.

Classificada para o torneio de seleções em uma eliminatória sem o Brasil, que era o atual campeão, os colombianos conseguiram ficar na terceira colocação, com 28 pontos. Com pedidos de luto pela morte do zagueiro Andrés Escobar, a Colômbia conseguiu a classificação para a Copa do Mundo.

Na competição, não houve nenhuma novidade em relação à última participação. Novamente os colombianos viram sua seleção cair na primeira fase, sendo eliminada em um grupo com Inglaterra, Romênia e Tunísia.

Após mais uma decepção, a Colômbia depositou suas esperanças na Copa América de 2001. Na competição, a campanha foi invejável e o título foi conseqüência. Após seis jogos e seis vitórias, a esperança era de uma boa eliminatória e, por fim, mais uma participação na Copa da Coreia do Sul e Japão era esperada.

No entanto, a atual campeã sul-americana não conseguiu sequer a classificação para o mundial. Desta vez, com a participação dos brasileiros e tendo como adversária uma argentina em boa fase, os colombianos terminaram na sexta colocação com 18 pontos.

Para a competição que seria disputada na África do Sul, mais uma expectativa em vão. Em relação a última eliminatória, a Colômbia caiu uma posição e ficou em sétimo. Com esta classificação, tiveram de acompanhar mais uma vez o mundial de casa e reestruturar o futebol em busca de disputar a competição em 2014, no Brasil.

Para não reeditar as últimas participações

Ao contrário dos últimos ciclos, os ventos começaram a soprar em favor da Colômbia antes da Copa do Mundo de 2014. Na primeira temporada após a Copa do Mundo disputada na África do Sul, o centroavante Radamel Falcao García Zárate começou a se destacar no futebol mundial. Então camisa 9 do Porto, o atacante foi artilheiro da Europa League na temporada 2010/2011 e vendido ao Atlético de Madrid por 40 milhões de euros no segundo semestre de 2011.

Pela seleção, Falcao era o principal anotador de gols e a campanha da Colômbia na eliminatória ia de vento em polpa. Em uma eliminatória que não contou com o Brasil, já classificado por ser o país-sede, os colombianos ficaram a uma vitória de liderar a competição. A Colômbia terminou a eliminatória com 30 pontos, apenas dois atrás da Argentina, com nove vitórias, três empates e quatro derrotas, além da melhor defesa com apenas 13 gols sofridos. Depois da campanha espetacular nas eliminatórias, o objetivo é não decepcionar igual em 1994.

Ausência de Falcao dificultará o trabalho colombiano

Aos 28 anos, Radamel Falcao García Zárate é o grande nome do futebol colombiano na atualidade. Depois de começar a carreira no River Plate, da Argentina, o centroavante foi vendido ao Porto, de Portugal, por cerca de 4 milhões de euros. Na equipe lusitana, começou a se destacar no futebol europeu e se transformar em um dos principais jogadores do cenário mundial.

Seu começo no Porto não poderia ter sido mais impressionante: na estreia da temporada 2009/2010, Falcao anotou o único gol portista no empate em 1 a 1 com o Paços de Ferreira. Nas três partidas seguintes, o centroavante anotou três gols e se transformou em um dos poucos jogadores da história do campeonato português a anotar quatro gols nas quatro rodadas iniciais. Em 15 de setembro de 2009, fez a sua estreia na Uefa Champions League, em derrota por 1 a 0 diante do Chelsea, em Londres.

No seu primeiro clássico, Falcao anotou, de cabeça, o único gol da vitória portista sobre o Sporting. Seu primeiro gol na Champions League veio no dia 30 de setembro, contra o Atlético de Madrid. Na primeira temporada, o centroavante fez 43 partidas e anotou impressionantes 34 gols. Mas foi na temporada seguinte que ele explodiu de vez.

Fora da Uefa Champions League, o Porto concentrou as suas atenções na temporada 2010/2011 na Uefa Europa League, antiga Copa da Uefa. E foi na competição continental que Falcao anotou seu primeiro hat-trick com a camisa da equipe lusa, na vitória por 3 a 1 sobre o Rapid Viena, na fase de grupos. Em um grupo que também contava com Besiktas e CSKA Sofia, o Porto venceu cinco partidas e empatou uma e Falcao anotou sete gols, tendo marcado em todas as partidas, exceto na última, contra o CSKA Sofia, em casa.

Na primeira etapa do mata-mata, o Porto teve pela frente o Sevilla e, após vencer por 2 a 1 na Espanha e perder por 1 a 0 em casa, se classificou para as oitavas de final, sem nenhum gol de Falcao. Nas oitavas, o centroavante também passou em branco nas vitórias por 1 a 0, em Portugal, e 2 a 1, fora de casa, contra o CSKA Moscou.

Nas quartas-de-final, entretanto, Falcao voltou a brilhar e anotou seu segundo hat-trick com a camisa do Porto, na goleada por 5 a 1 sobre o Spartak Moscou, na partida de ida. Na volta, anotou um dos cinco gols portistas na vitória por 5 a 2.

Na semifinal, Falcao anotou quatro gols na primeira partida contra o Villarreal, que o Porto venceu por 5 a 1. Na volta, um gol na derrota por 3 a 2. Na grande decisão, foi de Falcao o gol solitário da vitória por 1 a 0 e do título portista diante do Braga, rival local. O centroavante encerrou a competição como o principal artilheiro, com 17 gols.

As atuações impressionantes com a camisa do Porto fizeram Falcao García chamar a atenção de todos os times do mundo e, em 18 de agosto de 2011, o centroavante acertou com o Atlético de Madrid em uma negociação que custou 40 milhões de euros aos cofres espanhóis. Na edição de 2011/2012 da Uefa Europa League, Falcao voltou a brilhar e foi o artilheiro da competição, com 12 gols marcados e o principal responsável pelo título madrileno.

Na temporada seguinte, Falcao continou brilhando com a camisa do Atlético de Madrid e foi o principal responsável pela conquista da Copa do Rei diante do maior rival da equipe, o Real Madrid. As excelentes atuações com a camisa do Atlético fizeram o Monaco, da França, pagar cerca de 60 milhões de euros para contar com o atleta.

Pela seleção, Falcao foi o artilheiro da equipe nas eliminatórias para a Copa de 2014, com nove gols marcados. Entretanto, estará fora da Copa do Mundo. Em janeiro, Falcao decidiu participar de um jogo contra o Chasselay, da quarta divisão, pela Copa da França, em uma partida que o Monaco entrou com os reservas. Depois de marcar o primeiro gol da equipe, Falcao dividiu com um defensor e lesionou gravemente seu joelho, sem conseguir se recuperar a tempo do mundial.

Sem Falcao, aposta é em Carlos Bacca

Com tamanha expectativa depois da campanha e classificação nas Eliminatórias Sul-Americanas, a Colômbia chegaria a principal competição de seleções cotada para ser a principal candidata a zebra ou azarão. Chegaria. Mas, com o recente corte de Radamel Falcao García, o que era alegria se tornou preocupação.

Para a função de Falcao na seleção, a Colômbia conta com um substituto que, apesar de não estar a altura do centroavante, pode muito bem colaborar com a equipe. Trata-se do atacante Carlos Bacca, do Sevilla. Depois de fazer boas apresentações com a camisa do Club Brugge, da Bélgica, o colombiano se transferiu para a Espanha nesta temporada e foi um dos destaques. Com 14 gols em La Liga, o centroavante ficou perto de nomes como Gareth Bale, do Real Madrid, que marcou 15 e superou Neymar, que anotou nove.

James Rodríguez terá que assumir a responsabilidade de comandar a Colômbia

Além de Bacca assumir a função de goleador, outro jogador será fundamental para as pretensões da Colômbia. Trata-se do camisa 10, James Rodríguez, que se transformou na grande esperança da torcida colombiana e terá que assumir a responsabilidade de ser o principal jogador da equipe.

Em 2006, o meia colombiano começou a sua carreira no modesto Envigado FC, da segunda divisão local. Depois de boas apresentações pela equipe, foi contratado pelo Banfield, da Argentina, aonde ganhou projeção internacional. Em 7 de fevereiro de 2008, fez a sua estreia pela equipe argentina, mas só ganhou a titularidade no ano seguinte, durante o Apertura, no segundo semestre.

Principal jogador da equipe, James foi o grande responsável pelo título argentino do Banfield naquele campeonato, algo inédito na história do clube. Em dezembro de 2009, despertou interesse da Udinese, da Itália, que fez uma proposta de cinco milhões de euros pelo meia, mas o Banfield rejeitou. Na Copa Libertadores de 2010, aos 18 anos, foi peça fundamental da equipe que foi eliminada nas oitavas-de-final para o Internacional, futuro campeão, por conta do gol fora de casa.

Em julho de 2010, o Banfield decidiu vender a sua principal estrela para o Porto, mesma equipe de Radamel Falcao, por 5 milhões de euros. Na sua primeira partida com a camisa portista, anotou o único gol do empate em 1 a 1 no amistoso com o Ajax. Em dezembro, marcou seu primeiro gol em competições europeias, na vitória por 3 a 1 sobre o CSKA Sofia.

Entretanto, o ápice da temporada de James veio na final da Copa de Portugal, contra o Vitória de Guimarães. Com três gols e uma assistência, o colombiano foi o principal jogador da equipe na goleada por 6 a 2 que garantiu o título para o Porto. Na temporada seguinte, em 2011/2012, ainda sem ter se estabelecido como titular, James anotou 14 gols e deu 11 assistências.

Mas foi depois da saída de Radamel Falcao, Hulk e Guarín que James Rodríguez começou a brilhar. Com a responsabilidade de vestir a camisa 10 e de ser o protagonista da equipe, James liderou o Porto ao título português da temporada, tendo anotado 12 gols e distribuído oito assistências. Além dos números, a principal contribuição do camisa 10 foi para a evolução de Jackson Martínez, também da Colômbia, que foi artilheiro da competição com 26 gols.

As excelentes atuações com a camisa do Porto e da Colômbia chamaram a atenção do Monaco, que pagou 45 milhões de euros pelo futebol de meia, que voltou a ser companheiro de Falcao García. Pelo clube francês, foram 33 jogos, dez gols e doze assistências na sua única temporada até aqui. Com a lesão de Falcao, James terá que assumir a mesma responsabilidade que teve no Porto e fazer a torcida esquecer do centroavante.

No Brasil, Colômbia tenta apagar fantasma de 94

Depois da geração de 1994, a Colômbia teve dificuldades para formar outra equipe que encantasse e desse esperanças aos torcedores. Quando esta geração surgiu, inevitavelmente, surgiram as comparações com a equipe de Valderrama e companhia. A campanha espetacular na eliminatória fez a torcida criar a mesma expectativa daquela época.

Apesar da ausência de Falcao García, a pressão por uma boa campanha continua martelando os jogadores colombianos. Além de James Rodríguez, o torcedor coloca a esperança na defesa sólida da equipe, a melhor das eliminatórias sul-americanas, para não se decepcionar mais uma vez. Resta saber se os jogadores vão conseguir lidar com essa pressão e vão entrar para a história do futebol da Colômbia.