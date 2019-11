Costa Rica: zebra do Grupo da Morte na sua quarta Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2014 será o quarto Mundial com a participação da Costa Rica. Segunda colocada no Hexagonal Final da Concacaf - atrás apenas dos Estados Unidos -, a seleção centro-americana terá a difícil missão de enfrentar três campeões mundiais na primeira fase do torneio a ser disputado no Brasil nos meses de junho e julho. Os Ticos estão no Grupo D e terão Uruguai, Inglaterra e Itália como adversários.

1990: "A primeira vez a gente nunca esquece"

O caminho até o primeiro Mundial foi árduo para os costarriquenhos. Na primeira fase qualificatória, a Sele ficou frente a frente com o Panamá. No jogo de ida, em Alajuela, as equipes ficaram no empate em 1 a 1 (Mendieta abriu o placar para os visitantes e Jara empatou). Apesar do resultado nada satisfatório nos primeiros 90 minutos, os comandados de Bora Milutinović alcançaram uma importante vitória por 2 a 0, gols de Cayasso e Medford, e passaram de fase.

Na segunda fase, a Costa Rica enfrentaria o México. Contudo, os mexicanos foram suspensos das Eliminatórias devido ao caso dos Los cachirules, escândalo de adulteração de idade de jovens jogadores no país da América do Norte. Portanto, os centro-americanos se classificaram automaticamente.

No Pentagonal Final, a Tricolor se juntou a Estados Unidos, Trinidad e Tobago, Guatemala e El Salvador na disputa por duas vagas para a Copa na Itália. A partir dessa fase, a Sele mandou seus jogos no Estádio Nacional, em San José. Nas duas primeiras rodadas, uma derrota e uma vitória diante da Guatemala. Na estreia, revés por 1 a 0, gol de Chacón, no Mateo Flores; na primeira partida em casa, vitória por 2 a 1, gols de Flores e Coronado; Rodas descontou.

Contra os EUA, mais uma vitória em seus domínios: 1 a 0, tento de Rhoden. Em território norte-americano, no Saint Louis Soccer Park, Tab Ramos fez o gol da vitória dos mandantes pelo mesmo placar. O primeiro ponto fora de casa veio no empate em 1 a 1 com Trinidad e Tobago no Queen's Park Oval. Jones assinalou o tento dos anfitriões e Coronado marcou o dos visitantes. Em San José, vitória costarriquenha pelo placar mínimo graças a Cayasso.

O duelo frente à seleção de El Salvador foi o mais tenso. Jogando diante de 40 mil pessoas num país em época de ditadura militar, os tricolores fizeram 4 a 2 com Flores (duas vezes), Cayasso e Hidalgo, enquanto Rodríguez e Rivas marcaram para os donos da casa. Todavia, a partida não pôde ser concluída por causa do mau comportamento dos torcedores salvadorenhos, que começaram a atirar objetos ao gramado. O árbitro Arturo Brizio Carter encerrou o jogo antes dos 45 minutos do 2º tempo e o 4 a 2 foi o resultado computado.

A confirmação da presença no Mundial viria em 16 de julho de 1989, contra a própria El Salvador. No Estádio Nacional de Costa Rica, Pastor Fernández se antecipou à zaga adversária e, de cabeça, marcou o gol do triunfo por 1 a 0, carimbando o passaporte dos Ticos para a Copa e levando a torcida local ao delírio. Para os costarriquenhos, o gol mais importante da história do selecionado nacional. Aquela tarde ainda é lembrada pelos costarriquenhos com muita nostalgia.

O sorteio do Mundial colocou a Costa Rica no grupo C juntamente com Brasil, Escócia e Suécia. Os prognósticos não era nada bom para os estreantes, tendo em vista que teriam pela frente seleções mais tradicionais e, aparentemente, com melhor disposição técnica. Porém, dentro de campo, a história foi outra.

A estreia costarriquenha em Copas do Mundo ocorreu no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, contra a Escócia, em 11 de junho. E foi o meia-atacante Cayasso quem teve a honraria de ser o autor do primeiro gol da Tricolor na história dos Mundiais. Foi o suficiente para garantir os três pontos ao centro-americanos e tornar o jogo emblemático para a Sele.

Na segunda partida, em 16 de junho, enfrentaria a temida Seleção Brasileira no Delle Alpi, em Turim. No final das contas, a derrota foi honrosa: 1 a 0, gol de Müller. Neste jogo, o meia brasileiro naturalizado costarriquenho Alexandre Guimarães entrou para a história ao tornar-se o primeiro brasileiro de nascimento a enfrentar a Canarinho numa Copa.

Quatro dias depois, a Costa Rica voltaria a Gênova, dessa vez para ficar frente a frente com a Suécia. Quando Johnny Ekström abriu o placar para os europeus, os tricolores estavam sendo eliminados devido ao momentâneo empate entre Brasil e Escócia, pois os escoceses haviam vencido os suecos na rodada anterior e, portanto, estavam ultrapassando os costarriquenhos. O desespero durou até a reta final da peleja, quando Flores empatou e Medford anotou o gol da virada. Os centro-americanos faziam história e estavam em êxtase com a classificação ao mata-mata. De Turim veio a notícia da vitória brasileira por 1 a 0.

Nas oitavas-de-final, a seleção treinada pelo sérvio Bora Milutinović defrontou a extinta Tchecoslováquia no San Nicola, em Bari, no dia 23. Saiu atrás logo aos 12 minutos, com gol de Skuhravý. Já no segundo tempo, Ronald González empatou e reacendeu a esperança dos Ticos. A apuração às quartas parecia ser um sonho bem próximo, mas a realidade foi dura: Skuhravý anotou mais dois e Kubík completou a goleada por 4 a 1. A Sele voltava para casa com uma acachapante derrota, mas com uma campanha digna de aplausos na bagagem - no geral, ficou em 13º lugar. "A primeira vez a gente nunca esquece".

2002: Saldo de gols deixou Costa Rica fora do mata-mata

Nas Eliminatórias da Concacaf para o Mundial de 2002, a Costa Rica entrou diretamente na penúltima fase por conta da boa colocação no ranking da Fifa. Nesta fase, caiu no grupo 3 e teria pela frente Estados Unidos, Guatemala e Barbados. Na estreia, uma "zebra": deu vexame diante da seleção de Barbados ao perder por 2 a 1, de virada, no Estádio Nacional dos Barbados. Madrigal abriu o placar, mas Riley e Forde colocaram os mandantes à frente. Os três jogos seguidos em casa seriam a oportunidade de descontar o inesperado prejuízo.

Na primeira oportunidade, um triunfo dramático sobre os EUA: 2 a 1 no Estádio Ricardo Saprissa. Os anfitriões ficaram em vantagem com Rolando Fonseca, mas cederam o empate com Stewart. O gol da vitória veio de pênalti, aos 45 minutos do segundo tempo: Medford, um dos remanescentes da epopeia de 1990, foi o autor.

Agora em Alajuela, no Alejandro Morera Soto, mais uma vitória por 2 a 1, dessa vez contra a Guatemala. Wanchope fez os dois gols que garantiram os três pontos aos mandantes. Pezzarossi descontou. De volta ao Ricardo Saprissa, a Costa Rica não deu sopa para o azar contra os Barbados: 3 a 0, gols de Soto, Fonseca e Medford.

Em Columbus, os Ticos seguraram um importante empate sem gols com os Estados Unidos e estavam a um empate da próxima fase. Contudo, foram derrotados pela Guatemala no Carlos Salazar Hijo: 2 a 1. Carlos Ruíz marcou os dois gols dos guatemaltecos e foi o algoz dos costarriquenhos, que balançaram as redes com Fonseca. Empatados em todos os critérios de desempate, Costa Rica e Guatemala teriam que fazer um jogo extra em campo neutro para decidir a classificação.

O clima de tensão construído antes do duelo decisivo, a ser jogado no Orange Bowl, em Miami, se transformou em tranquilidade ao longo dos 90 minutos. O mesmo Carlos Ruíz deu um susto aos quatro minutos, quando abriu o placar para a Bicolor, mas a Tricolor se sobressaiu e obteve a virada: Fonseca (duas vezes), Wanchope, Parks e Soto garantiram a apuração. Ainda deu tempo de Ruíz descontar nos instantes finais. Placar final: 5 a 2.

Se a situação na fase anterior havia sido sufocante, a campanha no Hexagonal Final foi praticamente impecável: com sete vitórias (3 a 0 e 2 a 0 vs. Trinidad e Tobago, 2 a 1 vs. México, 2 a 0 vs. EUA, 2 a 1 e 1 a 0 vs. Jamaica e 3 a 2 vs. Honduras), dois empates (2 a 2 vs. Honduras e 0 a 0 vs. México) e apenas uma derrota (1 a 0 EUA). Com 23 pontos somados nas 10 partidas, a Sele, treinada por Alexandre Guimarães, outro remanescente do Mundial de 1990, voltava a uma Copa do Mundo após ter ficado ausente nas duas últimas edições.

Na primeira Copa sediada em dois países - Japão e Coreia do Sul abrigaram a competição -, duas coincidências perseguiram a Costa Rica: os centro-americanos novamente caíram no grupo C e teriam o Brasil como oponente outra vez. "Guima", portanto, seria o primeiro brasileiro de nascimento a enfrentar a Seleção Brasileira num Mundial como jogador e treinador. Os outros adversários seriam a estreante China e a euroasiática Turquia.

A estreia foi jogada diante dos chineses em 4 de junho e colocou os costarriquenhos frente a frente com o sérvio Bora Milutinović, técnico da Tricolor em 1990 e, àquela oportunidade, comandante da China. Rónald Gómez e Mauricio Wright assinalaram os tentos da vitória por 2 a 0 sobre os asiáticos.

Cinco dias depois, na segunda rodada, a Costa Rica ficou na igualdade em um gol com a Turquia. Emre colocou os turcos em vantagem e Parks "beliscou" o empate. Os tricolores dependiam de suas próprias forças para passarem de fase, mas teriam ninguém mais e ninguém menos que o Brasil na jornada decisiva, a ser jogada no dia 13. E se a Amarelinha havia "dado uma mãozinha" em 90, ao ter vencido a Escócia, dessa vez ela própria contribuiria para a eliminação dos conterrâneos do Novo Mundo.

Mesmo já classificado, o Brasil não quis saber de jogar somente para cumprir tabela e goleou: 5 a 2. Os costarriquenhos marcaram com Wanchope e Gómez e viram Ronaldo (duas vezes), Edmílson, Rivaldo e Júnior irem às redes. Atrelado à vitória da Turquia frente à China por 3 a 0, o revés para os brasileiros significou a eliminação precoce dos centro-americanos. Empatada com a Turquia em número de pontos (4), a Costa Rica levou desvantagem no saldo de gols (-1 a 2) e deu adeus ao Mundial. Na classificação geral, ficou em 19º.

2006: Campanha pífia no último Mundial

Nas Eliminatórias para a Copa de 2006, realizada na Alemanha, a Costa Rica iniciou sua caminhada contra Cuba num mata-mata. O jogo de ida, disputado no Pedro Marrero, em Havana, terminou no empate em 2 a 2. Moré fez os dois gols dos cubanos e Sequeira e Saborío marcaram para os costarriquenhos. Na volta, em Alajuela, o empate em 1 a 1 foi o suficiente para garantir a Tricolor na fase seguinte. Rónald Gómez e Alain Cervantes foram os autores dos gols.

Na terceira fase, a Costa Rica fez companhia a Honduras, Guatemala e Canadá no Grupo 2. A estreia não reserva boas recordações aos Ticos: derrota por 5 a 2 para Honduras em pleno Estádio Alejandro Morera Soto. Herron assinalou os dois gols dos costarriquenhos, que viram os hondurenhos marcarem com Suazo, De León, Guevara, Guerrero e Martínez. Na segunda rodada, novo revés: 2 a 1 a favor da Guatemala, com dois gols de Plata; Solís descontou.

Nas quatro jornadas seguintes, três vitórias (1 a 0 e 3 a 1 vs. Canadá e 5 a 0 vs. Guatemala) e um empate (0 a 0 vs. Honduras). Os 10 pontos, mesma pontuação da Guatemala, e o saldo positivo de 4 gols bastaram para a liderança da chave e a apuração ao Hexagonal Final.

O hexagonal reservou mais sufocos para a Sele, que demitiram Jorge Luis Pinto e trouxeram Alexandre Guimarães de volta - nas últimas Eliminatórias, também houve mudança no cargo de técnico, quando o brasileiro Gilson Nunes foi sacado, dando lugar ao mesmo "Guima".

A campanha na última fase foi irregular (cinco vitórias, um empate e quatro derrotas), mas a apuração para o Mundial veio: os 16 pontos colocaram a Costa Rica no 3º lugar, entre as classificadas para a Copa. As vitórias vieram contra Panamá (2 a 1 e 3 a 1), Trinidad e Tobago (2 a 0), Guatemala (3 a 2) e Estados Unidos (3 a 0), sendo esta a que garantiu os comandados de "Guima" na Copa. As derrotas foram sofridas para México (2 a 1 e 2 a 0), EUA (3 a 0) e Guatemala (3 a 1). O único empate veio no 0 a 0 com Trinidad e Tobago.

Em solo germânico, a Costa Rica caiu no grupo A, se juntando à Polônia, ao Equador e à anfitriã Alemanha. Os costarriquenhos tiveram a honra de fazer o jogo de abertura do Mundial com os alemães em 9 de junho. Até deram trabalho, mas acabaram derrotados por 4 a 2 na Allianz Arena, em Munique. Wanchope marcou os dois gols da Sele, que viu a Nationalelf balançar as redes com Klose (duas vezes), Lahm e Frings.

No dia 15, na Imtech Arena, em Hamburgo, mais um revés: 3 a 0 para o Equador, gols de Tenorio, Delgado e Kaviedes. Com duas derrotas em duas partidas, a Tricolor estava eliminada da Copa do Mundo de 2006. Com Alemanha e Equador classificados, o duelo com os poloneses serviria apenas para cumprir tabela.

Jogando na HDI-Arena, em Hannover, Costa Rica e Polônia fizeram uma partida movimentada naquele 20 de junho. Gómez colocou os centro-americanos à frente, mas Bosacki venceu a defesa costarriquenha duas vezes e deu a vitória aos europeus. Encerrava-se ali a pífia campanha dos Ticos, com nenhum ponto conquistado em três jogos. A segunda era Alexandre Guimarães também chegava ao fim.

2014: Tarefa nada fácil com três campeões mundiais pela frente

Após ter ficado ausente do Mundial de 2010, jogado na África do Sul, a Costa Rica juntou os cacos para voltar a figurar entre as 32 seleções que dividem a honraria de disputar a maior competição de futebol do planeta. Por estar entre as cinco melhores colocadas da Concacaf no ranking da Fifa, entrou nas Eliminatórias a partir da terceira fase, se juntando a México, El Salvador e Guiana no grupo B. O Estádio Nacional foi confirmado como a casa dos Ticos durante toda a disputa da competição.

A estreia não foi das melhores: em casa, depois de abrir 2 a 0 sobre El Salvador com Saborío e Campbell, cedeu o empate - Gutiérrez e Romero marcaram. Na rodada seguinte, a redenção: goleou a Guiana em Georgetown por 4 a 0, com hat-trick de Saborío e Campbell fechando a goleada. Em San José, novo tropeço, agora para o México: 2 a 0, gols de Salcido e Zavala. Na "virada do turno", a Sele era a vice-líder da chave com quatro pontos, mas era ameaçada por El Salvador, que somava dois.

Na Cidade do México, mais uma derrota para os mexicanos. Dessa vez, por 1 a 0, com Chicharito Hernández assinalando o solitário tento no Azteca. Na jornada seguinte, um confronto direto com os salvadorenhos, então vice-líderes do grupo com cinco pontos. O jogo em San Salvador tinha ares de decisão. Com "sangue nos olhos", os comandados de Jorge Luis Pinto - o mesmo que havia sido demitido durante as Eliminatórias de 2006 - não se intimidaram com a pressão dos mais de 35 mil torcedores que compareceram ao Cuscatlán e saíram com os três pontos graças ao gol de Cubero aos 31 minutos da primeira etapa.

A classificação ao Hexagonal Final, antes vista como incerta, já estava encaminhada. E se confirmou com o impiedoso massacre frente à eliminada Guiana na última rodada: 7 a 0, dois de Saborío, dois de Brenes, um de Gamboa, um de Bolaños e um de Borges. Com 10 pontos, os costarriquenhos se classificaram na segunda colocação do grupo B, atrás apenas do líder México, que fez 18.

No hexagonal, a campanha no Estádio Nacional foi determinante para a apuração ao Mundial. O desempenho da Costa Rica em seus domínios na fase final foi impressionante: cinco vitórias em cinco jogos, ou seja, 100% de aproveitamento. Os placares foram de 2 a 0 contra a Jamaica, 1 a 0 sobre Honduras, 2 a 0 frente ao Panamá, 3 a 1 em cima dos Estados Unidos e, por fim, 2 a 1 ante o México. Para se ter ideia, esses foram todos os triunfos costarriquenhos no Hexagonal Final.

Em contrapartida, nenhuma vitória foi obtida fora de casa. Vieram duas derrotas (para Honduras e EUA, ambas pelo placar mínimo) e três empates (2 a 2 com o Panamá, 0 a 0 frente ao México e 1 a 1 ante a Jamaica, sendo este o resultado que carimbou o passaporte da Tricolor para o Brasil). Nada que ameaçasse a merecida classificação dos Ticos para a Copa do Mundo. Terminaram o hexagonal na vice-liderança com 18 pontos, quatro atrás dos norte-americanos.

Depois de fazerem muita festa com a apuração obtida nas Eliminatórias, os torcedores costarriquenhos agora encontram-se desconfiados. Jorge Luis Pinto tem duas baixas irreparáveis para a competição: a do lateral-esquerdo Bryan Oviedo (24 anos), jogador do Everton, e a do atacante Álvaro Saborío (32 anos), atleta do Real Salt Lake City e artilheiro da Sele nas Eliminatórias com oito gols.

A eficiência de Oviedo, um dos destaque dos Toffees, e a experiência de Saborío, um dos remanescentes do Mundial de 2006, seriam de extrema importância para o plantel centro-americano. Ambos ficarão de fora da Copa por contusão. Se a situação já estava difícil com três campeãs mundiais pela frente na fase de grupos da Copa do Mundo de 2014, tornou-se ainda mais delicada com tais ausências.

Mesmo com essas perdas, os costarricenses têm em quem depositar sua confiança. O goleiro Keylor Navas (Levante), os meias Celso Borges (AIK Solna) e Christian Bolaños (Copenhague) e os atacantes Bryan Ruiz (PSV Eindhoven) e Joel Campbell (Olympiakos) são alguns dos bons nomes do elenco. Na defesa, os destaques ficam por conta de Júnior Díaz (Mainz) e Cristian Gamboa (Rosenborg).

Quem esteve na berlinda recentemente foi Navas, após ter sido eleito o melhor goleiro da edição 2013-2014 de La Liga, a primeira divisão do futebol espanhol, desbancando uma concorrência de respeito: o belga Courtois, do Atlético de Madrid, o argentino Caballero, do Málaga, e os espanhóis Casillas e Valdés, de Real Madrid e Barcelona, respectivamente.

Confira os 23 convocados e a numeração fixa da seleção da Costa Rica para o Mundial de 2014:

Goleiros

1 - Keylor Navas (Levante / Espanha) - 27 anos

18 - Patrick Pemberton (Alajuelense / Costa Rica) - 32 anos

23 - Daniel Cambronero (Herediano / Costa Rica) - 27 anos

Defensores

2 - Johnny Acosta (Alajuelense / Costa Rica) - 30 anos

3 - Giancarlo González (Columbus Crew / EUA) - 26 anos

4 - Michael Umaña (Deportivo Saprissa / Costa Rica) - 31 anos

6 - Óscar Duarte (Club Brugge / Bélgica) - 24 anos

8 - Heiner Mora (Deportivo Saprissa / Costa Rica) - 29 anos

12 - Waylon Francis (Columbus Crew / EUA) - 23 anos

15 - Júnior Díaz (Mainz / Alemanha) - 30 anos

16 - Cristian Gamboa (Rosenborg / Noruega) - 24 anos

19 - Roy Miller (New York Red Bulls / EUA) - 29 anos

Meias

5 - Celso Borges (AIK Solna / Suécia) - 26 anos

7 - Christian Bolaños (Copenhague / Dinamarca) - 30 anos

11 - Michael Barrantes (Aalesund / Noruega) - 30 anos

13 - Esteban Granados (Herediano / Costa Rica) - 28 anos

17 - Yeltsin Tejeda (Deportivo Saprissa / Costa Rica) - 22 anos

20 - Diego Calvo (Vålerenga / Noruega) - 23 anos

22 - José Miguel Cubero (Herediano / Costa Rica) - 27 anos

Atacantes

9 - Joel Campbell (Olympiakos / Grécia) - 21 anos

10 - Bryan Ruiz (PSV Eindhoven / Holanda) - 28 anos

14 - Randall Brenes (Cartaginés / Costa Rica) - 30 anos

21 - Marco Ureña (Kuban Krasnodar / Rússia) - 24 anos

Chamam atenção as consideráveis presenças de jogadores que atuam no futebol nacional (ao todo são nove, distribuídos entre Alajuelense, Saprissa e Herediano, as grandes forças do país, além do Cartaginés) e na Escandinávia (três jogam na Noruega, um na Dinamarca e um na Suécia).

Além disso, três atuam nos Estados Unidos e apenas dois jogam em grandes centros do futebol europeu - são os casos de Navas, na Espanha, e Díaz, na Alemanha. O restante atua em centros europeus longe de badalação (Bélgica, Grécia, Holanda e Rússia).

A critério de curiosidade, esta será a primeira Copa do Mundo da Costa Rica sem o brasileiro naturalizado costarriquenho Alexandre Guimarães no grupo, seja como jogador ou como técnico. Tal fato mostra a inegável contribuição de "Guima" para o desenvolvimento do futebol local. Ainda que tenha suas limitações, encontra-se numa situação melhor em relação às décadas anteriores e é bem mais conhecido, especialmente em termos de seleção.

Em junho, os olhos do mundo estarão voltados para os Ticos, na expectativa do que os comandados do colombiano Pinto são capazes de fazer e como eles se comportarão sem duas de suas principais peças numa chave tão complicada.