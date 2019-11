Monaco apresenta Leonardo Jardim como novo treinador

Nesta sexta-feira (6), o Monaco anunciou oficialmente Leonardo Jardim como novo técnico do clube. Ele assume no dia 30 de julho para o início dos treinamentos da pré-temporada. O nome do português já vinha sendo especulado desde a saída de Claudio Ranieri em meados de maio.

Leonardo Jardim recentemente desvinculou-se do Sporting de Portugal e assinou contrato de três temporadas com os atuais vice-campeões da Ligue 1. Os monegascos que disputarão a Uefa Champions League. Os valores giram em torno de três a cinco milhões de euros.

O novo comandante se mostrou satisfeito com o acordo. “Estou muito feliz de trabalhar no Monaco, pois é um grande clube. Acredito plenamente neste projeto e eu acho que esse grupo pode ir longe. AS Monaco é um time com jogadores cheios de qualidade. Há muitos jogadores jovens com muito talento. Eu vou fazer de tudo para ajudá-los a progredir. A primeira coisa a fazer é começar a aprender a falar francês. Tenho vindo a ter aulas por alguns dias, é questão de respeito para com os torcedores, e as pessoas da Ligue 1”, declarou.

Vadim Vasilyev, vice-presidente do Monaco, não economizou elogios a Jardim. “Ele é um técnico que obteve excelentes resultados com todos os seus clubes anteriores. Ele tem uma forte motivação e faz parte de uma nova geração de gestores com novas dinâmicas. Ele é ambicioso, assim como nós. Este é exatamente o tipo de perfil que nós estabelecemos. Fomos imediatamente convencidos de que Leonardo Jardim foi o homem para tomar o nosso projeto para a frente. Estamos muito satisfeitos por trabalhar com ele”, afirmou.

O treinador de 39 anos esteve apenas uma temporada à frente do Sporting e levou a equipe ao segundo lugar na Liga Zon Sagres. Antes, passou por Olympiakos, da Grécia, Braga e Beira-Mar, ambos de Portugal. Com este último, conquistou seu único título na carreira: a Liga Vitalis, segunda divisão portuguesa, de 2010.

Ao assumir os Rouge et Blanc, Leonardo terá a responsabilidade de tirar a hegemonia do rival Paris Saint-Germain e ajudar a sua equipe a conquistar títulos, o que não ocorreu na temporada passada.