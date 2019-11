Argentina: abundância ofensiva, escassez defensiva

Sem um título desde 1986, a Argentina acredita que essa seleção liderada por Messi pode acabar com a seca de títulos; todavia, para isso, terá que superar os vários problemas defensivos e fazer sobressair suas diversas opções no ataque.

Nas eliminatórias sul-americanas, a Albiceleste somou 32 pontos, resultantes de nove vitórias, cinco empates e duas derrotas. Sofreu 15 gols nas 16 partidas, o que muito preocupou Alejandro Sabella. O técnico, durante o seu comando, achou uma nova posição para Lionel Messi, até então muito criticado, e melhorou seus números na Seleção Agora, o objetivo é conquistar o tricampeonato.

As grandes armas da Argentina no ataque

Para a Copa de 2014, a Argentina está extremamente bem servida no setor ofensivo. Lionel Messi, capitão e camisa 10, é o grande destaque da equipe e um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Além de Messi, a Albiceleste conta com outras opções espetaculares para o ataque e nomes como Carlitos Tévez, destaque do Campeonato Italiano e da Juventus com 19 gols na Serie A, ficaram de fora dos 30 convocados.

A maior estrela da Albiceleste, Lionel Messi foi eleito quatro vezes o melhor jogador do planeta. Messi é, indiscutivelmente, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. No Barcelona, venceu todos os títulos possíveis e é uma unanimidade. Na Seleção, entretanto, não apresentou a regularidade e o alto nível de Barcelona, principalmente na Copa de 2010, na África do Sul. Com Sabella, jogando mais centralizado e vindo de trás, melhorou seu desempenho nas Eliminatórias - sendo o artilheiro da Argentina com 10 gols e vice-artilheiro da competição - e amistosos. Campeão de tudo pelo Barça, o único título que falta para Messi é a Copa do Mundo. Em 2014, o camisa 10 está mais motivado do que nunca e terá nos gramados brasileiros a grande chance de se colocar de vez no hall dos imortais da história do futebol.

Se Lionel Messi evoluiu na Seleção Argentina, sua temporada no Barcelona foi decepcionante, como a de todo elenco. Marcada por lesões, a temporada de La Pulga foi abaixo de sua média, não conquistando títulos marcantes individuais e no seu clube. Marcou 41 gols na temporada em 46 gols, média abaixo das suas últimas três temporadas. Além do mais, foi eliminado na Champions League nas quartas de final pelo Atlético de Madrid, mesmo clube que conquistou o campeonato espanhol. Na Copa do Rey, derrota para o Real Madrid na final, assim como no duelo pessoal com Cristiano Ronaldo no prêmio de melhor jogador do mundo. Messi pode se inspirar em Rivaldo, um craque do país-sede para surpreender na Copa do Mundo. Em 2002, no pentacampeonato do Brasil, Rivaldo foi essencial com cinco gols e ótimas atuações. Entretanto, poucos lembram do seu desempenho na temporada anterior, marcado por lesões e fracas atuações. O Barcelona chegou a dispensar, com ainda um ano restante de contrato, Rivaldo, um mês antes da Copa do Mundo, pois Louis van Gaal estava assumindo a equipe.

Se Messi não vem para o Brasil na sua melhor fase, não se pode dizer o mesmo de Ángel Dí Maria. Recém-campeão da Champions com o Real Madrid, o meio-campista apresentou um futebol impressionante na temporada e foi eleito o melhor jogador da final da competição continental. Nascido em Rosário, atuou desde os sete anos no Rosário Central, clube da cidade. Estreou profissionalmente aos 17 e ganhou destaque no Clausura 2007, quando marcou cinco gols, sendo vendido ao Benfica (POR) por cerca de seis milhões de euros. Aos poucos, ganhou espaço nos Encarnados e foi convocado para os Jogos Olímpicos de 2008 e pela Seleção Argentina principal. Na temporada 2009/2010, a sua última temporada no clube português, deu 19 assistências e marcou dez gols, chamando a atenção dos galáticos do Real Madrid por ter sido o melhor jogador da Liga Portuguesa. Se adaptou rapidamente à Espanha e, em sua primeira temporada, marcou nove gols e deu 20 assistências, a mais importante delas em uma final de Copa do Rey diante o Barcelona.

Na sua última temporada, viu o badalado Gareth Bale chegar para sua função no meio-campo. Todavia, Dí Maria não se acomodou e conquistou uma vaga no time titular, obrigando Carlos Ancelotti a mudar o esquema. Xabi Alonso jogava mais recuado e Dí María jogava em uma segunda linha ao lado de Modríc ou Khedira. Na frente, Bale, Cristiano Ronaldo e Benzema. Mesmo tendo que contribuir mais defensivamente, acabou a temporada com 11 gols e 24 assistências, além do prêmio de melhor jogador da partida na final da Champions League, onde o Real Madrid derrotou o Atlético de Madrid por 4 a 1. Uma temporada fantástica.

Outro que fez grande temporada foi Kün Agüero, um dos destaques do Manchester City campeão da Inglaterra, mesmo convivendo com diversas lesões. Começou a temporada fora com problemas no joelho, todavia voltou batendo recordes. No final de Novembro, marcando seu 9º e 10º gol diante o Newcastle e ultrapassou Thierry Henry com o maior percentual de gols por minuto na história da Premier League. Sofreu lesões na panturrilha e no tendão, essa última duas vezes em recorrência. A segunda no intervalo diante o Barcelona nas oitavas de final da Champions League. Apesar disso, Kün anotou 17 gols na Premier League e chegou a ser considerado o “9” mais em forma do planeta na metade da temporada. Na Champions League, seis gols em cinco jogos e o gosto amargo de ver ser time ser eliminado sem poder ajudar.

A temporada de Gonzalo Higuaín, que faz parte do quarteto ofensivo titular da Seleção Argentina com os jogadores acima citados, não foi diferente. Contratado pelo Napoli por 40 milhões de euros do Real Madrid em uma das transferências mais comentadas da janela, correspondeu as expectativas. Na Série A, foi o artilheiro do Napoli com 17 gols, todavia o clube decaiu ao longo da temporada e foi ultrapassado por Juventus, que seria campeã, e Roma. Na Champions League, ótimos números contra adversários expressivos como Borussia Dortmund, Arsenal e Olympique de Marseille. Marcou 4 gols, viu sua equipe somar 12 pontos, todavia foi eliminado na fase de grupos. Em toda temporada, somou 24 gols e 11 assistências. O prêmio de consolo foi o título da Coppa Itália, competição na qual Higuaín marcou dois gols. Jogador de área, é titular absoluto da equipe de Sabella e tem a confiança do treinador. Nas Eliminatórias, marcou nove gols, um a menos que Messi, se tornando o vice-artilheiro da Argentina.

Os reservas de luxo da Argentina atendem por Lavezzi e Palacio. Os dois jogadores fizeram boas temporadas por seus clube, mas devem ficar no banco. Ofuscado com a chegada do ex-companheiro Edinson Cavani, Lavezzi perdeu espaço e se tornou reserva do PSG. Mesmo assim, muito jogou devido ao revezamento que Laurent Blanc utilizava no elenco. Na temporada, marcou 12 gols e deu 10 assistências, principalmente se utilizando do flanco direito de ataque. Nas Eliminatórias, marcou três gols, mesmo sendo menos utilizado que Palacio.

Já Rodrigo Palacio é aquele jogador que demora para ser conhecido. Saiu da Argentina com 27 anos para ir ao Genoa. Depois, foi contratado pela Internazionale de Milão e lá conseguiu seu reconhecimento internacional. Na última temporada, foi um dos poucos que se salvou do elenco, marcando 19 gols pelos nerazzurri. Na Seleção Argentina, porém, suas atuações não agradaram muito. Marcou somente um gol nas Eliminatórias e não mostrou confiança substituindo Higuaín em alguns momentos, mas as atuações nos amistosos animaram a torcida argentina.

Com essas diversas opções no ataque da Albiceleste, Alejandro Sabella deve manter o quarteto ofensivo que brilhou nas Eliminatórias. Dí Maria aberto pelo flanco esquerdo, ajudando Rojo ou Basanta na lateral esquerda, já que Ángel evoluiu demais defensivamente. Messi joga como um legítimo camisa 10, centralizado armando o jogo com tendência a cair pela direita, como no início de carreira no Barcelona. Aguero joga aberto pelo flanco direito com grande liberdade para chegar na área com Higuaín, centroavante centralizado. Pelo que mostrou Sabella em alguns jogos, Lavezzi deve disputar vaga com Aguero e Palacio tentará desbancar Higuaín.

Os desconhecidos do sistema defensivo

O jogador mais confiável atualmente do setor defensivo argentino atende por Ezequiel Garay, o zagueiro de 27 anos, que foi peça fundamental na conquista da tríplice coroa do Benfica (POR) nesta temporada (Liga, Copa e Copa da Liga), demonstrando liderança e, acima de tudo, muita qualidade – o que não foi suficiente para ajudar os portugueses a desfazer a maldição de Béla Guttman. Ao longo da era Sabella, Garay alcançou o status de titular absoluto da defesa Albiceleste e é um dos nove jogadores oriundos da geração que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim, em 2008.

Seu parceiro de zaga é Federico Fernández, que, ao contrário do que se esperava, ainda não explodiu na sua carreira europeia. Após um empréstimo mal-sucedido ao Getafe (ESP), no final da temporada 2012/2013, retornou ao Napoli (ITA) e finalmente se consolidou como titular partenopei no título da Coppa Italia da última temporada. Já na seleção, o defensor de 25 anos assumiu a titularidade com a chegada de Sabella ao comando técnico e, desde então, se fixou no onze inicial costumeiro de Pachorra, apesar de estar longe de ser um jogador no qual se deposite grande confiança.

A lateral-direita deve ficar com Pablo Zabaleta: jogador do Manchester City (ING) que já teve um melhor cartaz junto ao torcedor argentino. Com 29 anos, Zabaleta é um dos jogadores mais experientes do time titular de Sabella, mas as últimas atuações pela seleção e a temporada irregular pelo seu clube na Inglaterra fizeram com que ele perdesse o status de incontestável que ostentara até poucos meses atrás. A falta de alternativas à altura faz com que Zabaleta sequer tenha um reserva imediato no grupo que vem ao Brasil, já que Gabriel Mercado e Otamendi foram cortados. Hugo Campagnaro pode ser improvisado. A esperança é que Zaba volte aos seus melhores momentos para amenizar a preocupação dos argentinos.

Já a lateral-esquerda deve ficar com Marcos Rojo, mais um dos pupilos de Sabella. O jovem lateral-esquerdo de 24 anos vem sendo convocado com regularidade desde 2011, quando ainda jogava no Spartak Moscow (RUS). Na última temporada, Rojo se consolidou como titular na boa campanha do Sporting Lisboa (POR) no âmbito local, mostrando boa evolução em relação às temporadas na Rússia, onde mal entrou em campo. Jogando pela seleção, nunca foi unanimidade entre os torcedores e opinião pública na Argentina, inclusive ainda sendo um dos maiores responsabilizados pela eliminação da Albiceleste na Copa América de 2011. Caso haja um fracasso no Mundial, Rojo deverá se esforçar muito para ser isentado. José Basanta, zagueiro - que pode atuar na lateral - do Monterrey, corre por fora.

A descrença nos goleiros do grupo

Além da última linha, a Argentina também tem problemas no gol. Sergio Romero, o provável titular de Sabella, é reserva de Subasic no Mônaco e disputou apenas nove partidas na última temporada. Mesmo com fracas atuações por seus clubes, Romero foi respaldado por três técnicos diferentes na Seleção Argentina: Maradona, Sergio Batista e Sabella. Soma 45 partidas no gol da Argentina com somente 27 anos de idade, além de ter sido titular na última Copa do Mundo. Também conquistou o ouro olímpico em 2008, disputando as semifinais e a final após lesão do arqueiro titular, Oscar Ustari. Na última temporada, atuou somente nas partidas da Copa da França e falhou em um gol que culminou na eliminação do Mônaco, aumentando sua desconfiança entre todos.

Mariano Andújar, o reserva imediato - ao que tudo indica -, não fez uma temporada brilhante no Catania. Em 26 jogos, sofreu 46 gols e viu sua equipe ser rebaixada no Campeonato Italiano para a segunda divisão. Em terras hermanas foi bem, principalmente na sua passagem pelo Estudiantes, onde conquistou a Copa Libertadores da América de 2009 com boas atuações.

O goleiro que mais inspira confiança para a torcida é Agustín Orión, que fez boa temporada pelo Boca, mas que deve ser o terceiro goleiro. Mesmo envolvido em polêmicas e brigas com jogadores do elenco do Boca Juniors, como Pablo Ledesma, Orión foi um dos poucos isentos pela torcida da fraca campanha xeneize. Orión tem 32 anos e só atuou na Argentina, seus país de origem, defendendo San Lorenzo, Estudiantes e Boca Juniors. Em 2012, foi eleito o melhor goleiro da América do Sul em votação realizada pelo Diario El País.

Volantes tiveram temporadas ruins em seus clubes

A Argentina também tem problemas com seus volantes. Não a toa, Sabella irá jogar com Mascherano, acostumado a ser zagueiro no Barcelona, na posição. Gago e Banega, os convocados para a posição, não fizeram boas temporadas no futebol argentino. O último chegou a ser surpreendetemente cortado nos últimos dias de preparação.

Principal nome do sistema defensivo argentino, Javier Mascherano é o único nome que inspira grande confiança para o torcedor argentino na disputa da Copa. Entretanto, Mascherano deve ser utilizado como volante por Sabella no Mundial, função que ele sempre exerceu até chegar no Barcelona. Na Catalunha, Masc se transformou em zagueiro e não tem feito a função de volante constantemente desde a metade de 2010, devido a sua limitação nos passes e lançamentos, além da falta de opções dos catalões para a zaga. Esteve presente nas duas conquistas de ouro olímpico pela Argentina, em 2004 em Atenas e em 2008, em Pequim. Na Copa do Mundo de 2010, foi eleito o capitão por Diego Armando Maradona.

O segundo volante do escrete de Sabella deve ser Fernando Gago. Quando saiu do Boca Juniors, em 2007, para o Real Madrid, Gago era uma das grandes esperanças da torcida argentina para substituir Fernando Redondo na seleção. Apesar da expectativa, o volante nunca conseguiu apresentar o futebol esperado, apesar de ter tidos ótimos momentos na Europa. Fora da Copa de 2006 e 2010, Gago sonhava em ser convocado para 2014, mas estava em baixa no Valencia. Emprestado ao Vélez, o volante sofreu com as lesões e pouco jogou. Mesmo assim, marcou um gol de falta na Libertadores. No final de 2013, Gago acertou seu retorno definitivo ao Boca, clube que o formou, todavia, novamente, não conseguiu apresentar seu futebol de início de carreira mais uma vez, conviveu com lesões e chega à Copa em baixa. No último dia 13 de Abril, uma lesão no joelho praticamente o tirou do Mundial, todavia teve uma recuperação muito rápida e se tornou dúvida para a estreia da Copa do Mundo diante a Bósnia Herzegovina. A Argentina depende muito do seu futebol para conseguir uma ligação entre defesa e ataque.

O substituto imediato de Gago seria Éver Banega, todavia o volante foi, surpreendentemente, cortado da lista final de 23 jogadores por Sabella. Pensando na Copa do Mundo de 2014, Banega migrou para o Newell´s Old Boys, seu clube do coração, para jogar mais minutos e ser observado de perto por Sabella. Não deu certo. Banega conviveu com lesões, encontrou um Newell`s em processo de transição - a saída de Gerardo Martino ainda não foi superada - e viu sua equipe ser eliminada na primeira fase da Libertadores e fazer um Torneo Final 2014 totalmente irregular. Como todos esperavam Banega disputando posição com Gago, seu corte foi uma surpresa grande.

Lucas Biglia deve ter se sentido prestigiado. Depois de sete anos e nove títulos no Anderlecht - em muitos deles levando a braçadeira de capitão -, o volante partiu para uma nova aventura na Itália. Assinou contrato de cinco anos com a Lazio. Não se sentiu incômodo e desempenhou o mesmo bom futebol nos gramados da "terra da bota". É a principal opção em caso de lesão ou expulsão de Macherano e Gago, já que pode fazer tanto a primeira função no meio-campo, como mais adiantado, ajudando na armação do jogo.

Defesa pouco testada nas Eliminatórias

Somados a todos estes problemas está a campanha nas Eliminatórias. Por mais absurdo que pareça, a ótima campanha da Argentina na eliminatória pode ser prejudicial à Albiceleste. Em uma eliminatória sem o Brasil, a Argentina terminou como primeira colocada e foi a segunda defesa menos vazada, o que parece ótimo. A Albiceleste, porém, quase perdeu o primeiro lugar para a Colômbia e não teve sua defesa testada por uma seleção de nível de quartas, semi ou final de Copa. Desatenções que ocorreram na última rodada, por exemplo, sofrendo três gols para o Uruguai, que não estava em sua melhor fase, não podem ser toleradas em uma Copa do Mundo. No mata-mata, por exemplo, qualquer deslize pode ser fatal.

A inexperiência é outro fator importante. Exceto Demichelis, ninguém mais do setor defensivo sequer foi convocado para uma Copa do Mundo. Rojo, Basanta, Federico Fernández, Garay, Zabaleta e Campagnaro irão para sua primeira Copa. Em um país vizinho, todavia rival. Ao que tudo indica, terão que conviver com a pressão diariamente e serão fundamentais para a Argentina conquistar o tricampeonato.

Com contribuição de Jhon Willian Tedesch