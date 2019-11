Estados Unidos: do início retrógrado à evolução do futebol

No país em que o futebol é jogado com as mãos e de tantos outros esportes monopólicos, o “soccer” demorou para se consolidar. Não à toa, os Ianques custaram para se render as emoções da modalidade esportiva mais famosa do planeta. A liga nacional foi modificada por diversas vezes através dos anos e foi do declínio ao ápice.

Era após era, os Estados Unidos se destacam pela união da técnica do futebol aliada à competitividade que, inevitavelmente, têm para o esporte. Depois de um pensamento conservador, os americanos resolveram um problema interno e vêm se destacando, também, no âmbito externo.

Primórdios - nascimento e ascensão da NASL

Com o título mundial da Inglaterra em 1966, houve um grande apelo pelo esporte nos países de língua inglesa. Isso ocorreu também nos EUA e duas ligas foram criadas em 1967: United Soccer Association e National Professional Soccer League. A segunda era reconhecida pela FIFA e até tinha acertado com a rede de televisão CBS para que suas partidas fossem transmitidas para todo o país. Não deu certo. Foi o suficiente, porém, para mostrar a investidores que havia um embrião.

Em 1968, a USA e a NPSL decidiram se fundir, criando a North American Soccer League. Para ter aceitação do público norte-americano, algumas regras do futebol foram adaptadas. O cronômetro era decrescente, jogos empatados eram decididos em shoot-out (solução semelhante à do hóquei adotada em 1974) e o impedimento era válido a partir de uma linha desenhada na intermediária.

O sistema de pontuação era bizarro e fora de propósito, com seis pontos por vitória, três por empate, nenhum por derrota e um extra para cada gol em vitória acima de três gols. Quando os shoot-outs foram institucionalizados, uma vitória nesse desempate valia apenas um ponto.

O grande salto ocorreu em 1974. Naquele ano, a liga convencera vários empresários que o soccer era um grande investimento. Vários clubes entraram na disputa, como San Jose Earthquakes, Los Angeles Aztecs, Washington Diplomats e Boston Minutemen. Eis que a NASL já tinha 15 equipes. A média de público, que teve um mínimo de 2.930 em 1970, foi para quase 6 mil em 1974, com tendência de crescimento a curto prazo.

A partir daí, a liga norte-americana passou a contratar estrelas mundiais. O grande marco foi a contratação de Pelé, ícone do New York Cosmos e que fez história com seu futebol-arte e sua genialidade dentro das quatro linhas. Com o rei no elenco, o time novaiorquino conquistou cinco vezes o título da liga nacional.

A chegada de um rei que veio fazer história

Já imortalizado nos gramados, Edson Arantes do Nascimento estreou no dia 16 de junho de 1975, em jogo que o a sua equipe recebeu o Dallas Tornado no Dowing Stadium em Manhattan.

O time de Pelé saiu em desvantagem, deixando o adversário texano abrir o placar em 2 a 0. Na sequência, o rei do futebol mudou o rumo da partida utilizando sua genialidade. Primeiro, dando grande assistência para Mordechai Spiegler diminuir a vantagem; antes de marcar de cabeça seu primeiro gol em solo americano.

Era mesmo ele, Pelé, que começou a ganhar títulos mundiais aos 17 anos e que, após de mil gols marcados, poderia escolher qualquer equipe que quisesse. Estava ali, em um gramado que não esteve à sua altura. O time de Nova Iorque que, nos seus melhores dias, tinha três mil pessoas no estádio. Naquele domingo, contou com 21.278 presentes.

Também passaram pelos gramados (às vezes sintéticos) da NASL jogadores como Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Carlos Alberto Torres, Gordon Banks, Ruud Krol, Bobby Moore, Gerd Müller, Johan Neeskens, Rob Rensenbrink, George Best, Eusébio, Elías Figueroa, Alan Ball, Roberto Bettega, Giorgio Chinaglia, Dave Clements, Teófilo Cubillas, Kazimierz Deyna, Trevor Francis, Bruce Grobelaar, Geoff Hurst, Mark Hateley, Archie Gemmill, Romerito, Hugo Sánchez, Wim Suurbier, Nobby Stiles, Graeme Sounness.

Com isso, a liga foi inchando e minguando rapidamente. Os times não encontravam espaço em suas cidades e tentavam buscar novos mercados, se mudando constantemente. Depois de um tempo, muitos fechavam. Em 1984, a North American Soccer League fechou as portas.

Tudo mudou quando a maior entidade do esporte deu aos Ianques a honraria de sediar um mundial - o primeiro a ser disputado na terra do Tio Sam. Mesmo ainda pouco familiarizado com o futebol, o país abraçou a ideia e pagou para ver. O climax nos EUA melhorou e o esporte passou a chamar mais atenção.

No ano de 1988, em troca se sediar a Copa do Mundo de 1994, os americanos criaram e estabeleceram a primeira liga profissional do país. A expectativa que o legado deixado após o mundial fizesse o futebol renascer era a maior possível e o futuro parecia guardar boas esperanças.

O 15º mundial foi realizado nos Estados Unidos, terra do basquete e do beisebol. Inicialmente, não foram poucos os que criticaram a escolha da FIFA, mas a competição na pátria norte-americana foi a de maior audiência até então - e, consequentemente, a mais lucrativa. A entidade também estabeleceu que as vitórias passariam a valer três pontos, e não dois como antes.

Os donos da casa fizeram a melhor campanha desde a primeira Copa, quando ficaram em terceiros colocados. Na primeira fase, o time estreou com um empate em 1 a 1 com a Suíça diante de mais de 73 mil pessoas em Michigan. Os Ianques quebraram o então ferrolho suíço e saíram satisfeitos mesmo com o empate. Mas, mal sabiam que o melhor ainda estava por vir.

EUA venceu a colombia por 2 a 1 (Foto: Stephen Dunn/Getty Images)

Na partida seguinte, datada em 22 de Junho de 1994, em Los Angeles, os americanos surpreenderam o planeta ao vencerem por 2 a 1 a seleção colombiana, uma das favoritas naquele mundial.

Andres Escobar é assassinado em boate na Colômbia; luto geral no esporte

Um lance, aos 35 da primeira etapa, ficou marcado para a sempre nas páginas mais lamuriosas da história do futebol. O zagueiro Andres Escobar fez um gol contra e abriu o placar para os EUA. Ao voltar ao seu país, o jogador seria assassinado por causa desse lance.

O trágico final aconteceu após uma discussão entre torcedores da Colômbia e o jogador em uma boate no subúrbio de Bogotá. Após consumado, o fato chocou o país e o universo inteiro do futebol.

No terceiro e último compromisso da primeira fase, o time treinador por Bora Milutinović enfrentou a Romênia do gênio George Hagi e sofreu o primeiro revés no mundial, se classificando às oitavas com uma vitória, um empate e uma derrota. Foi o suficiente para a nação casar com o time.

Segunda, 4 de julho de 1994 – dia da independência americana

Seis anos após o anúncio de que o mundial seria em solo americano, veio o ápice do futebol. Em uma data tão especial para o país, os torcedores ganharam de presente um grande jogo entre Estados Unidos e Brasil. Para celebrar a independência como nunca, os donos da casa esperavam vencer os tricampeões do mundo, mesmo cientes de que não seria nada fácil.

"Não tenho nenhum problema mais sério. Mas, às vezes, em certos dias, sinto dores de cabeça bem naquela região na qual tomei a pancada e me sinto enjoado às vezes em função disso", disse Tab Ramos.

Aos 41 minutos do primeiro tempo, Leonardo agrediu Tab Ramos uma cotovelada e foi expulso e deixou o confronto ainda mais complicado.

Mesmo assim, o time treinado por Carlos Alberto Parreira permaneceu atacando. Romário fez grande jogada e por pouco não abriu o placar antes do fim da primeira etapa.

No segundo tempo, o time americano visivelmente buscava levar a decisão para as penalidades, onde as chances seria maiores diante do Brasil. Frio como um chacal, a seleção brasileira soube a hora exata de atacar. Com um jogador a menos, a vitória veio no sufoco, graças a um gol de Bebeto, após passe de Romário, aos 28 do segundo tempo.

EUA vendeu caro a derrota para o Brasil (Foto: Mike Powell/Getty Images)

Para os EUA, a derrota trouxe à tona a realidade do futebol. Porém, ainda havia, muitas razões para comemorar. Enfim, os americanos puderam celebrar um verão, encher estádios e corações na Copa de melhor público da história. Sem dúvidas, foi um marco para o esporte bretão, que passou ser visto com bons olhos.

A criação da MLS

Em 1995, a federação estadunidense oficializou a Major Profissional League Soccer, que não vingou. Mas está na história como a percussora da MLS, que apareceu para mudar o rumo do esporte.

Em 1996, surge a Major League Soccer. Com 10 equipes, a liga criou um burburinho ao contar com estrelas americanas como Alexis Lalas e Tony Meola, além de estrangeiros que fizeram sucesso na Copa de 94, como o mexicano Jorge Campos e o colombiano Carlos Valderrama.

Domingo, 14 de Julho de 1996 - o primeiro All-Star Game

O ano foi especial por vários motivos, como a importação de grandes jogadores e a realização do primeiro All-Star Game do futebol nos Estados Unidos. Na partida, que aconteceu no Giants Stadium em Nova Jersey, o vencedor ganharia o título de rei do esporte na terra do Tio Sam e o direito de fechar a temporada com chave de ouro.

A seleção do Leste chegou como favorita para o confronto, afinal, tinha no elenco grandes jogadores. A meta era defendida por Tony Meola, mítico arqueiro do New Jersey MetroStars; no comando da zaga, Alexi Lallas, do New England Revolution, era o encarregado de capitanear o sistema defensivo da equipe; o meio de campo era o lugar dos craques: Tab Ramos e Roberto Donadoni do MetroStars e o "El Pibe" Carlos Valderrama do Tampa Bay Mutiny. No ataque, o americano Brian McBride era a maior esperança de jogadas de perigo.

Do outro lado, o selecionado do Oeste veio para o jogo buscando conquistar a primeira edição do mini-campeonato e tinha nomes como o famoso goleiro mexicano Jorge Campos e o americano Coby Jones, ambos do Los Angeles Galaaxy - além de Eric Winalda, jogador do San José Earthquakes.

Com a bola rolando, a Conferência Leste venceu o jogo por 3 a 2, com gols de Tab Ramos, Giovanni Savarese e Steve Pittman, enquanto Preki e Jason Kreis descontaram para a Conferência Oeste. Carlos Valderrama foi nomeado como o melhor jogador da partida, que foi assistida por 78.416 pessoas no estádio.

No ano seguinte, entretanto, os jogadores entraram em conflito com os dirigentes, exigindo o final do teto salarial e colocando a liga em dúvida. Depois de resolvidos os conflitos, os Estados Unidos passaram a adicionar regras para “americanizar” o esporte, como decisão de pênaltis para decidir qualquer empate e um relógio que corria igual ao basquete e a partida terminava quando ele chegava à 00:00.

Em 1998, a federação passou a aceitar os empates e o relógio igual ao futebol mundial.

Depois de estudar e testar as novas regras, a Major League Soccer percebeu que elas afastaram o torcedor tradicional de futebol e falharam no objetivo de angariar novos torcedores, acostumados com os outros esportes. Ou seja, a tentativa foi errada, mas pôde ser corrigida a tempo. Enfim, os americanos podia dizer que praticavam futebol de verdade.

França, 1998 - Ianques passam em branco

Após uma boa campanha no mundial jogando em casa, o time chegou à Copa da França com moral. Porém, tiveram uma atuação muito aquém do que era esperado pela mídia e pelos fãs do futebol.

Em uma primeira fase bastante complicada, os Ianques não conseguiram um ponto sequer, terminando a competição com três jogos e três derrotas. Um forte baque para os americanos, que depositaram suas fichas naquela seleção de futebol.

O primeiro algoz foi a gigante Alemanha, que não teve muitas dificuldades para vencer. Jurgen Klinsmann - atual técnico dos Estados Unidos -, e Andreas Möller marcaram os gols da vitória por 2 a 0, deixando a equipe das estrelas e das faixas em maus lençóis.

Em seguida, veio uma partida que entrou para história e ultrapassou as barreiras do esporte. Irã e Estados Unidos, antigos inimigos, se enfrentaram em um jogo que prezou pela paz. Os temores de que os 19 anos de ódio atrapalhassem o jogo de futebol duraram pouco. Mesmo antes de a bola rolar, os atletas dos dois países confraternizaram. Os iranianos ofereceram flores para os americanos, em sinal de amizade, e todos posaram para fotos. Um dos momentos mais emocionante da história dos mundiais.

Rivais, só dentro de campo (Foto: Divlgação/US Soccer)

Irã x EUA - um encontro que tinha muito mais que futebol em jogo.

Com a bola rolando, o país muçulmano levou vantagem. Com gols de Reza Estili e Mehdi Mahdavikia, o Irã venceu por 2 a 1 os EUA, que descontaram com Brian McBride, o primeiro e único gol americano naquele mundial.

No terceiro confronto, mais uma pedreira: a potente Ioguslávia, do artilheiro Pedrag Mijatovic. A seleção americana até demonstrou resistência, mas foi derrotada por 1 a 0 com gol de Komljenovic, se despedindo do torneio sem nenhum ponto na bagagem.

A péssima campanha na Copa de 98, com uma equipe formada basicamente por jogadores da MLS, colocou a liga em xeque o que culminou com a demissão do comissário Doug Logan em agosto de 1999. Em seu lugar, assumiu Don Garber, que já tinha experiências executivas.

Em 1999, foi erguido o primeiro estádio exclusivo para futebol, o Columbus Crew Stadium. A Arena em Ohio é a casa do Columbus Crew, time que disputa a primeira divisão americana. A obra, que valeu 28.5 milhões de dólares, foi Inaugurada em 15 de Maio e tem capacidade para 20.145 torcedores, podendo ser ampliado para 30.000 em eventos especiais, como shows, espetáculos e etc.

Apesar das novas medidas adotadas pela federação, a MLS era um fracasso dentro de campo e, principalmente, financeiro. Durante os cinco primeiros anos da liga, entre 96 e 2001, estima-se que 250 milhões de dólares tenham sido perdidos.

Coréia/Japão - EUA entre as oito melhores seleções do mundo

A redenção do “soccer” veio na primeira Copa do Mundo disputada no continente Asiático. No Mundial disputado no Japão e na Córeia do Sul, os Estados Unidos, contra todos os prognósticos, alcançaram as quartas-de-final. O resultado animou os americanos que, dois meses depois, colocaram 61,316 espectadores na final da Copa da Major League. O time estadunidense estrou bem no mundial, com uma vitória por 3 a 2 sobre a seleção de Portugal, do craque Luis Figo.

Após passar por uma pedreira, veio outra; o próximo oponente foi a anfitriã Coréia do Sul. O time visitante conseguiu abrir a contagem com Clint Mathis, mas acabou cedendo o empate, que foi considerado satisfatório para ambos. Depois de muito tentar, Ahn Jung Hwan aos 33 do segundo tempo fechou o jogo, com o placar de 1 a 1.

Na última rodada da primeira fase, a seleção das estrelas e das faixas perdeu para a Polônia, que somou seus primeiros pontos na competição. Mas, mesmo assim, avançou às oitavas.

Na segunda fase, os EUA reencontraram um velho conhecido: a seleção do México - maior rival do continente nortre-americano. A equipe treinada por Bruce Arena levou a melhor e venceu por 2 a 0, com gols de Brian McBride e Landon Donovan.

Estados Unidos vence México e está entre as oito melhores equipes da Copa do Mundo.

O triunfo diante dos mexicanos valeu uma vaga inédita para as quartas de final, onde os americanos enfrentariam a gigante Alemanha. Em um jogo disputado, os alemães venceram por 1 a 0 e ficaram com a classificação. O lugar entre os oito melhores times do planeta foi o melhor resultado dos Estados Unidos na história das Copas e foi, com méritos, comemorado.

McBride fez o gol de abriu o placar (Foto: Brian Bahr/Getty Images)

MLS - do fracasso à sucesso de público

Em 2003, prevendo o crescimento da liga, a MLS decidiu adotar de vez as regras da International Football Association Board e deixar o seu futebol igual ao do resto do mundo. No período entre a 2003 e a Copa do Mundo da Alemanha, em 2006, o esporte viveu uma fase de transição e extremo crescimento. Depois de se estabelecer, a competição começou a ver jogadores americanos serem vendidos para as principais ligas da Europa.

No presente, o futuro parece promissor, especialmente quando se percebe que os direitos de TV geram valores muito baixos. A NHL recebe pelos direitos de transmissão US$ 600 milhões(R$ 1,4 bilhão) por ano e a NBA US$ 930 milhões (R$ 2,2 bilhões). Portanto, fica claro que o desenvolvimento da MLS passa pelo aumento dos valores nos contratos televisivos, tanto no mercado doméstico, como no internacional.

O caminho trilhado até o momento pela Major League Soccer sinaliza que a entidade crescerá bastante a curto prazo, superando a NHL. A se confirmar esse crescimento, a MLS se consolidaria como a quarta liga dos Estados Unidos e também como uma importante competição de futebol no cenário global.

Para se ter uma ideia de como a competição havia se estabelecido, nem mesmo a campanha ruim na Copa de 2006, em que o EUA sequer venceu uma partida e foi eliminado ainda na fase de grupos, fez os americanos perderem o interesse pelo futebol. Ao contrário, de lá para cá, o público só vem aumentando e o esporte evoluindo.

Tim Howard - um arqueiro bastante confiável

Então goleiro do New Jersey MetroStars, Tim Howard foi o primeiro estadunidense a ter uma chance em um grande clube da Europa. Na metade da temporada de 2003 da MLS, o arqueiro foi vendido por quatro milhões de dólares para o poderoso Manchester United. Pelos Diabos Vermelhos, foram 45 partidas disputadas. Em seguida, o jogador chegou por empréstimo ao Everton e, depois de grandes jogos, assinou contrato definitivo com o clube de Liverpool.

No total, foram 297 jogos vestindo a camisa dos Toffes. Com grandes atuações pela equipe azul, Howard atualmente tem status de ídolo e é homem imprescindível do time da terra dos Beatles e para a seleção americana.

Fora da copa, Donovan deixa o seu legado na seleção

Donovan não vem ao Brasil disputar o mundial (Foto: Divulgação/US Soccer)

Landon Donovan é o maior jogador da história dos Estados Unidos. Também teve aventuras na Europa, foi jogador do Bayer Leverkusen e do Bayern de Munique. Foi o principal responsável pelo desenvolvimento do futebol estadunidense e da MLS. Ele é o recordista de convocações de seu país, com 155 jogos, além de ser o artilheiro do time. Mesmo com estes números, está fora da Copa.

Revelado nas categorias de base do Bayer Leverkusen, o atacante chegou no time principal em 2004, após ser emprestado ao San José Earthquakes. Em 2005, foi contratado pelo Los Angeles Galaxy, clube onde fez e ainda faz história. Pelo time da Califórnia, Donovan tem 225 jogos, marcando 105 vezes.

Um astro à altura de um conto de fadas de Hollywood

Em janeiro de 2007, o Los Angeles Galaxy acertou a contratação do astro inglês David Beckham. Consolidado como um dos maiores jogadores do futebol mundial e certamente o maior fenômeno do marketing em se tratando do esporte bretão.

A contratação foi a grande demonstração que a MLS entrava de vez no cenário do futebol mundial. No seu tapete vermelho, em que colocou o “soccer” no cotidiano da mídia norte-americana, Beckham esportivamente não teve uma passagem tão bem sucedida, mas é inegável o frenesi que causou no país.

Beckham embacou na calorfórnia em 2007 (Foto Stephen Dunn/Getty Images)

No Galaxy, Beckham novamente mostrou que o raio de alcance de sua imagem era muito grande. Chegou até a inaugurar uma nova situação em que se tornou sócio do clube, já que a entidade não tinha como arcar com o compromisso de pagar seu salário sem envolver algum tipo de manobra comercial. Assim, ele passou a ter participação nos lucros do clube.

Além de sua qualidade no âmbito publicitário, o inglês também teve atuações marcantes dentro das quatro linhas. Pelo clube da Califórnia, Beckham jogou 118 vezes e marcou 20 gols, se consolidando ainda mais um dos jogadores estrangeiros mais bem sucedidos no futebol americano.

No dia 20 de novembro de 2012, David Beckham anunciou a sua despedida da equipe. Sua última partida foi disputada no dia primeiro de dezembro contra o Houston Dynamo, em jogo que valeu o título da MLS, vencido pelos Galaxy. Em cinco anos, o astro inglês alavancou receitas em um campeonato anteriormente esquecido e conquistou dois títulos na Primeira Divisão americana, colocando o time de Los Angeles como potência no futebol dos Estados Unidos.

Nos dias atuais, o astro fundou um novo clube sediado em Miami. O projeto prevê a participação da equipe na MLS, além da criação de escolas para a formação de atletas a serem lapidados para o esporte. Além da contratação de Beckham, 2007 também marcou o ano da introdução do Canadá na MLS, através do Toronto FC.

Junto com o crescimento da liga, a seleção também cresceu e se desenvolveu. Na Copa da África, por exemplo, a maioria dos jogadores convocados jogavam por grandes equipes europeias e tinham moral no âmbito futebolístico.

África do Sul 2010 - mais uma eliminação nas oitavas

A seleção dos Ianques chegou ao continente africano a fim de fazer sua melhor campanha em Copa do Mundo e vinha com um time recheado de jogadores conhecidos. Além disto, os EUA haviam conquistado o vice-campeonato da Copa das Confederações de 2013, perdendo na final para o Brasil.

Na primeira fase, os americanos estrearam contra a Inglaterra, cabeça de chave do grupo C. Os ingleses saíram na frente com um gol de Steven Gerrard, mas, uma falha do goleiro Robert Green deu o empate à seleção americana, que saiu de campo satisfeita com o resultado diante do time bretão.

O segundo jogo foi, sem dúvidas, um dos capítulos mais emocionantes daquele mundial disputado na África do Sul. No Ellis Park em Joanesburgo, Eslovenia e Estados Unidos mediram forças. A equipe europeia saiu na frente e abriu 2 a 0 no placar. Porém, os americanos foram atrás do prejuízo. Landon Donovan e Michael Bradley marcaram os gols da reação. Mesmo assim, era mais um empate, forçando o time de Bruce Arena a vencer na última rodada.

De olho na segunda fase, o time enfrentou a seleção da Árgélia em Pretoria. Os africanos, antes subestimados, fizeram um bom jogo e venderam muito caro os três pontos, que só chegou com um gol heroico de Ladon Donovan, aos 46 minutos do segundo tempo. O tento classificou os Ianques às oitavas.

Na hora da decisão, mais um time da África no caminho. Após um empate no tempo normal em Rustemburgo, os Ianques foram eliminados na prorrogação para Gana, que jogou melhor e chegou à vitória por 2 a 1, com um gol de Asamoah Gyan no tempo-extra. Mesmo fora do torneio, os EUA se despediram com saldo positivo.

Time africano venceu por 2 a 1 e se classificou (Foto: Divulgação/US Soccer)

Klinsmann assume a seleção estadunidense

Em 2011, o alemão Jürgen Klinsmann assumiu o comando da seleção americana. Para um homem que passou metade da vida morando e jogando em países estrangeiros parece se adequar perfeitamente ao cargo de técnico dos Estados Unidos e aparece como uma das principais esperanças de sucesso.

Personificação do mantra de que se deve praticar o que se prega, a experiência de Klinsmann ao redor do mundo fez dele o homem ideal para comandar uma seleção norte-americana, cujos jogadores foram convocados a partir de diversos cantos do planeta. Atacante implacável com 47 gols marcados em 108 partidas jogadas com a camisa da Alemanha, suas credenciais estão acima de qualquer contestação.

Apesar do começo ruim, Klinsmann impôs uma nova filosofia ao futebol americano e fez a seleção evoluir bastante. Em 2012, os EUA venceram a poderosa Itália na Europa, por 1 a 0, resultado nunca antes obtido.

Nas eliminatórias do continente norte-americano, a seleção sobrou e foi a primeira colocada, se classificando com larga antecedência, ao lado de Costa Rica e México. O último jogo foi contra o Panamá, que tinha chances de classificação até o apito final da última rodada.

Expectativas para um futuro próximo

Para a Copa do mundo, a equipe do treinador germânico é uma forte candidata a surpreender no Grupo H, conhecido como o grupo da morte, onde estará no ao lado de Gana, Portugal e Alemanha. A estreia acontece contra Gana, para quem os americanos foram eliminados em 2010, no dia 16, na Arena das Dunas em Natal.

Uma das provas da evolução da seleção americana é a não convocação de Landon Donovan para a Copa de 2014. Aos 32 anos, o meia-atacante já não é o mesmo dos anos anteriores e se transformou em um reserva de luxo. Entretanto, o banco de suplenstes do Estados Unidos já não é mais igual aos anos 90, quando nenhum dos jogadores tinha capacidade de entrar e mudar o panorama partida.

Nos dias atuais, o "soccer" já está consolidado na terra do Tio Sam. A evolução no decorrer dos anos faz os americanos sonharem com o dia que em que o país terá soberania no futebol e brigará contra os gigantes do esporte bretão - se o destino permitir.

Após muitos erros e viagens perdidas, os americanos enfim aprenderam como lidar com o futebol e, de maneira espetacular, vêm fazendo o esporte crescer no país de tantas outras modalidades predominantes.