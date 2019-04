Dzagoev, Glushakov e Kombarov não participam de treinamento e preocupam Capello

A Rússia chegou ao Brasil no domingo (08) e não teve muito tempo para descanso, apesar do longo voo de 15 horas. No mesmo dia, os comandados de Fabio Capello foram ao Estádio Novelli Júnior, em Itu, para dar início aos treinamentos em preparação para a Copa do Mundo, que terá início na próxima quinta-feira (12).

Os jogadores russos optaram por realizar um treino leve, principalmente devido ao desgaste da viagem de Moscou até Itu. Porém, três jogadores não participaram da atividade dentro de campo, o que preocupa Capello que já perdeu o capitão Roman Shirokov devido a contusão; os meias Glushakov e Dzagoev, além do zagueiro Kombarov, ficaram em uma sala de fsioterapia se recuperando de pequenas lesões mas devem estar a disposição do treinador na estreia da Rússia contra a Coreia do Sul no dia 17, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Após os treinamentos, Capello revelou que Shirokov reuniu-se com a comissão técnica ainda em Moscou a fim de motivar os jogadores para que os mesmos possam fazer uma grande Copa do Mundo. Nesta terça-feira (10), a seleção Russa irá realizar um treinamento aberto ao público, que deve ter a presença de, aproximadamente, oito mil pessoas.