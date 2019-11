Com três gols de Immobile, Itália derrota o Fluminense em Volta Redonda

Neste domingo (8), em Volta Redonda, a Itália mostrou a sua força para o Fluminense e venceu por 5 a 3, com direito a três gols de Immobile. Com isso, a Azzurra encerrou os seus compromissos antes da Copa do Mundo e fará a sua estreia no próximo sábado (14), contra a Inglaterra. O confronto será na Arena da Amazônia, em Manaus. O Tricolor volta a jogar no dia 16 de julho, contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro. Immobile (três) e Insigne (dois) marcaram os gols dos azzurri, enquanto Chiquinho, Carlinhos e Matheus Carvalho anotaram para o time das Laranjeiras.

Confira como foi o tempo real da partida

A Itália fez dois amistosos antes deste com o Fluminense e nas duas oportunidades decepcionou a torcida. Na primeira partida, a Nazionale enfrentou a Irlanda, em um empate sem gols. No segundo jogo, contra Luxemburgo, houve outro empate, esse em 1 a 1. Em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, o Tricolor foi para este amistoso sem as presenças de Diego Cavalieri e Rafael Sobis. O goleiro sofreu dores no joelho direito e o atacante foi liberado para ir ao enterro do atacante Fernandão, que faleceu após acidente de helicóptero no interior de Goiás.

Equilíbrio na etapa inicial

A partida começou intensa. A Itália, conhecida por jogar mais no toque de bola, enfrentou uma equipe com as mesmas características. Com o time totalmente reserva, a Azurra foi bastante incomodada pelos tricolores no começo da partida. Aos oito minutos, Diguinho chutou rasteiro pela esquerda e o goleiro Perin fez boa defesa. Era o cartão de visitas do tricolor, que, apesar de ter jogado em Volta Redonda, era o visitante do amistoso.

Fluminense tinha a mais posse de bola nos 15 primeiros minutos inicias e atacava com facilidade, mas deixava espaços atrás. Foi desta maneira que a Itália abriu o placar da partida. Depois de bobeada da defesa do Fluminense, Immobile recebeu livre dentro da área e tocou rasteiro para o atacante marcar.

Com o apoio intenso da torcida em Volta Redonda, o Fluminense rapidamente empatou o jogo. Aos 25, Gustavo Scarpa cruzou pela direita, para Chiquinho mandar para dentro da rede. Após o empate, a partida ficou quente, com a torcida tricolor apoiando em peso em Volta Redonda. No entanto, aos 30 minutos, a Itália veio para cima do Flu e, em cobrança de falta, Immobile, o artilheiro do Campeonato Italiano 2014-15, com 22 gols, colocou pra dentro da rede de cabeça, colocando os italianos novamente à frente do placar.

Novamente atrás do placar, o Flu conseguiu a igualdade. Aos 36 minutos, Walter fez um lindo pivô, e deixou o caminho aberto para Carlinhos entrar na grande área. O lateral avançou e chutou de bico, Perin aceitou e viu a bola fugindo de suas mãos e morrendo nas redes. A Itália ainda teve a chance de fazer o terceiro gol com Abate, mas sem êxito. Fim de primeiro tempo em Volta Redonda.

Com três gols em dez minutos, Itália administra o resultado no segundo tempo

Itália e Fluminense voltaram para o segundo tempo com promessa de muitos gols. Graças a uma pane geral dos tricolores nos primeiros dez minutos, os italianos marcaram três vezes. Aos oito minutos, o goleiro Felipe Garcia saiu mal e a bola sobrou para Cerci, que tocou para Immobile marcar o terceiro da Itália. Aos dez minutos, depois de passe de Thiago Motta, o atacante ficou cara a cara com o goleiro tricolor e marcou o terceiro dele e o quarto da partida. Um minuto depois, Insigne recebeu pela direita e fez mais um para a Itália.

Já com a partida resolvida, o técnico italiano Cesare Prandelli colocou os titulares que jogarão a Copa do Mundo. Pirlo, Ballotelli, De Rossi, Cassano, Barzagli, Bonucci, De Sciglio, Mirante e Marchisio entraram aos 15 do segundo tempo. Por outro lado, Cristóvão Borges, tentando mudar o panorama da partida, promoveu as entradas dos garotos Matheus Carvalho e Biro-Biro. Em meio a tantos craques, quem diminuiu foi o Fluminense. O atacante de 18 anos, que acabara de entrar, soltou uma bomba de fora da área e marcou o terceiro para o tricolor.

No final das contas, os verdadeiros titulares da Itália administraram o resultado e garantiram a importante vitória para elevar o moral da equipe. Para o Fluminense, ficou a lição de enfrentar uma potência mundial e a exposição da marca internacionalmente às vésperas da maior festa do futebol, a Copa do Mundo. No final do jogo, a torcida do Fluminense cantou: "O Fred vai te pegar", em alusão ao atacante tricolor que defende a Seleção Brasileira e pode encarar os azzurri no Mundial. Apesar da derrota, a torcida tricolor saiu satisfeita de Volta Redonda.