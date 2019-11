Lichtsteiner fala sobre a estreia no domingo e pretende assistir todos os jogos

O lateral-esquerdo da Suíça, Lichtsteiner, declarou em entrevista que os jogadores da Seleção Suíça irão assistir à abertura da Copa do Mundo e que pretende assistir todos os jogos antes da estreia da seleção diante do Equador no domingo (15). Lichtsteiner também falou sobre o clima do país e que vai observar as seleções da Europa para se preparar para seus jogos.

"É bom para nós poder assistir o jogo e entender como vai ser daqui para frente. Nós vamos assistir juntos, em um telão no hotel . Será bom para saber como vão se comportar no calor. Acredito que os brasileiros virão fortes, são os favoritos, vêm animados e vão jogar para frente. Mas a Croácia também tem um bom time e pode complicar. Fico feliz que só vamos entrar em campo no domingo, vamos ter tempo para entender como os times estão se comportando no calor, principalmente os europeus" , declarou em coletiva o lateral da Juventus.

O lateral também falou sobre seu amadurecimento para estar pronto nesta Copa do Mundo, Lichtsteiner disse que se preparou muito para diminuir seu alto número de faltas e cartões e declarou que o capitão da equipe, Inler, o ajudou bastante.

"Acho que estou pronto. Tenho me concentrado mais para evitar receber cartões bobos. Inler sempre foi um líder, uma pessoa calma. Sempre me escuta quando preciso, me pergunta se pode melhorar as coisas, o que pode fazer para me ajudar. Ele não é uma pessoa que reage rápido, mas sempre consegue resolver os problemas que surgem com paciência." , foram as palavras de Lichtsteiner.

A Suíça é a cabeça de chave do Grupo E, e estreia no domingo (15) contra o Equador no Mané Garrincha, em Brasília. A equipe joga também com França e Honduras pela primeira fase da Copa do Mundo no Brasil.