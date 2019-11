Copa do Mundo 2014: jogo Chile x Austrália

21:04 Encerramos por aqui nossa transmissão. Obrigado a todos nos acompanharam na VAVEL Brasil. Continuem ligados na nossa cobertura na Copa do Mundo 2014.

21:03 Todas as seleções do Grupo B voltam à campo no dia 18, quarta-feira.

21:03 Confira a tabela do Grupo B:

1º - Holanda 3 pontos 4 SG 2º - Chile 3 pontos 2 SG 3º - Austrália 0 -2 SG 4º - Espanha 0 -4 SG

20:59 Na próxima rodada, o Chile enfrentará a Espanha, a lanterna do grupo, no Maracanã, podendo já garantir a vaga nas oitavas-de-final. A Austrália enfrenta a Holanda, líder do grupo, no Beira-Rio.

49' FIM DE JOGO! La Roja vence na estreia por 3 a 1. Sanchez, Valdívia e Beausejour marcaram para os chilenos; Cahill para a Austrália. Chile em 2º lugar no Grupo B.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHILE! BEAUSEJOUR! Pinilla recebeu um belo passe e, de cara com o goleiro, chutou em cima dele. No rebote, Beausejour arrisca um chute forte de fora da área para fechar o placar.

44' O Chile troca passes e gasta o tempo

43' Cahill caiu na área e reclamou de pênalti. O árbitro não marcou nada.

41' SUBSTITUIÇÃO NO CHILE: Sai Vargas, entra Pinilla

40' CARTÃO AMARELO PARA ARANGUIZ!

39' Sanchez tentou a finalização de fora da área e mandou muito forte

38' Enquanto isso os chilenos se mostram com muita disposição nas arquibancadas

37' O Chile se mostra bastante cansado

32' Beausejour tentou o cruzamento mas ficou na zaga. Na volta, ele dividiu e acabou tocando por último na bola. Tiro de meta.

32' A torcida do Chile faz barulho em Cuiabá

31' SUBSTITUIÇÃO NA AUSTRÁLIA: Sai Bresciano, entra Troisi

30' Beausejour faz boa jogada pela esquerda mas cruza muito forte para Vargas. A zaga da Austrália afasta

29' Sanchez lançou Vargas nas costas da marcação e o assistente marcou impedimento no lance

25' Cruzamento de Halloran para a área chilena e Cahill ganha mais uma. Quase o empate da Austrália.

22' SUBSTITUIÇÃO NA AUSTRÁLIA: Sai Jedinak, entra Halloran

22' SUBSTITUIÇÃO NO CHILE: Sai Valdívia, entra Beausejour

22' CARTÃO AMARELO PARA MILLIGAN!

21' Sanchez tentou passe para Valdívia e o árbitro atrapalhou a jogada

15' SALVA, WILKINSON! Vargas chutou na saída do goleiro e o zagueiro da Austrália tirou a bola em cima da linha. Quase o terceiro do Chile.

14' SUBSTITUIÇÃO NO CHILE: Sai Vidal, entra Gutierrez

13' Bresciano foi avançando e cruzou rasteiro para Cahill. O atacante chutou travado com Medel. Tiro de meta para o Chile.

12' CARTÃO AMARELO PARA JEDINAK!

10' BRAVO SENSACIONAL! Leckie avançou, tocou para McGowan na ponta que cruzou na medida para Bresciano dar um belo chute no canto. Bravo fez grande defesa e salva o Chile.

7' NÃO VALEU! Leckie cruzou na medida para Cahill que acertou um belo chute para balançar as redes chilenas, mas a arbitragem marcou impedimento no lance. A posição era irregular.

5' Oar cruzou para Cahill que ganhou no alto de Jara. Após a dividida, os jogadores australianos pediram pênalti

3' SUBSTITUIÇÃO NA AUSTRÁLIA: Sai Franjic, entra McGowan

3' Não da mais para Franjic. Será substituído por McGowan.

2' Franjic é retirado de campo para atendimento médico

1' Franjic trombou com Mena e ficou no chão sentindo.

0' Começou o segundo tempo na Arena Pantanal

20:02 As seleções retornaram ao campo. Vai começar o segundo tempo.

20:01 Na outra partida do Grupo B, Holanda e Espanha se enfrentaram novamente em Copas do Mundo após a decisão de 2010, terminada com vitória espanhola. Desta vez, a história foi diferente. Com facilidade, os holandeses golearam os espanhóis por 5 a 1. Destaques para Van Persie e Robben, cada um marcou dois gols.

20:00 O Chile dominou a maior parte do primeiro tempo. Logo no começo, fez dois gols em sequência, o que tranquilizou a equipe. Apesar disso, a La Roja continuou marcando forte. O ritmo diminuiu com o calor de Cuiabá e o placar a favor, e a Austrália aproveitou isso para marcar um gol com Cahill e cresceu na partida, mas não o suficiente para empatar. Os chilenos são melhores até aqui e tem a força da arquibancada a favor.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Com gols de Sanchez e Valdívia no começo do jogo, o Chile vai vencendo a Austrália por 2 a 1; Cahill descontou para os socceroos.

45' Jedinak comete falta em Sanchez. Boa oportunidade para o Chile

43' Valdívia lançou Vargas mas mandou forte demais

43' Bresciano cruzou e Medel afastou

43' CARTÃO AMARELO PARA CAHILL!

42' A Austrália tem grande oportunidade em cobrança de falta. Bresciano na bola

37' Cahill é o maior artilheiro da história da Austrália em Copas do Mundo. Este foi o quarto gol do atacante.

37' Isla é lançado por Vidal, avança e chuta cruzado. A bola foi desviada pela zaga e é escanteio

36' QUASE O EMPATE! Cahill finaliza forte e Bravo defende com os pés. Cresce no jogo a Austrália

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA AUSTRÁLIA! CAHILL! Franjic recuperou a bola, tabelou com Leckie e cruzou na medida para Cahill, de cabeça, diminuir o placar.

32' Díaz cobra o escanteio e a defesa australiana afasta

31' Mena tabelou com Valdívia, dividiu com a marcação e ganhou o escanteio

30' A Austrália troca passes no campo de defesa. Os Socceroos pouco fizeram até aqui nesta primeira etapa

28' Díaz tentou o passe para Vargas mas errou

26' Leckie foi lançado nas costas de Mena mas errou o cruzamento. Tiro de meta para o Chile

25' Sanchez tentou o cruzamento mas Davidson interceptou

23' Vidal pouco participou até aqui. Atuação tímida do craque que se recuperou de uma artroscopia

23' Vidal arrisca chute cruzado e a bola vai para fora

22' Leckie lançou no alto para Oar que chutou de primeira, mas pegou mal na bola e não ofereceu perigo ao gol de Bravo

20' Oar cobrou falta para área mas a bola foi baixa e facilitou para que a defesa chilena afastasse o perigo

20' Valdívia comete falta. O jogador foi na bola mas o árbitro achou que entrou muito forte no lance.

17' Oar arrisca de longe e a bola sai sem perigo pelo lado esquerdo do goleiro Bravo

16' Os chilenos fazem uma marcação muito forte e recuperam a bola com facilidade. A Austrália, que tinha começado bem, não consegue mais trocar passes e sente a pressão do clima das arquibancadas da Arena Pantanal, que lembra o caldeirão dos chilenos em Santiago.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO CHILE! VALDÍVIA! O mago recebeu a bola limpa na entrada da área e bateu colocado no ângulo do goleiro Ryan. Amplia a La Roja!

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHILE! ALEXIS SANCHEZ! Aranguiz acreditou na jogada, ganhou a bola do goleiro, cruzou para o meio da área e a brazuca sobrou nos pés de Sanchez para abrir o placar na Arena Pantanal.

10' Apesar do clima nas arquibancadas serem favoráveis ao Chile, a Austrália não sente a pressão e marca bem

8' Além de Valdívia que joga no Palmeiras, outros dois jogadores do Chile atuam em território brasileiro: Mena atua pelo Santos e o Aranguiz pelo Internacional

8' Sanchez foi lançado mas o goleiro Ryan ficou com a bola

7' Valdívia, meia do Palmeiras, bastante conhecido no Brasil, erra um passe

5' Mena disputou a bola na linha de fundo e o árbitro marcou tiro de meta. A torcida reclamou da marcação.

3' Oar cruzou buscando o Cahill mas o goleiro Bravo ficou com a bola

2' Cahill comete falta em Medel no campo de ataque

1' Milligan afasta o cruzamento do Mena

0' O Chile deu o pontapé inicial

0' Começa a partida na Arena Pantanal! Chile x Austrália, último jogo do dia.

18:55 Hino da Austrália em andamento. A empolgação é menor do que os chilenos.

18:54 Mesmo após a música se encerrar no som da Arena Pantanal, a torcida do Chile continua cantando. Uma belíssima festa!

18:54 Torcida do Chile canta o hino com muita empolgação junto com os jogadores

18:53 Hino do Chile sendo executado na Arena Pantanal.

18:52 As equipes entram em campo.

18:50 Torcedores do Chile fazem festa nas arquibancada.

18:47 Os jogadores de Chile e Austrália já terminaram o aquecimento no campo e se encaminharam para o vestiário

18:43 A presidente do Chile, Michelle Bachelet, está presente na Arena Pantanal para assistir a partida.

18:38 Ryan McGowan também aproveitou o momento para agradecer o apoio aos torcedores: "Finalmente chegou... o dia do jogo! Sonhei com esse dia por um longo tempo. Obrigado a todos pelo pensamento positivo"

18:36 Empolgado com a estreia na Copa do Mundo, o australiano James Holland publicou em sua rede social comentando sobre o momento: "Finalmente estamos aqui!!! Preparamos nossas vidas para fazer parte de ocasiões e momentos como esse! Eu estou extremamente orgulhoso por defender um país que representa tanto e suas pessoas incríveis!"

18:31 Os jogadores da Austrália também aquecem no campo de jogo.

18:30 Neste momento, a torcida do Chile faz uma linda festa enquanto os jogadores se aquecem no campo. Todos muitos felizes com a presença de Vidal entre os titulares.

18:27 O mago Valdívia, em entrevista coletiva, comemorou o ano sem lesões: “Para mim será muito especial, pelo fato de ser minha segunda Copa do Mundo e por ser no Brasil, o país onde eu jogo e tenho uma relação antiga. Tenho metas e desejos mais alto possíveis. Estamos aqui para tentar buscar isso. Temos trabalhado para que tudo que tenhamos feito dê resultado. Queremos chegar o mais longe possível”

18:22 Com um argumento parecido do rival Ange, o técnico Sampaoli disse que o time está com “fome” de ir bem neste Mundial: “Nós, como um conjunto, vemos muita fome, muito desejo de ir bem nessa Copa do Mundo. Temos uma safra boa de atletas, com técnica, vontade e entrosamento. Pelo que custou estarmos aqui, temos de ir com a maior intensidade possível. O time está com coragem e comprometimento”

18:18 Primeira a desembarcar em território brasileiro, a Austrália está pronta para o jogo: “O trabalho já foi feito. Cabe aos jogadores terem certeza que eles têm espaço para fazerem o que têm que fazer. Estamos prontos. Será um grande desafio, somos uma nação que quer se comparar com as melhores. Vamos fazer isso na estreia. Não tenho dúvidas disso. O futebol em nosso país cresce muito e é hora de mostrar”, disse o técnico Ange.

18:15 Por opção da comissão técnica, o Chile não realizou nenhum treinamento na Arena Pantanal. Para Sampaoli, a partida é uma final: “Sim, é uma final para nós. Quando vestimos a camisa do Chile, temos que nos doar ao máximo. Uma vitória nos dará a confiança necessária para encararmos os próximos jogos. Sabemos a evolução do futebol australiano e o quanto eles são perigosos. Pelo que a Austrália vem apresentando, se não estarmos em uma tarde inspirada, poderemos sair sem a vitória, que é nossa meta principal”.

18:08 Confirmado entre os titulares, Vidal foi dúvida em todo o período de preparação chilena para a Copa do Mundo. O jogagor fez uma cirurgia no joelho e a previsão de recuperação poderia o ter cortado do Mundial, mas o técnico Sampaoli optou por esperar o atleta que está confirmado para a estreia da La Roja.

18:05 LEIA MAIS: Visando desbancar favoritos, Chile e Austrália se enfrentam na Arena Pantanal

18:03 Depois de muito suspense, Vidal está confirmado entre os titulares no Chile!

18:00 O gringo do Chile, Albornoz, acostumado com o clima da Suécia, não reclamou do calor e elogiou o trabalho do técnico Sampaoli: "Claro que o clima é diferente da Suécia, aqui há mais sol e calor. Mas eu gosto do sol e me senti muito bem. Eu também gosto do modo como ele (Sampaoli) treina. É um treino diferente da Suécia, do Malmo, mas eu gosto de como trabalhamos aqui. Me senti muito bem, o Sampaoli me ajuda muito, para eu ter confiança. Me dá muito apoio."

17:56 LEIA MAIS: Sampaoli mudará esquema tático de acordo com o adversário do Chile

17:55 Conhecido por ser um grande estudioso das táticas de futebol, o técnico do Chile, Jorge Sampaoli, afirmou, em entrevista coletiva nesta terça-feira (03), que mudará a sua equipe de acordo com o adversário e que essas alterações serão a tônica da seleção na Copa do Mundo: “Basicamente, o sistema que vamos utilizar vai depender muito dos rivais, creio que temos um grupo de jogadores que pode nos dar a flexibilidade de utilizar em uma mesma partida vários esquemas e causar confusão nos adversários”, explicou o técnico.

17:50 Se por um lado são os menores, por outro lado são um dos mais velhos com média de idade de 27,4 anos, e o Chile leva o conjunto como seu ponto forte para os jogos da Copa: "Obviamente estamos muito mais preparados, com mais experiência. Temos jogadores que estão em grandes equipes. Pessoalmente, vou crescendo, tomando experiência. Creio que o mais importante é crescer no aspecto grupal. Não há dúvida que o ponto forte do Chile é o grupo. Pode brilhar Alexis, Arturo ou outro qualquer. Creio que é mais importante privilegiar a equipe que o pessoal", disse Gonzalo Jara.

17:46 A La Roja tem média de 1,76m de altura, quase 10cm a menos que a seleção da Alemanha, com a média mais alta da Copa, que tem 1,85m.

17:45 O Chile ganhou o título de "baixinhos da Copa". Mas, o fato de ter a seleção mais baixa entre todas as 32 seleções que vão disputar o Mundial não preocupa o zagueiro do Nottingham Forest-ING, Gonzalo Jara, que tem 1,78m: "Sempre se fala sobre o tema da altura. Não tínhamos defensores com toda a altura que temos agora. Altura é um tema menos importante que tempo de bola e distância do atacante. Eu jogo numa liga que me faz marcar jogadores muito altos todo final de semana. Não é um tema que me complique."

17:39 O atacante da Austrália, Ben Halloran, protagonizou um dos momentos mais engraçados antes do início da Copa. O atacante se deparou com uma aranha na parede do quarto do hotel onde a seleção está hospedada e não perdeu a oportunidade para registrar o momento: "Não vou dormir esta noite", escreveu o jogador na rede social Instagram.

17:34 Na segunda-feira passada (2), a seleção da Austrália enfrentou o Paraná Clube, equipe que milita na segunda divisão brasileira, em campo neutro. O jogo-treino foi realizado na Arena Unimed Sicoob, em Cariacica-ES. Os Socceroos levaram a melhor ao vencerem por 2 a 0, gols do meia Oliver Bozanic e do atacante Adam Taggart.

17:32 Diferente do seu companheiro Tommy Oar que jogou toda a responsabilidade para o Chile, o capitão dos Socceroos, Mile Jedinak, confia no triunfo dos aussie e revelou que a estratégia já está montada: "Todos estão se preparando para o jogo de sexta. Todos os jogos devem ser jogados como se fossem os últimos. Nós analisamos o Chile e vimos como eles jogam. Estamos focados nesse jogo e toda a nossa estratégia está montada para vencer o Chile. Sabemos que eles são um time agressivo e são fortes. Cabe a nós ir lá e conquistar a vitória. A cada dia nós estamos nos entrosando e melhorando como equipe e esperamos melhorar ainda mais."

17:30 Enquanto isso, o meia Tommy Oar vive a expectativa de estrear em Copas do Mundo e jogou a responsabilidade do jogo para o Chile, que segundo ele, é a terceira força do grupo: "Vou me preparar da forma que eu conseguir e se eu for escolhido, vou estar pronto. Nós estamos observando o nosso adversário, eles são agressivos, marcam bastante e têm grande mobilidade. Toda a pressão está sobre o Chile e a expectativa de vitória é toda deles. Se eles não ganharem vão estar em apuros, contra a parede."

17:27 Mark Milligan, um dos jogadores mais experientes da seleção australiana, elogiou o trabalho do inexperiente técnico grego Angelus Postecoglou: "Tudo se resume a trabalhar forte, mas você sempre pode contar que, com Ange no comando, sempre haverá uma ideia por trás de tudo que fazemos na preparação". Ange, como é conhecido, assumiu o cargo há menos de um ano

17:24 Por outro lado, Mark Bresciano, uma das esperanças da Austrália nesta Copa do Mundo, disse que mesmo com dores nas costas já está praticamente recuperado e se garante na partida contra o Chile: "Honestamente, eu estou à frente. Anteriormente, quando tive uma lesão semelhante demorou um pouco mais. Mas com a ajuda dos fisioterapeutas e ter esse tempo extra de folga, eles me ajudaram a recuperar um pouco mais rápido. Não é algo impossível de se fazer e eu espero que possa começar o jogo, espero permanecer por 90 minutos. Eu estou bem para ir. Se você quiser falar sobre a lesão, é basicamente dor. Se eu puder tolerar a dor, acredito que estou bem, e se ela num estágio onde eu possa tolerar isso, então eu estou bem."

17:21 Vidal não tem treinado com a seleção chilena pois segue se recuperando de artroscopia no joelho direito. O volante da Juventus-ITA teve que operar nas vésperas da Copa do Mundo e corre o risco de ser cortado do torneio.

17:18 Se por um lado Díaz se mostrou feliz, por outro se mostrou preocupado pelo companheiro Arturo Vidal: "Arturo é um dos melhores volante do mundo e temos sorte de ter ele com a gente. É um jogador muito valioso, que todos queriam ter ao lado para ajudar. Tomara que ele tenha condições de jogar a Copa."

17:16 Se Pinilla se mostra concentrado para o confronto, o volante Marcelo Díaz mostrou-se feliz por disputar sua primeira Copa do Mundo: "Estar vivendo este momento é maravilhoso. Em 2010 eu estava em casa vendo a Copa pela TV. Eles representaram de o Chile de forma muito boa. Agora estou nesta posição. É maravilhoso sentir isto. Com esforço, perseverança e trabalho, tudo é possível."

17:14 Enquanto isso na Roja, Pinilla comentou sobre o jogo contra a Austrália e mostrou-se concentrado: "A verdade é que até o dia de hoje só pensamos na Austrália. Vamos passo a passo. Creio que no mundial não há favorito, sobretudo em um grupo tão forte com o nosso. Temos muito respeito pela Austrália, cresceu muito nos últimos anos. Vamos fazer uma partida com muito respeito e assumir como se fosse o adversário mais forte. Temos que buscar o resultado seja contra quem for o rival. Não nos passa pela cabeça perder para a Austrália."

17:11 Tim Cahill, na noite de segunda-feira (9), resolveu responder seus fãs no Twitter. Cahill disse que sonhava em atuar pelo Milan-ITA, elogiou a culinária brasileira, disse que Brasil e Espanha são as seleções a serem batidas nesta Copa, fez declarações amorosas ao Everton-ING, e disse que se pudesse naturalizar um jogador australiano seria Cristiano Ronaldo.

17:08 Com três gols, Cahill é o maior artilheiro da Austrália em Copas do Mundo. O jogador balançou as redes duas vezes em 2006 e uma em 2010. Cahill disputará sua terceira Copa do Mundo seguida no Brasil.

17:06 Em 2006, a Austrália caiu no grupo do Brasil, e quando enfrentou a seleção canarinho, perdeu por 2 a 0, gols de Adriano e Fred. Neste ano, em sua 4ª participação em Copas do Mundo, os australianos correm o risco de enfrentar a seleção brasileira, que ainda tem Fred, nas oitavas-de-final. Para isso, se passarem em segundo lugar, teriam de torcer para o Brasil terminar em primeiro no Grupo A; caso o Brasil termine em 2º, teriam de terminar em 1º no grupo que tem Espanha e Holanda, equipes que fizeram a final da Copa em 2010.

17:03 A primeira participação dos Socceroos em Copas do Mundo foi em 1974, na Alemanha Ocidental, mas não passaram da fase de grupos. Os australianos só voltaram a disputar o Mundial em 2006, novamente na Alemanha, e foram eliminados nas oitavas-de-final. Em 2010, na África do Sul, não passou da fase de grupos. Este ano, além do Chile, a Austrália enfrentará a Holanda no dia 18, no Beira-Rio (Porto Alegre), e a Espanha no dia 23, na Arena da Baixada (Curitiba).

17:01 A Austrália fará sua 4ª participação em Copas do Mundo este ano. A melhor campanha dos Socceroos foi em 2006, na Alemanha, quando avançaram às oitavas-de-final e perderam por 1 a 0 para a Itália, gol de Totti. Até hoje, foram 10 jogos em Mundiais, com duas vitórias, três empates e cinco derrotas, 8 gols pró e 17 gols contra.

16:57 Além deste confronto contra a Austrália, o Chile enfrentará a Espanha no dia 18, no Maracanã (Rio de Janeiro), e a Holanda no dia 23, no Itaquerão (São Paulo).

16:55 Chile participou das Copas do Mundo de 1930 (Uruguai), 1950 (Brasil), 1962 (Chile foi o país sede), 1966 (Inglaterra), 1974 (Alemanha Ocidental), 1982 (Espanha), 1998 (França), África do Sul (2010) e Brasil (2014).

16:54 Das 8 vezes que o Chile participou do torneio, em apenas três oportunidades a seleção passou da fase de grupos. Em 1962, quando era o anfitrião, foi o 3º colocado geral; em 1998, na França, caiu nas oitavas-de-final para o Brasil, que goleou por 4 a 1, com dois gols de Ronaldo e César Sampaio; e em 2010, na África do Sul, caiu nas oitavas novamente diante do Brasil, após derrota por 3 a 0, com gols de Juan, Luis Fabiano e Robinho.

16:50 O Chile fará sua 9ª participação em Copas do Mundo. A melhor campanha dos chilenos foi em 1962, quando o país foi o anfitrião do torneio e terminou na 3ª colocação. Até hoje, a seleção chilena disputou 29 jogos em Mundiais, com 9 vitórias, 6 empates e 14 derrotas, 34 gols pró e 45 gols contra.

16:48 Até hoje, Chile e Austrália já se enfrentaram quatro vezes na história, com três vitórias chilenas e um empate. Relembre:

Data Jogo Local 22/06/1974 Austrália 0 x 0 Chile Olympiastadion (Berlin, Alemanha) 24/04/1996 Chile 3 x 0 Austrália Estádio Regional (Antofagasta, Chile) 07/02/1998 Austrália 0 x 1 Chile Olympic Park (Melbourne, Austrália) 09/02/2000 Chile 2 x 1 Austrália Playa Ancha (Valparaíso, Chile)

16:45 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Chile x Austrália, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2014, partida a ser disputada às 19h, na Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso.