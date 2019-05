Visando desbancar favoritos, Chile e Austrália se enfrentam na Arena Pantanal

Jogo válido pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo, na Arena Pantanal, em Cuiabá

No fechamento do segundo dia de jogos da Copa do Mundo 2014, o Chile volta a atuar pela competição para enfrentar a Austrália às 19h na Arena Pantanal, em Cuiabá, válido pelo Grupo B. Ambas as equipes jogaram a última Copa do Mundo em 2010, na África do Sul. Antes disso, os chilenos só jogaram a Copa em 1998, enquanto os australianos competiram em 2006, na Alemanha.

Jorge Sampaoli tem a responsabilidade de tentar fazer trajetória semelhante a que Marcelo Bielsa fez com a seleção chilena em 2010: passar de fase em um grupo que também tem a Espanha e tirar uma seleção que era mais cotada do que a sua, este ano a Holanda e em 2010 a Suíça, que na Copa do Mundo de 2006 chegou até as oitavas de final e foi eliminada da competição sem tomar nenhum gol sequer no tempo normal e na prorrogação. Dos convocados para a Copa da África, apenas onze atletas que estiveram em 2010 estão no Brasil para a disputa, entre eles Arturo Vidal, Alexis Sánchez e Jorge Valdívia, principais jogadores do Chile que na época jogavam em clubes distintos dos que atuam agora.

Esta será a quarta participação do representante da Oceania na Copa do Mundo. A primeira foi em 1974, na Alemanha. Depois de 2006 e 2010, a equipe volta a cruzar o planeta para o torneio de seleções mais importante do mundo. Sob a batuta do técnico Ange Postecoglou, os australianos querem repetir a campanha da fase de grupos da Copa de 2006, quando ficou em segundo lugar no Grupo F, grupo este que teve o Brasil como líder e ainda Croácia e Japão. Os Socceroos foram eliminados nas oitavas de final pela então campeão daquele ano, a Itália, depois de gol do meia Totti.

Em toda a história, chilenos e australianos mediram forças apenas quatro vezes, e o Chile leva vantagem, três vitórias e um empate. A última partida foi no dia 8 de fevereiro de 2000. Gonzalez e Reinaldo Navia marcaram para os sul americanos, enquanto Corica fez o único gol da equipe da terra do canguru. Porém, não vai ser o primeiro encontro das seleções em Copas do Mundo. Na fase de grupos na Copa de 1974, o placar de 0 a 0 foi o primeiro confronto na história das duas federações.

Chilenos chegaram a Cuiabá nesta quinta feira

Na manhã de hoje, ainda em Belo Horizonte, os comandados de Sampaoli fizeram o último treino antes da partida contra os australianos. Como é de praxe, os desempenhos táticos não tiveram a presença da imprensa, nos 15 minutos que os jornalistas tiveram para analisar, viram apenas uma recreação entre os jogadores e uma corrida de leve no gramado. Sanchez e Vidal, principais atletas convocados e que tiveram problemas físicos durante a preparação para o mundial, foram vistos com o restante do elenco e se portaram firmemente.

Alexis deverá estar entre os onze titulares, as dores no ombro que incomodavam durante a semana não atrapalharam mais o atacante do Barcelona. Já Vidal pode ser poupado, ficando de fora dessa primeira partida - se espera que o meia da Juventus volte já contra a seleção espanhola na segunda rodada.

A seleção chilena chegou em Cuiabá no início da tarde desta quinta feira, e já se encaminharam para o hotel com o objetivo de descansarem, já que seguindo a política do técnico Sampaoli, os atletas não fazem reconhecimento de gramado. Na chegada ao hotel na capital mato grossensse, cerca de cem torcedores chilenos fizeram uma bela festa para a recepção dos atletas. Às 16h30, Sampaoli e o meia Valdívia concederam entrevista coletiva na Arena Pantanal e falaram sobre a expectativa dos confrontos no grupo B e do clima entre os atletas.

“Jogaremos em áreas mais complicadas e as seleções que vamos enfrentar tem muita história e vão se mostrar difíceis, mas se você já dificultou a vida deles, podemos muito bem repetir o feito”, disse o treinador quanto as equipes que enfrentarão na fase de grupos.

Sobre como o elenco vem exaltando a chance de jogar a Copa aqui no Brasil, o comandante se mostrou feliz com a oportunidade. "Nós, comissão técnica e jogadores, estamos com fome de bola. Não vemos a hora da bola começar a rolar. Estou grato de poder liderar este clube, devemos ter o pensamento de vitória. Estamos sim bem animados com a para começar a competição".

Já Valdívia, meia do Palmeiras, falou sobre o fato de jogar no país onde mora. "É especial jogar aqui, porque é onde eu moro e estou acostumado a jogar. Temos trabalhado para ampliar nosso foco e prepara para chegar nas partidas e dar nosso melhor, isso é o mais importante", ressaltou o meia.

Coadjuvante, a Austrália diz estar pronta para o Mundial

Primeira a chegar em solo brasileiro, a seleção australiana está determinada a fazer um bom papel nesta Copa do Mundo. Apesar das presenças de Espanha e Holanda no grupo, o técnico Ange Postecoglou afirmou que o time se preparou para chegar bem no Mundial, sem temer os adversários.

''O trabalho já foi feito. Cabe aos jogadores terem certeza que eles têm espaço para fazerem o que têm que fazer. Estamos prontos. Será um grande desafio, somos uma nação que quer se comparar com as melhores. Vamos fazer isso na estreia. Não tenho dúvidas disso. O futebol em nosso país cresce muito e é hora de mostrar', disse Ange.

O treinador australiano tem apenas duas dúvidas para este confronto diante do Chile. Sem confirmar o time – o treino na Arena Pantanal foi secreto – os Socceroos devem entrar em campo com Mat Ryan, Franjic (McGowan), Wilkinson, Spiranovic e Davidson; Milligan, Jedinak, Bresciano (Leckie), Oar e Troisi; Cahill.

Único representante da Oceania e com menos qualidade técnica do que os sul-americanos, a Austrália aposta nos contra-ataques para tentar surpreender, mas também conta com um jogo aéreo perigoso, que poderá tirar vantagem da baixa estatura do adversário (média de 1,75 m).

O Grupo B é um dos mais equilibrados. Além de Chile e Austrália, Holanda e Espanha completam a chave. As duas finalistas do último Mundial se enfrentam também nesta sexta, às 16h (de Brasília), em Salvador.