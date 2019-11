Espanha e Holanda se enfrentam no segundo dia da Copa do Mundo

A atual campeã mundial, Espanha, começa sua caminhada rumo ao bicampeonato da Copa do Mundo nesta sexta-feira (13). A Seleção Espanhola enfrentará a Holanda, atual vice-campeã do mundo, em Salvador, na Arena Fonte Nova, no confronto que é considerado o mais forte do Grupo B, que ainda conta com Chile e Austrália.

A Espanha, que não conta com um retrospecto muito favorável em estreias em Copas do Mundo, terá de superá-lo para poder vencer o adversário mais forte de seu grupo. Nas 13 vezes em que participou de uma Copa, a Fúria estreou bem apenas quatro vezes, empatando por outras três vezes e sendo derrotada em seis oportunidades. A Seleção Espanhola, comandada por Vicente de Bosque, manteve boa parte dos jogadores que foram campeões em 2010, como o goleiro Casillas, o zagueiro Piqué, os meias Xavi e Iniesta, além do atacante David Villa.

A Holanda, sob o comando de Louis van Gaal, porém, vem bem diferente de seu adversário. Enquanto a Espanha manteve a base do último mundial, a Oranje vem cheia de novidades e apenas sete jogadores que estiveram em 2010 vieram para o Brasil. São eles: o goleiro Vorm, os meias Robben e Sneijder, o volante De Jong e os atacantes Van Persie, Huntelaar e Kuyt.

Depois de deixar a fama de 'amarelona', Espanha vai em busca da segunda conquista

A conquista do título da última Copa do Mundo tirou um peso enorme das costas da Espanha que, mesmo produzindo gerações de bons jogadores, nunca havia conquistado o torneio mais importante do futebol. Hoje, La Roja é uma das favoritas a vencer a Copa e conta com "apoio" brasileiro para isso, o atacante Diego Costa.

O jogador, mesmo sendo dúvida para a partida contra a Holanda, é a grande esperança de gols da Seleção Espanhola. O jogador treinou normalmente com o grupo comandado por Del Bosque em Curitiba, no sul do Brasil.

Sobre uma possível conquista da Copa do Mundo, o treinador Vicente del Bosque comentou: ''Objetivo é o máximo, por isso trabalhamos. Não há conformismo, o passado no futebol serve pouco. Com o que ganhaste, não ganhas novamente, não se pode regorjear o êxito, isso está claro para nós. A estrela (o título) nos estimula a seguir melhorando, a crescer, a aspirar tudo, sabendo o quão difícil é. Recordando que na história das Copas do Mundo apenas duas seleções defenderam com êxito o título, Itália e Brasil, o que não acontece desde 1962. E isso ocorre por um motivo.''

A equipe espanhola viajou de Curitiba para a capital baiana na última quarta-feira (11), chegando em Salvador por volta das 21h. No dia seguinte, quinta-feira (12), La Roja foi até a Arena Fonte Nova fazer o reconhecimento do gramado, onde Del Bosque não deu muitas pistas sobre a equipe que entraria em campo contra a Holanda.

Ao entrar em campo nesta sexta-feira contra a Oranje, ambas as seleções estarão protagonizando um feito inédito em Copas do Mundo. Pela primeira vez, as seleções que fizeram a final do último mundial estarão se enfrentando numa fase de grupos. Além disso, a seleção da Espanha não jogará com o seu tradicional uniforme vermelho e nem usará o seu segundo uniforme preto. A pedido da FIFA, a Fúria vestirá branco.

Para o jogo, Del Bosque terá todos os jogadores a disposição, embora Diego Costa seja dúvida para começar jogando, o atleta poderá entrar no decorrer da partida, caso assim queira o treinador. Se o brasileiro naturalizado espanhol não começar na equipe titular, é provável que Fábregas assuma seu lugar no time, atuando como um 'Falso 9'. O possível time que enfrenta a Holanda é este: Casillas, Azplicueta, Javi Martinez, Piqué, Alba; Busquets, Alonso, Xavi, Iniesta, Silva; Diego Costa (Fábregas).

Com seleção renovada, Holanda espera surpreender os adversários no mundial

Sob o comando de Louis van Gaal, a Oranje vem cheia de caras novas para a Copa do Mundo e promete boas surpresas neste mundial. Em fase de renovação, a Holanda manteve alguns dos medalhões como Robben e Sneijder, porém trouxe muitos novatos, como o meia Clasie e goleiro Cillessen.

A seleção holandesa além de estar passando pelo perído de "entressafra" de jogadores, acabou sofrendo também com as lesões peças importantes para a equipe, não podendo contar com o lateral Van der Wiel, o volante Strootman e principalmente o meia Van der Vaart, que lesionou-se muito próximo a Copa do Mundo, quando a equipe treinava em Portugal, preparando-se para vir ao Brasil.

E mesmo sofrendo com lesões e tendo muitos jogadores que disputarão a sua primeira Copa do Mundo, a Holanda segue sendo uma das seleções mais temidas, principalmente graças ao trio Sneijder, Robben e Van Persie, que foram os protagonistas do time em 2010 e prometem não fazer feio no Brasil.

Quando pergutado sobre final da última Copa, o meia-atacante Robben disse: "Eu penso muito nisso. Dói perder uma chance (de ganhar a Copa). Eu tenho uma memória especial de cada Copa do Mundo que vi ou joguei, mas a África do Sul foi uma ótima competição para mim. Claro que, para mim, foi um grande desapontamento perder a final, mas continuo muito orgulhoso do que alcançamos juntos naquela competição. Copa do Mundo é sempre especial, e estou muito empolgado de estar no Brasil para esta Copa''.

A Holanda saiu do Rio de Janeiro as 11h da manhã na última quarta-feira (11) com destino a Salvador, chegando por volta das 16h na capital do estado da Bahia. A seleção reconheceu o gramado da Fonte Nova na quinta-feira (12), após a seleção espanhola também ter feito o reconhecimento lá. Durante o treino no palco da estreia, Van Gaal evidenciou que usará o 5-3-2, que deu resultado nos amistosos, mesmo não jogando um futebol tão vistoso, o que acabou gerando algumas críticas.

O treinador Louis van Gaal respondeu da seguinte forma às críticas: "O que é mais importante: futebol bonito ou de resultado? Viram os resultados dos amistosos? As chamadas seleções "tops" estão lutando. Nós realmente não estamos tão ruins como muitos 'experts' acreditam", finalizou o técnico da Holanda.

Assim como Del Bosque, Louis van Gaal também terá todos os 23 jogadores prontos para atuar. E mesmo com o meia Jonathan De Guzman sentindo algumas dores durante os treinamentos, os médicos confirmaram que ele tem condições de jogo, caso o treinador queira que ele jogue. O provável time que entrará em campo contra os espanhóis será: Cillessen, Janmaat, Vlaar, De Vrij, Martins Indi, Blind; De Jong, De Guzman (Clasie), Sneijder; Robben, Van Persie.