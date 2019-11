Em Natal, México vence Camarões na primeira rodada do Grupo A

Pela primeira rodada do Grupo A, México e Camarões se enfrentaram na Arena das Dunas, em Natal, debaixo de muita chuva e milhares de torcedores mexicanos nas arquibancadas. E os aficionados que se fizeram presentes no estádio não se decepcionaram; após dois gols mal anulados, Peralta foi quem balançou o placar pela única vez na partida e sagrou o México como vencedor: 1 a 0.

O primeiro tempo acabou sofrendo pelos erros de arbitragem. Aos 11 minutos, Giovani dos Santos aproveitou cruzamento de Herrera e completou para as redes, mas o bandeira assinalou impedimento do atacante no lance. Dezoito minutos mais tarde, novo gol mal anulado da seleção mexicana, quando, após escanteio e desvio, o mesmo Dos Santos completou para as redes. Porém, o desvio havia sido de Choupo-Moting, jogador camaronês, o que teria validado o gol. A arbitragem foi para o intervalo sob muitas críticas do treinador mexicano Miguel Herrera.

No segundo tempo, a seleção mexicana continuou ofensiva e conseguiu abrir o placar logo no início com Peralta. Após o gol sofrido, Camarões tentou pressionar os adversários, mas errava muito e pecava pela pouca velocidade de seus jogadores de ataque. El Tri buscava as jogadas na base do contra-ataque, com seus velozes atacantes e meio-campistas. No final da partida, Ochoa ainda salvou o México após cabeçada de Moukandjo, e o xodó Chicharito Hernández - que iniciou no banco de reserva - desperdiçou grande chance de ampliar a contagem.

Agora, a seleção do México enfrentará o Brasil, que venceu a primeira partida diante da Croácia na abertura da competição; quem sair vencedor deste confronto, estará praticamente garantido nas oitavas de final da Copa do Mundo. Já os camaroneses, enfrentarão a Croácia, com ambas as equipes em busca dos primeiros pontos na competição. Quem perder esta partida, pode dar adeus à Copa logo na fase de grupos.

Primeiro tempo marcado por gols anulados e reclamação da arbitragem

Embalada pelas vozes dos milhares de mexicanos presentes em Natal, a seleção do México começou pressionando os Leões camaroneses. Aos sete e aos nove, duas boas finalizações: a primeira, de Layún, parou nas luvas do goleiro Itandje, enquanto dois minutos mais tarde foi Herrera quem finalizou e acabou mandando para fora. E, no embalo da pressão, aos 11 minutos, Giovani dos Santos aproveitou lançamento longo do mesmo Herrera e completou para as redes, abrindo o placar. Mas o auxiliar de arbitragem assinalou um equivocado impedimento.

Abalado pelo erro, o México cedeu espaço e Camarões cresceu em campo. Cinco minutos mais tarde, Eto'o - impedido - recebeu e deu passe para Choupo-Moting completar. Entretanto, o gol foi igualmente anulado - dessa vez, corretamente. Mas isso não desanimou a seleção camaronesa; aos 21 minutos, Ekotto faz linda jogada, com direito a chapéu em adversário, e cruza na medida para Eto'o finalizar, mas a bola vai para fora. Contudo, com um elenco ligeiramente melhor, os mexicanos tornaram a crescer em campo.

Aos 26, após levantamento na área, Rafa Márquez e Moreno sobem para cabecear no mesmo lance, e acabam atrapalhando um ao outro e desperdiçando grande chance. Três minutos depois, cobrança de escanteio da esquerda contou com desvio no meio do caminho e Giovani dos Santos completou para as redes. Novamente, o auxiliar assinalou irregularidade no lance, alegando que o atacante mexicano estava em posição de impedimento. Porém, o desvio foi da defesa camaronesa, o que anularia a posição irregular. Muito furioso, dos Santos esbravejou contra o trio de arbitragem, assim como o treinador Miguel Herrera.

Depois, a partida deu uma leve diminuída de ritmo. A chuva forte continuou, e o futebol das equipes esfriou. O México seguiu com forte predomínio na posse de bola (63%), mas não ofereceu perigo em novas finalizações contra a meta de Itandje. Ao fim de 47 minutos jogados, o árbitro colombiano Wilmar Roldán deu como terminada a primeira etapa.

México abre o placar no início da etapa final, segura a vantagem e sai vencedor

Camarões deixou o fraco primeiro tempo para trás e voltou mais ofensivo na etapa final. O jogo, com isso, ficou ainda mais aberto; as duas equipes buscavam incessantemente o gol e chegavam perto de balançar as redes. Aos 2 minutos, porém, foi o México que quase marcou, quando Peralta recebeu em profundidade e bateu forte, mas o goleiro Itandje salvou. Eto'o passou a se movimentar mais no ataque camaronês e dar mais agilidade às jogadas ofensivas da equipe. Aos 12 minutos, Ekotto passou perto de abrir o placar em cobrança de falta desviada que passou rente à trave defendida por Ochoa.

Mas o gol estava próximo de acontecer. E veio aos 15 minutos, quando Giovani dos Santos entrou como quis na área camaronesa e bateu, Itandje deu rebote e Oribe Peralta completou para as redes, abrindo o placar para o México: 1 a 0. Estando atrás do placar, a equipe de Camarões buscou o ataque, mas pecava pela pouca velocidade de seus jogadores, se tornando presa fácil para a defesa mexicana. El Tri contou com a entrada de Fabian para compor o meio-campo, e com a vantagem da velocidade, a seleção oferecia perigo nos contra-ataques, muitas vezes obrigando a defesa camaronesa a parar a jogada com falta.

Aos poucos, porém, os Leões chegavam na área mexicana. O treinador Volker Finke colocou a equipe para o ataque, com o atacante Webó entrando no lugar do volante Song. A pressão, porém, precisava enfrentar a barreira da defesa do México, muito bem postada dentro da área, conseguindo manter o placar na vantagem de um gol. Aos 40 minutos, a seleção de Camarões quase empatou a contagem, quando Eto'o recebeu na área e cruzou rasteiro, mas o zagueiro Rodríguez salvou dentro da pequena área. Porém, o lance que tiraria suspiro dos africanos estava ainda por vir: aos 46, após cruzamento, Moukandjo dá bela cabeçada, consciente, no canto, e o goleiro Ochoa salta e salva a seleção mexicana de sofrer o empate no fim da partida.

Ainda restava tempo para o gol mais perdido da partida acontecer aos 47; Layún roubou a bola do defensor camaronês e cruzou na pequena área, mas Chicharito, sem marcação alguma, acabou chutando por cima da meta defendida por Itandje, desperdiçando chance incrível. Dois minutos mais tarde, o árbitro colombiano Wilmar Roldán deu como finalizada a partida: o México sai na frente - juntamente ao Brasil - no Grupo A, e a classificação para a próxima fase é possível. Já Camarões, considerada por muitos a seleção mais fraca do grupo, tenta se reerguer para conseguir a vaga nas oitavas de final.