Copa do Mundo 2014: jogo Espanha x Holanda

17:57 Estreia mais que emocionante. A última campeã mundial dá outro vexame no Brasil. Após a derrota sofrida na final da Copa das Confederações em 2013, a Espanha sofreu outra goleada histórica, desta vez para a Holanda. Robben (2x), Lens (2x) e De Vrij marcaram para a Laranja Mecânica, enquanto Xabi Alonso, de penâlti, anotou para a Fúria.

49' FINAAAL DE JOGO!!

48' Pedro tenta sozinho, na vontade, mas pouco produz no ataque da Espanha. Ainda sai discutindo com o zagueiro holandês

+5 minutos de acréscimos.

45' QUASE O SEXTO! Lens ganha no corpo e velocidade, chega na linha de fundo e toca para Sneidjer. Mas o camisa 10 perde o tempo da bola e pega mal.

44' Holanda domina o segundo tempo e põe os atuais campeões mundiais na roda.

43' Holanda chega novamente com facilidade, mas Robben segura demais a bola e a defesa espanhola se recompõe

41' CASILLAS!! Por duas vezes. Depois de falhar em gols da Holanda, Iker salva a Espanha de levar o sexto. Wijnaldum recebe e bate forte para defesa dele, que ainda precisa levantar rápido e fazer a defesa na finalização de primeira de Robben

39' Iniesta recebe pegada de Veltman no meio de campo, mas o árbitro marca só falta

38' Sem pressa, Cillessen espera a chegada do adversário da Roja para pegar com as mãos

36' Torres tenta sozinho, mo meio de três holandeses, mas não consegue vencer a defesa

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO HOLANDA! Robben! Com facilidade, e que goleada. A Holanda rouba a bola na defesa, Robben recebe o lançamento na corrida, ganha de Sergio Ramos, deixa Casillas no chão e coloca para o fundo da rede.

33' SUBSTITUIÇÃO NA HOLANDA! SAI: van Persie; ENTRA: Lens.

32' SUBSTITUIÇÃO NA ESPANHA! SAI: David Silva; ENTRA: Fàbregas.

31' SUBSTITUIÇÃO NA HOLANDA! SAI: De Vrij; ENTRA: Veltman.

30' UHHH! Sergio Ramos bate a falta colocada e a bola passa raspando a trave direita de Cillessen

29' FALTA!! Torres é derrubado e a Espanha tem falta muito perigosa para cobra

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA HOLANDA! van Persie! Casillas faz uma lambança, domina mal a bola no recuo do companheiro e dá de presente para o camisa 9 da Holanda. Eles ainda dividem dentro da área, mas o atacante leva a melhor e marca seu segundo

23' Espanha toca a bola sem pressa, apesar do 3 a 1 contra.

21' NÃO VALEU! Pedro sobe de cabeça, quase marca, mas Cillessen pega bem no cantinho. Não firme, porém, e David Silva aproveita o rebote para balançar as redes. Mas a posição do atacante espanhol era ilegal

20' CARTÃO AMARELO PARA VAN PERSIE!

20' CARTÃO AMARELO PARA CASILLAS!

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA HOLANDA! De Vrij! Cobrança de falta fechada de Sneijder, Casillas divide com Van Persie, não corta e De Vrij coloca para dentro, quase dentro do gol, apesar de acertar a trave primeiro.

18' Robben recebe aberto pela esquerda, tenta o lance individual, mas perde a bola.

16' SUBSTITUIÇÃO NA ESPANHA! SAI: Xabi Alonso; ENTRA: Pedro.

16' SUBSTITUIÇÃO NA ESPANHA! SAI: Diego Costa; ENTRA: Fernando Torres.

15' SUBSTITUIÇÃO NA HOLANDA! SAI: De Guzmán; ENTRA: Wijnaldum.

14' NO TRAVESSÃO!! Robben rouba a boloa, sai em velocidade e abre para van Perse soltar a bomba e acertar o travessão. Atacante estava em posição irregular, mas o lance estava valendo

13' Diego Costa tenta duas. Uma é flagrado em posição irregular. Na segunda, tenta o drible próximo ao bico da grande área, cai, mas o árbitro manda seguir

12' IMPEDIMENTO!! Diego Costa é lançado na ponta esquerda, mas a posição irregular do atacante é marcada.

11' Espanha sente o nervosismo e erra muitos passes no meio de campo. Já a Laranja Mecânica ganha confiança.

9' CONFUSÃO NA ÁREA! Diego Costa e Martins se estranham, o zagueiro cai no chão alegando uma cabeçada do atacante. O juiz chama os dois e dá uma bronca.

8' Indi fica caído no gramado e o árbitro interrompe a partida.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA HOLANDA!! Robben! Virada da Holanda. O camisa 11 mata bonito a bola, com dificuldade, tira Piqué em drible curto e bate de canhota para delírio da torcida holandesa na Arena Fonte Nova

5' Robben faz fila no meio de campo, recebe o tranco de Sergio Ramos e fica reclamando de falta não marcada por Nicola Rizzoli

3' Iniesta arrisca o chute de fora da área, mas Cillessen cai tranquilo para fazer a defesa

2' A Espanha tenta trocar passes na frente da área da Holanda que pressiona e afasta os jogadores espanhóis do seu campo de defesa.

2' As equipes voltaram sem alterações!

1' Assim como no confronto entre México e Camarões, a chuva toma conta na Arena Fonte Nova.

0' Começa o segundo tempo!!

16:56 A Espanha começou melhor a partida e conseguiu abrir o placar com Xabi Alonso, após um pênalti em cima de Diego Costa. A Holanda então se viu obrigada a ir para cima dos atuais campeões mundiais e no final do primeiro tempo Van Persie, em um lindo lançamento de Blind empatou a partida para os holandeses. Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

46' Termina o primeiro tempo na Arena Fonte Nova, em Salvador!

45' Teremos mais um minuto de acréscimo! Vamos até 46.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA HOLANDA!! van Persie! Artilheiro da Laranja Mecância recebe longo lançamento de Blind, deixa Sergio Ramos para trás na velocidade, mergulha para colocar a cabeça na bola e encobrir o goleiro Casillas!

42' UHHH!! Iniesta coloca, em lindo passe, David Silva na cara do gol. O atacante tenta a cavadinha, e Cillessen faz grande defesa

40' CARTÃO AMARELO PARA DE VRIJ!

39' IMPEDIDO! Robben recebe na velocidade, mas o auxiliar marca a posição irregular do holandês.

38' Espanha se solta e consegue aplicar o tiki-taka. Jordi Alba, porém, erra novamente de dá de presente a bola para a seleção da Holanda

37' De Guzmán chega forte novamente em Xabi Alonso, o árbitro assinala a falta.

36' Diego Costa ensaia a tabela com Jordi Alba, mas o lateral erra o passe, e o goleiro da Holanda fica com a bola, sem problemas.

35' De Jong arrisca o chute de fora da área, mas não pega bem na bola e ela vai fraca para Casillas fazer a defesa sem dificuldade.

34' Holanda chega de novo com De Guzman que faz o levantamento na área. A bola vai mais uma vez forte demais, passa por todo mundo, mas fica com Robben na outra ponta do campo.

33' Robben cobra lateral direto na área, mas Piqué aproveita sua altura para cortar.

32' UHHHH!!! Blind e Robben fazem boa jogada pela esquerda e o volante joga no meio da área para Van Persie. O atacante se estica todo, mas a bola passa e ele não consegue o desvio.

31' De Guzman vai até a linha de fundo na ponta direita para fazer o cruzamento no segundo pau. A bola ia chegando em Blind, mas a zaga da espanhola chega antes e afasta o perigo.

30' Mais um impedimento da Holanda. Desta vez Van Persie estava em posição irregular.

29' Azpilicueta chega pela direita, toca no meio para Iniesta que roda a bola na frente da área da Holanda

28' IMPEDIDO! A Holanda tenta ir para cima, mas Robben aparece em posição irregular e o auxiliar para e marca.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ESPANHA!! Xabi Alonso! O camisa 14 bate forte, rasteiro, no cantinho, sem chances para Cillessen.

26' PÊNALTII!! Diego Costa recebe na área, corta para o meio, mas é tocado por De Vrij. Pênalti para a Espanha

25' CARTÃO AMARELO PARA DE GUZMÁN!

24' Azpilicueta tenta sair jogando na direita, mas perde a bola. O jogador se recupera e manda a bola pela linha lateral em tentativa de contra-ataque da Holanda

23' FALTA!! Diego Costa é derrubado pela ponta esquerda e o árbitro para o jogo. A Espanha não levanta a bola na área e opta por tocar a bola de lado.

22' Na cobrança, bola aberta para Sergio Ramos, que pula para o cabeceio, mas perde o tempo da bola e só raspa na bola.

21' Com passagem rápida por trás da zaga, Iniesta receber e tenta devolver na infiltração de David Silva, mas a zaga holandesa manda para escanteio.

21' Posse de bola: Espanha 56% x 44% Holanda

20' Depois de chegada perigosa de Snejder no começo do jogo, a Espanha domina as ações da partida

19' David Silva recebe em boa posição, tenta o toque no meio da área para a chegada de Diego Costa, mas a zaga holandesa intercepta.

17' PERDEU A CHUTEIRA!! Robben e Pique disputam a bola na linha de fundo, o zagueiro espanhol leva a melhor e o holandês fica com a chuteira na mão.

16' Diego Costa é lançado na ponta direita, mas na hora do chute o atacante não pega bem na bola e isola.

16' Van Persie disputa com Sergio Ramos no ataque da Holanda, mas usa o corpo e o árbitro marca a jogada irregular do ataque.

15' Sneijder chega com mais força e jogadores espanhóis pedem o cartão, mas Nicola Rizzoli vai levando o jogo na conversa.

14' De Jong deixa a bola de lado e vai no corpo de Busquets, apesar do holandês ter o controle da bola. Falta marcada.

13' Na Arena Fonte Nova, após os primeiros minutos de início do duelo entre Espanha e Holanda, não há mais filas na entrada do estádio. Poucos torcedores chegam atrasados.

12' Diego Costa recebe bonito toque de David Silva, mas o adversário cola na hora do chute e consegue evitar a finalização.

11' VAIAS! Cada toque na bola de Diego Costa é uma vaia. Agora o estádio todo hostiliza o atacante.

10' QUAASEE!! De novo com ele: Iniesta recebe na intermediária, carrega a bola e arrisca próximo à meia lua da grande área. Mas ela sobe um pouco demais, e Cillessen só acompanha a saída da bola.

9' Iniesta tenta jogada individual, mas dois marcadores fecham bem e ele fica sem a bola.

7' UUUHH!! Sneijder recebe cara a cara com o goleiro da Espanha, mal invade a área e arrisca o chute. Mas a bola vai no meio e facilita para a defesa de Casillas

6' Posse de bola: Espanha: 58% x 42% Holanda

5' Falta na esquerda para Espanha, que prefere tocar de lado e chegar com passes. Mas a Holanda recupera a bola, e Robben é parado com falta na tentativa contragolpe

4' O atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa recebe sonora vaia quando toca na bola.

3' Como manda a tradição espanhola nos últimos anos, a Espanha começa a partida trocando muitos passes.

2' Depois de uma sequência de chutões para o ataque, a Holanda consegue colocar a bola no chão.

1' Holanda fecha o meio, com cinco jogadores praticamente no campo de defesa da Espanha

0' COMEÇA A COPA DO MUNDO PARA ESPANHA E HOLANDA!!

15:59 O trio de arbitragem é comandado por Nicola Rizzoli, auxiliado por Renato Faverini e Andrea Stefani

15:56 Agora, é a vez do hino da Holanda. Os cerca de 50 mil torcedores no estádio vibram muito.

15:55 HINO NACIONAL! Primeiro o espanhol, neste exato momento, na Arena Fonte Nova

15:54 Jogando de branco, a seleção espanhola, e de azul, a holandesa. Ambas entram em campo neste momento, lado a lado

15:45 Em instantes, Espanha e Holanda realizam o primeiro jogo do Grupo B nesta edição da Copa. Nesta quinta-feira (12), Brasil abriu o Mundial com vitória sobre a Croácia em um 3 a 1 polêmico. Já nesta sexta-feira (13), México e Camarões fecharam a primeira rodada do Grupo A, com vitória mexicana em um magro 1 a 0.

15:35 Iniesta, momentos antes de deixar o gramado para voltar ao vestiário, vai ao encontro do técnico holandês é os dois dão um bonito abraço

15:30 Holanda: Cillessen, Vlaar, De Vrij, Martins Indi, Blind, De Jong, Janmaat, De Guzman, Van Persie, Sneidjer, Robben.

15:30 Espanha: Casillas; Azpilicueta, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Xabi Alonso, Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, Silva; Diego Costa

15:29 O atacante, nascido no Brasil, conseguiu se recuperar da lesão que prejudicou o final de sua temporada pelo Atlético de Madrid e estreia em Mundiais. Já no time comandado pelo experiente Louis van Gaal, a esperança de gols é muito conhecida: Sneijder, Van Persie e Robben

15:28 Espanha e Holanda já estão escaladas para o confronto que reedita, já na primeira rodada da fase de grupos, a final da última Copa do Mundo. Entre os atuais campeões, destaque para a escalação de Diego Costa entre os titulares.

14:00 Apita Espanha x Holanda o italiano Nicola Rizzoli. Aos 42 anos, ele vem ao Brasil para participar da primeira Copa do Mundo de sua carreira. A italiano está no quadro da Fifa desde 2007 e tem no currículo a final da Champions League 2012/2013, disputada entre os alemães do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique.

13:57 Já são conhecidos os juízes e auxiliares que comandarão as partidas do dia 13, o segundo dia de jogos da Copa do Mundo. A comissão de arbitragem da Fifa divulgou, nesta terça-feira (10), a escala oficial de árbitros para as partidas Espanha x Holanda, México x Camarões e Chile x Austrália.

13:55 O estádio, a um dia de receber as duas seleções que fizeram a final da última Copa do Mundo, tem movimentação intensa de funcionários para concluir os últimos detalhes. Além da presença de jornalistas para a retirada de ingressos para a o jogo, o fluxo de pessoas se deve principalmente às atividades de prestadores de serviço que trabalharão em lojas e produtos oficiais, estandes de patrocinadores e balcões de alimentação.

13:53 Arena Fonte Nova é o palco do confronto de logo mais entre Espanha e Holanda. O estádio tem capacidade para 55 mil torcedores e promete receber um excelente público.

13:50 O atacante David Villa, recém-contratado pelo New York City e convocado por Vicente del Bosque para disputar mais uma Copa do Mundo pela Espanha, mostrou que está mesmo sonhando em levantar o caneco mais uma vez. Presente na campanha espanhol da África do Sul, em 2010, ele publicou uma imagem da época abraçado com a conquista. ''Se persegue um sonho e trabalha duro para alcançá-lo, às vezes, esse sonho se torna realidade. Começa o caminho até o nosso próximo sonho!!!'' - comentou o jogador.

13:47 Preocupado com a violência, os três filhos de Robben terão de ver pela TV o pai liderar a Holanda na Copa do Mundo. O meia-atacante não permitiu que as crianças viajassem ao Brasil. Apesar de a seleção laranja ter um forte esquema de segurança - a exemplo de Inglaterra e Estados Unidos -, o jogador não se sentiu confortável em pedir para a família o acompanhar na Copa. ''A Copa tem uma atmosfera especial. A única coisa com que fico triste nessa competição é a segurança no Brasil. As crianças, portanto, não virão ao Brasil. Infelizmente, não estou tranquilo para dizer: “Venham! Voem para cá para ficarmos dez dias juntos'' - disse Robben, em entrevista ao jornal alemão TZ.

13:45 Praticamente irreconhecíveis em Salvador, a seleção holandesa, após alguns dias de muita agitação no Rio de Janeiro, preferiu o isolamento na capital baiana. Nada de extravagâncias. Pelo menos pelas ruas da cidade. Se não saem, os jogadores ao menos recebem visitas. De Jong deixou os aposentos por alguns minutos para recepcionar o amigo. Pouco tempo depois, um membro da delegação repetiu o trajeto para liberar a entrada de dois grupos diferentes com mais de dez pessoas no total. Saiba mais aqui.

13:43 O goleiro Iker Casillas está encantado com a cidade de Salvador, local da primeira partida da Espanha na Copa do Mundo no Brasil. O arqueiro da equipe atual campeã mundial, porém, acabou escrevendo o nome do país El Salvador nas hashtags utilizadas por ele numa foto postada em seu Instagram. ''#elsalvador #encanto #magia'' - escreveu o camisa 1 espanhol.

13:40 FIQUE DE OLHO: Robin van Persie, atacante da Holanda. É o maior artilheiro da Oranje. Com 43 gols marcados, ele terá a companhia de Robben e Sneijder, que juntos marcaram quase 50 gols pela seleção holandesa.

13:38 FIQUE DE OLHO: Iniesta, meia da Espanha. Apesar da temporada ruim no Barcelona, o camisa 6 foi o autor do gol do título inédito da Roja no último Mundial diante da Holanda e terá, junto de Xavi, a responsabilidade de ligar o meio de campo com o ataque.

13:36 A caminho de sua terceira Copa do Mundo e com quase todos títulos que um jogador europeu pode almejar, Xabi Alonso ainda não sabe se deixará a seleção ao final do Mundial. ''Ainda não decidi se vou deixar a seleção. Estou muito focado neste Mundial no Brasil, e dependendo de como terminar a Copa, eu tomarei minha decisão. Se meu corpo e cabeça tiverem gana para seguir, eu seguirei'' - declarou, no programa “El Partido de las Doce”, da rádio espanhola Cope.

13:35 No dia 11 de julho de 2010, o craque holandês Robben viu o sonho de ser campeão da Copa do Mundo acabar diante da Espanha. Quatro anos depois, o meia-atacante deixa a decepção de lado e vê com orgulho a segunda colocação na África do Sul. Às vésperas de reeditar aquela final na estreia do Mundial, ele se diz empolgado com a competição no Brasil. ''Eu penso muito nisso. Dói perder uma chance (de ganhar a Copa). Eu tenho uma memória especial de cada Copa do Mundo que vi ou joguei, mas a África do Sul foi uma ótima competição para mim. Claro que, para mim, foi um grande desapontamento perder a final, mas continuo muito orgulhoso do que alcançamos juntos naquela competição. Copa do Mundo é sempre especial, e estou muito empolgado de estar no Brasil para esta Copa'' - disse Robben

13:33 A Espanha será a única seleção a usar três uniformes diferentes na Copa do Mundo. Apesar de o regulamento estipular apenas dois kits para cada equipe, a atual campeã, a pedido da Fifa, utilizará uma terceira alternativa em sua estreia no torneio: em vez do tradicional vermelho ou do preto, vestirá branco contra a Holanda.

13:30 Nesta quarta-feira (11), outra seleção que também chegou a Salvador foi a Espanha. Bem mais tarde do que em relação ao seu adversário, a Holanda, os espanhoís, após quase três horas de voo entre Curitiba e a capital baiana, chegaram ao hotel sem contato com a imprensa. O desembarque foi rápido. Os jogadores desceram do ônibus, entraram no hotel e logo desaparecem das lentes dos jornalistas, que, de longe, tentavam registrar alguma imagem.

13:27 Nesta quarta-feira (11), após série de treinamentos no Rio de Janeiro, a seleção holandesa chegou a Salvador, palco da estreia diante do Espanha. Entretanto, o clima do elenco comandado por Louis Van Gaal era oposto ao visto na Cidade Maravilhosa. Sérios, os jogadores ignoraram os mais de 20 jornalistas brasileiros e estrangeiros que os aguardavam no saguão de entrada do hotel que os hospedará até a estreia na Copa. A Holanda desembarcou no Aeroporto Internacional de Salvador por volta de 13h30.

Holanda: van Gaal busca renovação para fazer história no Brasil

13:25 Se Del Bosque mostra preocupação com essa estreia, o técnico da Holanda Louis van Gaal se mostrou confiante e crê que a equipe fará uma boa campanha no Mundial. Saiba mais aqui.

13:23 O treinador espanhol Vicente del Bosque afirmou a preocupação com a seleção holandesa pois sabe que é um adversário muito forte. Leia mais aqui.

13:22 Diego Costa, que jogou durante 72 minutos no ultimo amistoso da Espanha antes da Copa, afirmou que será um prazer jogar o Mundial pela Roja. Saiba mais aqui.

Espanha: de 'amarelona' à potência do futebol mundial

13:20 A seleção holandesa escolheu o Rio de Janeiro como cidade para se acomodar durante os jogos da Copa do Mundo. A equipe desembarcou nesta sexta-feira (6) por volta das 5h30 na base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador. A delegação ficou hospedada em um hotel em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro e de lá, partiram para o CT da Gávea, onde estão se preparando para a estreia do Mundial.

13:17 A Holanda encerrou nesta quarta-feira (4), com vitória de 2 a 0 sobre País de Gales, a série de amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. Deu sinais, mais uma vez, de que será dependente de seus jogadores mais talentosos para tirar algum diferencial de um conjunto limitado. A atuação laranja em Amsterdã não foi compatível com o placar. Mas pesou a qualidade dos homens de frente, em especial de Robben. O craque do Bayern de Munique foi autor de um gol e dono do passe para o outro, marcado pelo reserva Lens.

13:15 A Espanha chegou ao Brasil no último domingo (8), por volta das 22h. Os jogadores estão hospedados, em Curitiba e na tarde desta segunda-feira (9), realizaram o seu primeiro treino em solo brasileiro. Antes da atividade, porém, alguns jogadores se reuniram para uma foto no vestiário do CT do Caju, de propriedade do Atlético-PR.

13:12 Em último amistoso preparatório para o Mundial, a Espanha venceu com facilidade a seleção do El Salvador por 2 a 0, com dois gols de David Villa. A atração do jogo foi a presença do atacante Diego Costa. O camisa 19, que é brasileiro de nascimento, jogou por 72 minutos no último amistoso da Roja antes da viagem para a disputa da Copa do Mundo. Diego Costa chegou a sofrer um pênalti - desperdiçado por Fàbregas - e, apesar de não ter sido brilhante, demonstrou que a lesão muscular na coxa direita que o prejudicou no fim da temporada europeia não é mais grande problema.

13:10 Em 2010, Espanha e Holanda fizeram a final inédita da Copa do Mundo de 2010. A Roja, que era rotulada como 'amarelona' em momentos decisivos, vinha de apenas uma derrota em toda a competição e era, mais uma vez, a grande favorita ao título. E desta vez não decepcionou. Noventa minutos que viraram 120. Ou melhor, 115, quando Iniesta estufou a rede e tirou da garganta um grito entalado há uma eternidade. Um título com direito a 0 a 0 no tempo normal, 1 a 0 sobre a Holanda na prorrogação. Na tarde daquele domingo, a Espanha exibiu para o mundo que amarela é a cor da taça na mão dos seus jogadores.

13:08 Em 1983, Espanha e Holanda se enfrentaram em duas oportunidades, ambas válidas pela fase preliminar da Eurocopa de 1984. Em Sevilla, vitória espanhola por 1 a 0 com gol de Juan Senor, de pênalti. Em Rotterdam, vitória holandesa por 2 a 1, com gols de Peter Houtman e Ruud Gullit para a Holanda, e Carlos Santillana para a Espanha. A Roja, graças a goleada por 12 x 1 sobre Malta, na última rodada, garantiu a classificação no Grupo 7, que tinha ainda Irlanda e Islândia. A Espanha precisa de 11 gols de saldo para se classificar e conseguiu. Na Euro de 1984, realizada na França, a Espanha ficou com o vice-campeonato, perdendo justamente para os anfitriões.

13:06 Até hoje, em jogos oficiais, foram apenas quatro confrontos. O primeiro, nos Jogos Olímpicos de 1920. Espanha e Holanda disputaram a medalha de prata. Naquela Olimpíada, a anfitriã Bélgica ficou com o ouro depois que a Tchecoslováquia abandonou o jogo na final. O Comitê Olímpico eliminou os tchecos e forçou uma decisão pela prata. A Espanha, que venceu por 3 x 1, conquistou então o segundo lugar.

13:04 No confronto entre as seleções principais, até hoje foram 10 jogos disputados, sendo seis amistosos, com cinco vitórias da Espanha, um empate e quatro vitórias da Holanda. Ao todo, a Roja marcou 16 gols, contra 11 da Oranje.

13:02 A Espanha é a cabeça de chave do Grupo B, que contém Holanda, Chile e Austrália.

Grupo B Jogos Pontos Espanha 0 0 Holanda 0 0 Chile 0 0 Austrália 0 0

13:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Espanha x Holanda, partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2014, a ser disputada às 16h, na Arena Fonte Nova.