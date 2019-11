Copa do Mundo 2014: jogo Inglaterra x Itália

Encerramos por aqui nossa transmissão. A Itália venceu a Inglaterra por 2 a 1 em um jogo bastante esperado. Marchisio e Balotelli marcaram para os italianos, enquanto Sturridge marcou o gol da Inglaterra. Obrigado e boa noite a todos que nos acompanharam, até a próxima!

FOTO: Gol de Balotelli, que garantiu os três pontos da Azzurra. (Foto: Divulgação/Fifa)

21:00 A Itália venceu a primeira partida e conquista os primeiros três pontos, ficando ao lado de Costa Rica na colocação do grupo. Na próxima partida, Itália e Costa Rica disputam a liderança do grupo da morte, enquanto Inglaterra x Uruguai vão em busca da sobrevivência.

FIM DE JOGO NA ARENA AMAZÔNIA!! ITÁLIA VENCE A PRIMEIRA PARTIDA POR 2 a 1.

49' CAHILL SALVA!!! Em contra-ataque, Immobile saiu sozinho para atacar, Cahill chega para fazer o desarme.

48' NA TRAVESSÃO!!! Em cobrança de falta, Pirlo manda a bola no travessão.

46' CARTÃO AMARELO PARA STERLING!! Jogador inglês parou o ataque da Itália fazendo falta em Parolo.

45' TEREMOS CINCO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS.

44' Sterling arrisca novo chute, mas pega mal na bola.

43' Sterling faz bela jogada e arrisca chute, Barzagli corta de forma estranha para escanteio.

41' Rooney arrisca da entrada da área, mas finalização saiu totalmente errada.

40' PRA FORA!! Na cobraça, Gerrard manda por cima do travessão.

39' Lallana recebe falta na entrada da área, falta é perigosa.

37' Sterling tenta fazer o cruzamento, mas novamente o cruzamento sai totalmente errado.

36' Público na Arena Amazônia: 39.800.

35' Glen Johson recebe bola de Sterling, lateral faz cruzamento totalmente errado.

33' Substituição na Inglaterra. Entra: Lallana. Sai: Sturridge.

33' Substituição na Itália. Entra: Parolo Sai: Candreva.

31' Rooney cobra escanteio de maneira bizarra, bola vai diretamente para fora.

31' SIRIGU SALVA!!!! Baines cobra falta fantástica e goleiro italiano salva mais uma.

29' Sturridge recebe falta de Chiellini, a falta é perigosa para o English Team.

27' Substituição na Inglaterra. Entra: Wilshere. Sai: Henderson.

27' Balotelli recebe aplausos da torcida em Manaus.

27' Substituição na seleção italiana. Entra: Immobile. Sai: Balotelli.

25' CAHILL LEVA PERIGO!! Após levantamento de Baines, zagueiro finaliza de cabeça, bola é desviada e árbitro marca novo escanteio!

23' Cahill faz falta em Balotelli, árbitro chama atenção do defensor do English Team.

22' Candreva arrisca chute, bola passa perto da meta.

20' Sterling dribla Marchisio e faz o cruzamento, Paletta manda para escanteio.

18' SALVA SIRIGU!!! Após bom lançamento de Jordan Henderson, Barkley faz boa jogada na parte esquerda do canto, corta para o meio e arrisca o chute. Sirigu faz uma bela defesa.

17' Darman recebe na área, na hora de finalizar, Jagielka chega para fazer o bloqueio.

16' Rooney recebe bela bola de Baines na área e tenta chutar no contra-pé do goleiro, porém o jogador do Manchester United erra o alvo.

15' Substituição na Inglaterra, Entra: Barkley. Sai: Welbeck.

14' Candreva faz cruzamento para Balotelli, Joe Hart chega para ficar com a bola.

14' Itália troca passe e torcida grita "olé".

11' Substituição na Itália. Entra: Thiago Motta. Sai: Verratti.

10' Após tabela com Sturridge, Gerrard aparece na área e se choca com zagueiro italiano, Juiz manda o jogo seguir.

08' Rooney carrega a bola e arrisca da entrada área, bola passa perto da trave.

FOTO: Italianos comemoram o gol de Balotelli. (Foto: Divulgação/Fifa)

5' SUPER MARIO!!! Jogador recebe um lindo cruzamento de Candreva e desempata o placar na Arena Amazônia.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ITÁLIA!!

3' Sturridge corta para a perna canhota e bate de longe, Sirigu espalma!!

2' De Rossi faz o lançamento para Mario Balotelli, porém jogador estava na posição de impedimento.

0' ÁRBITRO AUTORIZA!! A BOLA VOLTA A ROLAR NA ARENA AMAZÔNIA.

FOTO: Daniel Sturridge celebrando seu primeiro gol em Copas do Mundo (Foto: Divulgação/Fifa)

FOTO: Visão de Marchisio no gol que abriu o placar na Arena Amazônia. (Foto: Divulgação/Fifa)

20:00 Comparação entre Pirlo e Gerrard nestes primeiros 45 minutos. (Foto: Reprodução/Twitter)

19:59 Apesar do calor. seleções correram muito nesse primeiro tempo.

19:56 Tivemos um grande jogo neste primeiro tempo, as seleções atacaram muito e fizeram um bom espetáculo até o momento. Sterling foi o principal jogador da Inglaterra até o momento, Darmian vai fazendo uma grande partida pela Itália.

VÍDEO: Após linda jogada de Rooney, Sturridge empata o placar para o English Team.

VÍDEO: Veja o gol de Marchisio, que abriu o placar para a Azzurra.

19:53 Estátisticas da primeira etapa. Finalizações: Inglaterra 6x8 Itália. Finalizações no gol: 2x3. Posse de bola: 42% x 58%.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO NA ARENA AMAZÔNIA, INGLATERRA 1x1 ITÁLIA.

46' NA TRAVE!!! Candreva finaliza forte no canto de Joe Hart, bola explode na trave!!

46' SALVA JAGIELKA!!!! Mario Balotelli é lançado na frente e tenta enconbrir Joe Hart mesmo sem ângulo, Jagielka chega para tirar a bola de cabeça. EM CIMA DA LINHA!!

FOTO: Imediatamente, Sturridge marca e empata a partida para o English Team. (Foto: Divulgação/Fifa)

45' Teremos dois minutos de acréscimos no primeiro tempo.

44' Darmian faz boa jogada e arrisca com perna esquerda, finalização passa longe.

41' Jogo muito equilibrado nesse primeiro tempo, dois times arriscam muito.

FOTO: Comemoração de Marchisio após abrir o placar. (Foto: Divulgação/Fifa)

38' Teremos parada técnica para a hidratação dos jogadores.

36' Sterling enfia bola para Wayne Rooney, jogador encontra Daniel Sturridge livre na área que apenas completa para empatar o jogo!! Pouco tempo depois de abrir o placar, Itália sofre o empate.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA INGLATERRA!!!!!

34' Após um lindo corta luz de Pirlo, Marchisio recebe a bola livre e arrisca de fora da área, a bola passou no canto direito de Joe Hart, que não conseguiu alcançar.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ITÁLIA!!!!

32' QUASE GOL DA ITÁLIA!! Pirlo faz um lindo lançamento para Darmian, lateral faz um cruzamento para Balotelli, que não consegue finalizar como queria.

30' Verratti tenta lançamento para Mario Balotelli, passe saiu com muita força.

27' Candreva é quem arrisca dessa vez, porém bola passe sem perigo nenhum para a meta defendida por Joe Hart.

25' Italianos têm a posse de bola, mas Inglaterra foi quem mais levou perigo até o momento.

23' QUASE GOL DA INGLATERRA!! Welbeck aplica um lindo drible da vaga e faz o cruzamento, bola é desviada no defensor da Itália e Sturridge não consegue alcançar.

22' Marchisio da o passe para Mario Balotelli, jogador arrisca de longe e bola passe sem perigo nenhum.

21' Sterling faz boa jogada, dribla o zagueiro e faz o cruzamento para a árez, a bola passa na frente de Welbeck, que não consegue completar para gol.

19' Jagielka novamente!!! Em contra-ataque, italaianos tentam lançar Balotelli, zagueiro chega para cortar de novo.

18' Candreva arrisca de muito longe, Joe Hart não consegue encaixar e Jagielka afasta a bola.

15' Gerrard inverte a bola para Glen Johnson, o jogador puxa para a perna esquerda e arrisca o chute, sem perigo para o goleiro Sirigu.

13' No momento, seleção italiana tem 60% da posse de bola.

11' Após erro na saída de bola, Welbeck arrisca de longe e manda para fora.

9' Jogo é muito aberto nesses primeiros minutos, as duas seleções atacam bastante!!

7' Após jogada de Pirlo, jogadores da Azzura pedem toque de mão de Glen Johnson na área, árbitro manda o jogo seguir.

6' Seleção italiana troca passes no campo de defesa.

5' DEFENDE SIRIGU!!! Após jogada de Sterling, bola sobra para Jordan Henderson na entrada da área, o jogador arrisca e goleiro italiano faz uma grande defesa.

4' Welbeck toma a bola e tenta puxar o contra ataque, porém Barzagli chega para afastar.

3' QUASE STERLING!!! Em jogada individual, o jogador arrisca de fora da área e a bola bate na rede pelo lado de fora.

1' Glen Johson comete a falta no zagueiro Chiellini logo no primeiro minuto de jogo.

0' COMEÇA A COPA DO MUNDO PARA INGLATERRA E ITÁLIA!!!

18:59 A saída de bola será da Itália.

18:58 A sensação térmica em Manaus é de 37º. Em Londres, neste momento, a temperatura é de 16ª, enquanto em Roma a temperatura é de 19º.

18:56 Tudo pronto para o jogo, a bola deve rolar nos próximos minutos.

18:55 Agora é a vez do hino dos italianos ser tocado no estádio.

18:54 Hino nacional da Inglaterra é tocado neste momento na Arena Amazônia.

18:53 O público faz bastante barulho no estádio, a festa nas arquibancadas é muito bonita. (Foto: Divulgação/Fifa)

18:52 Times estão prontos para entrar no gramado da Arena Amazônia, em Manaus.

FOTO: Vestiário da Itália antes da partida. (Foto: Divulgação/Calcio)

18:48 Mick Jagger ficou conhecido como pé frio na última Copa do Mundo, e antes do jogo o artista mandou sua mensagem de apoio para os ingleses: "Primeiro jogo da Inglaterra nesta noite de sábado. Desejo para o time toda a sorte. Vai, Inglaterra" disse Jagger. (Foto: Reprodução/Twitter)



18:43 Jogadores da Inglaterra já estão no aquecimento, faltam poucos minutos para o início da partida. (Foto: Divulgação/FA)

18:41 Treinados se cumprimentam antes da partida. (Foto: Divulgação/FA)

18:28 Disposição tática dos times, a promessa é de uma grande partida. (Foto: Divulgação/Fifa)

18:21 A temperatura em Manaus nesse momento é de 31º, as seleções terão dificuldades com a alta temperatura.

FOTO: Vestiário da seleção inglesa na Arena Amazônia, em Manaus. (Foto: Divulgação/FA)

18:00 Na outra partida do grupo, a Costa Rica virou sobre o Uruguai, e conquistou a vitória por 3 a 1

FOTO: Arena Amazônia, local da partida entre Inglaterra e Itália. (Foto: Reprodução/Twitter)

17:00 Buffon foi vetado para o jogo após torcer o tornozelo e não poderá atuar contra a Inglaterra. Agora ficará a dúvida se o goleiro da Juventus poderá atuar nas outras partidas. Sirigu substituirá Buffon, o goleiro vive uma boa fase no PSG.

16:58 Itália também confirmada: Sirigu; Darmian, Barzagli, Paletta, Chiellini; De Rossi, Candreva, Verratti, Pirlo, Marchisio, Balotelli.Sirigu; Darmian, Barzagli, Paletta, Chiellini; De Rossi, Candreva, Verratti, Pirlo, Marchisio, Balotelli

16:55 Time da Inglaterra confirmado: Hart, Johnson, Cahill, Jagielka, Baines; Gerrard, Henderson, Welbeck, Sterling; Rooney, Sturridge.

FIQUE DE OLHO: Andrea Pirlo, meio-campista da Itália. O jogador da Juventus tem uma classe indescritível e é considerado um dos maiores jogadores da história da Azzurra. Pirlo é dono de um talento raro, com uma inteligência e técnica fora do comum, o jogador é destacado mesmo com seus 35 anos de idade. O jogador é o principal articulador da Azzurra nesta Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/Uefa)

FIQUE DE OLHO: Steven Gerrard, meio-campista da Inglaterra. O capitão do English Team vive uma ótima fase mesmo aos 34 anos. Nesta temporada, o jogador chegou a ser improvisado como primeiro volante, após um belo desempenho pelo Liverpool, Roy Hodgson adotou a ideia e também decidiu usar o jogador dessa maneira. Gerrard foi o líder em assistências na Premier League. (Foto: Divulgação/The FA)

16:50 Jornais britânicos criticaram o gramado da Arena Amazônia: “O gramado parece seco e com falhas, com linhas amarelas cruzando o campo. Segundo testemunhas que estiveram no estádio nesta semana, o campo é bem funcional, mas não está completamente concluído”, destacou o diário The Guardian.

16:48 Chiellini demonstrou preocupação com o clime em Manaus: "As pessoas nos assustam, dizendo que as condições em Manaus são muito piores do que as que temos aqui em Mangaratiba. Quero chegar logo lá para descobrir como vai ser."

16:43 Antes de ser feito o sorteio para a fase de grupos da competição, Roy Hodgson mostrou temer jogar na Amazônia: "Prefiro encarar o grupo da morte a jogar em Manaus", por ironia do destino, além de jogar em Manaus o treinador terá que enfrentar o grupo da morte.

16:42 O palco do jogo será a Arena Amazônia, o estádio foi inaugurado neste ano de 2014 e tem a capacidade para receber mais de 42 mil pessoas. É esperado um grande público para acompanhar o jogo entre Inglaterra e Itália. (Foto: Divulgação/Fifa)

16:44 Até agora, a Copa do Mundo teve grandes falhas de arbitragem que acabaram prejudicando o espetáculo. O holandês Bjorn Kuipers será o árbitro dessa partida para tentar apagar as más atuações de seus companheiros de profissão. Kuipers será auxiliado por seus compatriotas Sander van Roekel e Erwin Zeinstra. (Foto: Divulgação/Uefa)

16:39 Para Rooney, jogadores da Itália que devem se preocupar com a Inglaterra: "Na realidade, os jogadores da Itália precisam pensar como controlar o nosso time. Nós não estamos muito preocupados com o time deles. Ele (Pirlo) é um excelente jogador, eles têm excelentes jogadores, mas nós também temos. Então, acho que eles é que deveriam se preocupar mais com a gente", disse o atacante do Manchester United. (Foto: Divulgação/The FA)

16:37 Sob o comando de Hogdson, Steven Gerrard se sente mais confiante com a braçadeira de capitão do English Team: "Capello não acreditava em mim como seu capitão. Eu não sei o que era. Eu acho que ele me enxergava como um jogador, apenas isso. Era uma escolha dele. Agora eu sou o capitão do Roy e isso me dá muita confiança".

16:35 A Copa do Mundo de 2014 será a última de Pirlo, o meio-campista da Juventus confirmou que se aposentará da seleção após Mundial:“Penso em terminar aqui no Brasil. Tenho uma certa idade e é preciso dar espaço para outros. É inútil continuar. Se é necessário, não tem problema. Mas se eu sou convocado e não jogo, me irrito, então é melhor ficar em casa”.

16:34 Mario Balotelli é a grande esperança dos italianos, porém o jogador mostra muita irregularidade durante toda sua carreira, e Prandelli avisa que não pode contar apenas com isso no Mundial: “Esperamos que ele dê continuidade ao que vem fazendo e é um jogador que tem a atenção de todos. Um de nós não pode pensar em ser protagonista. Não dá para pensar que ele vai resolver todos os problemas da seleção. Vamos trabalhar todos juntos como um time”. (Foto: Divulgação/Fifa)

16:32 O técnico da seleção inglesa ainda afirmou que quer a confiança dos torcedores: "O que queremos lá de casa é apoio, encorajamento e que as pessoas acreditem em nós. Nada me daria mais prazer do que a equipe realizar exibições tais que as pessoas diriam 'isto é tremendo, que bela seleção inglesa'. É a nossa única esperança e único objetivo".

16:31 Wayne Rooney falou sobre a renovação dos ingleses: "A nossa seleção de hoje tem jogadores jovens, muita energia, está motivada. Acho que vai ser um jogo muito interessante para ver como avançamos em dois anos. Acho que o time deles é praticamente igual. A gente espera que esteja muito quente, muita umidade lá (em Manaus), mas estamos prontos para o jogo".

16:31 A seleção inglesa conta com a juventude inspirada para poder ir longe na Copa como Sterling, Wilshere, Jones, Shaw, Chamberlain, Webelck e Barkley. Os jogadores mostraram grande talento até chegar ao English Team, e agora a seleção inglesa mescla entre juventude e experiência.

16:28 Roy Hodgson mostrou confiança para a disputa da Copa do Mundo, segundo o treinador, não existe motivos para desacreditar na Inglaterra: "Para quem acha que não podemos vencer, é bom lembrar que não estamos na parte debaixo do ranking (atualmente a Inglaterra ocupa a décima colocação). Tudo o que sei é que o trabalho para ganhar está sendo feito o mais perfeitamente possível. A estrutura que montamos e os funcionários que temos nos dá uma boa chance. Posso garantir que os jogadores estão 100% comprometidos com a vitória, mesmo sabendo que é questão complexa. Gostaríamos de pensar que vamos além da fase de grupos, estamos nos preparando para isso", afirmou o comandante da seleção inglesa.

16:25 Prandelli também desfalques para a estreia: o lateral Mattia De Sciglio, o jogador sentiu dores na coxa em no treino de quarta-feira (12), e após a avaliação médica, o jogador foi descartado da estreia da Azzurra. Além disso, Buffon torceu o tornozelo na atividade de reconhecimento do gramado e virou dúvida. "Ele teve uma ligeira torção e está fazendo tratamento", disse Prandelli, sem entrar em detalhes.

16:23 Além dos dois desfalques, Hogdson ainda terá Chamberlain e Webelck no primeiro jogo: Chamberlain sofreu uma lesão no amistoso contra o Equador e virou dúvida para o Mundial, porém o jogador se recuperou, mas deverá perder os primeiros jogos do English Team. Welbeck sentiu dores no treino de terça-feira (10) e acabou virando dúvida para a estreia.

16:21 Roy Hodgson também perdeu duas grandes peças para sua equipe: Jay Rodríguez e Theo Walcott sofreram ruptura nos ligamentos do joelho e não poderão disputar o Mundial. Jay Rodríguez vivia um grande momento na sua carreira pelos Saints, o jogador era uma das principais armas da equipe que impressionou a Inglaterra pela boa campanha na Premier League e pelo estilo de jogar. Walcott é o principal destaque, o jogador do Arsenal se lesionou e não conseguiu se recuperar em tempo para disputa da Copa, Theo é um grande velocista inglês e também é uma grande arma dos Gunners, mas as lesões que o jogador tem sofrido acaba atrapalhando seu desempenho em campo. (Foto: Divulgação/The FA)

16:20 Para a disputa da Copa do Mundo, Cesare Prandelli terá dois grandes desfalques: Riccardo Montolivo e Giuseppe Rossi não poderão disputar o Mundial no Brasil. Montolivo teve uma fratura na tíbia da perna esquerda, o meio-campista do Milan será um grande desfalque para a Azzurra. Rossi teve que fazer uma cirurgia do ligamento anterior na perna direita e acabou perdendo a disputa do torneio no Brasil, Pradelli perde uma grande opção para o ataque dos italianos, a fase de Rossi é muito boa e o atacante foi um dos melhores da Série A pela Fiorentina. (Foto: Getty Images)

16:17 A última vez que a Inglaterra entrou em campo antes da Copa do Mundo foi contra a Honduras em uma amistoso realizado em Miami. Em uma partida com pouco futebol demonstrado entre as equipes, o jogo teve de ser interrompido por riscos de raios, a partida ficou cerca de 30 minutos parada. O jogo acabou em 0 a 0 e o resultado não interessou aos ingleses.

16:16 O último teste feito pela seleção italiana antes do Mundial foi um amistoso contra o Fluminense. Na partida, os tricolores e italianos fizeram um primeiro tempo equilibrado, Insigne e Immobile marcaram os gols da Azzurra no primeiro tempo, enquanto Chiquinho e Carlinhos marcaram os gols do Flu. Na segunda etapa, a Itália desequilibrou o jogo nos primeiros minutos e com dois gols de Immobile e outro de Insigne, transformando o placar em goleada. Matheus Carvalho diminuiu para os cariocas e a partida terminou com o resultado de 5 a 3.

16:15 Na Eurocopa em 2012 as seleções se enfrentaram nas quartas-de-finais, a partida teve grandes emoções, mas acabou em um empate sem gols durante os 120 minutos disputados e a decisão foi para as cobranças de penalidades. Nos pênaltis, Ashley Young e Ashley Cole desperdiçaram para a Inglaterra e viram a Azzurra se classificar para a próxima fase de competição continental. (Foto: Getty Images)

16:13 A última partida entre as seleções foi realizada em um amistoso em 2012, a Itália abriu o placar com Daniel De Rossi aos 15 minutos de jogo, Jagielka empatou logo aos 28 minutos. No segundo tempo, Defoe entrou na partida e deu a vitória para os ingleses por 2 a 1. (Foto: Divulgação/UEFA)

16:10 Itália e Inglaterra sempre fazem partidas emocionantes, com muito história em campo e craques para ambos os lados, não falta tradição no futebol. O equilíbrio nos confrontos diretos é grande, com uma leve vantagem para a Itália:

Jogos Itália Empates Inglaterra Total 24 9 7 8 Euro 2 1 1 0 Copa do Mundo 1 1 0 0 Amistoso 17 5 5 7 Eliminatórias 4 2 1 1



16:09 A seleção italiana teve uma campanha nas Eliminatórias muito parecida com a da Inglaterra, saindo invicta na competição. O grupo dos italianos contava com Dinamarca, Malta, República Tcheca, Blugária e Armênia. A Azzura acabou com 22 pontos, seis à frente da Dinamarca, segunda colocada, e acabou se classificando com grande facilidade.

16:07 Para chegar até o Brasil, o English Team não teve grandes dificuldades. Nas Eliminatórias, os ingleses fizeram uma boa campanha e não tiveram nenhum derrota, em um grupo com Ucrânia, Montenegro, Polônia, Moldávia e São Marino, a Inglaterra foi predominante e não teve dificuldades para se classificar para a Copa do Mundo.

16:06 A Itália chega em sua décima oitava participação em Copas. Com quatro títulos conquistados, a Azzurra é a segunda maior vencedora do torneio, ficando atrás apenas do Brasil. Os italianos têm como objetivo apagar o fracasso na Copa do Mundo de 2010, a seleção chegou como detentora do título e tinha o objetivo de se manter como campeã da competição, porém fizeram apenas dois pontos na fase de grupos e acabaram na última colocação, sendo eliminada logo na primeira fase da competição.

Itália: uma defesa aquém de décadas passadas e um ataque renovado que deixa dúvidas

16:04 A Inglaterra chega na sua décima quarta participação em Copas do Mundo nesta edição, com um título no curriculum, os comandados de Roy Hodgson acreditam no triunfo no Brasil para conquistar o segundo título para os ingleses. Na última Copa do Mundo, o English Team acabou sendo eliminado em um polêmico jogo contra a Alemanha, os ingleses foram goleados por 4 a 1 nas oitavas-de-finais e deram adeus a competição disputada na África do Sul.

Inglaterra: a seleção das estrelas solitárias aposta no coletivo

16:02 A partida será válida pelo Grupo D da Copa do Mundo, que ficou conhecido como "grupo da morte". O grupo reúne grandes seleções como Inglaterra, Itália e Uruguai, e ainda conta com a Costa Rica, a grande azarona do certame.

16:00 Boa tarde, você que navega na VAVEL Brasil! Estamos iniciando nossas transmissões da Copa do Mundo 2014, hoje acompanharemos a partida entre Inglaterra e Itália. A partida será disputada às 19h, na Arena Amazônia, em Manaus.