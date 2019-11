Copa do Mundo 2014: jogo Uruguai x Costa Rica

18:04 Encerramos aqui a transmissão de Uruguai e Costa Rica, que terminou com a vitória por 3 a 1 dos Ticos sobre a Celeste. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, siga-nos no twitter @VAVEL_Brasil e curta nossa página no Facebook. Boa noite!

18:00. Destaque da partida, o atacante Campbell acredita na classificação: "Foi uma vitória importante para buscarmos a classificação nas próximas partidas"

17:58. Esta foi a primeira vitória da Costa Rica sobre o Uruguai em sua História, e também o jogo de Copa do Mundo em que mais marcou gols.

17:56. Os jogadores da Costa Rica comemoram a histórica vitória no gramado do Castelão.

50' Apita o árbitro, fim de jogo.

49' Cartão Vermelho!!! Maxi Pereira atinge Campbell com um pontapé e recebe o cartão vermelho merecidamente.

47' Segura a bola no campo de ataque a Costa Rica.

46' O Uruguai tenta chegar ao ataque, mas a bola corre mais que Arévalo Rios e sai pela linha de fundo.

45' Teremos 5 minutos de acréscimo neste segundo tempo.

42' Alteração na Costa Rica. Sai Bolaños para a entrada de Barrantes.

39' É a primeira vez que a Costa Rica marca três gols em uma mesma partida na Copa do Mundo.

39' GOOOOOOOOL DA COSTA RICA!!! Marcos Ureña, em seu primeiro toque na bola, recebe lançamento nas costas de Godín e finaliza na saída de Muslera, ampliando o placar para os Ticos.

37' Alteração na Costa Rica. Sai Bryan Ruiz para a entrada de Marcos Ureña.

36' Cartão amarelo para Martin Cáceres por entrada violenta no meio de campo.

34' Uruguai tenta pressionar, mas pouco chega à meta de Navas.

31' Oscar Duarte, autor do segundo gol costarriquenho sente cãibras e cai no gramado.

28' Alteração no Uruguai. Sai Cristian Rodríguez para a entrada de Abel Hernandez.

26' Alteração na Costa Rica. Sai Tejeda para a entrada de Cubero.

24' DEFESAÇA!!! Navas faz grande defesa após cabeçada de Cavani, a pressão agora é uruguaia.

24' Aperta o Uruguai. Cavani tabela com González e a zaga afasta o perigo.

22' Impedimento. Buscando se reencontrar no jogo o Uruguai tenta sair para o ataque, mas Cavani é flagrado em impedimento.

20' Chega de novo a Costa Rica. Bryan Riuz de cabeça vence a zaga uruguaia mas a bola vai direto pela linha de fundo.

18' Quase a Costa Rica. Campbell vê Muslera adiantado e bate por cobertura, a bola passa perto do ângulo direito do gol uruguaio.

15' Alterações no Uruguai, saem Forlán e Gargano, entram Lodeiro e Álvaro González.

11' GOOOOOOOOL DA COSTA RICA!!! Oscar Duarte de cabeça, na cobrança de falta consegue desviar a bola e bater Muslera, vira a Costa Rica.

10' Cartão amarelo para Gargano por falta na intermediária.

8' GOOOOOOOOL DA COSTA RICA!!! Campbell recebe cruzamento sozinho dentro da área, domina e chuta forte, sem chances para Muslera, tudo igual no Castelão.

7' Responde o Uruguai. Forlán arrisca da intermediária, mas a bola passa sem perigo para Navas.

6' Grande chance da Costa Rica. Na cobrança de falta Francis cabeceia sozinho e Muslera faz grande defesa, evitando o gol de empate.

5' Cartão Amarelo. Diego Lugano acerta carrinho em Campbell e recebe primeiro cartão da partida.

3' Assim como no primeiro tempo, a segunda etapa começa sem as seleções conseguirem chegar ao ataque com perigo.

1' Primeira descida ao ataque é da Costa Rica, mas a defesa uruguaia afasta o perigo.

0' Começa o segundo tempo.

17:05. Uruguai e Costa Rica voltam sem alterações para a segunda etapa da partida.

17:03. Os jogadores começam a voltar ao gramado para o segundo tempo da partida.

17:00. Cavani marcou seu 22º gol com a camisa da seleção do Uruguai.

16:54. Jogo muito truncado no primeiro tempo, com poucos lances de perigo. Os erros de passe foram o principal erro da Costa Rica, enquanto o Uruguai na bola parada levou mais perigo e conseguiu o pênalti que resultou no único gol do primeiro tempo.

47' Apita o árbitro, final de primeiro tempo.

45' Mais 2 minutos de acréscimos é o que assinala o quarto árbitro.

43' DEFESAÇA!!! Forlán arrisca da entrada da área, a bola desvia na defesa e Navas faz grande defesa.

42' Quase o gol de empate!!! Em cobrança de escanteio Muslera não consegue o corte e a bola passa por toda a área e sai pelo outro lado.

38' Chega o Uruguai. Forlán da entrada da área arrisca o chute, que vai para fora sem perigo para o goleiro Keylor Navas.

Veja o gol de Cavani que vai dando a vitória parcial ao Uruguai

36' As duas seleções abusam dos lançamentos, facilitando o trabalho dos defensores.

33' Apos a pressão, Costa Rica diminui o ritmo e o jogo volta a ficar no meio de campo.

28' Chega de novo a Costa Rica, a bola alçada sobra na área e após a conclusão de Ruiz passa perto da trave esquerda de Muslera, pressão costarriquenha em busca do empate.

27' Após o gol a seleção da Costa Rica fica mais tempo no campo de ataque, mas pouco finaliza.

25' QUASE!!! Campbell arrisca de longe e a bola passa perto do gol de Muslera, assustando a torcida uruguaia.

23' GOOOOOOOOL DO URUGUAI!!! Cavani cobra no canto direito, rasteiro, o goleiro acerta o canto mas nada pode fazer, Uruguai na frente.

22' Pênalti para o Uruguai!!! Lugano é agarrado na área e o árbitro marca pênalti.

19' Após boas oportunidades do Uruguai a Costa Rica tenta voltar ao campo de ataque, mas não consegue passar pela marcação.

18' Cresce a torcida uruguaia, "Soy Celeste" é o som do Castelão neste momento.

16' Quase!!! Nova bola parada para o Uruguai, a zaga costarriquenha falha, mas Cavani pega mal e joga para longe do gol a melhor oportunidade até aqui.

13' Gol anulado!!! Uruguai chega em cobrança de falta, no rebote novo cruzamento e Godín, impedido, empurra para o gol, bem anulado pela arbitragem.

11' Quase!!! Costa Rica chega pelo lado esquerdo de ataque, a bola fica viva dentro da área até Bryan Ruiz cabecear por cima do gol de Muslera.

9' Na cobrança de escanteio o árbitro marca falta de ataque sobre Lugano.

8' Chega a Costa Rica. Campbell leva os Ticos para o ataque e consegue escanteio para a Costa Rica.

7' Cavani tenta puxar o ataque pelo lado esquerdo uruguaio, mas novamente é travado por Umaña.

5' A partida começa com forte marcação dos dois lados e a bola não sai do meio de campo.

3' Primeira falta do jogo é cometida por Stuani no campo de ataque e os jogadores costarriquenhos pedem o cartão que não sai.

1' Uruguai já tenta buscar o ataque com Cristian Rodríguez, mas para na marcação costarriquenha.

0' Começa o jogo, bola rolando para Uruguai e Costa Rica

15:58. Cumprimentam-se os jogadores, quase tudo pronto para o início do jogo

15:57. Hino da Costa Rica no Castelão.

15:56. Curiosidade: O hino uruguaio, com pouco mais de quatro minutos e meio de duração é o hino mais longo do mundo.

15:55. Hino do Uruguai é ouvido no Castelão.

15:54. Entram em campo Uruguai e Costa Rica.

15:51. Os atletas se dirigem ao túnel de acesso ao gramado, dando início ao protocolo da FIFA antes dos hinos nacionais.

15:45. Jogadores voltam aos vestiários, dentro de minutos as seleções estreiam na Copa do Mundo.

15:41. Luis Suárez estará presente no banco de reservas da seleção Uruguaia, mas sua estreia provavelmente acontecerá na próxima quinta-feira (19) contra a Inglaterra. (Foto: Getty Images)

15:34. Jogadores uruguaios foram aplaudidos na entrada para o aquecimento enquanto costarriquenhos ouviram vaias, dando mostras de como deverá ser a participação da torcida durante o jogo. (Foto: Reprodução Twitter)

15:30. A torcida chega em grande número ao Castelão, com aparente maioria uruguaia, e o mundial de 1950 não é esquecido pelos torcedores da Celeste. (Foto: Caio Carrieri)

15:25. Os atletas de Uruguai e Costa Rica já estão no gramado realizando o trabalho de aquecimento.

15:20. Como já era esperado, Luis Suárez não participa da estreia Celeste, o atacante se recupera de uma cirurgia no joelho realizada a poucos dias do mundial.

15:19. O Uruguai já está confirmado pelo técnico Óscar Tabárez: Muslera, Maxi Pereira, Godin, Lugano, Cáceres; Stuani, Gargano, Arévalo, Cebolla Rodriguez; Forlán, Cavani.

15:11. maior artilheiro da Costa Rica em Copas do Mundo é Rónald Gómez, com 2 gols marcados no mundial de 2006.

15:06. O maior artilheiro do Uruguai em Copas do Mundo é Oscar Miguez (na imagem de calção preto), com 8 gols marcados nos mundiais de 1950 e 1954. Diego Forlán é o segundo com 6 gols marcados em mundiais, e pode bater o recorde de Miguez neste mundial.

15:01. Quem apita a partida de logo mais é o alemão Felix Brych, árbitro da Fifa desde 2007. Brych apitou recentemente a decisão da Liga Europa, entre Sevilla e Benfica, partida em que teve a arbitragem duramente criticada. Brych também esteve presente em outra partida que ganhou repercussão mundial, na última temporada da Bundesliga, no confronto entre Hoffenheim e Bayer Leverkusen o árbitro validou um gol em que a bola ultrapassou a rede pelo lado de fora, o que obrigou a federação alemã a marcar uma nova partida entre as equipes.

14:53. Uma "polêmica" extra-campo envolvendo a seleção da Costa Rica foi resolvida. Durante os amistosos de preparação para o mundial, os jogadores reclamaram do material esportivo, dizendo que a camisa retinha muito suor e ficava pesada durante as partidas. Segundo o tesoureiro da Federação Costarriquenha, Rodolfo Villalobos, tudo foi resolvido e novas camisas serão utilizadas na partida de hoje: "Conversamos com o pessoal da Lotto (fornecedora de material esportivo da Costa Rica) e fizemos questão de expor a eles os problemas relatados por nossos rapazes. Todos estavam reclamando e eles elaboraram uma camisa nova, que contém a tecnologia mais nova, segundo nos indicam" .

14:44. A Costa Rica, em suas três participações em Copas do Mundo conta com duas vitórias e uma derrota em suas estreias. Em 1990 vitória por 1 a 0 contra a Escócia, em 2002 vitória por 2 a 0 sobre a China e em 2006, no jogo de abertura do mundial, derrota por 4 a 2 para a Alemanha.

14:38. Em sua estreia na Copa do Mundo de 1950, o Uruguai aplicou sua maior goleada na História das Copas, 8 a 0 sobre a Bolívia. Em estreias de mundiais a seleção uruguaia foi derrotada apenas duas vezes, em 1974 e 2002.

14:32. Prontas para apoiarem suas seleções, as torcidas de Uruguai e Costa Rica começaram a chegar à Fortaleza em maior número desde a última quinta-feira (12), e o clima entre os torcedores é de amizade e ansiedade pela estreia que se aproxima (Foto: Juscelino Filho/Globoesporte.com)

14:25. A seleção costarriquenha também terá o apoio de sua torcida na estreia do mundial. Os torcedores acompanham a seleção desde sua preparação em Santos, e para apoiar os Ticos, contam com um bandeirão de 16 metros, assinado por milhares de torcedores. (Foto: Luiz Linna/Globoesporte.com)

14:22. Desde quinta-feira (12) na capital cearense, a seleção do Uruguai já recebeu o apoio de sua torcida, que contará com o reforço de alguns brasileiros nesta estreia (Foto: Roberto Leite/Globoesporte.com)

14:16. O confronto de hoje marca a primeira partida de Copa do Mundo no estado do Ceará, já que em 1950 o estado não recebeu nenhuma partida do mundial.

14:15. Palco da estreia de Uruguai e Costa Rica, o estádio Governador Plácido Castelo, ou simplesmente Castelão, foi reformado para a Copa do Mundo, tendo sua capacidade ampliada para 64.846 lugares. O estádio receberá seis partidas do mundial, sendo quatro pela fase de grupos, uma partida das oitavas-de-final e uma partida das quartas-de-final.

14:10. Fique de olho: Diego Forlán, atacante do Uruguai. Melhor jogador da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, Diego Forlán foi um dos principais jogadores na campanha que levou o Uruguai ao quarto lugar no mundial e à conquista da Copa América de 2011. Com 37 gols, Forlán vem revezando com Luis Suárez o posto de maior artilheiro da História da seleção uruguaia, hoje Suárez está à frente, com 39 gols. Mesmo tendo amargado o banco de reservas em algumas partidas nas últimas temporadas, Forlán ainda pode assumir o papel de protagonista na hora da decisão. (Foto: Getty Images)

14:05. Fique de olho: Bryan Ruiz, atacante da Costa Rica. Mais conhecido jogador da seleção costarriquenha, com passagens pelo futebol belga, inglês e holandês, o atacante atrai a atenção das defesas adversárias, com razão. As principais jogadas de ataque dos Ticos passam pelos pés de Bryan Ruiz. (Foto: Getty Images)

13:58. Para o Uruguaio Cristian Rodriguez, a expectativa pela estreia é ainda maior. Suspenso por dois jogos antes da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, o treinador Óscar Tabárez optou por não levar o atleta ao mundial, restando a Rodriguez assistir das arquibancadas a histórica campanha Celeste no Mundial. Para Rodriguez, o mundial no Brasil é sua chance de participar da História, desta vez dentro de campo: "Para mim, é como um sonho realizado estar aqui. Agora, tenho a minha revanche e, embora a longa espera, aqui estou"

13:55. Para os jogadores, a expectativa é cada vez maior para a estreia no mundial. O costarriquenho Bryan Ruiz, que estava em campo na eliminação para o Uruguai na repescagem para a Copa de 2010, não esconde a ansiedade pela estreia no mundial, mas descartou qualquer clima de revanche para a partida contra a Celeste: "Não vemos esta partida como revanche. Já estamos no Mundial e temos que ganhar de quem quer que seja. Mas, independentemente disso, buscamos a classificação. Tudo tem transcorrido normalmente, mas, sabendo que o Mundial começa agora, já bate a ansiedade. Espero jogar como gosto, dar meu melhor e me divertir, com responsabilidade. Há que gostariam de estar aqui"

13:49. Já o treinador Óscar Tabárez, minimizou o rótulo de "grupo da morte", destacando a dificuldade de todos os grupos da competição: “Chegamos como uma equipe forte, mas a realidade é que são todas equipes poderosas que teremos no nosso grupo. Vamos pensar em jogar cada jogo. A verdade é que qualquer grupo em Copa do Mundo é difícil”

13:45. Ao lado de Uruguai e Costa Rica, Inglaterra e Itália formam o grupo D da Copa do Mundo, o chamado "grupo da morte", mas para o técnico da seleção costarriquenha, o colombiano Jorge Luis Pinto, o desafio de enfrentar três seleções campeãs mundiais é uma motivação a mais para seus comandados: "Ao contrário do que todos pensam, senti alegria e motivação pelo grupo. Motivou-me extraordinariamente a condição de enfrentar três campeões do mundo. Vamos jogar sem temor, sem medo. Podemos ganhar"

13:38. No geral as seleções já se enfrentaram dez vezes, sendo sete vitórias do Uruguai e três empates, com 19 gols marcados pelos uruguaios e 11 dos costarriquenhos.

13:35. Uruguai e Costa Rica nunca se enfrentaram na fase final de um Copa do Mundo, mas o confronto já aconteceu na repescagem para o mundial de 2010, na ocasião a seleção uruguaia venceu por 1 a 0 fora de casa e ficou no empate em Montevidéu, em 1 a 1, garantindo assim a classificação para a competição na África do Sul, onde viria a ser semi-finalista.

13:31. A Costa Rica participa pela quarta vez de uma Copa do Mundo, as outras participações foram nos mundiais de 1990, 2002 e 2006. A melhor campanha da seleção Costarriquenha aconteceu logo em sua estreia, na Copa de 1990, na Itália, quando os Ticos avançaram até as oitavas-de-final, sendo eliminados pela extinta Tchecoslováquia. (Foto: Getty Images)

13:28. Esta será a 12ª participação do Uruguai em Copas do Mundo. A Celeste busca seu terceiro título mundial, o primeiro foi conquistado justamente na primeira Copa do Mundo da História, disputada em 1930, em terras uruguaias. (Foto: Divulgação)

13:22. A Costa Rica iniciou sua luta pela vaga na Copa do Mundo já na terceira fase das eliminatórias da CONCACAF, por estar entre as cinco melhores colocadas da confederação. Em um grupo que contava com México, El Salvador e Guiana, a vice-liderança garantiu a vaga ao hexagonal final, onde enfrentou EUA, México, Honduras, Panamá e Jamaica. Mais uma vez a vice-liderança, atrás apenas dos norte-americanos, e a vaga garantida na Copa do Mundo de 2014.

13:20. Apesar de voltar a ser protagonista nas últimas competições, a classificação da seleção uruguaia não foi fácil. Com sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas, o Uruguai terminou as eliminatórias na quinta colocação, precisando disputar a vaga na repescagem contra a Jordânia. Com uma vitória fora de casa por 5 a 0 e um empate por 0 a 0 em Montevidéu os uruguaios garantiram a vaga.

13:15. Quatro anos após ressurgir no cenário do futebol mundial, a seleção do Uruguai volta à disputar uma partida de Copa do Mundo. Credenciada pelo título da Copa América de 2011 a Celeste Olímpica chega para o mundial atraindo as atenções dos adversários como há muito tempo não acontecia. Fora do mundial de 2010, a Costa Rica volta à Copa do Mundo após oito anos.

13:00. Boa tarde torcedor que navega na VAVEL Brasil, estamos na Copa! Acompanhe agora a partida entre Uruguai x Costa Rica , pela Copa do Mundo 2014. Partida a ser disputada às 16h, no Estádio Castelão, em Fortaleza. Fique conosco!