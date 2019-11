Suíça e Equador se enfrentam na abertura do Grupo E

Na tarde deste domingo (15), às 13h, Suíça e Equador darão seus primeiros passos na Copa do Mundo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Pela primeira vez em toda a história, envolvendo amistosos e competições da Fifa, as duas seleções irão se enfrentar. Na última edição, em 2010, os helvéticos marcaram seu nome por serem os únicos a derrotar a campeã Espanha, enquanto os equatorianos retornam à competição após boa participação em 2006.

Na última vez que disputaram o Mundial juntos, foram eliminados nas oitavas-de-final. Enquanto a Schweizer Nati caiu para a Ucrânia, após disputa de pênaltis e alcançou o recorde histórico por ficar sem sofrer gols no campeonato, La Tri ficou de fora após perder para a Inglaterra.

Na última partida em preparação à Copa, os europeus derrotaram o Peru por 2 a 0, em Lucerna. Os gols foram marcados por Liechtstein e Shaqiri, ambos na etapa final. Os sul-americanos, coincidentemente, saíram vitoriosos por dois tentos de diferença. No jogo-treino em Viamão, no Rio Grande do Sul, triunfo diante do Cerâmica, que disputa a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Renato Ibarra e João Rojas deixaram suas marcas.

Para o confronto de estreia, foi escalado o uzbeque Ravshan Irmatov, que apitou a abertura na África do Sul, sendo auxiliado pelo seu conterrâneo Abduxamidullo Rasulov e o quirguistanês Bakhadyr Kochkarov. O quarto-árbitro será o norueguês Svein Oddvar Moen.

Apesar de esconder treino, Hitzfeld não tem dúvidas

Após uma classificação de forma invicta nas Eliminatórias, a Suíça vem para o Brasil disputar a sua décima Copa do Mundo. Apesar de conhecida pelo poderio defensivo, vem mostrando maior eficiência também no ataque. Uma das opções no setor ofensivo, o jovem centroavante Josep Drmic, busca forte a sua vaga no time titular após fazer gols importantes para tentar evitar o rebaixamento do seu ex-clube, o Nuremberg, da Alemanha.

Além de ser o grupo mais multicultural - 13 (56,5%) dos 23 jogadores convocados têm algum vínculo com outro país -, Ottmar Hitzfeld tem em mãos o terceiro time mais novo, ao lado da Bélgica, atrás somente de Gana e Nigéria. Mesclando a juventude de Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri e Hans Seferovic com a experiência das três últimas participações de Tranquillo Barnetta, Diego Benaglio e Philippe Senderos, o comandante espera repetir o feito de quando foram país-sede, em 1954, ao alcançar às quartas-de-final.

Considerado o cérebro da equipe e peça fundamental entre os onze iniciais, o meio-campista Shaqiri vem se recuperando de uma contusão sofrida próxima ao final da temporada europeia. Buscando forças na recepção da torcida local para entrar 100%, espera mostrar ao Brasil o futebol que o levou ao Bayern de Munique, após deixar o Basel.

"Me apaixonei pelo Brasil no primeiro dia. O povo é bem aberto, caloroso. O clima é muito bom, as pessoas nos acolheram muito bem. Estamos nos sentindo em casa. Além disso, as pessoas chamaram muito meu nome, foi muito bom. Acho que até por eu estar no Bayern, um time que disputa a Bundesliga, Liga dos Campeões, é conhecido no mundo inteiro, acho que é normal que as pessoas aqui me conheçam. É um presente para mim estar aqui e espero dar o meu melhor", comentou o meia.

Para a partida contra os equatorianos, os onze iniciais de Hitzfeld não devem ser muito diferente dos que vinham atuando recentemente. Contando já com o retorno do craque, que começou na reserva diante dos peruanos, a escalação inicial deverá ser: Benaglio; Lichsteiner, Schär, Von Bergen e Ricardo Rodríguez; Behrami, Granit Xhaka, Inler, Shaqiri e Stocker; Drmic.

Reconhecendo a dificuldade, Equador considera duelo de seis pontos

Ainda sentindo a morte do ídolo "Chucho" Benítez, falecido no final de julho de 2013, o Equador procura se reabilitar em grande estilo para homenagear o atleta. Usando a altitude como ponto forte a seu favor durante as Eliminatórias para o Mundial, se classificou após derrotar o Uruguai, na penúltima rodada. Ainda sem poder contar com o goleiro Alexander Domínguez, que se recupera de uma lesão, os equatorianos pretendem não vacilar na estreia para alcançar a meta da última participação.

Contra os suíços, o treinador colombiano Reinaldo Rueda encara o jogo como uma decisão e pretende explorar a velocidade do meia Antonio Valencia, do Manchester United, além de evitar as faltas na entrada da pequena área e as jogadas de bola aérea, lances que podem ser aproveitados com eficiência pelos europeus.

Experiente, o meia de 35 anos Edison Méndez irá disputar o torneio pela terceira - jogou em 2002 e 2006 - e última vez na carreira. Reconhecendo a evolução que adquiriu com as participações anteriores e da força do Brasil, conhecido por ser o país do futebol, acredita em uma grande competição.

"O primeiro Mundial não sabia onde pisar, o que falar, o que dizer. Hoje é um Mundial diferente para mim, a partir de outro ponto de vista. Esse é um Mundial diferente para mim, é melhor apreciado. Estamos no país do futebol, onde joga muito bem. Espero que eu possa ter um grande torneio", assegura Edison.

Diferente do jogo-treino da última quinta-feira (12), quando Rueda optou por poupar boa parte dos titulares no início e só os colocou na etapa final, La Tri deverá ir com força máxima, exceto no gol. A provável escalação será com: Banguera; Guagua, Erazo, Juan Carlos Paredes e Walter Ayoví; Gruezo, Noboa, Antonio Valencia e Jefferson Montero; Caicedo e Enner Valencia.