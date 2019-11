Ronaldo treina com proteção no joelho no ultimo treino de Portugal antes da estreia

Na manhã deste domingo (15), Portugal realizou o seu primeiro e último treinamento em solo baiano, antes da sua estreia na Copa do Mundo. Pelo terceiro dia seguido, o astro português Cristiano Ronaldo usou uma proteção no seu joelho esquerdo. A atividade foi aberta por apenas 20 minutos para os jornalistas. Durante o período em que o treino foi aberto, os jogadores realizaram apenas um trabalho de aquecimento. No treinamento deste domingo, o camisa 7 brincou e tirou gargalhadas de seus companheiros.

Ao que tudo indica, Cristiano Ronaldo entrará em campo na estreia da seleção portuguesa nesta segunda-feira (16). Portugal estreia no Mundial contra a Alemanha às 13h, na Arena Fonte Nova.

Entrevista coletiva de Cristiano Ronaldo

O astro português concedeu entrevista coletiva pela primeira vez no Brasil, na tarde deste domingo (15). Ronaldo disse que queria estar 110%, mas, no momento, não se encontra neste estado. No entanto, garantiu que está bem fisicamente e pronto para ajudar a sua seleção. ''Queria estar 110%, mas acho que a forma com estou é o suficiente para ajudar a seleção'', disse o astro.

O atual dono da Bola de Ouro disse estar contente com o carinho do povo brasileiro para com a sua seleção, que, desde a sua chegada às terras brasileiras, tem sido muito bem recebida pela população. O craque disse que espera que o apoio da população dure até o final do torneio. ''Espero que isso possa repetir em todo o campeonato. Muito obrigado ao povo brasileiro'', agradeceu o camisa 7.