Copa do Mundo 2014: jogo França x Honduras

A segunda rodada do Grupo E acontece na próxima sexta-feira (20). A França enfrenta a Suíça, às 16h00, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Já Hondura jogará contra o Equador, às 19h00, na Arena da Baixada, em Curitiba.

O Grupo E da Copa do Mundo ficou com a seguinte classificação, após o fim da primeira rodada: 1º França - 3 pontos (saldo +3); 2º Suíça - 3 pontos (saldo +1); 3º Equador - 0 ponto (saldo -1); 4º Honduras - 0 ponto (saldo -3).

A Fifa elegeu Benzema como o melhor jogador em campo.

Benzema foi o grande destaque da partida. O atacante dos Bleus marcou dois gols e participou, diretamente, do segundo gol da equipe, que foi anotado como contra do goleiro Valladares.

48' Fim de jogo no Beira Rio! França 3x0 Honduras.

46' Matuidi bate da entrada da área e a bola passa por cima do gol.

45' Teremos três minutos de acréscimo no Beira Rio.

43' Matuidi lança a bola na área e o zagueiro hondurenho tira o pergo.

42' Mavuba vai a linha de fundo, toca voltando para Benzema, que bate mal e a zaga hondurenha afasta.

40' França toca a bola no campo de ataque.

38' Debuchy cruza a bola vai para Benzema, que bate, mas acontece o desvio e é escanteio.

37' Seleção francesa administra o resultado com tranquilos toques de bola.

31' ÚLTIMA MODIFICAÇÃO NA FRANÇA! SAI: Valbuena. ENTRA: Giroud.

30' Benzema é o jogador que mais finalizou na partida. Até o momento, o atacante Francês chutou sete vezes em direção ao gol.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOL DA FRANÇA! Benzema mais uma vez. Valbuena cobrou um falta para trás, Debuchy bateu forte e a bola sobrou para Benzema. O atacante bateu bem de direita, sem chance para o goleiro hondurenho.

25' Valbuena recebe falta dura na lateral de ataque.

23' Em uma das poucas chegada de Honduras, o atacante na Costly entra e bate mal, facilitando a defesa de Lloris.

22' Bola levantada na área Benzema cabeceia e zaga afasta.

19' MUDA A FRANÇA! SAI: Cabaye. ENTRA: Mavuba.

15' DETALHE: No segundo gol da França, a tecnologia foi bastante importante para o árbitro Sandro Meira Ricci. A bola passou apenas alguns centímetros da linha e o goleiro encobriu a visão do árbitro.

e15' Cabaye chuta de longe e a bola passa sobre o gol.

12' Última alteração em Honduras. SAI: Najar. ENTRA: Jorge Claros.

11' França realiza sua primeira substituição. SAI: Pogba. ENTRA: Sissoko.

7' Gol foi dado como contra, do goleiro Valladares.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOL DA FRANÇA! Benzema cabeceou a bola tocou na trave, bateu no goleiro e a passou da linha. Com a ajuda do chip, que tem na bola, o árbitro anotou o gol.

0' Começa o segundo tempo!

Intervalo' As equipes já estão de volta e Honduras voltou com alterações. SAÍRAM: Bernárdez e Bengtson. ENTRARAM: Oscar Garcia e Osman Cháves.

Intervalo' O goleiro Valladares, de Honduras, realizou cinco defesas neste primeiro tempo.

Intervalo' O primeiro tempo teve 14 faltas. Cada equipe fez sete faltas.

Intervalo' A Seleção da França teve mais posse de bola no primeiro tempo: 66% contra 34%.

48' Fim do primeiro tempo! França 1x0 Honduras.

46' Cabaye faz falta no meio de campo e recebe cartão amarelo!

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA FRANÇA! Benzema cobra muito bem o pênalti e abre o placar.

42' PÊNALTI PARA A FRANÇA! Wilson Palacios derruba Pogba na área, recebe o segundo amarelo, é expulso e a França tem pênalti a seu favor.

40' Debuchy entrou na área após jogada de Pogba, mas a zaga afastou.

38' Seleção hondurenha começa a arriscar um pouco mais saindo em velocidade.

37' Honduras conseguiu melhorar sua marcação e, com isso, a França tem um pouco mais de dificuldade para chegar ao ataque.

35' Matuidi ia deixando Benzema na cara do gol, mas Figueroa conseguiu desviar a bola para escanteio.

33' Figueroa bate do meio de campo e a bola passa longe do gol.

29' Posse de bola: França: 65%. Honduras: 35%.

27' AMARELOS! Após confusão Wilson Palacios e Pogba recebem cartão amarelo.

25' Clima esquentou dentro de campo após um chute do Pogba em Wilson Palacios.

24' Gol França começa a ficar maduro. Contra ataque muito bem amado, Valbuena recebe pela direita, Benzema cabeceia a bola sai.

22' NA TRAVE! Bola levantada na área, Griezmann cabeceia e acerta a trava hondurenha.

22' Cabaye bate de fora da área e a bola sai pela linha de fundo.

21' França toca a bola no meio de campo com tranquilidade.

18' Seleção francesa domina a partida até o momento e não deixa os hondurenhos chegar ao ataque.

14' UUUUUUUUUHHHH! Após cobrança de falta, a bola sobra para Matuidi, que bate, mas a bola desvia no zagueiro hondurenho, bate na trave e sai.

13' Valbuena sofre outra falta pela direita de ataque e, mais uma vez, fará a cobrança.

12' Seleção hondurenha toca a bola no seu campo de defesa.

10' Cobrança realizada e afastada pelo time hondurenho.

10' A França tem outra falta pela direita de ataque. Valbuena novamente na cobrança.

9' Valbuena cobra a falta com um cruzamento para a entrada da área. Benzema estava lá e cabeceou muito mal.

9' Wilson Palacios faz falta na direita e Valbuena cobrará.

8' Debuchy faz boa jogada pela direito, cruza e o goleiro Valladares faz a defesa.

6' AMARELO! Evra faz falta no campo de ataque e recebe o primeiro cartão do jogo.

5' Torcida grita olé com o toque de bola de Honduras e vai a seleção da França.

3' Bengtson é lançado na entrada da área, mas é marcado impedimento.

2' Izaguirre tenta chegar pela esquerda, mas a bola bate no lateral Frances e sai.

1' Primeiro chute do jogo é de Honduras, mas a bola fica na zaga francesa.

0' Rola a bola no Beira Rio!

15:54 Os hinos nacionais da França e de Honduras não foram executados.

15:52 As duas seleções estão entrando no gramado do Beira Rio neste momento.

15:48 Beira Rio recebe um ótimo público. Estádio está, praticamente, lotado.

15:41 Agora é o momento da França finalizar o aquecimento e ir para o vestiário.

15:39 Aquecimento dos Bleus no Beira Rio. (Foto: Divulgação/França)

15:38 Neste momento, os jogadores hondurenhos finalizam o aquecimento e vão para o vestiário. Já os franceses seguem no gramado.

15:36 As seleções estão realizando trabalho de aquecimento no gramado do Beira Rio.

15:33 A distribuição tática de França e Honduras para esta partida. (Foto: Reprodução/Twitter oficial da Copa do Mundo)

15:26 O Banco hondurenho será formado por: Lopez (G); Osman Chavez, Montes, Garcia, Emílio, Jerry Palacios, Mario Martinez, Delgado, Boniek, Ronny Martinez, Claros, Escober (G) e Marvim Chavez.

15:25 A seleção de Honduras está escalada com a seguinte formação: Valladares; Figueroa, Beckeles, Najar e Bernárdez; Izaguirre, Wilson Palacios, Espinoza e Garrido; Costly e Bengtson.

15:18 O técnico Didier Deschamps terá como opção no banco de reservas os seguintes jogadores: Ruffier (G); Laudreau (G); Cabella, Giroud, Mavua, Mangala, Matuidi, Sagna, Digne, Sissoko, Remy, Koscielny e Schneiderlin.

15:15 A França jogará com: Lloris; Debuchy, Varane, Sakho e Evra; Pogba, Cabaye e Matuidi; Valbuena, Benzema e Griezmann.

15:14 As duas seleções já estão escaladas para o jogo.

15:07 O Grupo E foi aberto mais com a partida entre Suíça e Equador no estádio Mané Garrincha. No duelo, que terminou há pouco, os suíços venceram, de virada, por 2 a 1.

15:03 O Beira Rio está pronto para o duelo de logo mais. (Foto: Divulgação/França)

15:00 A arbitragem para o jogo deste domingo (15) é brasileira. A partida será comandada por Sandro Meira Ricci, que é mineiro e tem 39 anos. Apesar de ser do estado de Minas Gerais, Sandro Meira Ricci é árbitro da Federação Pernambucana de Futebol. Ele pertence ao quadro de árbitro da Fifa desde 2011 e será o único árbitro brasileiro no Mundial. Meira Ricci será auxiliado por Emerson de Carvalho e Marcelo van Gasse.

14:55 Estádio José Pinheiro Borda, o Gigante da Beira Rio, pertence ao Sport Club Internacional e é o palco para o jogo de logo mais. O Beira Rio tem, atualmente, capacidade para 51.300 torcedores. Este estádio será palco de mais quatro jogos nesta Copa do Mundo.

14:50 No último treino antes da viagem para Porto Alegre, local da partida deste domingo (15), o técnico hondurenho fechou a movimentação para a imprensa, que só teve direito de fazer registros nos primeiros minutos. Neste treinamento, a novidade ficou por conta do atacante Carlo Costly, que estava com um problema no tornozelo esquerdo, após um choque com o goleiro Buda.

14:48 Para balançar as redes da seleção hondurenha os franceses vão contar com seu ataque titular. Karim Bezema já estava confirmado no comando ofensivo da equipe e a única dúvida estava por conta da participação de Giroud. No entanto, o jogador, que tinha uma pequena contratura muscular, foi liberado pelo médico Franck Le Gall e, com isso, o técnico Didier Deschamps poderá escalar a dupla de ataque titular: “Giroun está pronto para atuar no domingo. Ele apresentou, durante a semana, um problema mínimo, mas treinou normalmente e, com isso, poderá jogar”, disse o médico da seleção francesa.

14:46 O discurso otimista está em toda a delegação da seleção de Honduras. Todos tem a consciência da dificuldade, mas também sabem que em Copa do Mundo sempre alguém surpreende. Acreditando na possibilidade da sua equipe ser a grande surpresa da competição, o técnico Luis Fernando Suárez elogiou bastante seus comandados: “Esses jogadores são inteligentes, muito bom taticamente e, se estão aqui, é porque me agradam. Os valores humanos que eles demonstram são algo com o qual se pode conseguir a classificação.”

14:42 O volante Blaise Matuidi, que joga no PSG, falou que conhece apenas o lateral-esquerdo Figueroa, que atua no futebol da Inglaterra, mas, segundo o jogador, a estreia será bastante dura. Além disso, Matuidi se mostrou preocupado com o uso da força física por parte dos hondurenhos: "Nosso grupo assistiu alguns jogos durante a preparação para essa estreia e vimos que eles usam a força física, mas quanto a isso tem o árbitro para conduzir o jogo. Nós teremos dificuldades, no entanto, também vamos impor dificuldades”.

14:40 FIQUE DE OLHO: Wilson Palacios, volante de Honduras, é o destaque do time. Palacios tem 29 anos e estava no grupo que participou da Copa do Mundo em 2010 na Africa do Sul. O volante hondurenho, atualmente, joga no Stoke City, da Inglaterra. (Foto: Jamie Sabau/Getty Images)

14:38 FIQUE DE OLHO: Karim Benzema, atacante da França, é o destaque da equipe francesa. O perigoso atacante de 26 anos atua pelo Real Madrid onde foi campeão da Liga dos Campeões da Europa da temporada 2013/2014. Benzema é a esperança de gols dos Bleus. Na temporada 2013/2014 ele marcou 27 gols. (Foto: Dani Mullor/VAVEL)

14:34 Vencer e entrar para a história da país. O objetivo de Honduras não é outro nesta Copa do Mundo. Para o volante Jorge Campo, o time precisa repetir ou jogar melhor do que no último amistoso contra a Inglaterra e, só assim, os hondurenhos poderão surpreender os franceses: “A França é uma grande seleção e nós temos a consciência de que disputar uma Copa do Mundo não é nada fácil. Sendo assim, para vencermos a França, precisamos jogar igual ou melhor do que no amistoso contra a Inglaterra. Mas temos chances de conseguir um bom resultado”.

14:32 Se tem um fator que pode complicar a vida da França na partida deste domingo (15), ele é o desconhecimento da equipe adversária. Os jogadores franceses revelaram que não conhecem o time hondurenho: “Não conheço todos os jogadores de Honduras. Mas sei que a maioria tem como característica a força física. Não conheço, honestamente”, disse Loic Rémy.

14:30 Já a seleção hondurenha chegou ao Rio Grande do Sul na tarde da última sexta-feira (13). Um forte esquema de segurança foi montado para levar a delegação ao hotel. Na passagem pelas ruas de Porto Alegre, cerca de 12 torcedores hondurenhos “cruzaram” com a seleção e fizeram muita festa.

14:28 A chega da seleção francesa no Rio Grande do Sul aconteceu no fim da manhã do sábado (14). Cerca de 40 torcedores foram receber os Bleus que não tiveram contato com a torcida e seguiram para o hotel localizado na Avenida Carlos Gomes, em Porto Alegre.

14:26 Se nas poucas participação de Honduras em Copas do Mundo a equipe não foi nada bem, desta vez o volante Jorge Claros garante que pode ser bem diferente. Segundo o atleta, a equipe não pode ser medíocre e repetir as pífias participações: "Não podemos ser medíocres e nos contentar com o que já foi conquistado. Estamos participando de uma Copa do Mundo e, com isso, temos que chegar o mas longe possível."

14:24 A ausência de Ribery continua sendo assunto nos principais jornais franceses. Na última sexta-feira (13) o jornal Le Parisien publicou uma entrevista com o médico Franck Le Gall. O médico revelou que o meia rejeitou tomar uma injeção que, de acordo com Franck, ajudaria o atleta para entrar em campo: “Achamos que ele poderia jogar com as injeções, mas não fizemos. Franck não quis fazer, estava com medo das agulhas.”

14:22 Assim como a França, a seleção de Honduras chegou ao Brasil também na segunda-feira (09). Os hondurenhos ficaram hospedados na cidade de Porto Feliz, que fica na região metropolitana de Sorocaba, em São Paulo.

14:20 A chegada da França ao Brasil aconteceu na última segunda-feira (09). A seleção do técnico Didier Deschamps escolheu a cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, para realizar a preparação para o Mundial.

14:17 Diferentemente da França, a seleção de Honduras enfrentou uma parada dura no último teste antes da Copa do Mundo. Os hondurenhos ficaram no 0 a 0 com a seleção da Inglaterra, em amistoso disputado em Miami, nos Estados Unidos.

14:15 O último jogo da França, antes da chegada no Brasil, foi contra a Jamaica. No duelo, a equipe francesa não encontrou nenhum desfalque e venceu por 8 a 0. Os Bleus, que já não contaram com Ribery, tiveram como destaques Benzema, que marcou dois gols, e Valbuena. Cabaye, Matuidi (2x), Giroud e Griezmann (2x) marcaram os outros gols da partida.

14:12 O jogador de maior nome do futebol hondurenho é, sem dúvida, o atacante David Suazo. No entanto, o técnico Luis Fernando Suárez não terá mais como contar com ele na sua seleção. O experiente atacante se aposentou em 2012.

14:10 A falta que faz jogar uma Copa do Mundo sem seu principal jogador. Isto é o que saberá os franceses quando entrarem em campo, neste domingo (15), e não contar com o meia Franck Ribery, que foi cortado da lista dos 23 jogadores por conta de uma lombalgia aguda. Esta seria a terceira Copa de Ribery, que participou em 2006, quando os Bleus ficaram com o vice-campeonato diante da Itália, e em 2010, quando os franceses foram eliminados ainda na primeira fase. (Foto: Yahoo France)

14:08 Com objetivos bem diferentes da França, Honduras chega a Copa do Mundo do Brasil buscando vencer sua primeira partida na história do Mundial. A seleção hondurenha participou, até o momento, de duas Copa do Mundo – 1982 e 2010. Nas ocasiões, a equipe conseguiu no máximo empatar. Nas eliminatórias, a seleção fez uma campanha até surpreendente, chegou a vencer os Estados Unidos, por 2 a 1, e ficou no terceiro lugar, com 15 pontos, obtendo quatro vitórias, três empates e três derrotas.

14:06 O Caminho da França até conseguir a classificação para a Copa do Mundo 2014 foi duro. Como vem sendo de costume nas últimas Copas a equipe francesa precisou jogar a repescagem, diante da Ucrania, para garantir a vaga no Mundial. Na repescagem, a equipe ficou bastante ameaçada quando perdeu o primeiro jogo por 2 a 0, mas, para a alegria da torcida francesa, a seleção reverteu o placar em casa.

14:04 Com o grande número de amistosos e os vários jogos oficiais é difícil achar duas equipes que ainda não se enfrentaram na história do futebol. Dentro desses raros jogos, está o duelo entre França x Honduras. As duas seleções vão se enfrentar pela primeira vez neste domingo (15).

14:02 O Grupo E da Copa do Mundo 2014 tem como cabeça de chave a seleção da Suíça. Além de França e Honduras, este grupo também conta com a presença da seleção do Equador.

14:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora França x Honduras, partida válida pela primeira rodada da fase do Grupo E da Copa do Mundo 2014, a ser disputada às 16h00, no Beira Rio, em Porto Alegre.