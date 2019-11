Argentina e Bósnia estreiam na Copa do Mundo no palco da grande final

Um duelo entre Davi e Golias abre os trabalhos no Grupo F da Copa do Mundo 2014. Bicampeã e considerada uma das principais favoritas ao título, a Argentina vai encarar a Bósnia-Herzegovina, única estreante deste Mundial, e que pode ser uma das surpresas da competição. O jogo será disputado no palco da grande decisão, o Maracanã, no Rio de Janeiro, às 19h deste domingo (15).

A Argentina conta com ninguém menos que o melhor jogador do mundo no período entre a última Copa e a atual. Apesar de não chegar em seu melhor momento, após conviver com lesões na última temporada, Lionel Messi é a principal esperança da Albiceleste para conquistar o tricampeonato mundial, 28 anos após sua última conquista, em 1986, no México.

Nas Eliminatórias, a campanha foi muito sólida. Sem a concorrência do Brasil, seu principal rival, a trajetória argentina foi bastante facilitada e a Albiceleste foi uma das primeiras seleções a se classificar. Na última Copa do Mundo, com o comando de Maradona, a Argentina foi eliminada nas quartas-de-final, após ser goleada pela Alemanha por 4 a 0.

A Bósnia-Herzegovina, por sua vez, tem uma equipe com vários talentos emergentes, alocados em diversos clubes importantes da Europa, com destaque para o centroavante Edin Dzeko, do Manchester City (ING), que marcou 24 gols na última temporada. Os meias Pjanic, da Roma (ITA) e Misimovic, do Guizhou Renhe (CHI), são outros nomes de destaque.

O país da antiga Iugoslávia fará sua estreia em Mundiais, e obteve sua classificação direta sendo campeã do grupo G das eliminatórias europeias. Detalhe: vencendo a Grécia (que também está no Brasil) no saldo de gols, +24 a +8. As goleadas sobre Liechtenstein (8 a 1) e Letônia (5 a 0) foram determinantes no processo. A classificação veio na última rodada, com a vitória sobre a Lituânia, por 1 a 0, fora de casa.

Muito mistério na Argentina para fazer valer o favoritismo

As últimas semanas de preparação da Argentina foram bastante complicadas e com algumas baixas no grupo. A Seleção não teve nenhum jogador cortado da delegação, mas o técnico Alejandro Sabella teve diversos problemas no período entre a apresentação do grupo em Ezeiza, e o último treinamento realizado no Rio de Janeiro nesta semana.

As coisas começaram a sair do controle do Pachorra quando ele recebeu um de seus principais artilheiros, Gonzalo Higuaín, com uma lesão no joelho esquerdo, que deixou Pipita de fora dos dois jogos de preparação, contra Trinidad e Tobago e Eslovênia. A princípio, sem Higuaín, a dúvida se restringiria a quem seria o substituto do atacante do Napoli.

Os amistosos deixaram alguns pontos de interrogação, com alguns jogadores deixando o campo com lesões - entre eles os titulares Zabaleta, Garay e Mascherano -, mas tendo todos devidamente recuperados, Sabella resolveu esconder o jogo. Mudou peças no time titular, mudou esquema tático, confundindo todos que participam da cobertura da Albiceleste na Cidade do Galo.

Após a chegada ao Brasil, na última segunda-feira (9), a Argentina fez dois trabalhos importantes, onde foram trabalhados dois esquemas táticos: o tradicional 4-3-3 e um surpreendente 5-3-2. O esquema mais cauteloso, sem Lavezzi e Gago, tendo Campagnaro e Maxi Rodríguez em seus lugares, coincidência ou não, fora utilizado em um amistoso contra a própria Bósnia, em 2013. O técnico Sabella declarou não ter certeza sobre qual formação utilizar: "Avaliaremos até o último momento quem está em plenas condições de atuar".

Os jogadores e a comissão técnica demonstram muito respeito ao adversário deste domingo (15), não apenas na possibilidade de alteração tática, como também nas manifestações em entrevistas coletivas. Após o reconhecimento do gramado do Maracanã, no início da noite deste sábado (14), Sabella falou sobre o time bósnio: "É uma equipe criativa, que gosta de atacar, sobretudo no jogo aéreo".

Os zagueiros Fede Fernández e Garay também demonstraram preocupação com o jogo aéreo da Bósnia, destacando principalmente a presença do centroavante Dzeko.

"Dzeko vai bem pelo alto, temos que estar atentos aos cruzamentos que eles podem realizar", destacou Fernández.

"Sabemos que contam com bons talentos individuais. Não podemos jogar relaxados", completou Garay.

Embora seja considerada grande favorita para o confronto, ninguém no grupo albiceleste gosta de tocar no assunto.

"Não gosto da palavra favorito. Deixamos para outras equipes", afirmou Alejandro Sabella.

O goleiro Romero também falou na véspera da estreia da Argentina: "Esperamos cumprir com as expectativas de todos os argentinos".

Em evolução, estreante Bósnia quer surpreender os argentinos

A Bósnia-Herzegovina está desfrutando seus primeiros momentos na história da Copa do Mundo, e tudo aquilo que o ambiente mundialista pode oferecer. Os jogadores estão no clima de curtição, tendo o assédio dos torcedores, mas também tietando figuras importantes do futebol, como, por exemplo, o maior ídolo da história de seu adversário, ninguém menos que Diego Armando Maradona.

Dentro de campo, o técnico e ex-jogador Safet Susic não tem grandes problemas para a montagem do seu time para a estreia no Mundial. O meia Salihovic, que tem sido improvisado na defesa, reclamou de um desconforto na panturrilha direita que o tirou da atividade da última quinta-feira (12), realizada em Guarujá (SP), mas deverá estar na estreia deste domingo (15). Caso não possa entrar em campo, o jogador do Hoffenhein (ALE) será substituído pelo defensor e colega no clube alemão, Bicakcic.

"A situação física da equipe é boa. O único problema é que estamos observando Salihovic, por precaução, mas acredito que ele estará pronto para iniciar a partida", indicou Susic.

Apesar da quase certeza da formação para a estreia, o treinador bósnio desconversou quando perguntado sobre a escalação, ainda na sexta-feira (13).

"Haverão algumas grandes surpresas. Poderiam pensar que é uma armadilha, porém não vou dizer nada, já que não há razão para revelar a equipe", comentou o técnico.

No período de preparação para o debut mundialista, o meia Ibisevic, que também atua no futebol alemão, no Stuttgart, declarou que espera o apoio dos torcedores, especialmente os brasileiros.

"Acredito que os torcedores neutros vão gostar de nós, porque estarão nos vendo jogar pela primeira vez. Espero que os brasileiros que estiverem no estádio nos apoiem, afinal a Argentina é o maior rival deles", afirmou o meia.

Quem também falou foi o goleiro Begovic, em entrevista para a Fifa, destacando a empolgação que a estreia em Copas do Mundo, logo contra uma potência como a Argentina, dá para seu país e para o grupo de jogadores.

"Será um grande desafio, estamos ansiosos para o jogo. É um sonho disputar um torneio tão importante, no Rio de Janeiro, no Maracanã e ainda contra a Argentina, não poderia haver nada mais grandioso", disse o goleiro.