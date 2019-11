Resultado jogo Argentina 2x1 Bósnia na Copa do Mundo 2014

Leia a crônica da partida: No Maracanã e em jogo complicado, Messi marca e Argentina vence Bósnia

21:09 Encerramos aqui a transmissão de Argentina e Bósnia, que terminou com a vitória de 2 a 1 da Albiceleste. Daqui a pouco a crônica da partida estará no ar. Muito obrigado a todos que nos acompanhara.

21:04 Sergio Aguero, sobre o jogo: "Sabíamos que iria ser complicado. A primeira partida sempre é difícil. A Bósnia é muito forte fisicamente."

21:00 VÍDEO: O gol de Ibisevic, que fez a Bósnia descontar e incendiou o jogo:

20:58 FOTO: Messi comemora com seus companheiros. (Foto: Divulgação / FIFA)

20:54 Lionel Messi, em entrevista à FIFA ainda no campo de jogo: "É a primeira partida. A ansiedade gerou nossos erros. Tínhamos que começar ganhando."

48` FIM DE JOGO! A ARGENTINA VENCE A BÓSNIA!

47` Argentina desperdiça muitos contra-ataques para matar o jogo.

45` Teremos mais três minutos de acréscimo. A Bósnia vai em busca do empate.

44` Argentina toca a bola no campo de defesa.

41` SUBSTITUIÇÃO NA ARGENTINA! Entra: Biglia; Saí: Aguero.

38` GOOOOOOOOOOOOOL DA BÓSNIA! IBISEVIC! Lulic lança Ibisevic nas costas da defesa argentina, e o atacante toca na saída de Romero. 2 a 1.

35` Messi arranca, abre para Aguero, que cruza. Spahic, de carrinho, salva a Bósnia e manda para escanteio.

VÍDEO: O belo gol de Messi, que estava apagado na partida, e extravasou na comemoração.

FOTO: Messi comemorando seu segundo gol em Copa do Mundo. (Foto: Divulgação / FIFA)

30` Aguero faz jogada individual pelo flanco direito, entra na área e finaliza a direita de Begovic.

27` Esse foi o segundo gol de Lionel Messi em Copas do Mundo. O primeiro foi em 2006, diante a Sérvia. Quebrou um jejum de 630 minutos sem marcar nessa competição.

25` SUBSTITUIÇÃO NA BÓSNIA! Entra: Visca; Saí: Hadrovic

23` SUBSTITUIÇÃO NA BÓSNIA! Entra: Ibisevic; Saí: Bicakcic

21` Dí Maria cruza, Aguero completa na segunda trave e quase encobre Begovic.

19` GOOOOOOOOOOOOOL DA ARGENTINA! MESSI! Jogada individual e chute na entrada da área, para carimbar a trave de Begovic e entrar. Belo gol. 2 a 0.

18` Messi, de falta, cobra falta muito longe. Não assustou Begovic.

16` CARTÃO AMARELO PARA SPAHIC! Por falta em Aguero na entrada da área.

15` Messi faz jogada individual, abre na direita e Aguero bate fraco cruzado. Begovic segurou firme.

14` Público no Maracanã para esse Argentina X Bósnia: 74.738

12` Cruzamento de Hajoric, mas Fede Fernández manda para escanteio.

8` Messi rola para Aguero chegar batendo dentro da área. Longe do gol.

7` Hajoric, novamente ele pela direita, arrisca de fora da área com a canhota. Romero segurou firme sem problemas.

3` Hajrovic bate falta na entrada da área por cima da barreira, todavia Romero se posiciona bem e encaixa.

2` Com essas mudanças, Argentina volta para seu esquema usual, o 4-3-3.

0` SUBSTITUIÇÃO NA ARGENTINA! Entra: Higuaín; Saí: Campagnaro.

0` SUBSTITUIÇÃO NA ARGENTINA! Entra: Gago; Saí: Maxi Rodríguez.

0` COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Gols mais rápidos da Argentina em Copas do Mundo: Gabriel Batistuta, contra a Grécia em 1994, aos 2 minutos; Sead Kolasinac (contra), na Copa do Mundo de 2014, aos 2 minutos e 10 segundos.

FOTO: Marcos Rojo comemora gol da Argentina. (Foto: Divulgação / FIFA)

46` FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

44` Messi faz jogada individual pela direita, chuta cruzado, todavia a defesa afasta sem maior perigo.

41` Após rebote de escatenio, Hajrovic arrisca de fora da área para defesa firme de Romero.

40` ROMERO! Cruzamento de Hajrovic, cabeçada de Lulic no chão e Romero manda para escanteio. Ótima defesa.

39` Jogada de Hajrovic pela direita e Mascherano manda para escanteio.

35` Aguero e Bicakcic tem choque de cabeça e ficam no chão.

33` Dzeko gira e arrisca de fora da área, por cima do gol de Romero.

31` Mascherano chuta de fora da área e Begovic defende, espalmando para frente.

VÍDEO: O gol contra de Kolasinac que vai dando a vitória à Argentina.

25` CARTÃO AMARELO PARA ROJO! Por falta em Hajrovic.

23` Messi começa o jogo aberto pela ponta direita, todavia não toma as melhores decisões até aqui.

17` O gol contra de Kolasinac foi o mais rápido da história das Copas do Mundo, aos 2 minutos e 10 segundos de jogo.

14` Pjanic carimba a barreira argentina em falta na intermediária.

13` Lançamento para Hajrovic, nas costas da defesa da Argentina, sair na cara de Romero. O goleiro argentino foi corajoso e saiu nos pés do meia, tocando na bola.

12` Argentina toca a bola no campo de defesa.

FOTO: Veja como está a cidade de Brcko, na Bósnia. (Foto: Reprodução / Twitter)

6` Após cruzamento da Bósnia, Garay manda, de cabeça, para escanteio.

5` Cruzamento de Messi em escanteio, todavia a defesa da Bósnia afasta.

2` GOOOOOOOOOOOOOL DA ARGENTINA! Cruzamento de Messi, desvio de cabeça de Rojo e bate em Kolasinac, que marca gol contra. 1 a 0.

1` Falta de Bicakcic em Aguero. Argentina pode colocar bola na área.

0` COMEÇA O JOGO NO MARACANÃ!

18:57 Hino bósnio também executado.

18:55 Hino argentino executado.

18:54 Jogadores de ambas as seleções entram em campo.

18:40 Após aquecimento, jogadores da Argentina e Bósnia se recolhem aos seus respectivos vestiários.

18:30 Torcedores argentinos aglomerados atrás de um dos gols do Maracanã. (Foto: Reprodução / Twitter)

18:26 Na tarde de ontem, torcedores argentinos protagonizaram um "bandeiraço" em Copacabana. Veja o impressionante vídeo:

18:11 Bósnia confirmada sem surpresas. Irá a campo com: Begovic; Bicakcic, Spahic, Besic e Kolasinac; Lulic, Pjanic, Hajrovic, Misimovic e Mujdza; Dzeko.

18:09 Torcida argentina já começa a tomar o Maracanã. Nos últimos dias, o Rio de Janeiro foi invadido pelos hermanos. (Foto: Rerprodução / Twitter)

18:04 Argentina confirmada com surpresas. Sabella confirmou equipe com três zagueiros. Campagnaro no lugar de Lavezzi e Maxi Rodríguez no lugar de Gago. Sendo assim, irá a campo com: Romero; Zabaleta, Campagnaro, Garay, Fede Fernández e Rojo; Mascherano, Maxi Rodríguez e Di María; Aguero e Messi.

18:00 Até agora, a Copa do Mundo 2014 teve grandes falhas de arbitragem que acabaram prejudicando o espetáculo. O salvadorenho Joel Aguilar será o árbitro dessa partida Argentina x Bósnia para tentar apagar as más atuações de seus companheiros de profissão. (Getty Images)

17:58 O palco do jogo será o histórico Maracaña, estádio que ficou conhecido como “Maior do Mundo” – chegou a receber 200 mil torcedores e detém vários dos maiores recordes de público da história do futebol – tem agora capacidade para 74.738 espectadores e continua sendo o maior do país. Receberá a final da Copa do Mundo de 2014, assim como fez em 1950 no Brasil X Uruguai, final do Mundial daquele ano. (Foto: Divulgação / FIFA)

17:54 FIQUE DE OLHO: Edin Dzeko, atacante da Bósnia. Em grande fase, o jogador chega em alta para a Copa do Mundo. Dzeko teve grande importância na conquista do Manchester City da Premier League, com 16 gols em 23 jogos pela liga, sendo um dos principais jogadores do clube na reta final do campeonato. Dzeko também foi muito importante no Wolfsburg, onde conquistou um título da Bundesliga e foi considerado o melhor jogador da competição. Aos 28 anos, Dzeko é o maior artilheiro da Bósnia-Herzegovina na história e a grande esperança dos torcedores para uma boa campanha na Copa. (Foto: Divulgação / UEFA)

17:50 FIQUE DE OLHO: Lionel Messi, atacante da Argentina. Com Sabella, jogando mais centralizado e vindo de trás, melhorou seu desempenho nas Eliminatórias - sendo o artilheiro da Argentina com 10 gols e vice-artilheiro da competição - e amistosos. Se Lionel Messi evoluiu na Seleção Argentina, sua temporada no Barcelona foi decepcionante, como a de todo elenco. Marcada por lesões, a temporada de La Pulga foi abaixo de sua média, não conquistando títulos marcantes individuais e no seu clube. Marcou 41 gols na temporada em 46 jogos, média abaixo das suas últimas três temporadas. Campeão de tudo pelo Barça, Messi quer conquistar a Copa do Mundo. (Foto: Getty Images)

17:47 O goleiro bósnio Begovic, em entrevista para a FIFA, destacou a empolgação que a estreia em Copas do Mundo, logo contra uma potência como a Argentina, dá para seu país e para o grupo de jogadores: "Será um grande desafio, estamos ansiosos para o jogo. É um sonho disputar um torneio tão importante, no Rio de Janeiro, no Maracanã e ainda contra a Argentina, não poderia haver nada mais grandioso".

17:45 O zagueiro Fede Fernández, assim como Sabella, demonstrou preocupação com o jogo aéreo da Bósnia, destacando principalmente a presença do centroavante Dzeko. "Dzeko vai bem pelo alto, temos que estar atentos aos cruzamentos que eles podem realizar".

17:43 Ibisevic, meia da Bósnia, quer utilizar a rivalidade Brasil-Argentina para ter o apoio da torcida: "Acredito que os torcedores neutros vão gostar de nós, porque estarão nos vendo jogar pela primeira vez. Espero que os brasileiros que estiverem no estádio nos apoiem, afinal a Argentina é o maior rival deles".

17:40 Sobre essa variação de esquema, o técnico Sabella declarou não ter certeza sobre qual formação utilizar: "Avaliaremos até o último momento quem está em plenas condições de atuar". (Getty Images)

17:38 No último treino em Belo Horizonte, na sexta-feira, Sabella testou a equipe com três zagueiros. Quando a dúvida era entre Higuaín e Lavezzi no ataque, sacou Pocho e colocou Campagnaro na defesa. Gago foi substituído por Maxi Rodríguez. No confronto do ano passado ante a Bósnia, Sabella havia usado o 5-3-2. Veremos se repetirá o esquema.

17:36 O técnico da Bósnia, Safet Susic, antecipou que irá surpreender na escalação da equipe: "Haverão algumas grandes surpresas. Poderiam pensar que é uma armadilha, porém não vou dizer nada, já que não há razão para revelar a equipe". (Getty Images)

17:34 Sobre a Bósnia, Alejandro Sabella declarou: "É uma equipe criativa, que gosta de atacar, sobretudo no jogo aéreo. Eu não gosto da palavra favorito. Deixamos isso para outras equipes."

17:30 Dentro de campo, o técnico e ex-jogador Safet Susic não tem grandes problemas para a montagem do seu time para a estreia no Mundial. O meia Salihovic, que tem sido improvisado na defesa, reclamou de um desconforto na panturrilha direita que o tirou da atividade da última quinta-feira, realizada em Guarujá (SP), mas deverá estar na estreia deste domingo (15). Caso não possa entrar em campo, o jogador do Hoffenhein (ALE) será substituído pelo defensor e colega no clube alemão Bicakcic.

17:27 As últimas semanas de preparação da Argentina foram bastante complicadas e de algumas baixas no grupo. Mesmo com nenhum jogador cortado da delegação, o técnico Alejandro Sabella teve diversos problemas no período entre a apresentação do grupo em Ezeiza, e o último treinamento realizado no Rio de Janeiro nesta semana. Higuaín chegou com problemas no joelho esquerdo e não participou de nenhum dos amistosos. Nos amistosos, vários jogadores saíram de campo sentindo incômodos, provavelmente devido ao fim de temporada européia. Entre eles, os titulares Zabaleta, Mascherano e Garay. Demichelis, Lucas Biglia e Palacio também preocuparam.

17:24 A Bósnia também teve dois amistosos de preparação, e venceu os dois. Há duas semanas, no último dia de Maio, derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1 com dois gols de Dzeko. Já na última segunda-feira (09), a Bósnia goleou o Sub-20 do Santos por 5 a 1 no Guarujá. Ibiševic (duas vezes), Hajrovic, Lulic e Visca marcaram os gols bósnios. (Foto: Jeff Curry/Getty Images)

17:21 O último teste da Seleção Argentina para a Copa do Mundo foi diante a Eslovênia, em La Plata, no outro sábado (07). Com time misto, a Argentina venceu por 2 a 0 com gols de Ricky Álvarez e Messi, que entrou somente no segundo tempo. Na quarta-feira (04), um 3 a 0 fácil sobre Trinidad y Tobago no Monumental de Núñez com gols de Palacio, Mascherano e Maxi Rodríguez. (Getty Images)

17:18 No primeiro confronto entre as seleções, em 1998, Gabriel Batistuta foi o destaque, marcando três gols. Na época, Alejandro Sabella, atual treinador da Argentina, era assistente de Daniel Passarella, técnico até aquele ano. Relembre:

17:15 Argentina e Bósnia se enfrentaram somente duas vezes na história. Dois amistosos vencidos pela Argentina. Em 1998, 5 a 0 para a Albiceleste. No ano passado, mesmo sem Messi - machucado na época - a Argentina venceu por 2 a 0, com dois gols de Kün Aguero. Veja os melhores momentos deste último jogo:

17:12 Após ter ficado de fora nos playoffs da Copa do Mundo em 2006, diante Portugal, a campanha da Bósnia nas eliminatórias dessa vez foi magnifica: 25 pontos e 30 gols marcados, deram a liderança do Grupo G, que contava com Grécia - que também marcou 25 pontos, mas teve menor saldo -, Eslováquia (13), Lituânia (11), Letônia (8) e Liechtenstein (2).

17:10 Para chegar até o Brasil, a Argentina não enfrentou grandes dificuldades. Nas eliminatórias sul-americanas, a Albiceleste somou 32 pontos, resultantes de nove vitórias, cinco empates e duas derrotas. Finalizou o torneio na sua liderança.

17:08 A Bósnia-Herzegovina vem pela primeira vez na Copa do Mundo. A seleção é a única estreante das 32 que irão disputar o Mundial no Brasil. Liderada pelo atacante Edin Dzeko, os jogadores pretendem fazer história e dar orgulho para sua torcida, que reuniu mais de 70 mil pessoas em Sarajevo na comemoração da vaga para a Copa do Mundo.

17:06 A Seleção Argentina chega para sua décima sexta participação em Copa do Mundo, tendo conquistado o títulos duas vezes, em 1978 e 1986. Comandada por Lionel Messi, a espera dos torcedores é grande para ver o fim deste jejum de 28 anos sem um Mundial. Na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, a Argentina foi eliminada pela Alemanha, nas quartas de final, sofrendo um marcante 4 a 0.

17:03 A partida será válida pelo Grupo F da Copa do Mundo, considerado por muitos o mais fraco. Além de Argentina e Bósnia, o grupo conta com Nigéria e Irã.

17:00 Boa tarde, você que navega na VAVEL Brasil! Estamos iniciando nossas transmissões da Copa do Mundo 2014, hoje acompanharemos a partida entre Argentina e Bósnia. A partida será disputada às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.